Задорный текст о том, что комплименты способны сделать из любого зверя пушистого добряка

Я проверил ваши фото. На меня подписаны сплошь красотки с чудными ногами, глазами, шеями. А мужчины все киноактеры с умным взглядом. Вы добры, мудры и хвалите меня не в ответ, а только если заслужил. Один мой приятель владел искусством комплимента в такой степени, что три его любовницы терпели друг друга и законную жену. Когда его не стало, на погосте сломали забор. Провожающие не поместились на кладбище, хоть и занимали исключительно стоячие места.

Я тоже хотел прослыть милым. Для этого теоретически нужно подойти к любому негодяю и похвалить, например, его костюм. Негодяй в ответ похвалит прическу. И тьма типа рассеется. На практике негодяй кричит «денег нет!» еще до моего «здрасьте». А я слишком закатываю глаза, заявляя, что рад его видеть. И мы расстаемся, глубоко недовольные общением. Не в силах изменить себя, я взялся за дочь. Я сказал:

— Маша! Только злым девушкам нужен фитнес. Добрые девушки льстят, не вставая с дивана. И потом рожают умных детей от красивых мужчин. Вот и все, что нужно знать филологу о теории происхождения видов Чарльза Дарвина. Лепи комплименты тупо, нелепо, смешно, безрассудно и будь счастлива! Маша послушалась. И вскоре получила три приглашения замуж, в том числе одно скандальное. Скандальное вышло вот как.

Была латышская свадьба, много народа. Чтобы всех передружить, тамада придумала игру «Тайный поклонник». Каждый гость берет из шляпы бумажку с именем и в течение свадьбы льстит всем подряд, но особенно тому, чье имя выпало. Победа не важна. Главное, что хаос добра и энтропия морали украсят свадьбу. Маше выпало хвалить некого Оскара. Средних лет, четырежды отец, лишний вес, бизнесмен. Маша сразу сказала, что дети Оскара умные, а сам он отличный папаша. Через час заметила, какие сильные у него руки. В середине банкета художественно описала цвет его глаз и в целом выражение лица. Во время танца поразилась умению наступать на ноги не больно, а с каким-то мужеством и надежностью. Потом окажется, Оскара не предупредили. Когда все слушали правила игры, он парковал машину. Мужчина просто заметил, что вечер хорош. Наконец-то он удачно шутит. Пластика наладилась и понимание. И одна блондинка разглядела в нем поэта. 20 лет, русская, спортивная, глаза голубые. Веселая, очень мило не произносит «Л», получается «свадкая бувочка».

Латыши непривычны к похвалам. Здесь даже спасителю мира скажут: «Смотри, чтоб зад не треснул, благодетель». Вот это «благодетель» и будет комплиментом. И где-то в районе выноса торта Оскар встал на колено. При всех. И сказал, что всё решено. Любовь, то-сё, две половинки, сердце не обманешь, ты моя янь, и пусть общество нас осудит. От лица общества в круг вышел Машин жених Карлис, 187 см, кость широкая, взгляд удивленный. Подошли братья Карлиса, Гунтис и Кристап. Подоспела жена Оскара, четырежды мать, баржа по гороскопу. Подтянулись работники кухни. Все устали от лжи и лицемерия. И не прочь были найти виновных в победе демократов Пенсильвании. Тут-то и началась реальная свадьба. Гостей из Риги срочно отправили домой. Лишь бережное отношение к столичной родне отличает латышские свадьбы от русских или индийских. (Потом расскажу.) Дальше нужно показывать с песнями и в танце, поэтому заканчиваю болтать. Всех люблю, вы все офигенные, честно.