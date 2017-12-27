Журнал Glamour опросил своих подписчиц и составил рейтинг самых сексуальных мужчин мира
Каждый год журнал Glamour опрашивает своих подписчиц и составляет рейтинг самых сексуальных мужчин мира. И каждый год там появляются новые имена, что не может не радовать.
Чтобы праздничное настроение поднялось еще выше, AdMe.ru предлагает вместе посмотреть на первую двадцатку этого рейтинга.
20. Александр Скарсгард
19. Том Харди
18. Джон Бойега
17. Дэвид Ганди
16. Тео Джеймс
15. Крис Хемсворт
14. Зейн Малик
13. Джаред Лето
12. Гарри Стайлз
11. Том Хьюз
10. Джо Уикс
9. Том Хиддлстон
8. Мэтт Бомер
7. Майк Колтер
6. Крис Эванс
5. Люк Эванс
4. Джеймс Макэвой
3. Роберт Паттинсон
2. Эйдан Тернер
1. Джейми Дорнан
Фото на превью eastnews, universalpictures