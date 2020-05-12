Я переехала во Францию и расскажу о секретах, которые помогают местным жить на полную катушку
Франция — многоликая и разная. Путешествуя по ней, вы познакомитесь с большими городами и маленькими деревушками, где у жителей нет даже собственного адреса и почтальон доставляет посылки и письма просто по фамилии. Татьяна живет на границе исторических областей Гаскони и Перигора, на юго-западе Франции, именно в таком маленьком городке, насчитывающем всего 750 жителей. В своем блоге она рассказывает о секретах красоты француженок, о своих кулинарных открытиях, о буднях французской глубинки, французских нравах и знаменитом «искусстве жить» — art de vivre, которым виртуозно владеют все французы.
Редакции AdMe.ru очень нравятся живые наблюдения Татьяны, благодаря которым вы сможете открыть для себя новые стороны страны моды, романтики и высокой кухни.
Как кофейные зерна помогают француженкам похудеть
Однажды знакомая француженка по имени Софи поделилась секретом, как устоять от соблазна пожевать что-то вкусненькое в промежутке между приемами пищи. Этот секрет открыла ей ее бабушка, никогда не страдавшая от лишнего веса. Она подарила своей внучке красивую металлическую коробочку и крафтовый пакет из кофейного бутика, наполненный ароматными кофейными зернами.
‒ Этому способу меня научили в юности, ‒ рассказала бабуля. ‒ Зерна кофе спасают от приступов голода и помогают дождаться времени еды. Надо взять в рот одно-два зернышка и сосать их как леденцы. Кофейное зерно отвлекает от мыслей о еде, и его аромат купирует приступ голода. Только важно покупать зерна в проверенном месте: чем ароматнее они будут, тем лучше!
Софи существенно сократила свое кусочничество, а с ним ушла и значительная часть веса.
7 в 1: что используют продвинутые француженки вместо целого арсенала средств по уходу
Элен — натуропат, именно она рассказала, что вовсе не обязательно покупать разные кремы для ног и рук, тела, маски для волос.
− Купи масло карите. Нерафинированное. Оно пригодится тебе для ухода за всем телом − от стоп до кончиков волос. У него уникальные свойства: увлажнение, смягчение, защита, заживление и при этом разглаживание и придание эластичности − в его составе содержится натуральный латекс.
В России его называют маслом ши. Его можно использовать для увлажнения и питания кожи, для снятия раздражения после укуса насекомых и солнечных ожогов, для излечения потрескавшейся кожи, как маску для волос, как защиту от ультрафиолетового излучения и даже как средство после бритья.
Как сохранить овал лица: лифтинг-секреты от 83-летней француженки
В этом году Жозетт будет 84, которых ей, конечно, дать невозможно — ровная спина и моложавое лицо делают свое дело. Она поделилась хитростью, которой научила ее бабушка:
— Красивый овал сохраняют те, кто любит смотреть на небо. Подбородок и овал лица обвисают у тех, кто все время смотрит вниз, под ноги. Поэтому, если ты в городе — задирай голову и рассматривай верхние этажи и крыши, тогда твой подбородок будет поднят. Бабушка меня с детства приучала ходить с поднятым подбородком и рассматривать все, что выше 3-го этажа.
А еще Жозетт рассказала о 4 упражнениях, которые она делает регулярно:
- Надуй щеки изо всех сил, чтобы как следует почувствовать натяжение мышц в проблемных местах. В таком положении надо оставаться минимум 3 минуты, а лучше 5. И не 1 раз в день, а раза 3–4.
- Сильно надуй щеки и попробуй улыбнуться. Застынь в таком положении сколько сможешь. Посмотри в зеркало. Видишь, уголки губ смотрят вверх? Это упражнение предотвращает их опускание.
- Надуй сильно щеки. Теперь представь, что у тебя во рту не воздух, а воздушный шарик, и ты его как бы покусываешь, но верхние и нижние зубы не должны соприкасаться. Минуты 3 так покусывай.
- Изобрази губами огромное вытянутое «О». Зафиксируй это положение на 3 минуты. Это тяжело. Поэтому пой звуком «О» разные мелодии. Главное — рот не закрывать и даже не прикрывать. Угол между подбородком и шеей не меньше 90 градусов — об этом вообще нужно помнить всегда.
