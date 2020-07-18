10+ вещей, которые типичны для Южной Кореи, а для иностранцев как восьмое чудо света

Кореянка Хеён жила в Питере 2,5 года, а сейчас ведет блог на Pikabu и канал на YouTube, где на русском языке рассказывает об особенностях жизни в родной стране. Оказывается, корейских школьников на экзамены отвозит полиция, студентам приходится побороться за место на лекции, а на свидания иногда ходят вшестером.

Хеён рассказала AdMe.ru о том, как устроена жизнь в Корее и что отличает эту страну от всех остальных. А в конце читателей ждет не один, а целых два бонуса.

Выпускные экзамены

Экзамен «сунын» (수능) — это аналог ЕГЭ в России. Я сама сдавала этот экзамен 10 лет назад. В этот день младшие школьники поддерживают старшекурсников. Они стоят перед входом в школу с плакатами «Сдайте хорошо, чтобы не пересдавать!», «Мы верим в вас», поют песни и угощают горячим чаем с печеньем. На станциях метро и на остановках стоят полицейские, чтобы никто не опоздал из-за пробок. Можно позвонить 112 или найти полицейских на ближайшей станции метро, чтобы добраться до места сдачи. На время экзамена по аудированию на английском на 25 минут останавливаются воздушные и вертолетные полеты и посадки, а также военная подготовка. В Корее есть список «запрещенных» песен, которые не стоит слушать перед экзаменом, — считается, что мелодия так и крутится в голове во время экзамена и мешает концентрироваться на решении задач. Так что радиоведущие специально предупреждают, что сейчас лучше переключиться на другой канал, потому что вот-вот прозвучит одна из таких песен.

Студенческая жизнь

Студенты могут сами выбирать, какие лекции посещать, через сайт университета. Обычно количество мест ограниченно — около 60–100. Места на популярные лекции заканчиваются через пару секунд после открытия регистрации. Чтобы успеть зарегистрироваться на лекцию, я часто ходила в компьютерную комнату, ведь там самый быстрый интернет. У нас большая конкуренция и часто работает система относительных оценок. Это значит, что есть только определенное количество студентов, которые смогут получить высший балл, даже если все учились хорошо. Одна из пар называется «Брак и семья», там нужно создать виртуальную пару с другим студентом на 3 месяца. Мой одногруппник зарегистрировался, чтобы познакомиться там с девушкой, но в итоге оказалось, что молодых людей пришло в 2 раза больше, и ему пришлось быть в паре с другим парнем. Выполняя задания вместе, они получили А+ (5).

Одиночество

В Корее настоящий культ отношений. Люди думают, что если у человека нет пары, то это прежде всего результат какого-то недостатка или того, что у человека провалились отношения и свидания. Здесь СМИ поощряют свидания и браки, в фильмах полно романтики. Существуют места для двоих, продукты для двоих: одинаковые чехлы для телефонов, часы, футболки, кроссовки, места для пар в кинотеатре и даже тарифы телефонной связи. Корейцы склонны считать, что отношения похожи на материальный объект. Мы разговариваем о том, купил ли человек колбасу и есть ли у него партнер, в одном ключе. Корейцы волнуются, если у их знакомых нет пары: «Почему у тебя нет отношений? Может, тебе как-то помочь?» Для одиночек, никогда не вступавших в отношения, есть специальное слово, которое можно дословно перевести как «соло с материнской утробы». Такие люди пытаются скрывать тот факт, что они ни с кем не встречались, потому что это является поводом для насмешек.

Быть парой в Корее

У молодых корейцев свидания иногда бывают группами 3:3 или 5:5. Особенно такие встречи популярны у студентов, организаторы часто приглашают парней и девушек с разных факультетов. Компания собирается в баре, а если кто-то кому-то приглянется, то они смогут обменяться телефонами и в следующий раз встретиться наедине. Люди постарше ходят на свидания вдвоем, организует встречу чаще всего их знакомый. После нескольких встреч пара решает, будут ли они продолжать общение. За обед платят поровну, но при первой встрече обычно мужчины платят больше, чтобы не показаться скупыми. Пристальное внимание уделяется внешности партнера: мужчины ищут девушку стройнее себя, а женщины — парня повыше. В Корее многие живут вместе с родителями, и не принято знакомить их с партнером до свадьбы. Поэтому влюбленные ходят в рестораны, гуляют. А для уединения снимают комнату в мотеле и говорят родителям, что идут ночевать к друзьям.

