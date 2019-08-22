Мудрый рассказ о том, что нельзя судить о человеке по его внешнему виду

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Мы можем утверждать, что обращаем внимание на внешность человека в самую последнюю очередь. Но все-таки делаем некоторые выводы о незнакомце, глядя только на то, как он выглядит, и происходит это непроизвольно. Так вот, иногда за блестящей «оберткой» скрывается бездушная пустышка, а за неприглядной «упаковкой» прячется глубокий и способный к состраданию человек. Именно об этом и говорится в рассказе сценариста и режиссера Михаила Фатахова «Накормить бомжа».

Мы в AdMe.ru переосмыслили многое после прочтения этого произведения и надеемся, что оно найдет отклик и у наших читателей.

Еду я в электричке Москва — Петушки. Входит бомж с Курского вокзала. Синяк синяком. Морда опухшая. На вид лет тридцать.

Оглядевшись, начинает:

— Граждане-господа, три дня не ел. Честно. Воровать боюсь, потому что сил нет убежать. А есть очень хочется. Подайте, кто сколько сможет. На лицо не смотрите, пью я. И то, что дадите, наверное, тоже пропью! — и пошел по вагону.

Народ у нас добрый — быстро накидали бомжу рублей пятьсот.

В конце вагона бомж остановился, повернулся к пассажирам лицом, поклонился в ноги.

— Спасибо, граждане-господа. Дай вам всем Бог!

И тут вдруг сидящий у последнего окна злобного вида мужик, чем-то похожий на селекционера Лысенко, только в очках, вдруг как заорет на бомжа:

— Такой-сякой, побираешься! Денег просишь. А мне, может, семью нечем кормить. А меня, может, уволили третьего дня. Но я вот не прошу, как ты.

Бомж вдруг достает из всех своих карманов все, что у него есть, — тысячи две, наверное, разными бумажками с мелочью, — и протягивает мужику.

— На, возьми. Тебе надо.

— Что? — фонареет мужик.

— Возьми! Тебе нужнее! А мне еще дадут. Люди же добрые! — сует деньги мужику в руки, отворачивается, распахивает двери и уходит в тамбур.

— Эй, стой! — вскакивает мужик и с деньгами в руках выбегает за бомжом в тамбур.

Весь вагон, не сговариваясь, замолчал. Минут пять мы все внимательно слушали диалог в тамбуре. Мужик кричал, что люди — дрянь. Бомж уверял, что люди добры и прекрасны. Мужик пытался вернуть деньги бомжу, но тот обратно денег не брал. Кончилось все тем, что бомж пошел дальше, а мужик остался один. Возвращаться он не спешил. Закурил сигарету.

Поезд остановился на очередной станции. Вышли и вошли пассажиры.

Мужик, докурив сигарету, тоже вошел обратно в вагон и присел на свое место у окна.

На него никто особо не обращал внимания. Вагон уже жил своей обычной жизнью.

Поезд иногда останавливался. Кто-то выходил, кто-то входил.

Проехали остановок пять. Вот уже и моя станция. Я встал и пошел на выход.

Проходя мимо мужика, я бросил на него беглый взгляд. Мужик сидел, отвернувшись к окну, и плакал.