История женщины, которая перестала сравнивать себя с другими и поняла, что она и сама вообще-то о-го-го

Люди нередко себя обесценивают или вообще страдают синдромом самозванца, не считают себя достойными своего же успеха и вечно сравнивают себя с другими. Несложно догадаться, как это влияет на самооценку и качество жизни.

Текст писательницы Ольги Савельевой посвящен именно важности умения хвалить себя даже за мелочи. С разрешения Ольги AdMe.ru публикует ее историю.

Однажды я попала на деловой завтрак, где за столом были очень крутые и высокопоставленные женщины, кто-то даже из списка «Форбс». И я промолчала весь завтрак, проглотив язык. Ну что я могу им сказать интересного? Они все в «Ролексах» и бриллиантах, а у меня даже нет ни одной сумки дороже ₽ 5 тыс. Вот что я тогда думала. Будто «Ролекс» — это пропуск в мир, где тебе можно говорить. А без него — нельзя, ибо о чем ты будешь говорить? О «Дошираке»?

В другой раз я оказалась среди спортсменов, которые только что пробежали полумарафон в 21 км. Я даже представить себе не могла, как это возможно: отбросила бы коньки уже на 1-м км. И я себя на их фоне чувствовала расплывшимся кожаным мешком с уровнем выносливости в −1. А еще как-то я модерировала круглый стол с врачами, сидела рядом с ними и думала: «Эти люди каждый день спасают жизни, а я? А я бумажки мараю. Ужас». Моя и без того низкая самооценка прогрызала плинтус и падала все ниже.

Потом моя соседка пошла учиться на психолога. И как-то раз моя дочка Катя заигралась с ее собакой, а мы с соседкой болтали обо всем и ни о чем. О погоде, о лете, о том, как мы на занятиях были. И соседка спрашивает мою дочь: «Кать, ты, говорят, молодец?» И Катя уверенно так: «Да, я молодец». Я улыбнулась, потому что подумала, что на месте Кати ответила бы иначе. Ну вот спросите меня: «Оль, ты, говорят, молодец?» Я сразу начну задавать вопросы: «Кто говорит? Почему „молодец“? Да это совсем ерунда». Быстрее-быстрее обесценить свои результаты. «Кать, а почему ты молодец?» — спросила соседка. «Ну, я хорошо поела, суп, а не сладости, я красивая, умею считать и почти умею крутить обруч». Дети могут себя похвалить даже за ерунду, они в абсолютном восторге от себя. Замечали? Я же в момент самопрезентации впадаю в панику. Все мои жизненные результаты мгновенно кажутся мне ерундой, и в моем окружении всегда есть кто-то, у кого точно лучше и круче.

И вот соседка рассказала, что они недавно проходили в институте какие-то грани самоидентификации. Я то, что я имею. Я то, что я умею. Я то, что я выбираю. Я та, кто я есть, я — личность. И вот правильно идентифицировать себя через последнюю грань. Ибо наличие или отсутствие «Ролекса» или способности пробежать 21 км не означает, что я недочеловек, который обречен на недосчастье.

Имею я «Ролекс» или нет, умею я оперировать аппендицит или нет, выбираю я писательство, несмотря на давление родни, или нет — это меня, конечно, характеризует, но не определяет. Любить меня можно и вопреки всему этому — просто за то, какая я. За то, что мне 40 лет, я не умею крутить обруч, но могу научиться. За способность замечать жизнь и радоваться ей. За то, что я люблю животных. Да просто за то, что я, как моя дочь, красивая и поела суп. И не только поела, я его сварила! Моя низкая самооценка не пускала меня в самодостаточность, в свободу идентифицировать свою ценность. А сейчас пускает. Я больше не ищу подвох, когда кто-то крутой, кому точно от меня ничего не надо, хочет со мной дружить. Я не думаю, что это он из жалости, перепутал меня с кем-то или хочет рекламу в блоге. Я думаю: «Да, я прикольная. С чего бы ему не захотеть со мной дружить?»

Много лет назад меня на собеседовании попросили похвалить себя, а я не смогла. Будто язык проглотила. — В вас нет ничего хорошего? — спросил человек напротив. — Есть, но это так нескромно. — То есть вы скромная? Слишком скромная, видимо, для нашей компании. Ну да. Я не умею себя хвалить, но уже могу стерпеть, когда это делают другие. Недавно встретила свою бывшую начальницу. И она сказала мне: «Слежу за тобой, восхищаюсь. Ты звезда». А я просто поблагодарила в ответ. И ни слова не добавила обесценивающего. Вроде: «Да ну что вы!», «Да бросьте!», «Да тоже мне». Просто: «Спасибо». Мол, да, все правильно. Уровень принятия себя растет. Соседка смеется и говорит: «Еще немного, и дорастешь до визиток с золотым тиснением». Вернулась из магазина, а дочь говорит с претензией: «Ты где была? Я скучала». И я смеюсь и греюсь об эту фразу. Приятно же быть тем, без кого скучают, даже если он был всего лишь в ближайшем «Ашане», в котором не продаются «Ролексы».