Как сбрасывают набранные за зиму килограммы француженки: 3 лайфхака без диет
- Спасение — тизаны. Тизаном (tisane) французы называют травяные настои (травяные, цветочные или фиточаи) разного состава. Фишка в том, чтобы иметь много совершенно разных тизанов и их чередовать. Самое главное: тизаны должны очень различаться по вкусу. Композиции тизанов должны состоять из разных трав и растений, а не быть просто чаем с добавками.
- Второй способ заключается в замене обычных продуктов на дорогие деликатесы. Вместо привычных круассанов — дорогие пирожные макароны, вместо бананов — клубника и голубика, вместо курицы — дорогие морепродукты, но все в небольшом количестве. Тот факт, что мы постоянно едим всякие вкусности (пусть и в малых количествах), не дает портиться настроению.
- «Черный список». В него входят продукты, а также сочетания продуктов, которые нужно совсем исключить из рациона на месяц. Исключая продукты из рациона, надо руководствоваться принципами сбалансированного питания. Важно написать реальный «черный список», а не держать его в голове.
Как спать крепко и жить долго: старинная французская традиция
Секрет — старинное традиционное блюдо под названием шаброль, которое готовится очень просто: когда в тарелке остается немного супа, туда нужно вылить примерно полбокала вина и выпить через край большим глотком.
Раньше французы свято верили в то, что вино не только согревает, дает силы и поднимает настроение, но и помогает в борьбе с вирусами и бактериями. А сочетание вина с горячим наваристым бульоном превращается в средство буквально от всего, становясь, выражаясь современным языком, суперфудом.
Этот обычай сохраняется и сегодня в сельской местности Перигор. Здесь даже придумали Академию шаброля, цель которой — восстановить этот древний обычай, который, по мнению академиков, во всех отношениях полезен для человека и является причиной долголетия некоторых стариков в сельской местности.
Почему французы не кладут в салат огурцы
Французы называют салатом блюдо из листового салата, и едят они его круглый год. Летом к салатным листьям часто добавляются помидоры. И вот, казалось бы, логично нарезать и добавить туда огурцы. Но не для французов! Распробовав в салате огурцы, француз удивится. Если хотите приготовить летний салат на французский манер — не добавляйте в него свежие огурцы.
Чаще всего французы едят нарезанные кружочками огурцы, подсоленные крупной солью, политые сливками и, может быть, присыпанные сибулетом (так они называют лук-резанец).
3 вещи, на которых французы не экономят и... выигрывают
- Не экономят время на еду. Их обеды и ужины длятся по 2 часа. Никакой спешки. Все обстоятельно: накрытый стол, закуска, основное блюдо, салат, сыр, десерт, бокал вина. Едят медленно, наслаждаясь процессом.
-
Не экономят деньги на любимую еду. Француз может экономить на отоплении или воде, одеваться на распродажах, но он никогда не откажет себе в своих любимых лакомствах и блюдах.
-
Не экономят время на общение. Французы редко едят в одиночестве. При любой возможности они делят трапезу с членами семьи, друзьями, коллегами, соратниками по увлечениям и даже просто соседями.
Какое качество французского мужа не понравилось русской жене
Катя встретила Жан-Поля, когда ей было почти 48. Все было у них хорошо, лишь одна вещь в поведении мужа очень раздражала Катю: Жан-Поль все время пытался ей помочь ‒ он накрывал на стол, разбирал посудомоечную машину, пылесосил...
Катя долго переучивала Жан-Поля, а он жаловался:
— Я так не привык. Почему она должна меня обслуживать?! Мой отец помогал маме... Все мои друзья помогают женам...
Однажды его друг Морис, который был у них в гостях, высказал свое возмущение:
— Я вот весь вечер наблюдаю за тем, как ты себя ведешь: ты используешь ее как прислугу... Не ожидал от тебя, и мне стыдно.
Пара пытается найти компромисс:
— Да, я больше не лезу к Кате с помощью, но, например, завтраки и полдники готовлю и сервирую для нее я.
