Я работаю гидом в Израиле и готов рассказать вам всю правду об этой стране

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Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Шапиро. 25 лет назад я впервые поехал за границу. И это был именно Израиль, в который я влюбился буквально с первого взгляда. В итоге через 5 лет мы с семьей навсегда переехали в эту потрясающую страну.

Больше всего я горжусь тем, что Израиль умудрился за короткий срок (71 год) превратиться из пустыни в цветущий сад. И одновременно здесь буквально каждый квадратный сантиметр пропитан историей — ветхозаветной, евангельской и современной. Я постараюсь передать читателям AdMe.ru эмоции, которые ежедневно охватывают меня здесь, а в бонусе к статье выдам секретное место для лучших селфи.

Здесь трепетно относятся к еде

Те, кто уже бывал в Израиле, знают, что любимый вид спорта у местных жителей — это набить желудок. Причем едят они всего лишь раз в день: утром начинают и вечером заканчивают. Торговых сетей тут просто масса. Как кошерных, так и таких, где продают абсолютно все, в том числе свинину и разные вкусности из нее. Обычно работающий народ закупается вечером в четверг, потому что пятница короткий день, а в субботу все закрыто. А самые-самые загруженные, у которых даже в четверг вечером нет времени, предпочитают все заказать через интернет с доставкой до дома.

В доме должен быть лифт, а вокруг — много зелени

Подъемники есть даже в домах, где всего 4 или 5 этажей. Бывают, конечно, здания и без лифта, но это старые постройки. На входе — застекленная дверь с кодовым замком и довольно просторное лобби с зеркалом. Вокруг домов часто разбивают симпатичные садики, для ухода за которыми нанимают специального человека. Платят ему из кассы домового комитета, поэтому чем состоятельнее жильцы, тем достойнее выглядит их садик. Квартир на первых этажах, как правило, нет: это место для стоянки машин жителей дома. Центрального отопления тоже не предусмотрено: под зданием есть специальная комната для баллонов, которые меняет газовая компания. Еще есть помещение для мусора, где стоят баки для разного вида отходов — пластика, старой одежды, газет и электронного мусора.

Дети играют не во дворах, а в парках

Дворов возле жилых домов, где можно было бы играть, как в нашем детстве, в Израиле нет. Поэтому родители с детишками ходят в парки, которых тут множество. Везде растут деревья, и получается масса тени, плюс еще натягивают навесы от солнца. Повсюду установлены питьевые фонтанчики, а под ногами на площадках — мягкое покрытие, чтобы при падении не ушибиться. На входе всегда стоит щит с правилами, которые не всегда соблюдают, но муниципалитет все равно их устанавливает. Например, в парках нельзя гулять с собаками, а на горки и качели детей полагается пускать только после 4 лет. Правилами запрещено разводить огонь (разжигать мангалы). А еще тут не разрешается пинать мяч — видимо, чтобы не попасть в малышей.

Хумус — настоящий король израильской кухни

Это такая паста из вареного нута, перемешанная с кунжутным соусом и специями. Любить и уважать хумус здесь приучают с ранних лет. Он часть израильской культуры, самый важный компонент на любой кухне и обязательный продукт в каждом холодильнике. У евреев он заменяет масло с майонезом и используется как основа в бутербродах. На обед хумус служит основой для мяса или подается как основное блюдо. Это не только вкусный, но и очень питательный и полезный продукт, богатый белком, клетчаткой, антиоксидантами, минералами и витаминами.⠀

Местный фастфуд называется «меурав иерушалми»

Если в других странах любят жевать на бегу шаурму, хот-доги и бургеры, то в Израиле однозначно выбирают меурав иерушалми («иерусалимская смесь»). Это блюдо представляет собой хорошо прожаренные куриные потроха с луком, специями и соусом, которые подаются в лепешке-пите.

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Данное блюдо является оригинальным израильским изобретением. Известны даже место и время его создания — 1967 год, в преддверии Шестидневной войны. Группа солдат в позднее время искала место для трапезы, но все уже было закрыто. В одном из рыночных ресторанчиков добродушный хозяин пожалел солдат, нашел в холодильнике куриные потроха и пожарил их с луком и специями на раскаленной плите.

Продавцы в Старом городе обожают торговаться

Они даже обидятся, если их лишат этого приятного обязательного момента восточного маркетинга. Держите пошаговую инструкцию, будете ей следовать — купите за полцены от первоначальной: берете вещь и крутите в руках, всем своим видом показывая, что она вам понравилась;

спрашиваете цену, продавец называет что-то нереальное;

делаете расстроенное лицо, со словами «очень дорого» кладете товар обратно и делаете вид, что уходите;

продавец делает жест «погоди, не горячись» и спрашивает, сколько вы дадите;⠀

теперь вы называете свою нереальную цену, продавец хватается за голову и начинает причитать, что так дешево не отдаст и только в виде одолжения сбросит $ 2–3. Надеюсь, принцип понятен: он потихоньку сбрасывает, а вы добавляете, до тех пор пока не придете к консенсусу. Расстанетесь друзьями: продавец кайфанет от торга, а вы купите по нормальной цене нужный сувенир.

