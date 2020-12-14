«Жена перестала развиваться». Хлесткий текст о том, что ярлык «лентяйка» вешают не самые чуткие люди

Стала замечать, что в арсенале обычных претензий к женам («растолстела», «надоела», «постарела» и «тратит деньги неизвестно на что») теперь появилась еще одна — «жена перестала развиваться». У этой претензии имеется несколько оттенков, в зависимости от того, с какой интонацией произносит ее возмущенный супруг. Например, такая ситуация. Ребенку уже почти год, а у жены лишний вес, усталый вид и синяки под глазами. Она мало читает, смотрит тупые передачи вместо познавательных, почти не занимается собой. Круг ее интересов сузился до «мамских» форумов, на которых абсолютно серьезно обсуждают лечение сопелек соком алоэ и цвет детского кала. На прежние хобби и увлечения, на фитнес и бассейн у нее больше нет времени. Эта жена испортилась — несите новую.

Смотрите, как интересно получается. В представлении мужа деградировала и застыла в своем развитии жена. Однако, если покопаться, то часто можно увидеть, что именно она вывозит на себе большинство проблем, связанных с малышом. С появлением ребенка она резко повзрослела и приняла тот факт, что от многих развлечений и увлечений на какой-то период придется отказаться. Супруг же остался на том же уровне, что и был: так и остался ребенком, который не понимает, почему ресурсов, времени и развлечений стало меньше и почему он должен делиться ими «с этим мелким». Вопрос: кто из них не развивается? Ситуация вторая. Муж жалуется: «Другие женщины в декрете приклеивают реснички, пишут тексты для интернета или делают ноготочки, наращивают волосы — словом, зарабатывают. А моя не хочет, не развивается, в результате я уже год тяну семью один, не считая небольших пособий».

Это веяние последних лет, круто замешанное на желании женщин оставаться независимыми и неспособности многих мужчин при средних зарплатах оставаться добытчиками для семьи с ребенком (а с двумя и подавно). Именно поэтому при формальной возможности оставаться в декретном отпуске чуть ли не до 3 лет по факту многие женщины вынуждены возвращаться «в строй» уже через несколько месяцев после родов. И находить себе источники пусть небольшого, но дохода. С одной стороны, я всячески поддерживаю это желание, если ребенок непроблемный, здоровый и с хорошим иммунитетом. Но требовать таких подвигов от каждой мамы я считаю неправильным. У кого-то ребенок часто болеет, у кого-то требует специальной реабилитации. Вопрос: почему развиваться (читай, стать супергерл, которая и сидит с ребенком, и зарабатывает деньги) должна одна жена? А муж развиваться и искать более оплачиваемую работу, если денег не хватает, не должен? Ситуация третья. Успешный, достигший высокого социального статуса муж «из низов» хочет теперь развестись с женой, которая находилась рядом с ним с самого начала пути. Я читала, например, об одном очень известном в России человеке, который получал модную профессию, в то время как его жена мыла полы в подъездах. Очень уж она в будущую звезду верила. И не зря. Муж действительно добился успеха. А добившись, в срочном порядке сменил старую жену на новую: не пристало ему появляться в светском обществе с уборщицей.