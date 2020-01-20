Жизненная история о бедно одетой девочке, которая изящно утерла нос своим обидчикам
То, что не вещи красят человека, мы все слышим с детства. При этом также мы знаем поговорку о том, что по одежке встречают. Поэтому в желании выглядеть привлекательно нет ничего постыдного, особенно если ты школьница, которая хочет одеваться не хуже одноклассниц. Но что делать, если у семьи нет возможности покупать красивые наряды? Просить новое платье со слезами на глазах или тихо переживать, что ты все время ходишь в одном и том же? Из жизненной истории психолога Анны Кирьяновой становится ясно, что ни то ни другое.
Мы в AdMe.ru были тронуты этим рассказом, потому что он доказывает: в любой ситуации важно не отчаиваться и не ждать милости от судьбы, а брать все в свои руки и менять свою жизнь к лучшему.
Когда-то давным-давно у одной девочки была школьная форма. У всех была школьная форма. Коричневое платье и два фартука: черный — повседневный, и белый, праздничный. И еще одно платье было у этой девочки — клетчатое, шерстяное. Ну была еще одежда, конечно: для физкультуры, для лета, еще лыжные штаны с начесом были. Но вот на школьные вечера, которые иногда устраивали одноклассники, девочка надевала клетчатое платье. Другого не было. Платье в желтую клеточку. Серые советские колготки. И потертые туфли.
У девочки было еще две сестры младших, папа от них ушел в другую семью, мама одна работала. Поэтому платье было только одно. Тогда почти все одевались скромно, особого выбора не было. И девочка надевала свое платье в желтую клеточку и шла на вечер. Там сначала читали стихи, показывали сценки, а потом начинались танцы под магнитофон. Учительница сидела на стуле у окна, пила чай, а подростки танцевали. И иногда физрук заглядывал в двери класса: все ли нормально? Нет ли эксцессов? Правильно ли все танцуют? Скромные вечера с танцами все любили, конечно. Первая романтика и даже иногда был белый танец.
Но на девочку косо смотрели некоторые одноклассницы. И однажды одна модно одетая девочка Ира сказала этой Лене немного насмешливо: «А почему ты всегда в одном и том же платье? По-моему, оно тебе уже мало!» Это правда была. Действительно, рукава уже были коротки. Юбочка тоже надставлена мамой. И всегда одно и то же платье в желтую клеточку — это немного грустно.
Лена не подала виду, что ее задело замечание и улыбки некоторых девочек. Она не стала дома рыдать и требовать новое платье. Не стала она и комплексовать и не перестала приходить на вечера, которые проводились два раза в четверть. Она вот что сделала: записалась в кружок танцев. И стала учиться танцевать изящно и красиво или зажигательно и искрометно — это уж от музыки зависит. И энергично училась. Потом пришла на очередной классный вечер и станцевала так отлично, что все смотрели на ее танец и хлопали потом. Просто глаз с нее не сводили! Занятия танцами сделали фигурку Лены точеной, движения — плавными, глаза у нее загорелись, волосы рассыпались по плечам... И никто не обращал внимания на то, какое на ней платье. Какие туфли и колготки. Это было совершенно не важно. Все смотрели на то, как она танцует. И все мальчики хотели танцевать с ней, вот так. А платье в клеточку — это стало совершенно неважным.
С этой девочкой потом еще вот что вышло: она оказалась очень одаренной танцовщицей. Ее стали приглашать на конкурсы и выступления. И давать наряды! Однажды Лена пришла на классный вечер, попросила поставить кассету с музыкой, которую принесла. И переоделась в туалете — больше негде было. Ах, какая она оттуда вышла! Все замерли. Это Лене дали платье для танца Кармен. Плотные черные колготки — мечта всех девочек того времени. Изящные лаковые туфельки на небольшом каблуке. И платье с юбками, черное такое, облегающее платье с блестками и пышными юбками, которые развевались в энергичном танце, а Лена ногами и руками выделывала умопомрачительные движения под зажигательную музыку. Это было великолепно, прекрасно!
А потом она снова переоделась в свое маленькое платье в желтую клеточку. Аккуратно сложила испанский наряд Кармен. И ушла домой с самым красивым мальчиком-хоккеистом. Они стали дружить и ходить вместе — так тогда это называлось. Надо сказать, что нарядная девочка хлопала вместе со всеми. И притопывала в такт танцу Кармен. И восторженно смотрела. Она не злая была, эта Ира, — просто таковы некоторые девочки. Не прочь они подпустить шпильку иногда. Но, как видите, шпилька пошла только на пользу. Надо не платье требовать новое, а добиваться успеха самому. Тогда и платья появятся. И аплодисменты зазвучат. И восторженные крики «браво». И шиканье завистников, конечно. Но дело не в платье, вот и все.
Лена стала знаменитой танцовщицей уже потом, после школы. И уехала в другую страну — ну, может, ей там интереснее жить? А я вспомнила историю про одно-единственное платье в желтую клетку. У меня тоже платьев не особо много было. Два. Ну и еще школьная форма, конечно. Которая весьма разнообразила наш пышный гардероб.
Жизненная история Лены так впечатлила нас, что мы дали себе обещание вспоминать ее каждый раз, когда нас будет пытаться задеть какая-нибудь «модно одетая девочка».