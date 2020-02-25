Я живу на Чукотке и расскажу вам о полярной ночи, пляжном отдыхе и «длинном северном рубле»

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Валерия и Ефим живут, что называется, на самом краю географии. Ефим здесь родился и вырос, а со своей будущей женой познакомился в Воронеже, когда учился там в вузе. Несмотря на холод и непростые условия жизни, супруги влюблены в эти суровые места. Они начали вести тематический паблик "Певек - родной город". Следом появился блог «Чукотка. Певек», в который чуть позже добавили рубрику «Дурочка с Севера». Этот раздел так понравился читателям, что в честь него пришлось переименовать весь канал и пара начала выкладывать еще больше материалов с личными впечатлениями и эмоциями.

«Попадая на Чукотке в курьезные ситуации, я чувствовала себя именно дурочкой», — говорит Валерия. А нам в AdMe.ru стало интересно, каково это — ездить по замерзшему морю, почему здесь повсюду контейнеры и как чувствует себя в условиях полярной ночи французский бульдог (о нем вы узнаете из бонуса к этой статье).

Пережить полярную ночь и не потерять здоровье

Поговаривают, что коренные жители Чукотки и других местностей, где есть полярная ночь, переносят ее куда проще приезжих. Но мне не повезло. Период вхождения в полярную ночь дается моему организму настольно тяжело, что я иной раз ленюсь прихорашиваться на работу. Умываюсь, чищу зубы, собираю волосы в хвост и плетусь выполнять свой долг. И все это с ощущением, что по мне проехался каток. Зато к вечеру, напротив, сон будто снимает рукой. Я не могу уснуть до поздней ночи, а потом ворочаюсь и почти не сплю. А утром вновь начинается день сурка, по которому проехался каток. Благо к концу декабря организм понимает, что спасения ждать не стоит, и наконец-то адаптируется. При этом наша семья честно следует всем советам медиков. Мы едим рыбу, пьем витамины и стараемся не жмотиться на дорогие свежести, которые доставляют к нам только самолетом. Например, на авокадо.

Не зевай! За углом может ждать медведь

Представьте: выходите вы из бани у себя на участке и вальяжно движетесь в сторону дома. Распаренный, счастливый и расслабленный. Хороша картина? А вот сотрудникам заповедника «Остров Врангеля» расслабляться нельзя ни на минуту. Иначе они рискуют стать ужином белого медведя.



На особо охраняемых природных территориях дикие животные вполне законно ощущают себя хозяевами. Со стороны это выглядит очень мило. Особенно когда ты смотришь уникальные видеоматериалы из теплого домашнего кресла, а не из окна в 5 метрах от хищника. А этот мишка гуляет как раз возле рабочей и часто используемой бани на одном из кордонов.

Наша верная подруга Анастасия однажды наблюдала со стороны, как медведь подходил к бане, когда там мылись сотрудники. Хорошо, что директора заповедника непросто застать врасплох: он громогласным шиком отогнал медведя так, что у белого пятки засверкали.

Контейнеры - "визитная карточка" нашего города

Чем славится город Певек помимо того, что он самый северный в России? Морским портом, конечно же. А где морской порт, там и грузовые контейнеры. Годы жизни в отдаленном труднодоступном регионе научили народ адаптировать грузовую тару под собственные нужды. Уже давно контейнеры оборудуют под гаражи для машин. Существует даже некое подобие «гаражных кооперативов», только в данном случае «контейнерных». Также контейнеры переделывают под балки (небольшие домики) для отдыха в тундре или ограждают ими территорию - получается этакий забор. Один из предпринимателей даже начал возводить из контейнеров двухэтажное здание. По слухам, оно станет новым баром или кафе.

Встретить оленя в городе? Легко!

У нас в городе прижился олень Яшка. Он вырос в семье предпринимателя, куда попал еще совсем малышом. Конечно, сегодня он уже совершенно не способен к свободной жизни в природе, но повадки дикого животного все-таки сохранились. Содержать оленяшку, по словам его хозяина Игоря Александровича, непросто, так как нужно заготавливать много ягеля. В целом Яшка не выглядит несчастным, а у детей и взрослых есть уникальная возможность увидеть живого оленя. Это, как ни странно, на Чукотке редкость. Недавно мы гуляли по городу и заметили двух весело бегущих самоедов – лучших друзей и старших «братьев» Яшки. Завернули за угол, и стало понятно, что и олень сегодня тут - «припаркован» у магазина. Оказалось, Игорь Александрович закупался репеллентом, чтобы спасти любимых питомцев от назойливых комаров. Да, в период линьки Яшка выглядит не очень красиво, но это временное явление.

