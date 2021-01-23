Женщины разных лет примерили одинаковые образы и разрушили стереотип о том, что одежду надо подбирать по возрасту

Многие находятся во власти возрастных стереотипов: «в 50 лет уже поздно такое носить» или «в 20 надо избегать классических костюмов, они взрослят». Стилисту Ирине Понякиной 48 лет, и она считает, что все рамки только у нас в голове. Чтобы доказать, что в одежде нет возрастных ограничений, она провела модный эксперимент в своем блоге. Ирина вместе с двумя молодыми девушками примерила одинаковые образы в разном стиле, чтобы понять, одежда всем возрастам покорна или же нет.