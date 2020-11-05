Жизненный текст о том, как важно с благодарностью принимать комплименты, а не отнекиваться

Умение любить себя настоящую, без макияжа, прически, стильного наряда — особое искусство. И им владеет не каждая. Чаще женщины мастерски умеют отмахиваться от комплиментов, как от назойливых мух, а свои заслуги считают чем-то обычным. Пришло время это исправить, ведь только мы в ответе за собственную самооценку.

Мы в AdMe.ru узнали себя в рассказе психолога и блогера Лели Тарасевич, которая долгие годы концентрировалась на своих недостатках. Но нашла в себе силы принять и полюбить себя. Оказалось, это просто и сложно одновременно. Но определенно крайне важно для любой девушки.

Если бы меня спросили, считаю ли я себя красивой, я ответила бы, что, конечно, да. Может, не Мэрилин Монро, но ничего себе так. Вполне. Нормально. На любителя. Штабелями не складываются, но и вниманием не обделяют. Я ответила бы так, кокетливо глядя накрашенным глазом. Переминаясь с каблука на каблук. Покачивая наманикюренным пальцем дорогую сумочку в цвет помаде.



Однако если этот вопрос я задаю самой себе утром, ненакрашенная, невыспавшаяся, лохматая, с первыми морщинками, выдергивая седой волос из пробора... Если задаю его самой себе честно, не кокетничая и вытаскивая запрятанные в глубине комплексы, то ответ будет другим. Вот ва-а-аще не про Мэрилин Монро. От нее только один «пу-буп-пи-ду».

Я вдруг начинаю разглядывать слишком крупный нос, вспоминаю, что когда-то мне говорили про кривые ноги, которым нельзя ходить в юбках, и вообще целлюлит, знаете ли. Под одеждой не видно, но я на видео, где в купальнике бежала по кромке моря, посмотрела, прямо приблизила и разглядела под микроскопом — есть! Теперь не знаю, как бегать в купальнике. Кажется, что у каждого встречного с собой микроскоп исключительно для моего целлюлита.



Вот там, у зеркала утром, будет моя правда о моей самооценке. О той, которая нежно и надежно запрятана еще подростковым возрастом, где мне выдали грудь не того размера и волосы не того оттенка. Прыщи, широкие плечи и кривые зубы. Я приворошила ее чувством юмора и пудрой, пуш-апами, брекетами и знанием психологии. Но она до сих пор вылезает по утрам перед зеркалом. Смотри, пу-буп-пи-ду, я вот она!

— Леля, у тебя такая классная прическа!

— Ой, да это я просто голову сегодня вымыла! Ха-ха-ха! — Леля, какое отличное платье, сидит идеально! Дорогущее, наверное!

— Не поверишь, я его за 500 рублей на соседнем рынке купила. Только тс-с-с, ты никому не говори. Я сама всем расскажу.



— Ой, девушка, у вас просто обалденные ногти. Мечта любого мастера маникюра! Пластина широкая, длинная, ровная...

— Это не мои, это мамины. Да, по наследству перешли с приданым в виде подушек и сковородок.



— Я вас читаю, мне очень нравится, как вы складываете слова в предложения, передаете мысли...

— Это оно само, честное пионерское, вы не подумайте!



Заметили, как феерично я умею отбивать комплименты? Чтобы вот ни одного хорошего слова про меня не подумали! И чтобы я сама его про себя не подумала. А то вдруг поверю? Самооценка отлично себя охраняет, чтобы никто не посягнул и не попробовал ее поколебать. Даже в лучшую сторону.



А еще назову это скромностью и буду ходить скромняжить направо и налево. Говорят, девочки должны быть такими. Только в какой-то момент мне искренне надоело. Надоело придумывать отмазки, почему я не в ответе за то, что хорошо сегодня выгляжу или хорошо что-то делаю. За плохое — пожалуйста, а за хорошее — увольте. И я придумала свой личный первый шаг. Называется «принимать комплименты». Очень просто: говоришь спасибо и улыбаешься. Очень сложно: заткнуть то, что думается, и нарисовать на лице благодарность. Сверху намазать жирным слоем масла «мне очень приятно». Начинала в социальных сетях, а потом и в реальной жизни рискнула согласиться с похвалой в свой адрес. И мир почему-то не рухнул, а даже наоборот, стал чуточку солнечнее и свободнее.

Упражняюсь я уже год, наверное, а до сих пор нет-нет да и отмахнусь от комплимента. Ловлю пальцами с широкой и длинной ногтевой пластиной свой длинный язык и переучиваю его говорить спасибо вместо ценника на платье и марки шампуня для волос. Но кроме провалов есть и результаты. Иногда неожиданные. Мне тут знакомая сказала, что у меня «интересная линия губ». И прямо аргументировала. Так я теперь по-новому смотрю на эти губы: раньше и не знала, что ими гордиться можно, а сейчас выпячиваю при каждом удобном случае, мол, посмотрите, какая интересная линия. Другая сказала про шею, третья про то, какая я неплохая мама. Слово «хорошая» я еще не употребляю, заметили? А кто-то подметил, что я отлично пишу. Нет-нет, пока «талантливо» по отношению к себе я даже не цитирую. И мне вдруг стало приятнее смотреть на себя в зеркало по утрам. Даже ненакрашенную, невыспавшуюся и с седым волосом в проборе. Зато ведь линия губ, а! Я как будто провожу ревизию себя и узнаю, что обо мне думают другие люди. Как оценивают, чего замечают такого, что я пропустила. Неплохо в целом они думают, между прочим. Можно что-то и взять. Закопать в ту ямку, где прячется самооценка, — глядишь, вдруг они и срастутся, если уж лежат рядышком.

Это так просто — говорить спасибо на комплименты. Это так сложно — говорить спасибо на комплименты. И это так важно — говорить спасибо на комплименты.



И потом смотреть в зеркало на новую себя.