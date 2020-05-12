Я переехала во Францию и расскажу о секретах, которые помогают местным жить на полную катушку

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Франция — многоликая и разная. Путешествуя по ней, вы познакомитесь с большими городами и маленькими деревушками, где у жителей нет даже собственного адреса и почтальон доставляет посылки и письма просто по фамилии. Татьяна живет на границе исторических областей Гаскони и Перигора, на юго-западе Франции, именно в таком маленьком городке, насчитывающем всего 750 жителей. В своем блоге она рассказывает о секретах красоты француженок, о своих кулинарных открытиях, о буднях французской глубинки, французских нравах и знаменитом «искусстве жить» — art de vivre, которым виртуозно владеют все французы.

Редакции AdMe.ru очень нравятся живые наблюдения Татьяны, благодаря которым вы сможете открыть для себя новые стороны страны моды, романтики и высокой кухни.

Как кофейные зерна помогают француженкам похудеть

Однажды знакомая француженка по имени Софи поделилась секретом, как устоять от соблазна пожевать что-то вкусненькое в промежутке между приемами пищи. Этот секрет открыла ей ее бабушка, никогда не страдавшая от лишнего веса. Она подарила своей внучке красивую металлическую коробочку и крафтовый пакет из кофейного бутика, наполненный ароматными кофейными зернами. ‒ Этому способу меня научили в юности, ‒ рассказала бабуля. ‒ Зерна кофе спасают от приступов голода и помогают дождаться времени еды. Надо взять в рот одно-два зернышка и сосать их как леденцы. Кофейное зерно отвлекает от мыслей о еде, и его аромат купирует приступ голода. Только важно покупать зерна в проверенном месте: чем ароматнее они будут, тем лучше! Софи существенно сократила свое кусочничество, а с ним ушла и значительная часть веса.

7 в 1: что используют продвинутые француженки вместо целого арсенала средств по уходу

Элен — натуропат, именно она рассказала, что вовсе не обязательно покупать разные кремы для ног и рук, тела, маски для волос. − Купи масло карите. Нерафинированное. Оно пригодится тебе для ухода за всем телом − от стоп до кончиков волос. У него уникальные свойства: увлажнение, смягчение, защита, заживление и при этом разглаживание и придание эластичности − в его составе содержится натуральный латекс. В России его называют маслом ши. Его можно использовать для увлажнения и питания кожи, для снятия раздражения после укуса насекомых и солнечных ожогов, для излечения потрескавшейся кожи, как маску для волос, как защиту от ультрафиолетового излучения и даже как средство после бритья.

Как сохранить овал лица: лифтинг-секреты от 83-летней француженки

В этом году Жозетт будет 84, которых ей, конечно, дать невозможно — ровная спина и моложавое лицо делают свое дело. Она поделилась хитростью, которой научила ее бабушка: — Красивый овал сохраняют те, кто любит смотреть на небо. Подбородок и овал лица обвисают у тех, кто все время смотрит вниз, под ноги. Поэтому, если ты в городе — задирай голову и рассматривай верхние этажи и крыши, тогда твой подбородок будет поднят. Бабушка меня с детства приучала ходить с поднятым подбородком и рассматривать все, что выше 3-го этажа. А еще Жозетт рассказала о 4 упражнениях, которые она делает регулярно: Надуй щеки изо всех сил, чтобы как следует почувствовать натяжение мышц в проблемных местах. В таком положении надо оставаться минимум 3 минуты, а лучше 5. И не 1 раз в день, а раза 3–4.

Сильно надуй щеки и попробуй улыбнуться. Застынь в таком положении сколько сможешь. Посмотри в зеркало. Видишь, уголки губ смотрят вверх? Это упражнение предотвращает их опускание.

Надуй сильно щеки. Теперь представь, что у тебя во рту не воздух, а воздушный шарик, и ты его как бы покусываешь, но верхние и нижние зубы не должны соприкасаться. Минуты 3 так покусывай.

Изобрази губами огромное вытянутое «О». Зафиксируй это положение на 3 минуты. Это тяжело. Поэтому пой звуком «О» разные мелодии. Главное — рот не закрывать и даже не прикрывать. Угол между подбородком и шеей не меньше 90 градусов — об этом вообще нужно помнить всегда.

