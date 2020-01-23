Жизненный текст о неловких ситуациях, в которые попадал каждый, кто носил очки
Слава Сэ — псевдоним популярного латвийского блогера и автора рассказов Вячеслава Солдатенко. Каждая его история — это концентрация непревзойденного юмора, жизненности, а часто и мудрости. Его слог узнаваем из тысячи, ведь он дарит литературный экстаз и поднимает настроение.
Мы в AdMe.ru обожаем творения Славы Сэ и с удовольствием знакомим вас с очередным рассказом, который настраивает на оптимистичный лад.
Одна женщина-офтальмолог проверяла мое зрение. Показала таблицу, навалилась грудью и нежно потрогала мое лицо. И спросила, что я вижу. Я видел ворота райского сада и фиолетовые искры, предвестник обморока. По условиям игры я не мог ответить ей поцелуем. Мог только говорить «Ш» или «М».
Наслаждение длилось около часа. Глаза мои разъехались и излучали свет вместо его поглощения. Очки получились +0,75 на левый глаз и +3,5 на правый. Я называю их «очки для эякуляции». Ни до, ни после этого увечья никто не выдавливал из меня глазные яблоки в научных целях.
С годами зрение замещается воображением. Параллельно растет число красивых женских ног. Не все они вблизи оказываются хотя бы женскими, поэтому легкая неповоротливость мне тоже очень кстати.
А какая экономия на путешествиях! Сейчас, чтобы попасть в новый, удивительный мир, мне достаточно снять очки. Этим же жестом я мгновенно навожу идеальный порядок. Без всяких тряпок и унизительных пылесосов.
Бывают и неловкости. Подружка Олька показывала фото в телефоне. Только невежи сегодня отказываются смотреть картинки из чужого отпуска. Лучше сразу плюнуть в человека или столкнуть со стула. И вот Оля листает какие-то размытые пятна. А я без очков. Говорю «ух ты» и «как здорово», руководствуясь внутренним секундомером. По законам вежливости, одна фотография должна мне понравиться особо. Я взялся хвалить самое яркое пятно. Говорю:
— Олечка, как же ты хорошо здесь получилась!
— Вот тут? — переспрашивает Оля.
— Да! — говорю. — Вот такой я и хотел бы тебя запомнить.
— Вообще-то, — говорит Оля, — это памятник Колумбу.
И ну хохотать, потому что у нас, сантехников, любая глупость считается шуткой.
Теперь о настоящем счастье. Представляю вам фото моей жены, какой вижу ее я, завтракая без очков.
Пара слов о технике съемки. Положите ненадолго свой телефон объективом в сметану. Потом сфотографируйте, ничего предварительно не облизывая. Поздравляю. Ваш шедевр готов.
А завтра мы обсудим радости скрипящего колена.