Женщины разных лет примерили одинаковые образы и разрушили стереотип о том, что одежду надо подбирать по возрасту
Многие находятся во власти возрастных стереотипов: «в 50 лет уже поздно такое носить» или «в 20 надо избегать классических костюмов, они взрослят». Стилисту Ирине Понякиной 48 лет, и она считает, что все рамки только у нас в голове. Чтобы доказать, что в одежде нет возрастных ограничений, она провела модный эксперимент в своем блоге. Ирина вместе с двумя молодыми девушками примерила одинаковые образы в разном стиле, чтобы понять, одежда всем возрастам покорна или же нет.
Мы в AdMe.ru обожаем эксперименты, поэтому не смогли пройти мимо. С разрешения Ирины публикуем результаты этой уникальной затеи.
Ирина, 29 лет vs. Ирина 48 лет
- Примерили молодежный образ — кеды, желтые брюки, джинсовая куртка, тельняшка. Многие мои ровесницы сказали бы, что поздно уже такое носить.
- Благодаря деталям создали деловой образ. Кеды заменили на лодочки, куртку на жакет, тельняшку на белый топ. И тут многие могли бы сказать, что моей племяннице еще рано такое носить.
- Мы полностью повторили первый образ, за исключением того, что заменили желтые брюки на бермуды из экокожи. Вид стал совершенно другим.
- Тельняшку заменили на худи голубого цвета. Худи ведь у многих считается исключительно атрибутом молодежи. Ах, как это глупо!
- Составили еще один деловой, практически монохромный образ в зеленых оттенках. Мы выбрали тот же жакет, юбку плиссе и рубашку в цвет.
-
Еще один образ с кедами — «молодежный», как сказали бы многие. Мне кажется, преимущественно за счет универсальной длины юбки образ подходит для любого возраста.
-
Черно-белое платье длины миди, с объемными рукавами. Подобные фасоны многие называют старушечьими. Однако при выборе одежды нужно всегда смотреть на тип своей фигуры, впечатление, которое вы хотите производить, и, конечно, особенности собственного вкуса и ощущение комфорта.
Дарья, 26 лет vs. Ирина, 48 лет
-
Я знаю много своих ровесниц, которые очень боятся ярких цветов. Мне часто пишут о том, что носить розовый «в моем-то возрасте» уже как-то не комильфо. Я не соглашусь, потому что обожаю яркие вещи. Мы выбрали голубой спортивный костюм, длинное розовое пальто, белые ботинки и светлую сумку.
- Наряд в спокойных оттенках, но тоже достаточно смелый для моих ровесниц, многие бы его назвали подиумным и не применимым в реальной жизни. Мы использовали такое же пальто, только в другом цвете, костюм карамельного цвета, базовую футболку и ботинки.
- Еще один пример образа с розовым цветом, который для многих абсолютно неприемлем. Мы надели платье-комбинацию, превратив его в юбку с помощью стильного свитера, и поддержали образ черными ботинками с розовой вставкой.
- Еще один образ с платьем-комбинацией и черной рубашкой в качестве верхнего слоя, которая создает дополнительную вертикаль в нашем образе. Разница лишь в ремнях.
-
Далее мы решили примерить платье, которое в принципе не имеет возраста, и «бабушкин» кардиган. Мне кажется, что носить его можно как в 26, так и в 48 лет.
-
Последний образ у нас получился очень нежным: мы выбрали романтичное платье и светлый жакет. Светлые цвета всегда освежают и делают образ легче.
Как вы считаете, в одежде стоит придерживаться возрастных рамок?