Повсюду таинственные и немного страшные заброшки

Певек на 40 % состоит из заброшенных зданий. И несмотря на то, что старые здания разбираются, в ближайшее время их вряд ли станет меньше. Я люблю бродить по пустынным заснеженным улицам и рассматривать черные глазницы окон. Но вот прогулки по самим оставленным домам всегда давались мне нелегко. Есть в этом что-то гнетущее, что заставляет поеживаться и вздрагивать от каждого скрипа и шороха. Под ногами хрустит стекло, тут и там остатки мебели и предметов интерьера. Некоторые дома выглядят так, будто люди из них бежали. Хотя, возможно, так оно и было, потому что баек ходит достаточно. Взять хотя бы ту, где люди обменивали квартиры на билет на самолет, а многие просто оставляли жилье.

Развенчиваю мифы о длинном рубле

Многие считают, что на Севере платятся баснословно огромные деньги просто за то, что ты там живешь. Но 2015 году я прошла несколько десятков собеседований и везде слышала отказ, потому что в Певеке нужны в основном мужчины с узкими специальностями. Причем зарплаты во многих организациях не особо высокие. Слесарю-ремонтнику 5-го разряда в одной из организаций обещают от ₽ 60 000, медсестре-анестезисту - около ₽ 40 000, инженеру в золоторудной компании - от ₽ 107 600. Но в последнем случае необходимо иметь минимум 7 лет стажа по специальности "Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия". Выходит, что без опыта и узкой специальности в Певеке ты будешь получать среднюю зарплату Ельца или Кирова. Чтобы северный рубль реально был длинным, нужно что-то уметь.

Цены на овощи в Анадыре и в нашем Певеке

Анадырь, окружная столица Чукотки, встречает разнообразием фруктов и овощей. После продолжительной витаминной голодовки это очень подкупает. В Певеке если и встречаются черри, то по ₽ 350 в пластиковых коробочках, где внутри не больше 15 помидорок. Но, чтобы в одной торговой точке было 3–4 вида томатов, и речи нет. На фрукты цены в Анадыре тоже значительно ниже. К примеру, арбуз достался нам по ₽ 80 за кило (в Певеке мы брали по ₽ 330). Дешевле всего в Певеке стоят яблоки - от ₽ 230 за килограмм. Далее сразу идут цифры от ₽ 500 и выше. В Анадыре можно найти груши за ₽ 280, нектарины за ₽ 185 и апельсины по ₽ 190 за килограмм. И все это подкрепляется не только подъемными для Севера ценами, но и изобилием на полках.

Копченые рыбьи головы. Что в них едят?

Копченые головы кеты по праву считаются одним из лучших деликатесов на Чукотке. Даже на фотографиях видно, что там достаточно приличная обрезь рыбьего мяса. Толстую резиновую кожу лучше не есть. Лично мне больше всего понравились щечки. В пищу идут даже глаза. Схема такая: сам зрачок есть не нужно, а вот жирную оболочку - пожалуйста. Особенно вкусными в головах считаются хрящи. Техника горячего копчения размягчает их, поэтому они становятся достаточно приятными. На самом деле это малоэстетично, но очень вкусно. Да, я люблю изысканные ресторанные блюда, но настолько же мне приятно провести вечер с друзьями, поедая жирные и потрясающе пахнущие рыбьи головы.

Так вот какая ты, настоящая брусника

После переезда на Чукотку я особое внимание уделяю ползанию на коленях по земле и съемкам самобытного микро (или макро) мира тундры. Но некоторые объекты у меня не получалось идентифицировать. Например, что на этом снимке? Травка? Не травка. Цветочки? Не цветочки. За короткое чукотское лето у меня набралось много фотографий этого растительного нечто - уж очень красиво. А потом один знающий человек поведал мне, что это брусника. Вкусная местная кислая ягода. Не знаю, как я представляла себе рост брусники, но, по всей видимости, на кустике, как смородину или крыжовник. Но таинственное появление на прекрасном растении ягод я так и не увидела. Видимо, это очередной секрет моей жизни. Для меня брусника - это как маленькие голуби. Все знают, что они есть, но я вот их не видела.

Пляжный отдых на холодном море

Однажды благодаря совершенно сумасшедшему теплому лету друзья пригласили нас съездить пожарить мясо в окрестности заброшенного поселка Валькумей. Мы попали на пляж с белым песком, который походил скорее на одно из не особо ухоженных побережий юга страны, чем на Чукотку. Тут было уютно и настолько хорошо, что трое смельчаков из нашей компании все же несколько раз окунулись в воду. Впервые в жизни они купались в Восточно-Сибирском море. Я не рискнула и, кто знает, может, упустила единственный в жизни шанс.

