Журналистка рассказала о том, как боролась с диктатурой здорового питания. Читать всем любителям калорийной пищи

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Сейчас здоровое питание стало трендом, с которым сложно не считаться. В мире шейкеров, судочков с едой и овощных смузи поедание бургеров становится практически преступлением в глазах общественности. Такой расклад очень не нравится журналистке и блогеру Арине Холиной, которая рассказала свою историю борьбы за право есть вредности без осуждающих взглядов со стороны.

Мы в AdMe.ru сами нет-нет да и лопаем бургеры, поэтому рекомендуем этот текст всем, кто тоже любит себя побаловать.

Оля не просто не ест мясо, нет. Она с мясом за одним столом не сидит. Если уж приходится — держится подальше, отворачивается, корчит такое лицо, словно при ней вытаскивают пальцем из носа соплю и размазывают по скатерти.



Оля — девушка Димы. Дима, понятно, тоже веган, но на курицу, допустим, смотрит с сожалением, есть у него в глазах скрытая печаль.



Тамуна совсем ничего не ест, только пьет кипяток, но спасибо ей за то, что она на настоящей диете — по состоянию здоровья.



У Сони воображаемая аллергия на глютен.



Мише нельзя молочное — это он сам себе прописал диету. Вычитал в интернете, что от молочного келоидные шрамы и рак печени.

И вот сижу я и думаю: а так ли сильно я хочу видеть всех этих людей у себя в гостях? Надо мне метаться по рынку и собирать им органическое, диетическое, и чтобы у всякой петрушки была родословная, и чтобы непременно был этот хлеб со злаками, обязательно «правильный», и не забыть про кошерное, и сладкое чтобы было несладкое (никто ведь больше сладкое сладкое не ест), и мороженое без молока, и хлеб без глютена, мать его.



У британцев это называется «причуды» — модные новые или хорошо забытые старые, ничем не доказанные пищевые суеверия, которыми все настолько прониклись, что проще заставить ортодоксального иудея есть свинину с майонезом, чем убедить вот хотя бы Соню, что глютен — это не заразно, и что аллергии у нее нет, и даже уже все доказано обратно: глютен полезен.



Люди рехнулись на еде. Может, они мало ходят в храмы, синагоги, мечети? Может, им не хватает безусловной веры в то, чего они не видят и не слышат? Жертвы им не хватает? Самоотречения?

У всех есть «причуды». Уже чая нельзя спокойно выпить — приходишь в гости, а там только ромашковый или жасминовый.



— Черный? — хозяйка смотрит на тебя в недоумении.



И ты понимаешь: черный чай пьют троглодиты. Черный — это странно. Немодно. Ладно бы еще из шиповника. Или хоть зеленый. Но кто вообще в наши дни пьет черный чай? И контрольный им:



— Мне с сахаром.



Кофе хочу с сахаром, чай (черный) с сахаром, облепиховый — и тот с сахаром.



— С сахаром?! — все так удивляются, будто ты признаешься, что до сих пор писаешься.



Сахар — демоде, моветон. Они наверняка думают: «Может, она еще и соль употребляет?» Соль не то чтобы вне закона, но надо понимать, что вульгарная мелкая соль — это дурно. Гималайская, малдонская или, на худой конец, если все безнадежно, обычная морская. Только сыпать сверху на несоленую еду. Ни в коем случае не добавлять при готовке.



А уж всякий там фастфуд или полуфабрикаты — это как есть с помойки.



«Ох, я тут ехала 25 тыс. км, вокруг — ничего, пришлось зайти в McDonald’s, и знаете, я только откусила один маленький, крохотный кусочек (да и то помидора) — и все: 2 недели в реанимации, столбняк, язва желудка, золотистый стафилококк, нервный срыв».



Можешь ты после этого сказать, что вчера твой ужин состоял из «Биг Мака», «Филе-о-фиш», пирожка, мороженого с хрустящим рисом и упаковки «Мезима»? И что да (да!!!), ты была счастлива, и, если бы можно было отмотать назад, ты бы сделала все то же самое?

Не все, конечно, такие ортодоксальные фуд-наци. Гурманы тоже иногда понимают в извращениях. Просто надо знать логины / пароли. Гамбургер — никогда из фастфуда. Кока-кола тоже бывает «народной» и «породистой».



