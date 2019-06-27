Я жила с тираном и знаю, как сложно уйти от человека, которого ненавидишь

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Привет, меня зовут Алена, и 10 лет назад я стала жертвой домашнего насилия. Многим людям кажется, что драки и скандалы происходят в неблагополучных семьях, где злоупотребляют алкоголем и ведут антисоциальный образ жизни. Это не так. Жертвой тирана может стать любая женщина (или мужчина), независимо от уровня дохода, образования и внешности.

Специально для AdMe.ru я написала историю своих отношений. Надеюсь, что кому-то она поможет избежать моей участи. Ну или убежать, если вы уже попались в лапы к такому человеку.

Как я познакомилась с будущим мужем

Я росла в неполной семье — меня и младшую сестру воспитывала мама. Ну и старенькая бабушка. Возможно, психологи найдут в этом причины того, что случилось со мной дальше. Мне не хотелось бы винить родителей, обстоятельства или гороскоп. Со мной просто случилось то, что случилось: я вышла замуж за тирана. История нашего знакомства была банальнее некуда. Он зашел ко мне на работу с друзьями, мы поболтали, назначили свидание и стали встречаться. Как выглядит будущий тиран? Он очень обаятелен: широкая улыбка, красавец, старше меня на несколько лет. Никаких дьявольских рогов и хвоста — симпатичный и очень обаятельный мужчина.

Первые признаки, по которым можно узнать тирана

Поначалу тиран не будет бить или унижать: ему нужно, чтобы жертва расслабилась. У нас, например, были долгие прогулки под луной и разговоры по душам. Мой кавалер постоянно говорил, что никто его не понимает, детство у него было тяжелое, а юность вообще ужас. Типичный герой с разбитым сердцем, которое кто-то должен склеить. Он много врал — об успешной карьере, о друзьях. Думаю, он и сам верил в свои фантазии. На деле это был мужчина без постоянного места работы, зато с долгами и большими психологическими проблемами. Мой молодой человек был очень решительным, и наши отношения почти сразу стали «серьезными». Через пару месяцев мы съехались, завели кошку и стали жить как муж и жена. Часто такие люди ускоряют развитие романа и отрывают женщину от корней. Они провоцируют переезд в другой город, где ей некуда будет убежать. Так случилось с моей подругой по несчастью: ей понадобилось 2 года, чтобы накопить деньги и удрать. Это классическая модель поведения тирана. Психологи пишут, что ему необходимо форсировать отношения, чтобы жертва не опомнилась. Так женщина теряет свою идентичность и становится уже не отдельной личностью, а «приложением» к мужчине.

Как из обычной женщины я превратилась в жертву

Мой возлюбленный оказался жутким ревнивцем. Он был уверен в том, что я изменщица и наставляю ему рога при каждом удобном случае. Ну или мечтаю об этом. Теперь-то я прочитала кучу книг и знаю, что патологическая ревность — плохой знак. Чтобы получить контроль надо мной и успокоить себя, он проверял мобильный телефон. Через некоторое время я стала бояться входящих вызовов и СМС: каждый неопознанный звонок грозил скандалом. Он убедил меня уйти с работы и начал контролировать финансы (куда тратить деньги, решал сам). Постепенно из моей жизни исчезли подруги, которые «пьют, курят и ведут беспорядочный образ жизни». А еще я перестала краситься и ухаживать за собой, чтобы не провоцировать приступы ревности. Каждый день подтачивал мою уверенность в себе. Первое и главное — замечания по поводу внешности: о том, что у меня длинный нос, слишком высокий рост и лишний вес, я услышала от мужа. Он не говорил прямо «ты жирная», а делал мимолетные замечания вроде «ну куда тебе это платье, у тебя же живот торчит» . От мужа я узнала, что как хозяйка я полный ноль. Не то что его мама. Поначалу, когда я еще работала, я бежала домой, мыла пол, готовила обед, но все равно оказывалось, что руки у меня растут из неправильного места. А про мои умственные способности и говорить нечего: машину я водить не смогу (невнимательная) и разговор серьезный поддерживать не умею.

У агрессора есть безотказный метод подавления

Вся наша жизнь делилась на 3 цикла: поиск повода для скандала — скандал — медовый месяц. И так повторялось бесконечно. Сначала муж искал, к чему прицепиться, мог заливать «горе» алкоголем, дулся и молчал целыми днями. У меня создавалось ощущение, что ему нужно устроить разборку, но он не может найти повода. Затем следует кульминация — ссора. Здесь могут быть словесные угрозы, оскорбления, оплеухи. Муж объяснял мне, что орет из-за большой любви: он хочет сделать меня лучше, хочет, чтобы наша семья стала идеальной. Если повторять 2–3 раза в неделю, то жертва поверит. Я умоляла, доказывала, плакала, но агрессору не нужна правда. Думаю, он и так знал, что я не изменяю, ему просто хотелось почувствовать власть. И последнее — разрядка, или медовый месяц. Насладившись моим унижением сполна, муж менял пластинку. Он начинал заботиться, вымаливать прощение, носил цветы и плакал как ребенок. На самом деле ему не стыдно — это хитрый трюк. Так «заботятся» о ломовых лошадях: сначала нагружают до полубессознательного состояния, а потом кормят, чтобы не сдохла. Вылечить тирана своей любовью и уступками нельзя. Пытаться исправить такого человека бесполезно, потому что ему это не нужно. Его цель — уничтожить все лучшее, что есть в жертве: доброту, доверие, мягость.

