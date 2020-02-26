Я живу в Канаде 5 лет, и от некоторых вещей у меня до сих пор глаза на лоб лезут

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Меня зовут Катя, и всю свою сознательную жизнь я мечтала жить в Канаде. Я осуществила свою мечту: 5 лет назад вместе с мужем мы переехали в Торонто. Я предполагала, что здесь все должно отличаться от жизни в нашей стране, но не ожидала, что настолько. Привычное для нас поведение здесь иногда кажется странным, а то, что нормально для канадцев, порой шокирует нас.

За годы жизни в Канаде я побывала в разных ситуациях и немного узнала особенности местной жизни, о которых и хочу рассказать читателям AdMe.ru.

Язык

Несмотря на то что для переезда в Канаду я учила язык, первое время мне было трудно. Не потому что я плохо знала английский, а скорее потому что здесь живет огромное количество эмигрантов со всех концов света. И у каждой народности есть свой акцент. К тому же есть местный сленг, которому не учат на курсах.

Моя первая работа была в бистро, где было несколько ребят из Индии. Я пошла туда, чтобы подработать и подтянуть разговорный английский. Через несколько месяцев я действительно стала говорить быстрее. С индийским акцентом.

Мы живем в провинции Онтарио, здесь очень много эмигрантов, поэтому люди с пониманием относятся к только что приехавшим: не выказывают недовольства плохим произношением и даже стараются говорить медленнее. Но не везде относятся так же лояльно: там, где эмигрантов немного, обычно не нежничают. А некоторые иногда специально начинают говорить быстрее, ставя тебя в неловкое положение.

Недвижимость

В Торонто очень высокий спрос на недвижимость и есть определенная процедура покупки. Например, нам понравился один дом, но только наш риелтор может отправить продавцу предложение о покупке — не мы сами. Мы надеялись торговаться и сбивать цену, как это принято у нас. Но оказалось, что здесь все наоборот: действует не торг, а аукцион. Несколько раз мы опаздывали, а владелец дома уже рассматривал предложения на пару десятков тысяч долларов выше нашего.

Несмотря на суровые зимы, здесь строят дома облегченной конструкции из сэндвич-панелей, проложенных минеральной ватой. Для нас, привыкших к каменным конструкциям, такой дом кажется хижиной. Мы долго не могли смириться с таким положением вещей, но других вариантов просто нет. Вернее, есть, но за совсем другие деньги. В домах устанавливаются газовые котлы для отопления. Если котел ломается, дом становится ледяным за пару часов. Кроме того, в таких домах ужасная слышимость.

Построить жилые дома на 30–40 этажей в центре Торонто, окна которых будут выходить прямо на многочисленные пути главного ж/д вокзала города, — почему нет? Круглые сутки каждую минуту там проезжает поезд, но это никого не останавливает — люди покупают там жилье за сотни тысяч долларов. Ведь это центр города.

Расходы

В Канаде декрет оплачивается год. В 4 года ребенок идет в школу (на самом деле это детский сад в здании школы). А в период между декретом и школой придется выбрать или сертифицированный детский сад (от $ 1 300 + питание и дополнительные занятия), или несертифицированный, то есть мини-садик (до 5 детей) на дому. Это разрешено, однако контроля в таких мини-садах намного меньше. Но и стоит он в 2 раза дешевле. Еще есть няня: примерно $ 8 в час, то есть $ 1 400 в месяц.

Медицина, как известно, в Канаде бесплатная. Но если у вас болит зуб, то придется раскошелиться. А уж если дело касается красоты, то тут и вовсе пиши пропало: например, брекеты для дочки обошлись нам в $ 6 000.

До переезда в Канаду мы всей семьей несколько раз в неделю ходили в ресторан. Сейчас ресторан — это скорее выход в свет. Мы можем перекусить где-то на бегу относительно здоровым фастфудом, но именно сходить и поужинать всей семьей теперь для нас дорого. Оставлять в ресторанах минимум по сотне долларов за ужин — это могут позволить себе не все. И несмотря на то что мы с мужем оба работаем и отнюдь не голодаем, есть траты поважнее.

Питание

В Канаде совершенно нет культуры ресторанов. Даже в неплохом заведении среднего уровня, скорее всего, встретишь дешевую плитку и простенькую мебель. Главная цель ресторана — еда, а не услада взоров посетителей. Вкусно кормят, есть столы и стулья — это успех. Например, на фотографии — типичный ресторан далеко не низкого уровня. На родине в такую забегаловку с пластиковыми стульями я даже не зашла бы. А здесь это нормально.