Особенности чукотского такси

Доехать в любую точку города стоит ₽ 150. Это потому, что таксисты в Певеке так захотели. Я как-то сразу смирилась и приняла этот факт. При этом ₽ 150 - это стоимость именно от точки до точки. Если по дороге к бабушке я заеду еще в аптеку или в магазин, то выложу уже ₽ 300, а не ₽ 165, как было бы на материке, где обычно платят за простой. У таксистов свободы гораздо больше, чем у несчастного пассажира. Услышать фразу: «Вы со мной немножко покатаетесь, сейчас человечка заберем еще» - в Певеке обычное дело. Или вызываешь машину «туда-обратно», доезжаешь до пункта назначения, говоришь: «Я на минуту, документы отдать, и едем назад» - и получаешь в ответ: "Я тоже на 5 минут отъеду, тут буквально 500 м, надо человечка подкинуть". Выдыхаешь и ждешь, сколько требуется. Кто-то может сказать, что для нашего маленького города такси просто блажь. Но, уверяю вас, это не так. Такси очень выручает в пронизывающий ветер или в сильные морозы.

Автозимник - путешествие по замерзшему морю

Ходить по воде люди так и не научились. Но вот ездить по льду наловчились уже давно. Популярностью этот вид трассы, именуемый зимником, пользуется в основном в Сибири или районах Крайнего Севера. Зимник – это только звучит просто, мол, замерзло – сел и поехал. А на деле для обустройства этого типа автодороги существуют утвержденные нормы, согласно которым зимник должен иметь 2 полосы шириной 3 метра каждая. Максимальная скорость, с которой может двигаться транспортное средство, составляет 70 км/ч. Ах, кто бы ее соблюдал. Ощущения от поездки по зимней ледовой дороге такие же, как и по обычной. Если это, конечно, не Анадырьский лиман в конце апреля. Во время моего первого прилета в Анадырь я, сжав кулачки, наблюдала, как колеса внедорожника утопают в лунках растаявшего льда.

Здесь делают настоящие снежные тоннели

У каждого городка, даже самого северного, есть свои устоявшиеся традиции. В Певеке это выдалбливание снежных тоннелей и траншей. Их делают в основном после южака (арктического ветра, скорость которого может достигать 35–50 м/с), чтобы по снежным горам не карабкаться. Тоннели выдалбливаются чаще всего над тепловыми коробами, в которых проходят трубы и прочие коммуникации. А вообще, всю календарную зиму от снега мало толку. Из-за сухого трескучего мороза он не лепится, рассыпается... Словом, пригоден исключительно для созерцания. То ли дело весенняя зима в Певеке. Когда в других городах уже набухают почки, у нас снег наконец-то доходит до нужной кондиции. Можно играть в снежки и лепить снеговиков.

Как я случайно сфотографировала северное сияние

За 4 года, проведенных на Чукотке, мне удалось увидеть сияние всего 2 раза. И во второй раз даже запечатлеть его на разряжающийся телефон. Если бы не подруга, которая обратила мое внимание на «дымку» на небе, я бы и не увидела сияния. А если бы не камера мобильного телефона, то я бы не поняла, что оно зеленое. Но потом мне объяснили, что пытаться любоваться сиянием в городе, когда лампы и фонари светят в глаза, - гиблое дело. Оказалось, что есть даже охотники за северным сиянием. Они отслеживают в интернете магнитную активность и kp-индекс (силу сияний). Чтобы увидеть красоту, люди едут в место поморознее и подальше от города и используют для съемок не камеру телефона, а дорогущую фототехнику.

Бонус: солнце, которое нас спасло

Несмотря на то что мы («живодеры»!) привезли на Чукотку французского бульдога, он не только пережил зиму, но и приумножил свою упитанность. Но полярные ночи тоже даются ему нелегко. Бедняга, привыкший к солнцу, теряется во времени суток и не может понять, когда собачке спать, когда есть, а когда гулять и играть. К счастью, за ночью все равно приходит рассвет. Мне сразу захотелось покрасить волосы и перестать есть все, что плохо лежит. А пес наконец-то сам запросился гулять и отправился щеголять по Певеку в модном бордовом комбинезоне на радость горожанам. Правда, сегодня над ним опять причитали, что-то из разряда: «Он же замерз, а как же лапы?» Да, если мы стоим 2–3 минуты, он начинает их поджимать. И мы активно тратим калории и стараемся не задерживаться на месте. Потому что жизнь - это движение вперед. И теперь бульдог Батон это тоже знает.

А вы рискнули бы отправиться на Север за приключениями и незабываемыми впечатлениями от полярной ночи и северного сияния?