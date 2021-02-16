Журналист рассказал о том, что такое культура жертвы и почему он надеется, что она пришла ненадолго

Защищать свое достоинство, приводить аргументы стало опасным. Профессоров выгоняют из вузов, если они скажут студентам что-то обидное. Оказывается, это не просто заурядные истории: к нам пришла новая культурная эпоха под названием «культура жертвы». И она сильно поменяет модель отношений между людьми.

Я решил поделиться своими мыслями на этот счет с читателями AdMe.ru. Меня зовут Александр Дементьев, я журналист и веду собственный блог. Судя по всему, мы с вами наблюдаем не поколенческую тенденцию, а эпохальную. Смену парадигмы, то есть модели взаимоотношений между людьми.

Модель «наныть себе на автомобиль» сейчас работает

Если раньше человек ныл, как все плохо, ему бы сказали: «Сам дурак!» — и мигом бы забыли. Сейчас вокруг жертв толпами порхают девушки в надежде быть той самой, что утешит несчастную «несмеяну». Если какой-нибудь крепкий веселый юноша попробует подтрунивать над таким мальчиком-жертвой, толпа девушек мигом на него накинется: «Мужлан неотесанный! Не обижай несчастного, видишь, как ему грустно! Он и так в поисках себя и никак не может себя найти». Человечество поэтапно прошло несколько культурных парадигм. Давайте разберем кратко, какие парадигмы были в человеческой истории.

1. Культура чести. Идеальный герой культуры чести — сильный и знатный воин. А трусость — худший грех

Эта культура тянется из древности и своего апогея достигла в Средние века. Назовем эту парадигму «сам себе полицейский». Ты сам в ответе за себя и свою семью. Оскорбил — получил в ответ. Украл — «я сделаю все, чтобы никто больше ничего у меня не украл, защищу свою дом и накажу вора, чтобы другим неповадно было». Реакция на оскорбление в «Трех мушкетерах», когда д’Артаньян последовательно ссорится с Атосом, Портосом и Арамисом, а те вызывают его на дуэль, — характерный сценарий в этой парадигме. В культуре чести чувствительность к неуважению максимальна. Оскорбления требуют серьезного ответа, и даже случайное пренебрежение может спровоцировать серьезный конфликт. Позволить, чтобы тебя оскорбили, а ты при этом не пытаешься восстановить справедливость, — это позор. Честь здесь — это статус в глазах других. А в основе чести — физическая храбрость.

2. Культура достоинства. Рыцари и мушкетеры уходят в прошлое. На смену им приходят промышленники и купцы

Эта смена парадигмы была неизбежной. Зачем мне постоянно заниматься защитой себя, если есть специально обученные люди? За что я плачу налоги, из которых платят зарплату полиции, адвокатам, судьям? В рамках культуры достоинства, если кто-то посягает на человеческое достоинство, человек отстаивает его. Либо в диалоге — контратакуя собеседника, либо идет в суд. Человек использовал все возможные способы восстановить справедливость. Культура достоинства гласит, что у каждого есть ценность, которую нельзя отнять. Вот почему оскорбления не могут нанести вреда! В культуре достоинства так: если человек ведется на оскорбления, это означает, что он не уверен в своем достоинстве! И вынужден серьезно относиться к мнению других людей о своей персоне. Персоной, на кого стоит равняться в этой культуре, становится предприниматель. Богатый, деятельный, ценящий себя и свое время. Разум в такой культуре важнее чувства — не стоит мелочиться и взрываться от каждой обиды.

3. Культура жертвы. Сейчас выгодно оказаться жертвой. Не защищать себя и свое достоинство, а кричать максимально громко и широко, что тебя обидели

Почему такая модель стала выгодной? Придут структуры, заинтересованные в том, чтобы тебе помочь. Институты, которые выгоняют преподавателей за то, что они кого-то оскорбили. Кинокомпании выкидывают фильмы с неугодными актерами. Все они, помогая жертве, набирают социальный капитал. Получается, тебе становится выгодно выступать объектом агрессии. Обижаться. Потому что жертва автоматически становится важным членом общества, повышает свою значимость. В культуре жертвы люди чувствительны и обидчивы, как и в культуре чести. Они не могут наплевать на оскорбления, как это делают представители культуры достоинства. Только вот защищать сами ее они не готовы. Поэтому жалуются, кричат в соцсетях и стучатся в администрации. Суть культуры жертвы: называя себя жертвой, вы заслуживаете особой заботы и особого уважения. Лично мне в этой культуре не нравится то, что происходит инфляция чувств. Как в нравоучительной басне про пастушка, который все время кричал: «Волки, волки!» Пытался привлечь внимание к себе. А когда реально волки нагрянули, мужики и не прибежали к нему на помощь. Были уверены, что снова ложный вызов. Раньше, чтобы человек стал жаловаться, просить помощи, нужно было переступить через себя. Обратиться только тогда, когда нет выхода. А что сейчас? Если кому-то действительно нужна помощь, как понять, что это не кликушество, не попытка привлечь к себе внимание? Очень трудно! И так мы можем девальвировать такое ценное человеческое качество, как сочувствие.

Конечно, слабых и обездоленных защищать надо. На то мы и люди

Я сам в 90-е, будучи физически крепким подростком с опытом бокса, защищал ботаников и шахматистов от гопников. Но там было очевидно, кто сильный и злой, а кто реально нуждается в помощи. Речь идет в первую очередь о механизме продвижения в рамках культуры. Ценен не тот, кто имеет и ценит свое достоинство, а ценен тот, кого обидели. Дальше это уже дает механизм для манипуляций — мне проще всегда быть тем, кого обидели, чем брать на себя ответственность. Скорее всего, в отличие от культур чести и достоинства, нынешняя пришла ненадолго. Возможно, лишь на десятки лет. Прогресс ускорился, и смена парадигм сейчас происходит гораздо быстрее. Возможно, и к лучшему! Потому что культура жертвы, на первый взгляд, не выглядит конструктивной. А в долгосрочной перспективе понижает амбиции людей, продвигая вперед не сильных и смелых, а крикунов, которые в обычных условиях не получили бы шанса заявить о себе. © Александр Дементьев