В первый год пребывания здесь мы с мужем пришли отпраздновать день его рождения в довольно приличный ресторан. Мы были красивые и нарядные — все-таки торжество. За соседним столом сидел парень в рабочей спецовке. Мы были в шоке. У нас бы его просто не пустили. А тут демократия. Сейчас мы уже привыкли к этому и многого от ресторанов не ждем.

Социум

В Канаде не принято высказывать свое недовольство напрямую. Если вам нагрубил продавец или таксист — сообщите об этом в офис компании или оставьте сообщение на сайте. Везде стоят камеры — руководство сможет просмотреть / прослушать запись и решить, обоснованы претензии или нет. Если да — работника отправят на специальный тренинг. И не нужно ни с кем ругаться и нервничать.

Через пару лет после переезда мы купили дом на окраине Торонто. И в первое же лето получили уведомление о штрафе за неподстриженный газон (ту часть возле дороги, которая выделена на фото). Оказывается, по жилым кварталам ездит специальная служба, следящая за порядком. Мы затянули со стрижкой, и нам не замедлили сообщить об этом небольшим денежным штрафом. Это было так «по-заграничному», что мы даже посмеялись. Но газон с тех пор стрижем исправно.

В конце каждого учебного года классы расформировывают, а в начале следующего года собирают заново и дают нового классного руководителя. Сначала я не понимала, зачем это, и злилась: ребенок только привык и освоился, а со следующего года опять знакомиться с детьми и учителем. Но потом поняла: таким образом исчезает конкуренция между классами, у детей нет соперничества, так стараются минимизировать буллинг.

Дети, приехавшие в возрасте 8–10 лет, ассимилируются не полностью — разница менталитетов дает о себе знать. К моим детям в школе все относились очень хорошо, но они дружили в основном с русскими детьми. По мере взросления многие находят себе пару из своей же страны. Девочки чаще соединяют жизнь с кем-то из местных, а вот мальчики — почти никогда. Сын моей подруги, симпатичный парень с отличным английским, долго не мог найти себе девушку. Потом приехал на каникулы на родину, встретил подругу детства, женился на ней и перевез ее в Канаду.

На Рождество принято делать подарки абсолютно всем: коллегам, соседям, членам семьи друзей, учителям и даже продавцу в магазине, с которым сложились добрые отношения. В первый год мы не знали об этом, поэтому пару раз попали в неловкую ситуацию. Рождественские подарки — это прорва денег и долгие размышления о том, кому что купить. Готовиться к Рождеству лучше начинать уже летом — тогда это не будет так ошеломляюще бить по бюджету. Но зато потом дарить подарки очень приятно.

В Канаде принято улыбаться незнакомцам и тем более соседям. Но это не значит, что вы друзья. Однажды мы меняли старый забор. Сосед благодушно наблюдал за нашей работой, а когда забор был готов, сообщил, что его высота превышает допустимые нормы на 20 см и мы должны исправить это, иначе он пожалуется и нас оштрафуют. И в этот раз мы уже не смеялись. Правда, из всех соседей он один оказался таким вредным.

В целом люди очень доброжелательны, улыбаются, всегда готовы перекинуться парой слов. Но никто не торопится начать с тобой дружить. И если в большом городе это воспринимается нормально, то в небольших поселках и городках такое заметно. Например, кто-то из местных может устроить общую вечеринку для всего квартала, но вас не позовут — даже после 5–10 лет жизни среди них вы чужой.

Канадцы производят огромное количество мусора. Пластика очень много, и никто особо не заморачивается на эту тему. Но, правда, его стараются сортировать. В некоторых местах стоят даже специальные ящики для коробок от пиццы.

В 60-х в Канаде приняли закон, защищающий домохозяек: муж в случае развода должен был обеспечить бывшую жену деньгами для относительно безбедного существования. Время прошло, и сейчас закон нередко оборачивается бумерангом: если муж и жена разводятся через суд, то жена, если ее официальный доход выше дохода мужа, должна выплачивать ему пособие. Кроме того, суд может обязать женщину делиться с ним даже пенсией, которую она зарабатывала всю жизнь.

Если уж говорить о разводах: разводиться через суд — невероятно дорогое «удовольствие». Это десятки тысяч долларов. Одна консультация у адвоката в среднем стоит $ 500. Относительно «бескровный» развод обойдется тысяч в 30, и это не худший вариант. Поэтому супруги, которые могут договориться, обычно просто подписывают специальное соглашение у нотариуса, в котором оговариваются все их финансовые и личные отношения.

На дорогах

За рулем ездят все: еще в школе ученики получают права, а с 18 лет имеют право водить авто. И, похоже, водят его до своего последнего дня: нигде больше я не видела так много стариков за рулем. Не просто пожилых людей, а именно очень старых. Некоторые из них с трудом ходят. Но зато исправно ездят.