Как сбрасывают набранные за зиму килограммы француженки: 3 лайфхака без диет

Спасение — тизаны. Тизаном (tisane) французы называют травяные настои (травяные, цветочные или фиточаи) разного состава. Фишка в том, чтобы иметь много совершенно разных тизанов и их чередовать. Самое главное: тизаны должны очень различаться по вкусу. Композиции тизанов должны состоять из разных трав и растений, а не быть просто чаем с добавками.

(травяные, цветочные или фиточаи) разного состава. Фишка в том, чтобы иметь много совершенно разных тизанов и их чередовать. Самое главное: тизаны должны очень различаться по вкусу. Композиции тизанов должны состоять из разных трав и растений, а не быть просто чаем с добавками. Второй способ заключается в замене обычных продуктов на дорогие деликатесы . Вместо привычных круассанов — дорогие пирожные макароны, вместо бананов — клубника и голубика, вместо курицы — дорогие морепродукты, но все в небольшом количестве. Тот факт, что мы постоянно едим всякие вкусности (пусть и в малых количествах), не дает портиться настроению.

. Вместо привычных круассанов — дорогие пирожные макароны, вместо бананов — клубника и голубика, вместо курицы — дорогие морепродукты, но все в небольшом количестве. Тот факт, что мы постоянно едим всякие вкусности (пусть и в малых количествах), не дает портиться настроению. «Черный список». В него входят продукты, а также сочетания продуктов, которые нужно совсем исключить из рациона на месяц. Исключая продукты из рациона, надо руководствоваться принципами сбалансированного питания. Важно написать реальный «черный список», а не держать его в голове.

Как спать крепко и жить долго: старинная французская традиция

Секрет — старинное традиционное блюдо под названием шаброль, которое готовится очень просто: когда в тарелке остается немного супа, туда нужно вылить примерно полбокала вина и выпить через край большим глотком. Раньше французы свято верили в то, что вино не только согревает, дает силы и поднимает настроение, но и помогает в борьбе с вирусами и бактериями. А сочетание вина с горячим наваристым бульоном превращается в средство буквально от всего, становясь, выражаясь современным языком, суперфудом. Этот обычай сохраняется и сегодня в сельской местности Перигор. Здесь даже придумали Академию шаброля, цель которой — восстановить этот древний обычай, который, по мнению академиков, во всех отношениях полезен для человека и является причиной долголетия некоторых стариков в сельской местности.

Почему французы не кладут в салат огурцы

Французы называют салатом блюдо из листового салата, и едят они его круглый год. Летом к салатным листьям часто добавляются помидоры. И вот, казалось бы, логично нарезать и добавить туда огурцы. Но не для французов! Распробовав в салате огурцы, француз удивится. Если хотите приготовить летний салат на французский манер — не добавляйте в него свежие огурцы. Чаще всего французы едят нарезанные кружочками огурцы, подсоленные крупной солью, политые сливками и, может быть, присыпанные сибулетом (так они называют лук-резанец).

3 вещи, на которых французы не экономят и... выигрывают

Не экономят время на еду. Их обеды и ужины длятся по 2 часа. Никакой спешки. Все обстоятельно: накрытый стол, закуска, основное блюдо, салат, сыр, десерт, бокал вина. Едят медленно, наслаждаясь процессом.

Их обеды и ужины длятся по 2 часа. Никакой спешки. Все обстоятельно: накрытый стол, закуска, основное блюдо, салат, сыр, десерт, бокал вина. Едят медленно, наслаждаясь процессом. Не экономят деньги на любимую еду. Француз может экономить на отоплении или воде, одеваться на распродажах, но он никогда не откажет себе в своих любимых лакомствах и блюдах.

Не экономят время на общение. Французы редко едят в одиночестве. При любой возможности они делят трапезу с членами семьи, друзьями, коллегами, соратниками по увлечениям и даже просто соседями.

Какое качество французского мужа не понравилось русской жене

Катя встретила Жан-Поля, когда ей было почти 48. Все было у них хорошо, лишь одна вещь в поведении мужа очень раздражала Катю: Жан-Поль все время пытался ей помочь ‒ он накрывал на стол, разбирал посудомоечную машину, пылесосил... Катя долго переучивала Жан-Поля, а он жаловался: — Я так не привык. Почему она должна меня обслуживать?! Мой отец помогал маме... Все мои друзья помогают женам... Однажды его друг Морис, который был у них в гостях, высказал свое возмущение: — Я вот весь вечер наблюдаю за тем, как ты себя ведешь: ты используешь ее как прислугу... Не ожидал от тебя, и мне стыдно. Пара пытается найти компромисс: — Да, я больше не лезу к Кате с помощью, но, например, завтраки и полдники готовлю и сервирую для нее я.