В Стену Плача вкладывают не только записки, но и чеки

Письма к Творцу везут со всего мира, но иногда идут более коротким путем: просто дарят деньги. В Стене Плача часто находят чеки на огромные суммы (правда, всегда без подтверждения). Послания отправляют даже в иерусалимский главпочтамт, куда ежедневно приходят сотни писем с адресом «Иерусалим. Стена Плача. Богу». Письма передают главному раввину Стены, а он вкладывает их в расщелины древних камней.

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Мой коллега-гид рассказал одновременно грустную и забавную историю. Однажды турист из его группы достал у Стены Плача толстую пачку конвертов и принялся искать расщелину поглубже. — Это письма Всевышнему от моих соседей и родственников, — пояснил он. — Очень важно, чтобы они побыстрее дошли. Кстати, кто передает письма? — Специальные почтовые ангелы, — улыбаясь, ответил мой товарищ.

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По дороге к автобусу турист допытывался у гида, как часто ангелы производят выемку писем и не следовало ли к каждому конверту приклеить почтовую марку.

В Израиле можно запутаться с днями недели

«С нашим еврейским счастьем мы имеем 2 понедельника», — так шутят русскоязычные израильтяне, которым сложно привыкнуть к тому, что рабочая неделя официально начинается в воскресенье.

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А еще в иврите, начиная с библейских времен и до сегодняшнего дня, нет названий дней недели. У нас все очень просто: день 1-й, 2-й, 3-й... и так до 7-го дня — субботы (шаббата). Поэтому, если в Евангелии пишут: «На 3-й день был брак в Кане Галилейской», мы с вами, зная все эти сложности еврейского календаря, легко вычислим день свадьбы в этой деревушке — вторник.

Местные жители любят танцевать

Культура страны исторически объединяет в себе традиции евреев, приехавших в Израиль со всех уголков мира. Поэтому здешние танцы разнообразны по своему ритму, музыке, костюмам, пластике и настроению. В субботу вечером, когда уже не очень жарко, на берег моря подтягивается народ, чтобы потанцевать. На набережной есть специальные танцполы и свой DJ — все условия для того, чтобы зажигать до позднего вечера. Самые выносливые и днем танцуют.

532 собаки в Израиле носят кличку Toй

После того как израильская певица Нета Барзилай победила на «Евровидении-2018» с песней «Toy» («Игрушка»), в министерстве сельского хозяйства обнаружили, что в Израиле резко увеличилось количество собак с кличкой Той. Вы правильно поняли: учет собак у нас ведет минсельхоз. У них вся статистика: какие породы, клички, данные о владельцах. Моего красавца (на фото) зовут Шон. Город, в котором я живу, — Ришон-ле-Цион — занимает 2-е место в Израиле по количеству собак. И у каждой из них есть чип на ошейнике. А самый «собачий» город — это Тель-Авив. Там с животными разрешают и в кафе, и в большие торговые центры заходить.

В стране созданы все условия для студентов

В нашем маленьком Израиле аж целых 9 университетов. Один из них находится в Тель-Авиве и занимает огромную территорию, на которой расположены кампусы и учебные корпуса. Напротив университета, на берегу реки Яркон, разбит великолепный парк «Ганей Иешуа», где студенты любят отдыхать после учебы. Иешуа — это имя одного из мэров Тель-Авива, а фамилия его была Рабинович. Его стараниями и появился этот парк, «легкие города». Для отдыха здесь есть все: можно бегать по дорожкам, кататься на велосипеде или электрокаре, плавать на лодочках и даже подняться в небо на воздушном шаре.

В день выпускного лучше выходить на улицу с берушами

Иначе можно просто оглохнуть от шума футбольных дудок, гуделок и сигналов автомобилей. А еще со всех сторон будет звучать слово «мабрук» — это такое поздравление на арабском языке. Учеба закончилась, аттестат зрелости получен, и молодежь отрывается на полную катушку: гоняет вместе с родителями по всему городу, торчит из окон машин и производит ужасный шум. Честно говоря, для меня это непривычно. Мы в свое время после окончания экзаменов и выпускного вечера бродили до утра и просто пели песни под гитару.

На праздник Пурим евреи едят «уши Амана»

Это вкусные треугольные печенюшки с начинкой из мака, шоколада, финиковой пасты. Их название происходит от имени древнего злодея Амана, который клеветал на евреев Персии, пытаясь их уничтожить. Но благодаря царице Эстер и ее дяде Мордехаю все закончилось благополучно: евреи уцелели, а Амана казнил справедливый царь Ахашверош. Вот вам короткая библейская история праздника Пурим.

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Почему это печенье треугольной формы? Говорят, что так оно напоминает о треуголке, которую носил Аман. А название «уши» или «ушки» часто связывают с аналогичным русским словом, обозначавшим в старину небольшие пирожки с начинкой.

