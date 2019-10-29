Жизненный текст о том, как сильно мы нуждаемся в скандалах, интригах и расследованиях. Ну и в любви, конечно

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Автор этого текста — блогер Сергей Узун под псевдонимом Фрумыч — кажется, знает абсолютно все о жизни обычных людей. Более 15 лет писатель публикует небольшие рассказы, которые наполнены честным, искрометным юмором и неприкрытой любовью ко всему живому — и к российскому народу в частности.

Мы в AdMe.ru искренне прониклись этой историей о вполне нормальных людях, которые, как и все, хотят любить, быть любимыми и иногда — совсем уж изредка — скандалить и расследовать.

Ночью перед подъездом на асфальте появилась надпись: «Зайка, я люблю тебя!» Белой эмалевой краской поверх небрежности трудов дворника. Все 60 женщин подъезда зайкового возраста (от 10 до 60 лет) в это утро выглядели загадочнее черных дыр космоса. По лицу каждой читалась абсолютная уверенность, что послание адресовано именно ей. — Как это трогательно, — умилилась одна из женщин. — Настоящий мужчина и романтик растет. Я-то думала, так сейчас не ухаживают. — И не говорите, — подхватила другая. — И только одна-единственная знает, что это написано только для нее. — Уж она-то точно знает! — залилась румянцем первая. — Но не расскажет никому. — Эт моей Машке писали, — заметил мельком отец одной из гипотетических заек. — Ну-ну. Ошибок-то нет! — возразили женщины. — Запятая где положено и «тебя» через Е, а не через И. — Ну так и почерк ровный, — возразил уязвленный отец. — Не слепой человек, видимо, писал. Так что и не вам, вероятно. Так слово за слово разгорелся конфликт полов, поколений и социальных слоев. С мордобоем, матом и разорванными бусиками. Приехавший наряд милиции полюбовался с полчаса на побоище заек подъезда и только потом разнял всех.

С утра надпись изменилась. Кто-то уточнил данные, и теперь надпись была более конкретной: «Зайка с 6-го этажа, я люблю тебя». Зайки с остальных этажей почувствовали себя до крайности оскорбленными в лучших чувствах. — Это ж надо такой сволочью быть, — сообщила экс-зайка лет 40 с 5-го этажа. — Разрисовывать-то — оно ума много не надо. Подарил бы цветов, что ли. — И не говорите, — поддержала еще одна развенчанная, с расцарапанным еще вчера во имя романтики лицом. — Взял бы да разметку нанес вместо этих каракулей. Раз уж краски много. Зайки с 6-го этажа свысока поглядывали на всех и мечтательно смотрели вглубь себя. Эту мечтательную задумчивость не оценил муж одной из заек. Он хотел было попенять супруге на недостойное поведение, но увлекся и попинал бедную женщину к вящему удовольствию всех остальных заек подъезда. На следующий день надпись закрасили, и на белом фоне черной краской появилось «Миль пардон, ошибка. С 5-го этажа зайка-то! Люблю тебя». С 6 утра начали подтягиваться зрители из соседних подъездов. И не зря. Ровно в 7 у подъезда напрасно обиженная женщина с 6-го этажа надавала пощечин своему несдержанному мужу за то, что он козел ревнивый. Мужчина виновато пыхтел и с ненавистью поглядывал на буквы на асфальте. Женщине рукоплескали все остальные женщины двора, вкладывая все свои обиды на спутников жизни в овации. Мужчины сочувствовали лицом и жестами, но сказать что-то вслух не осмеливались. — Ишь как под монастырь подвел всех, — вздохнул какой-то мужчина лет 50. — Нет чтобы по секрету на ушко сказать зазнобе своей. Так нет, надо народ баламутить. — А ты своей на ушко каждый день говори — она и не взбаламутится, — парировала соседка. — А мне, допустим, никто не говорит ничего уже лет 25, и ничего. Не помер пока, — виновато пробурчал мужик. — То-то и оно, — покачала головой женщина и вернулась к зрелищу. — На пятом-то незамужних баб нету! — вдруг выкрикнул один из мужчин. — А что ж, в замужнюю влюбиться нельзя уж никому? — взъярились женщины 5-го этажа. — Рожей не вышли, что ли? Что ты молчишь, а? Твою жену уродиной обзывают, а ты? Так и будешь стоять? Приехавший наряд полиции вызвал подмогу, и уже тремя экипажами они гоготали и делали ставки. После всего разняли дерущихся и оформили 23 административных нарушения за драку.

Утром на асфальте красовалось «А чего все эти курицы щеки дуют-то? Зайка-то мой — мужчина с 5-го этажа. Люблю тебя, зайка!» Управдом прочел это все, ахнул, сразу вызвал полицию и 4 экипажа скорой помощи. — Зачем вам 4? — допытывалась диспетчер. — Чего у вас происходит-то там? — У нас на 5-м 4 зайки живут! — неуклюже пояснял управдом. — И все женаты. Так что поторопитесь — пострадавшие вот-вот будут. — Ах ты кобелина! — завыли на 5-м этаже, и раздался шум бытовой ссоры с рукоприкладством и порчей имущества. — Але! — закричали все жители подъезда со двора. — Нечестно так. Спускайтесь вниз, чтобы все видели. — Сейчас, — вышла на балкон 5-го этажа женщина в бигуди. — Скорой там не загораживайте дорогу. Санитары пронесли 2 пострадавших. Еще один зайка вышел сам, гордо осмотрел собравшихся, пригладил резко поседевшие волосы, проводил заплывшим глазом обе кареты скорой помощи и сказал: — Слабаки! Тряпки! После чего улыбнулся беззубым ртом и упал в обморок. — Э-э-э, граждане... — заволновалась толпа. — А где четвертый-то? Может, надо ему на помощь идти? Может, дверь выбить и отнять бесчувственное тело у этой фурии? — Что за собрание тут? — вышел последний из заек из подъезда. — Делать вам всем нечего? Толпа ахнула: мужчина был чисто выбрит, причесан, одет в свежую рубашку и вообще великолепен, как залежавшийся в загсе жених.

За мужчиной вышла его жена, поправила демонстративно мужу прическу и ослепительно улыбнулась соседям. — Верк, ты чего? Бесчувственная какая-то? — ахнули женщины. — Чего это? — удивилась Верка. — Это ж я писала. Своему. Люблю его — вот и дай, думаю, напишу. А нельзя разве? — Вот ты скажи, ты нормальная?! — завизжали соседи. — Нормальная вроде, — пожала плечами Верка. — А вы?