Как живут во французской глубинке

Обычный житель французской глубинки не испытывает бытовых трудностей и живет с комфортом. В городке с населением 750 жителей зарегистрировано и действует 20 (!) всевозможных клубов и ассоциаций. Это и ассоциация любителей живописи, и ассоциация любителей рыбалки, «английский клуб» и клуб любителей покера, бридж-клуб и ассоциация «Гармония» (где учат играть на всех инструментах за символическую цену членства в клубе), теннисный клуб (тоже с символической годовой оплатой), ассоциация защитников лошадей, ассоциация по сохранению и восстановлению культурно-исторического наследия, кулинарный клуб и многие другие.

Почему французские мужчины не ищут женщин младше себя: 4 причины

Хотят, чтобы у жены был общий с ними культурный контекст, а для этого важно быть из одной эпохи. Французы в первую очередь ищут в женщине близкого по духу человека и единомышленницу, личность со схожими ценностями.

и единомышленницу, личность со схожими ценностями. В среде обычных среднестатистических французов не принято выпендриваться. Всем по барабану, какая у вас машина, плитка в ванной или модель телефона. Снобизм, пафос и показуха осуждаются. Соответственно, нет цели жениться на молодой всем на зависть .

. Французы любят соревноваться только в спорте и играх. А вот доказывать что-то кому-то, мол, смотри, раз со мной такая молодая, значит, я ‒ орел, у большинства из них нет потребности. Они ищут в близком человеке искренние чувства.

Большинство французских мужчин хотят отношений на равных, когда оба партнера ‒ взрослые и зрелые личности. Роль «папиков» французов не вдохновляет, а в обществе она осуждается.

Какое качество русских вызывает восхищение у французов

Маите — учитель математики на пенсии, она вместе со своим мужем Мишелем работала в школе для детей французов в Москве в 1993–96 годах. Ее спросили, какое качество ей больше всего нравится в русских? Маите задумывается на мгновение, а потом уверенно говорит: «Débrouillardise». Произносится это слово как «дэбруйардиз» и означает «находчивость, смекалка, выпутывание из затруднения». «Мы с Мишелем постоянно восхищались этим качеством русских», — утверждает Маите.

Как относятся к русским во французской глубинке

Я никакого предвзятого отношения или негатива по отношению к себе здесь не ощутила ни разу. Когда я называю свою национальность, то встречаю удивление, но не негатив. Чаще всего французы сразу задают вопросы о погоде, интересуются, как можно выжить в такую холодную, как в России, зиму, и удивляются выносливости русских людей. При знакомстве местные жители невольно делятся со мной своими ассоциациями, связанными с Россией. Эти ассоциации становятся импровизированным тестом на культурный уровень и интересы собеседника: вспоминают русский балет, восторженно говорят о Чайковском или Рахманинове, о фильмах Тарковского. Мой сын получил более высокую, чем ожидал, оценку на госэкзамене по французскому языку потому, что, узнав, что он русский, экзаменатор стала обсуждать с ним не его билет, а Чехова, которого обожает.

Какие 3 качества русских женщин удивляют (и восхищают!) французов

Если вы думаете, что русских женщин ценят только за красоту и меньшую, чем у европеек, склонность к феминизму, то вы сильно ошибаетесь!

Французы чаще всего с удивлением и восторгом говорят об этих 3 качествах: Приветливость. Познакомившись с русскими женщинами поближе, французы удивляются: оказывается, русские женщины очень улыбчивые, приветливые и доброжелательные!

Находчивость. «Сварить кашу из топора», красиво декорировать стол во время пикника подручными материалами, придумать неожиданное решение, чтобы выйти из затруднительного положения... Еще бы! Жизнь научила русских женщин находить нестандартные решения...

Знание французской культуры. Французов очень удивляет, что русские женщины хорошо знакомы с французской культурой, иногда даже лучше, чем многие французы. Писатели, художники, композиторы... имена и творения, известные образованным россиянам, можно перечислять бесконечно.

Какое из наблюдений Татьяны о жизни во французской глубинке показалось вам самым интересным или необычным?