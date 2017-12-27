Журнал Glamour опросил своих подписчиц и составил рейтинг самых сексуальных мужчин мира

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Каждый год журнал Glamour опрашивает своих подписчиц и составляет рейтинг самых сексуальных мужчин мира. И каждый год там появляются новые имена, что не может не радовать.

Чтобы праздничное настроение поднялось еще выше, AdMe.ru предлагает вместе посмотреть на первую двадцатку этого рейтинга.