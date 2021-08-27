«Зачем вообще нужны дети?» Теперь я стала мамой и могу прямо ответить на этот вопрос

Меня зовут Алиса. В интернете я вижу очень много таких комментариев к «мамским» постам, как «Назовите хоть одну причину, для чего нужны дети, кроме вашего любимого „стакан воды в старости подать“» или «Что-то я почитала про родительские будни, и вообще расхотелось рожать». Я с уважением отношусь к выбору каждого, заводить детей или нет. Я лишь хочу рассказать, что ценного принес мне опыт родительства и почему я ни о чем не жалею.

Надеюсь, что эта статья попадется на глаза тем, кто сомневается. Тем родителям, которые сейчас устали и думают: «За что мне все это?» И всем читателям AdMe.ru, которые хотели получить ответ на тот самый вопрос, для чего же нужны дети.

Безусловная любовь

Мне не нужны никакие другие дети, хоть они в сто раз красивее и талантливее. А моим детям не нужна никакая другая мама — добрее или совершеннее. Когда это понимаешь, проходят усталость и раздражение, в эти минуты глаз перестает дергаться и больше не хочется ворчать и нудить. Хочется остановить это мгновение и прочувствовать его во всех мелочах. Эти моменты хранятся в сердце в особом отсеке, который я буду открывать всегда, когда мне будет плохо.

Саморазвитие

На свете так много видов любви, и, познавая их разнообразие, мы приближаемся к понимаю, что же на самом деле есть любовь во всем ее глубоком смысле. И любовь к детям — это колоссальный опыт. Вы учитесь принимать, заботиться, подолгу объяснять и часто находить в себе силы терпеть человека, который может оказаться вашей полной противоположностью, да еще с нелегким характером. И если у вас все получится, вы обретете не только любовь внутри себя — вы научите любви ребенка и получите мощную обратную связь.

Смирение

Достичь его очень помогают дети. Осознать в полном объеме, что не бывает идеальных мам. И идеальных людей тоже. Что ты всего лишь человек со своим набором достоинств и недостатков. Что ты не сможешь всегда все делать на 5.

Радость достижений

Дети, хоть сами и маленькие, — большие мотиваторы. Они учатся всему с нуля, и этим невозможно не восхищаться. Только что ползали, а уже пытаются встать и ходить. Падают, но с решительным лицом пробуют снова. Они слышат вокруг миллиард звуков, щелканий, трещаний, а потом из всего этого начинают формировать речь. Сами! А потом вдруг незаметно побеждают в соревнованиях, спасают бездомных животных, с друзьями придумывают крутое начинание... Гордость. Порой за себя не чувствуешь столько гордости, сколько за свои творения. Это значит, что у вас все получилось. Вы клевые учителя и помощники. И это значит, что вы тоже все можете!

Умение жить настоящим

С детьми как-то острее ощущается течение времени. И тем ценнее оно становится. Вот малыш только что родился, а уже в садик собирается, а потом в школу, а потом... И не хочется пропустить жизнь. Свою и детей. И начинаешь меньше тратить время на сидение дома или в телефоне, а больше насыщать жизнь впечатлениями.

Мудрость

Любой опыт, даже незначительный, прибавляет (но не всегда) нам мозгов. А опыт родительства — это крупная рыба в море испытаний и ощущений. Это тренажер на все группы мышц и на эмоциональный интеллект. Вы не будете прежними. И именно это отпугивает очень многих. Изменятся внешность, привычный уклад жизни, вы узнаете о новых эмоциях, новых трудностях и радостях. Но вы никогда не раскроете все грани своей личности, если не будете меняться.

Дух исследователя и авантюриста

Мой младший так громко и искренне всему удивляется и радуется, что я стараюсь брать с него пример. Став взрослыми, мы делаемся скучнее и воспринимаем все как должное. А дети напоминают о том, какими мы были сами, но почему-то забыли об этом. «О-о-о, какая большая лужа! Это же как долго я могу прыгать!» «Вы видели?! Какая красивая бабочка!» «Вы только попробуйте! Эта пицца — лучшая в мире!»

Невидимая связь и космическая нежность

В жизни у меня было много разных объятий, но объятия со своим ребенком — это нечто иное. Когда ты приседаешь на корточки, тебя обхватывают мягкие и хрупкие ручонки, которые пытаются прижать тебя как можно крепче, и все равно получается так нежно. А ты обнимаешь осторожно и мягко, как будто у тебя в руках самое хрупкое творение во всей Вселенной.