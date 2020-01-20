Жизненная история о бедно одетой девочке, которая изящно утерла нос своим обидчикам

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То, что не вещи красят человека, мы все слышим с детства. При этом также мы знаем поговорку о том, что по одежке встречают. Поэтому в желании выглядеть привлекательно нет ничего постыдного, особенно если ты школьница, которая хочет одеваться не хуже одноклассниц. Но что делать, если у семьи нет возможности покупать красивые наряды? Просить новое платье со слезами на глазах или тихо переживать, что ты все время ходишь в одном и том же? Из жизненной истории психолога Анны Кирьяновой становится ясно, что ни то ни другое.

Мы в AdMe.ru были тронуты этим рассказом, потому что он доказывает: в любой ситуации важно не отчаиваться и не ждать милости от судьбы, а брать все в свои руки и менять свою жизнь к лучшему.

Когда-то давным-давно у одной девочки была школьная форма. У всех была школьная форма. Коричневое платье и два фартука: черный — повседневный, и белый, праздничный. И еще одно платье было у этой девочки — клетчатое, шерстяное. Ну была еще одежда, конечно: для физкультуры, для лета, еще лыжные штаны с начесом были. Но вот на школьные вечера, которые иногда устраивали одноклассники, девочка надевала клетчатое платье. Другого не было. Платье в желтую клеточку. Серые советские колготки. И потертые туфли. У девочки было еще две сестры младших, папа от них ушел в другую семью, мама одна работала. Поэтому платье было только одно. Тогда почти все одевались скромно, особого выбора не было. И девочка надевала свое платье в желтую клеточку и шла на вечер. Там сначала читали стихи, показывали сценки, а потом начинались танцы под магнитофон. Учительница сидела на стуле у окна, пила чай, а подростки танцевали. И иногда физрук заглядывал в двери класса: все ли нормально? Нет ли эксцессов? Правильно ли все танцуют? Скромные вечера с танцами все любили, конечно. Первая романтика и даже иногда был белый танец. Но на девочку косо смотрели некоторые одноклассницы. И однажды одна модно одетая девочка Ира сказала этой Лене немного насмешливо: «А почему ты всегда в одном и том же платье? По-моему, оно тебе уже мало!» Это правда была. Действительно, рукава уже были коротки. Юбочка тоже надставлена мамой. И всегда одно и то же платье в желтую клеточку — это немного грустно.

Лена не подала виду, что ее задело замечание и улыбки некоторых девочек. Она не стала дома рыдать и требовать новое платье. Не стала она и комплексовать и не перестала приходить на вечера, которые проводились два раза в четверть. Она вот что сделала: записалась в кружок танцев. И стала учиться танцевать изящно и красиво или зажигательно и искрометно — это уж от музыки зависит. И энергично училась. Потом пришла на очередной классный вечер и станцевала так отлично, что все смотрели на ее танец и хлопали потом. Просто глаз с нее не сводили! Занятия танцами сделали фигурку Лены точеной, движения — плавными, глаза у нее загорелись, волосы рассыпались по плечам... И никто не обращал внимания на то, какое на ней платье. Какие туфли и колготки. Это было совершенно не важно. Все смотрели на то, как она танцует. И все мальчики хотели танцевать с ней, вот так. А платье в клеточку — это стало совершенно неважным. С этой девочкой потом еще вот что вышло: она оказалась очень одаренной танцовщицей. Ее стали приглашать на конкурсы и выступления. И давать наряды! Однажды Лена пришла на классный вечер, попросила поставить кассету с музыкой, которую принесла. И переоделась в туалете — больше негде было. Ах, какая она оттуда вышла! Все замерли. Это Лене дали платье для танца Кармен. Плотные черные колготки — мечта всех девочек того времени. Изящные лаковые туфельки на небольшом каблуке. И платье с юбками, черное такое, облегающее платье с блестками и пышными юбками, которые развевались в энергичном танце, а Лена ногами и руками выделывала умопомрачительные движения под зажигательную музыку. Это было великолепно, прекрасно!

А потом она снова переоделась в свое маленькое платье в желтую клеточку. Аккуратно сложила испанский наряд Кармен. И ушла домой с самым красивым мальчиком-хоккеистом. Они стали дружить и ходить вместе — так тогда это называлось. Надо сказать, что нарядная девочка хлопала вместе со всеми. И притопывала в такт танцу Кармен. И восторженно смотрела. Она не злая была, эта Ира, — просто таковы некоторые девочки. Не прочь они подпустить шпильку иногда. Но, как видите, шпилька пошла только на пользу. Надо не платье требовать новое, а добиваться успеха самому. Тогда и платья появятся. И аплодисменты зазвучат. И восторженные крики «браво». И шиканье завистников, конечно. Но дело не в платье, вот и все. Лена стала знаменитой танцовщицей уже потом, после школы. И уехала в другую страну — ну, может, ей там интереснее жить? А я вспомнила историю про одно-единственное платье в желтую клетку. У меня тоже платьев не особо много было. Два. Ну и еще школьная форма, конечно. Которая весьма разнообразила наш пышный гардероб.