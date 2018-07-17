У пожилой пары из Ирландии случилось несчастье, но именно оно сделало их знаменитыми (Даже визажист Ким Кардашьян знает их)

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«...В болезни и в здравии, пока смерть не разлучит нас» — давая эту клятву, большинство людей даже не задумываются о том, каким невероятным образом может повернуться судьба, чтобы проверить, насколько же сильны наши чувства и данное обещание. Пожилая пара из Ирландии доказала, что ради настоящей любви никогда не поздно учиться чему-то новому. Даже если тебе 84 года.

Редакцию AdMe.ru растрогала душевная история Деса и Моны Монахан, и мы решили поделиться ею с вами.

Дес и Мона Монахан — семейная пара из Ирландии, они вместе уже более 56 лет. Десу 84 года, а его жена на год младше — ей 83.

К сожалению, в их семье случилась беда: Мона начала терять зрение, и вскоре она совсем ослепнет, а потому во всем сможет полагаться лишь на помощь мужа. Ее левый глаз ничего не видит, и сегодня женщина уже не в состоянии делать многие привычные для нее вещи, одна из которых — утренний макияж.

Когда зрение Моны только начало падать, Дес по просьбе жены лишь помогал ей подправить макияж. Но со временем ситуация все ухудшалась, Мона уже не могла самостоятельно рисовать стрелки или красить глаза. К тому же у женщины начали сильно трястись руки, из-за чего держать кисти стало просто невозможно. Мона часто плакала от своей беспомощности. Поэтому, чтобы хоть как-то поддержать свою любимую жену, Дес решил научиться делать ей макияж.

Как-то раз Дес зашел в местный торговый центр, где в отделе косметики рассказал профессиональному визажисту Рози О’Дрисколл о том, что произошло в их семье и почему он хочет научиться делать макияж. Эта история очень тронула Рози, и она с радостью согласилась ему помочь. На протяжении целых 8 месяцев женщина обучала Деса искусству макияжа: как разбираться в кистях, последовательно наносить косметику и сочетать оттенки. Теперь мужчина знает, как скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства своей жены.

По словам визажиста Рози, у Деса даже появились определенные предпочтения. Например, брови он предпочитает красить не тенями, а карандашом. А если ему не нравится, как смотрится конкретный оттенок помады, который советует Рози, то он требует его заменить.

Дес считает, что лучше знает, что идет его жене, а что нет. В нанесении макияжа они с Моной придерживаются золотого правила: меньше — значит больше. «Он считает, что я прекрасна такая, какая есть», — комментирует Мона. Женщина невероятно признательна своему мужу, ведь именно благодаря ему она чувствует себя красивой.

Душевная история Деса и Моны дошла до визажиста Ким Кардашьян — Марио Дедивановича. Его тронул поступок, на который Дес пошел ради любимой жены, и Марио пригласил семейную пару и визажиста Рози на свой мастер-класс в Лондоне. «Это такое большое событие для нас! Профессиональный макияж, Марио и Кардашьяны — все это было совершенно не из нашей жизни до этого момента», — делится впечатлениями Мона.

Пример Деса и Моны доказывает, что настоящая любовь может справиться с любыми трудностями. Ведь если вы есть друг у друга, то всегда есть и на кого положиться.