Ни в коем случае нельзя объезжать остановившийся школьный автобус. Это страшная провинность, за которую положен большой штраф. В первые месяцы мы были настолько ошарашены всем вокруг, что сделали это. Откуда ни возьмись появилась полиция, нас остановили, сурово отчитали, выписали штраф и начислили поинты, из-за которых весь следующий год нам пришлось гораздо больше платить за страховку авто.

Здесь по-другому воспринимаешь расстояния. Раньше казалось, что ездить на работу за 50–100 км — что-то нереальное. Сейчас это нормально: многие мои знакомые живут за городом и каждый день на электричке ездят на работу в центр. Это удобно: электричка ходит каждый час, она не стоит в пробках, в ней есть зоны, где запрещено разговаривать и шуметь — можно спокойно поспать лишний час.

Погода

Если вы теплолюбивый человек — вам в Ванкувер. В марте там уже красиво цветут деревья. А вот в Онтарио зима длится полгода. Не всегда есть снег, но холод пронизывающий: благодаря близлежащим озерам ветра просто ледяные. Обычно в феврале зима страшно надоедает, очень хочется тепла. Приходится идти в солярий.

Снег может выпасть уже в конце октября.

В провинции Квебек более мягкие зимы и очень снежно, а горы Мон-Трамблан — настоящая канадская столица лыжного спорта. Правительство поощряет зимние виды спорта и старается приобщить к ним подрастающее поколение. Поэтому в этом году для детей проездной на подъемники бесплатный.

Необычные привычки и традиции

Ремонтные работы в Канаде возможны только по лицензии. Без лицензии нельзя, будь ты хоть самым лучшим строителем в мире. Многие наши соотечественники все же работают без лицензии (у наших же, естественно) и берут наличкой в 2 раза меньше. Но канадец не позовет такого работника к себе, ведь это значит обкрадывать государство.

В Канаде не принято обманывать: обычно если вам задают вопрос, то никто не ожидает, что вы соврете. Автоматически все ожидают услышать правду и выданную вами информацию принимают как достоверную. Сначала было даже смешно, но со временем начинаешь привыкать к этому. Наверное, поэтому перестаешь ожидать везде подвох. Сказали, что будет так, — значит действительно будет.

Блата тут тоже нет — нельзя «договориться» со знакомым или дать кому-то денег за услугу. Человека уволят и лишат лицензии. Никому и в голову не приходит проворачивать такое.

Детей учат относиться к полиции не как к карающей длани, а как к друзьям, которые помогают. Наша бабушка однажды по старинке пригрозила внучке полицией, чтоб та хорошо себя вела. Та удивленно ответила: «Ну что ты, бабушка, полицейские — это же наши друзья!»

Магазины

В крупных сетевых магазинах есть особенность, которая меня неизменно восхищает: return policy. Это значит, что можно вернуть в магазин все что угодно, начиная от не понравившихся готовых котлет из кулинарии и заканчивая использованной техникой, приобретенной год-два назад. Особенно хорошо это работает в таких сетях, как Costco, где нужно приобретать членскую карту на год. Карта стоит около 100 канадских долларов, но благодаря низкой стоимости товаров окупается очень быстро.

Возвращать действительно можно практически все: например, однажды я купила яйца, положила в холодильник и забыла о них. Через 2 недели срок годности истек. К тому времени я уже купила новые, но потом все перепутала и решила, что это у новых закончился срок годности. Возмущенная, я пошла в магазин, чтобы вернуть их, а продавщица извинилась, забрала их и дала новые, свежие. Даже чек не спросила. Лишь потом я поняла, что перепутала яйца и магазин ни при чем.

Или вот купили китайскую лапшу. Мужу понравилась, а мне нет: не острая, хотя на этикетке написано spicy. Пошла в магазин, чтобы вернуть полпорции, а продавец даже глазом не моргнул: забрал мою лапшу и дал новую.

Пару месяцев назад я заказала полотенцесушитель, но он мне не подошел. Я написала продавцу, что хочу вернуть, а он ответил, что не стоит, и выслал мне другой. Теперь у меня два полотенцесушителя — один ненужный. До этого я заказывала дочери письменный стол. Стол прислали, но он нам не понравился. И снова продавец просто предложил выбрать другой экземпляр у него на сайте, прислал мне новый стол, а предыдущий попросил не возвращать.

Когда я ехала в Канаду, то представляла ее себе землей обетованной, где все идеально. Но со временем мне пришлось понять, что это не так, - нет идеальной страны. Тем не менее я не жалею о переезде. Несмотря на сложности, со временем Канада стала моим домом. Я привыкла к ее странностям и недостаткам - для меня достоинств у нее все равно больше.