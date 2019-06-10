Жить стало совершенно невозможно: залезешь утром в инстаграм, а там все такие красивые и счастливые

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Меня зовут Лада Лапина, и я хочу сказать, что жить стало совершенно невозможно: проснешься утром, залезешь в инстаграм, а там все счастливые — ну невозможно же! Хоть обратно в подушку уходи. Счастье, оно же знаете в чем нынче? С утра, значит, массаж лица асахи, сфоткать его; масочка с гиалуронкой, сфоткать; а потом попу подкачать и тоже сфоткать; планку сделать обязательно; пока стоишь в планке, выложить все в инстаграм; а потом выпить воды с уксусом или на худой конец с отваром льняного семени, чтобы непрерывно худеть. Через час можно выпить какой-нибудь захудалый смузи из сельдерея, семян чиа и ягод личи, овсянки туда для полезности. Сфоткать, конечно же, красиво отражаясь в зеркале в модной одежде для йоги. Губки надуть. Дети? Какие дети? Ах да.

Дети — они сами встают, надевают красивые одежки в экостиле, идут сами умываться в красивую ванную. А ванная вся такая скандинавская: это когда все такое белое-белое и деревянное и сбоку корзинка. И вот они такие лохматенькие, а их четверо, чистят зубы специальной экопастой без парабенов, а потом приходят и строятся на кухне для фотки. А мама, значит, после смузи бодро встала, слинг надела и пятого туда засунула, а слинг, вестимо, Didymos. Ну и завтрак у этих счастливых обязательно с панкейками на сухой сковороде, с самодельным соусом из свежих ягод из собственной теплицы — муж экобизнесом занимается. Все красиво сидят за столом, смешно пачкаются, смеются, едят хорошо — говорю же, счастливые. Потом все идут гулять к себе во двор около коттеджа, сами одеваются красиво family look. На улице снежок, вот они снеговиков лепят-лепят, с собакой играют-играют, а мелкий спит. Потом заходят домой, все сами раздеваются и идут обедать красивым супом-пюре с семечками, крутонами или, там, дефлопе. Потом пьют горячий шоколад с маршмеллоу и домашним печеньем с арахисовым маслом, и чашки обязательно с забавными надписями, и вообще вся посуда стильная, в модных цветах по версии Pantone. И между тарелками стеклянная ваза на салфетке со стебельками пшеницы, вазу мама сама расписывала, а салфетки сама вязала. И белые скатерти, и белые стены, и коса заплетена набок, и фотки с детскими рисунками в рамочках.

А потом дети сами идут спать, и даже мелкий из слинга идет спать - он на ГВ, поэтому спокойный и хорошо спит, - и мама начинает работать. У нее стартап, и доходы уже девать некуда - можно на полгода на Самоа съездить или новый гелендваген. И все сама-сама, никаких нянь, только планка. Поработала, быстро задания по французскому языку сделала, с носителем поговорила, про SMM почитала, в блоге написала, на комменты ответила, робот-пылесос запустила, пошла ужин готовить в перчатках.



Приготовила. Киш лорен со спаржей и вешенками из собственной теплицы, конечно же, а пока готовила, с детьми занималась: и английским, и большим теннисом, и коньками, и рисованием пальцами на стене, и Монтессори для мелкой моторики. И вот ужин в красивых тарелках, сфоткать, конечно, потом книжку читать перед сном детям в кресле-качалке в модном свитере и пушистых носках, и все слушают. И вот все спят, и тут муж, и она из планки встала, ужин сервировала, надела пеньюар, а он такой говорит: "Нет, дорогая, сегодня мы летим оперу слушать в Швейцарию, собирайся". И вот они такие улетели, а дети спят, и мелкий тоже спит.

А я утром как инстаграм открываю, так мне все это так и бросается в глаза. И хочется обратно заснуть. Невозможно же. Потому что у меня каша из пакета, "Дора-эксплорер" из телевизора и велик в коридоре. И счастья поэтому — никакого.