Работа

Искать работу тяжело. Когда я вернулась из России, то отправила резюме в более чем 100 компаний, а ответили мне только 3. Собеседование — отдельная история. Все привыкли к вопросам об опыте работы, но в Корее считается нормальным спросить о том, чем занимаются родители, есть ли пара и как много вы пьете. Отдельный минус работы в Корее — это то, что все будут коситься на тебя, если ты уйдешь пораньше. Можно поймать на себе вопросительный взгляд: «Я еще на работе, а ты уже уходишь?» Со стереотипом о том, что тот, кто задерживается на работе, тот и молодец, бороться сложно. Коллеги считают, что ты недостаточно усердный, раз такое себе позволяешь. Отпуск в Корее длится недолго — начинающему работнику дается всего 15 дней. В моем случае, для того чтобы уйти в отпуск, нужно было поговорить со всеми менеджерами компании. Сообщать всегда неудобно, ведь нужно озвучивать причину, и начальник задает вопросы наподобие «а с кем ты поедешь?» и «когда у тебя самолет?». Больничных в Корее попросту нет. Когда я 5 дней болела, а потом вернулась на работу, мне сказали, что засчитают эти дни в качестве отпуска. Так мои дорогие и редкие дни отпуска просто пропали.

Отношения с коллегами

Принято приглашать коллег на свадьбы и юбилеи. В Корее есть традиция отмечать долголетие родителей — 70, 80 и 90 лет. На такие юбилеи на работе дарят деньги, а вот на свадьбы принято приходить. Это немного неловко, ведь многие из этих людей не слишком близки. О свадьбе нужно сообщить в отдел персонала, чтобы там раздали специальные листы, куда каждый сотрудник должен вписать сумму, которую собирается подарить молодым. Я всегда с радостью даю деньги, хоть и не знаю человека.

Забота о здоровье

Корейцы любят заниматься растяжкой. Они упражняются везде: в офисе, на остановке и даже в самолете. Не удивляйтесь, если заметите корейца, делающего растяжку в конце салона. Популярен массаж и аксессуары для него. Некоторые пожилые люди делают массаж с помощью деревьев: прислоняют спину к стволу и раскачиваются туда-сюда — такую картину иногда можно увидеть в парке. В Корее распространена акупрессура — метод лечения и профилактики заболеваний через воздействие на определенные точки тела. Она пришла из Китая. Сейчас в некоторых парках можно встретить специальные дорожки из камня для ходьбы голыми ступнями. Это снимает с ног усталость, хоть это и болезненный процесс. В магазинах можно купить тапочки со стелькой из камней. Я купила себе такие, чтобы ноги не отекали на работе. Популярна бытовая техника, которая помогает расслабиться и поддерживать здоровье. Разная техника для массажа выходит на рынок и активно рекламируется. Из-за плохого воздуха очень популярны домашние воздухоочистители.

Техника

В Корее зима гораздо короче, чем в России, но достаточно морозная. А холод мы ненавидим. Поэтому скамейки на остановках оснащены подогревом. Скамейка греет попу, а мы спокойно ждем автобус. Технология потихоньку распространяется по городам. Еще одно технологическое новшество — это кнопка против курения. В Корее не принято курить в общественных местах. Большинство людей считает, что курение — это моветон, и правительство старается защитить некурящих людей. Если кто-то курит в запрещенным месте, то можно нажать специальную кнопку — она произнесет сообщение: «Тут запрещенная зона!» Тарифы на интернет очень дорогие — около ₽ 4 800 в месяц за безлимитный LTE. Но есть спасение — карманный Wi-Fi! Это небольшое устройство, которое называется «яйцо», его удобно носить с собой, а тариф стоит от ₽ 1 000 до ₽ 2 000.

Корейский возраст

Новый год для корейцев — немного грустный праздник, ведь в эту ночь все мы одновременно стареем. Настоящий день рождения при этом неважен, возраст считается так: когда мы рождаемся, нам уже 1 год, а с каждым празднованием Нового года прибавляем себе еще один. В 2020 году 20-летними считаются те, кто родился в 2001-м. В официальных документах указывают «международный» возраст, а в обществе принято называть возраст именно по такой системе, поэтому если кто-то спрашивает вас, лучше ответьте по-корейски. Год призыва в армию и возможность покупки алкоголя определяются не датой в паспорте, а именно корейским возрастом.

Почему кореянки такие худые и не толстеют?

Это не просто стереотип, а подтвержденный факт. В Корее очень строгие стандарты красоты. Внешности уделяется огромное внимание. Грань между понятиями «худой» и «полный» очень тонкая. В корейских магазинах самый большой размер — это L. Но стоит напомнить, что корейский L меньше европейского. Корейцы очень боятся не соответствовать общепринятым стандартам красоты, ведь тогда их осудит общество. Внешний вид сильно влияет на успех, поэтому для многих диета является обыденностью. В корейской кухне основа — это рис и морепродукты, много овощей, люди едят в качестве десерта фрукты. Много ферментированной еды, которая полезна для пищеварения. Сладости и мучные продукты чаще всего едят вне дома, и это бывает редко. Например, у меня дома из сладкого есть только Choco Pie, а покупала я его 5 месяцев назад.