Как живут во французской глубинке
Обычный житель французской глубинки не испытывает бытовых трудностей и живет с комфортом.
В городке с населением 750 жителей зарегистрировано и действует 20 (!) всевозможных клубов и ассоциаций. Это и ассоциация любителей живописи, и ассоциация любителей рыбалки, «английский клуб» и клуб любителей покера, бридж-клуб и ассоциация «Гармония» (где учат играть на всех инструментах за символическую цену членства в клубе), теннисный клуб (тоже с символической годовой оплатой), ассоциация защитников лошадей, ассоциация по сохранению и восстановлению культурно-исторического наследия, кулинарный клуб и многие другие.
Почему французские мужчины не ищут женщин младше себя: 4 причины
- Хотят, чтобы у жены был общий с ними культурный контекст, а для этого важно быть из одной эпохи. Французы в первую очередь ищут в женщине близкого по духу человека и единомышленницу, личность со схожими ценностями.
- В среде обычных среднестатистических французов не принято выпендриваться. Всем по барабану, какая у вас машина, плитка в ванной или модель телефона. Снобизм, пафос и показуха осуждаются. Соответственно, нет цели жениться на молодой всем на зависть.
- Французы любят соревноваться только в спорте и играх. А вот доказывать что-то кому-то, мол, смотри, раз со мной такая молодая, значит, я ‒ орел, у большинства из них нет потребности. Они ищут в близком человеке искренние чувства.
- Большинство французских мужчин хотят отношений на равных, когда оба партнера ‒ взрослые и зрелые личности. Роль «папиков» французов не вдохновляет, а в обществе она осуждается.
Какое качество русских вызывает восхищение у французов
Маите — учитель математики на пенсии, она вместе со своим мужем Мишелем работала в школе для детей французов в Москве в 1993–96 годах. Ее спросили, какое качество ей больше всего нравится в русских?
Маите задумывается на мгновение, а потом уверенно говорит: «Débrouillardise». Произносится это слово как «дэбруйардиз» и означает «находчивость, смекалка, выпутывание из затруднения». «Мы с Мишелем постоянно восхищались этим качеством русских», — утверждает Маите.
Как относятся к русским во французской глубинке
Я никакого предвзятого отношения или негатива по отношению к себе здесь не ощутила ни разу. Когда я называю свою национальность, то встречаю удивление, но не негатив.
Чаще всего французы сразу задают вопросы о погоде, интересуются, как можно выжить в такую холодную, как в России, зиму, и удивляются выносливости русских людей.
При знакомстве местные жители невольно делятся со мной своими ассоциациями, связанными с Россией. Эти ассоциации становятся импровизированным тестом на культурный уровень и интересы собеседника: вспоминают русский балет, восторженно говорят о Чайковском или Рахманинове, о фильмах Тарковского.
Мой сын получил более высокую, чем ожидал, оценку на госэкзамене по французскому языку потому, что, узнав, что он русский, экзаменатор стала обсуждать с ним не его билет, а Чехова, которого обожает.
Какие 3 качества русских женщин удивляют (и восхищают!) французов
Если вы думаете, что русских женщин ценят только за красоту и меньшую, чем у европеек, склонность к феминизму, то вы сильно ошибаетесь!
Французы чаще всего с удивлением и восторгом говорят об этих 3 качествах:
-
Приветливость. Познакомившись с русскими женщинами поближе, французы удивляются: оказывается, русские женщины очень улыбчивые, приветливые и доброжелательные!
-
Находчивость. «Сварить кашу из топора», красиво декорировать стол во время пикника подручными материалами, придумать неожиданное решение, чтобы выйти из затруднительного положения... Еще бы! Жизнь научила русских женщин находить нестандартные решения...
-
Знание французской культуры. Французов очень удивляет, что русские женщины хорошо знакомы с французской культурой, иногда даже лучше, чем многие французы. Писатели, художники, композиторы... имена и творения, известные образованным россиянам, можно перечислять бесконечно.
Какое из наблюдений Татьяны о жизни во французской глубинке показалось вам самым интересным или необычным?
Фото на превью Французский багет / yandex zen