Израильтян часто сравнивают с кактусами

Есть такой кактус — опунция индийская. Он встречается практически повсеместно на территории Израиля и приносит вкусные плоды. Есть одно маленькое «но»: чтобы добраться до сочной мякоти, их нужно тщательно очистить от мелких и вредных колючек. При сборе этих плодов на руки надевают толстые рабочие перчатки, иначе визит к врачу гарантирован.

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Эти плоды на иврите называют «сабрес» или «цабар». Так же именуют и уроженцев этой страны. Сабра — это еврей, который родился здесь, на земле своих предков, в отличие от приехавших в Землю Израильскую из другой страны. Название это сленговое, но оно прижилось в современном языке очень быстро. Сабра не всегда интеллигентен, порою грубоват и колюч, как плод кактуса, но, когда узнаешь его поближе, понимаешь, что внешность обманчива.

На улицах можно попасться на удочку мошенников

Случается, что туристы сталкиваются с недобросовестными торговцами или откровенными жуликами. Перечислю их основные уловки. Бесплатный сувенир. На первый взгляд все выглядит довольно мило: вам вручают безделушку и произносят: «Подарок, подарок». После того как вы берете его в руки, у вас тут же начинают просить деньги. Как бороться: не брать ничего из рук незнакомых людей.

Добрый самаритянин. К вам подходит человек, предупреждает, что рядом орудуют карманники, и просит вас быть осторожнее. Люди часто инстинктивно начинают проверять, все ли на месте, и тем самым подсказывают мошенникам, где лежат ценные вещи. Как бороться: вежливо поблагодарить и идти дальше.

Двойное меню. В любом кафе в Старом городе не полагайтесь на устное обещание: «Недорого, я тебе сделаю хорошую цену». Одна моя знакомая за тарелку хумуса, жареный картофель и лепешки заплатила более € 70. Как избежать: требуйте меню.

Псевдогиды / хаперы. Обычно это местные жители, которые за 15-минутную экскурсию в храм Гроба Господня могут содрать с вас чуть ли не € 100. Как бороться: брать только профессионального гида с лицензией Министерства туризма Израиля.

В Старом городе есть невидимые монастыри

Мимо каждого можно ходить неделю и не замечать двери, ведущей внутрь. В каждом из них в среднем 1–2 монаха. Эти монастыри крошечные, но действующие. Там всегда имеется церковь, в которой время от времени ведется богослужение, а кельи обычно сдаются арабам-христианам под жилье. Иногда бывает смешно: заходишь внутрь, а там дети на велосипедах катаются, ползунки на веревках сохнут. Но это место официально числится и является монастырем.

По улицам свободно ходят кошки

Государство Израиль появилось в 1948 году. Еврейское население страны тогда составляло примерно 500 тыс. человек, а ровно через 3 года увеличилось до 1,5 млн. Людям просто негде было жить: ютились в импровизированных палаточных городках, на заброшенных английских военных базах, где было огромное количество крыс и мышей.

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Обитатели этих палаточных городков договорились прикармливать кошек и всячески заботиться о них. Дети, которым тогда было по 5–6 лет, запомнили, как действовали их родители. Сегодня этим людям уже хорошо за 70, но они по сей день сохраняют традицию подкармливания котов и кошек. Практически в каждом доме в любом городе Израиля живут бабушки и дедушки, которые за собственные деньги покупают кошачий корм и кормят дворовых животных.

В городах, лесах и полях растут эвкалипты

Вы скажете: «Эвкалипт — это австралийское дерево». И будете совершенно правы. В Израиле его высаживали специально, из-за малярии, косившей местных жителей в конце XIX — начале XX века. Распространителями болезни были малярийные комары, которые жили на болотах. Поэтому эвкалипты в первую очередь высаживали на болотистой местности.

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Сейчас они растут в городах и деревнях, в лесах и полях. Часто это самые высокие и старые деревья, которые можно встретить в стране. Многочисленные саженцы эвкалиптов в руках первопоселенцев стали символом еврейского заселения этих земель.

Израильские розы могут расцвести от капли воды

У царицы цветов есть тезка — иерихонская роза. Знаменито это растение не красотой, а своей удивительной жизнестойкостью, благодаря которой оно получило наименование «цветка воскресения». Летом его ветки сгибаются внутрь вокруг созревших семян и высыхают, формируя шарики. Оторванные и разнесенные ветром, они могут храниться годами, но сразу же распрямляются, когда на них попадают капли дождя.

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Согласно легенде, Дева Мария на своем пути в Египет заметила это растение и благословила его на вечную жизнь. Удивительную способность растения к «воскресению» использовали на праздниках Рождества и Пасхи. Сухие ветки клали в воду и через несколько часов получали подобие цветка розы.

Бонус: место, где получаются уникальные селфи

На Голанских высотах на северо-востоке Израиля есть Колесо духов — гигантские мегалиты из базальта диаметром до 158 м и возрастом около 5 тыс. лет. Этакий ближневосточный Стоунхендж.

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Из центра этого строения через отверстия-разрывы в кругах 3 раза в год, в день весеннего, летнего и осеннего солнцестояния, можно наблюдать точно выверенные древними людьми астрономические точки.