Бонус № 1: не говорите эти фразы, если не хотите вывести корейца из себя

Нихао! Когда я жила в Санкт-Петербурге, люди на улице и в метро так приветствовали меня. Это слово от незнакомцев за границей раздражает корейцев сильнее всех остальных. Мало того, что мы пугаемся, когда чужой человек нам что-то говорит, так это еще и обидно. Не все азиаты из Китая. Если хочется кого-то тепло поприветствовать, то улыбки будет достаточно.

Когда я жила в Санкт-Петербурге, люди на улице и в метро так приветствовали меня. Это слово от незнакомцев за границей раздражает корейцев сильнее всех остальных. Мало того, что мы пугаемся, когда чужой человек нам что-то говорит, так это еще и обидно. Не все азиаты из Китая. Если хочется кого-то тепло поприветствовать, то улыбки будет достаточно. Ты из Северной или Южной Кореи? Вообще такой вопрос вполне закономерен, но некоторые его используют в качестве шутки. Это большая трагедия страны, поэтому остроты на эту тему сильно задевают.

Вообще такой вопрос вполне закономерен, но некоторые его используют в качестве шутки. Это большая трагедия страны, поэтому остроты на эту тему сильно задевают. Почему твой телефон не фирмы Samsung? Мы гордимся, что наша страна так преуспела в технологиях, но это не отменяет право выбора из всего разнообразия товаров.

Мы гордимся, что наша страна так преуспела в технологиях, но это не отменяет право выбора из всего разнообразия товаров. Ты делала пластические операции? Это правда, что много корейцев ложатся под нож хирурга, ведь качество таких услуг в стране очень высокое, а внешность — больной вопрос. Но задавать такой вопрос человеку просто потому, что у него корейское гражданство, — это странновато. Мне кажется, что тема пластических операций личная и деликатная.

Это правда, что много корейцев ложатся под нож хирурга, ведь качество таких услуг в стране очень высокое, а внешность — больной вопрос. Но задавать такой вопрос человеку просто потому, что у него корейское гражданство, — это странновато. Мне кажется, что тема пластических операций личная и деликатная. Японское море. Корейцы возмущаются, когда кто-то называет Восточное море Японским. Я знаю, что никто из иностранцев в этом не виноват, ведь так учат в школах. Но для нас вопрос о названии Восточного моря все еще открыт, ведь соглашения с Японией не было.

Бонус № 2: что мне нравится в России больше, чем в Корее

Отопление. В России очень холодно, зато дома всегда тепло. Как же приятно заходить в теплое помещение с улицы! В Корее зимой и на улице холодно, а дома прохладно. У нас полы с подогревом, и часто бывает, что хоть пол и горячий, но воздух в доме холодный. В России я могла ходить в футболке, а в Корее даже не сразу снимаю верхнюю одежду.

В России очень холодно, зато дома всегда тепло. Как же приятно заходить в теплое помещение с улицы! В Корее зимой и на улице холодно, а дома прохладно. У нас полы с подогревом, и часто бывает, что хоть пол и горячий, но воздух в доме холодный. В России я могла ходить в футболке, а в Корее даже не сразу снимаю верхнюю одежду. Дешевая связь и интернет. В 2017 году я пользовалась безлимитным интернетом за ₽ 300 в месяц, в Корее ценник за него начинается от $ 60, а 5G еще дороже.

В 2017 году я пользовалась безлимитным интернетом за ₽ 300 в месяц, в Корее ценник за него начинается от $ 60, а 5G еще дороже. Равнины. Именно в России я впервые увидела горизонт на земле, и это было так красиво! До этого я видела только морской горизонт. Когда мы с мамой путешествовали на поезде, то не могли понять, почему вокруг столько равнин, но на них не выращивают рис.

Именно в России я впервые увидела горизонт на земле, и это было так красиво! До этого я видела только морской горизонт. Когда мы с мамой путешествовали на поезде, то не могли понять, почему вокруг столько равнин, но на них не выращивают рис. Студенческие скидки. В Корее, если у вас есть студенческий билет, то общество относится к вам как к взрослому, поэтому оплачивать все приходится по полной стоимости.

В Корее, если у вас есть студенческий билет, то общество относится к вам как к взрослому, поэтому оплачивать все приходится по полной стоимости. Культура. В России я впервые побывала на балете и в опере. Мне показалось, что искусство более доступно. Впервые на балет я попала совершенно бесплатно в Ночь музеев. Затем пошла на «Лебединое озеро» за ₽ 350. У нас билеты стоят намного дороже.