Почему я не уходила

У женщин, которые сталкиваются с насилием в семье, есть одна причина уйти и тысячи причин, чтобы остатья. Мы остаемся с тиранами не потому, что стали безвольными тряпками. Мы просто пытались быть хорошими с теми людьми, которые этого не заслуживают. Много лет я пыталась доказать мужу, что я хороший человек, и увязала еще больше. Я выполняла все его безумные требования вроде отказа от косметики и яркой одежды. Сейчас я понимаю: нормальный человек не должен никому ничего доказывать. Я была уверена в том, что я толстая, старая, его мама готовит лучше, а бывшая жена до сих пор ждет его. Получилось, что муж — мой последний шанс построить семейную жизнь. На самом деле лучше умереть в одиночестве с 40 кошками, чем терпеть такое отношение к себе. Мне было стыдно признаться окружающим, что муж меня унижает. В нашем обществе считается, что жертва насилия сама виновата в том, что ее бьют: слишком много болтает, попадается под горячую руку или ведет себя вызывающе. Развестись в моем понимании было все равно что признать свое поражение. На людях это был самый милый человек, которого я знала. Никто бы в жизни не подумал, что такой рубаха-парень может ударить женщину. И я засомневалась в себе: вдруг я и правда заслуживаю наказания? Я вступила на территорию, где здравого смыла не существовало. Я успела родить ребенка, потому что мне казалось, что малыш укрепит семью и изменит дурной характер мужа. Однако стало только хуже. Без работы, без друзей, с младенцем на руках сильно не побегаешь, и ребенок для него стал еще одним рычагом давления на меня. Муж угрожал забрать малыша, если я решу уйти.

День, когда я поняла, что должна бежать

Я до сих пор помню день, когда я приняла решение уйти. Вечер, муж с друзьями отдыхает от тягот семейной жизни, мы с сыном вдвоем. Малыш возится с пластилином, поворачивается ко мне с пластиковой стекой для резки и говорит: «Я тебя зарежу». Мой 2-летний ребенок услышал эту фразу во время одной из ссор. Я поняла, что рушу не только свою жизнь, но и психику ребенка: через пару лет мы все будем жить в сумасшедшем доме. Вот и пришлось организовывать побег в стиле шпионских боевиков. Заняла денег у сестры, чтобы муж не видел, сколько наличных я сняла с карты, и перевезла вещи, пока он был в отъезде. Бежать мне было некуда — оставалось только вернуться к маме. Мама и сестра — единственные, кто поддержал меня в этой ситуации. Свекровь обрывала телефон и требовала отдать ребенка ей, «потому что вы разведетесь и себе новых нарожаете». Муж бросил работу и дежурил в машине под окнами, звонил и писал СМС. Он то угрожал покалечить, то плакал и обещал исправиться. Я сделала 2 простые вещи: подала заявление в полицию и начала записывать все телефонные звонки. Если бы со мной что-нибудь случилось, виновные нашлись бы сразу. Мой муж был тираном и агрессором, но только не дураком. Он слишком любил себя, чтобы садиться в тюрьму. Наш развод был сложным: он не приходил на заседания, потом появлялся и выдвигал сумасшедшие требования. Однако через каких-то полгода он полностью потерял интерес ко мне и даже к сыну. Сейчас он снова женат и воспитывает нового ребенка. Еще много лет после побега я привыкала жить как нормальный человек. Мне понадобилась помощь психолога, чтобы восстановить свою личность, уверенность в себе.

Вместо заключения. Всем, кто находится в трудной ситуации

Из своих отношений с тираном я вынесла бесценное умение с первого взгляда определять агрессоров и наличие невроза. Ну и опыт, конечно. И сейчас я хочу сказать всем женщинам, которые находятся в похожей ситуации, кое-что важное. Вы ни в чем не виноваты. Вы хороший и, вероятно, добрый человек. Тираны присасываются к ярким, сердечным женщинам-эмпатам. Просто потому, что у них самих этих качеств нет. Они, как вампиры, будут высасывать из вас самое лучшее и светлое. Ни один человек на свете не заслуживает унижений и наказания за «неправильные» слова или «неправильную» одежду. И вы не заслуживаете. Сохраняйте надежду, не стесняйтесь просить помощи у близких и, если решили бежать, не тормозите. Потому что чем дальше, тем хуже.