Конечно-конечно, кола — это фу, мерзость-гадость, но самые смелые постмодернисты здорового образа жизни — они могут себе позволить такую вот пощечину общественному вкусу.



Сидишь в ресторане, заказываешь горячее, из напитков — вино, ну пино гриджио, конечно (из экономии исключительно), а дальше, понизив голос, отводя глаза, говоришь так интимно официанту: «Мне кока-колы». Не помогает — подружка осуждающе смотрит на тебя.



— Кока-колы. Кока-колы мне, пожалуйста! Пожалуйста! Немедленно! — повторяешь ты громче и громче. Вызов, да. Истерика.



— Пью, — киваешь ты на немой вопрос, он же укор. — Люблю колу. Литрами пью. Со льдом и лимоном. С ромом и пивом. С фантой пью колу. Очень вкусно, между прочим. От изжоги, кстати, помогает. У евреев нет ада, у нас изжога, — нервно шутишь напоследок. Пока подружка нюхает нашатырный спирт, вмешивается официант:



— У нас нет обычной колы. Только тырыбыры-кола, — говорит он.



Ура, в Москве такого пока нет. Но стоит улететь на 2 часа от Москвы в сторону Европы, как в лучших заведениях вы узнаете, что эту самую гадкую обычную колу там не держат. Только фриц-кола, афрокола или еще какая кола, которую, разумеется, выпускают на небольших, очень продвинутых, «биокрафтовых» производствах (и которая стоит в 2 раза дороже). То же и с лимонадами. С соусами. Вареньями. Ничего промышленного. Никакого «Хайнса». Стоит в 3 раза дороже, и, конечно, именно горчица закончилась, и да, вишневого нет, зато есть кабачковое. (Если честно, овощные варенья — это вкусно. Они все похожи на дыню.) И, безусловно, ты чувствуешь себя просто уродом — огромным таким чудовищем, у которого с лапищ капает грязь — прямо на чей-то антикварный туркменский ковер. Потому что ты не веришь, что зеленая еда более полезная, чем красная еда, и что от мяса выпадают уши, и что страдания умирающей рыбы передаются с ее мясом, и что сахар — яд, и что розовая соль лучше голубой.

Знаете, я тут неделю вместо колы пила настоящий яблочный сок. И все, что я от этого получила, — мощное расстройство желудка. Потому что так, увы, действуют настоящие яблоки. А после колы у меня все в порядке. Химия она и есть химия — вошла и вышла.



Я вообще благодарна еде уже за то, что могу купить ее в магазине. Какой бы там она ни была — био- или обычная, химозная. И «Доширак» — это тоже вкусно, особенно со сметаной. И гамбургеры прямо из McDonald’s или Burger King — тоже очень вкусно, прямо-таки упоительно. И еще шаурма... О да, шаурма — сочная такая, вонючая, от которой занавески потом неделю пахнут этим духаном.



Может, мне и стыдно, что у меня нет аллергии на глютен или арахис. Конечно, я не горжусь, что я — здоровый человек, чье тело радостно принимает, переваривает и отлично усваивает хоть мясо, хоть пирожные, хоть водку, хоть варенье банками, хоть кебаб из киоска. Но вот умоляю, пожалуйста, можно я буду такая, какая есть? Можно я буду есть свою шаурму, запивать ее сладким кофе и тайно из пакета полировать все это «Егермейстером» — просто потому, что мне это нравится, и потому что я уже 42 года так прекрасно живу, и ничего у меня не отвалилось, и холестерин в норме, и на 4-й этаж пешком, и лишнего веса нет (пейте свежий яблочный сок — и у вас тоже не будет). Я хочу просто есть и быть счастливой, несмотря на все эти ужасы и катастрофы в мире углеводов, глютенов и аминокислот, которыми вы называете меренги, булочки и красную рыбу. И да, вот меня ожидают 4 волшебных пирожных (2 pasteis de nata и 2 с ягодами), и я пойду их сейчас съем, запив крепким сладким чаем. Прямо на ночь глядя, после полуночи. И мне будет очень, очень, очень хорошо.