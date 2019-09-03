Я задыхалась от ненавистной работы, но ничего с этим не делала, пока не впала в депрессию

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Сколько среди нас тех, кто грезит мечтами о красивой жизни, достатке, успешной карьере? Большинство. А сколько тех, кто превращает свои мечты в реальность? Единицы. Остальные же предпочитают жить по привычке и довольствоваться малым. Но отчего так происходит?

Я, автор AdMe.ru, хочу поделиться своей историей прозябания и постараться выяснить, почему большинство из нас погрязли в рутине, но отказываются что-либо менять.

Я всегда была убеждена, что успех ждет нас только на любимой работе. Поэтому сама выбрала специальность в университете и после его окончания устроилась в крупную местную компанию. Поначалу было интересно, новые задачи воспринимались мной как вызов и затавляли работать с удвоенной энергичностью. Но спустя пару лет я вдруг почувствовала, что работа больше не приносит мне удовольствия. Дни стали казаться одинаковыми и очень длинными, быстро наступало утомление. Я не знала, что с этим делать, долго переживала и под конец погрузилась в настоящую депрессию. Мне пришлось уйти с нелюбимой работы и долго искать дело по душе, чтобы выбраться из этого состояния. Когда я поняла, как сильно рутина может менять нашу жизнь, я задалась вопросом, почему многие люди страдают, но не пытаются избавиться от нее.

Страх неизвестности

Неизвестность пугает и заставляет нас оставаться на привычном, насиженном месте. Мы боимся, что ничего не выйдет, даже не попробовав что-либо сделать. Вдруг что-то пойдет не так? Мы ждем лучших времен и соответствующих обстоятельств, хотя знаем, что они вряд ли наступят. Мне было страшно бросить привычное место, знакомое мне уже 5 лет, и попробовать что-то другое. Несколько раз я откладывала расставание со старой работой, обещала дать себе время, пыталась игнорировать усталость и другие накопившиеся проблемы. Я усиленно предлагала руководству какие-то планы развития, надеясь на то, что новые задачи вновь разожгут во мне интерес. Лучше не становилось. Я не могла больше уживаться с рутиной, но и боялась начать с нуля.

Привычки и стереотипы общества

Когда родители с детства говорят нам «не высовывайся», «будь как все», «выше головы не прыгнешь», мы даже не пытаемся стать лучше кого-то. И зачастую живем по накатанной, считая это нормой. Привычка довольствоваться малым помогает нам выживать, а слова «так у всех» служат успокоением. Потому что раз у всех так, значит оно правильно. Когда я металась между стабильностью и желанием все бросить, меня всегда пыталась утешить мама. Она очень часто с печалью в голосе говорила: «Сегодня всем приходится так жить — ходить на нелюбимую работу и встречать одинаковые дни. Время сейчас такое». Ее слова часто крутились у меня в голове, навевая ощущение безысходности. Они не успокаивали, но заставляли задуматься. Сама мама всю жизнь проработала с образовательными методиками, хотя мечтала быть простым воспитателем в детском саду. Те же тяжелые времена и груз ответственности за семью вынудили ее почти 40 лет посвятить нелюбимому делу и терпеть ужасное начальство. Даже когда постперестроечное время закончилось, а дети стали взрослыми, она не рискнула что-то менять. Многие аналогичные схемы поведения передаются из поколения в поколение. Мы знаем, что должны окончить вуз, найти стабильную работу (желательно одну и на всю жизнь), завести семью, влезть в ипотеку, родить детей и так далее. Любое отклонение от плана считается ненормальным и осуждается. Но что делать тому, кто не хочет страдать на неинтересной работе и брать кредит, чтобы закатить пышную свадьбу?

Лень

Нельзя сказать, что все мы деятельны и активны от природы. Стоит немного расслабиться, и желание плыть по течению возникает само собой. Мы начинаем откладывать жизнь на потом, переносить важные действия и встречи. Отказаться от сладкого? Лучше с понедельника. Записаться в тренажерный зал? Только с начала месяца. Посмотреть новые вакансии? Возможно, завтра или послезавтра. Нам легче наблюдать за красивыми и успешными. Чем пришлось пожертвовать этим людям и сколько усилий приложить, мы не узнаем, но с радостью обсудим их с друзьями. В студенчестве у меня был друг Валя, способности которого граничили с гениальностью. Уже тогда он знал 5 иностранных языков, имел хороший опыт в журналистике, увлекался дизайном и учился играть на фортепиано. Валя интересовался всем, чем только возможно, и во всем имел успех. Многие удивлялись его талантам и спрашивали, в чем секрет. А секретов, в общем-то, не было никаких. Валя просто не давал себе лениться. Он постоянно придумывал новые занятия и подогревал интерес к старым. Я до сих пор не могу похвастаться тем же рвением.

Рутина создает видимую стабильность

Не все мечтают об интересной работе или о чем-то подобном. Есть те, кто предпочитает, что называется, рай в шалаше и не стремится к покорению неприступных вершин. Поэтому то, что одному может показаться рутиной, для другого будет спокойной и размеренной жизнью, в которой есть уют и стабильность. Однажды за чаем я поделилась с коллегами своими чувствами по поводу пропавшего интереса к работе. Сказала, что она перестала меня вдохновлять и, кажется, совсем уже мне не нравится. Тогда старший коллега Максим пристально посмотрел на меня, помешал ложечкой чай в немытой чашке и сказал: «Работа не должна нравиться, она должна приносить деньги». В мое представление о хорошей работе такая философия не вписывалась. Но поспорить с коллегой, который был доволен своей (точно такой же, как моя) работой, тоже было сложно. Хотя бы потому, что у каждого свои взгляды на жизнь.

Рутина вызывает усталость и нежелание что-то менять

Высокие нагрузки и постоянные переживания вызывают стресс, отбирают силы и лишают возможности действовать. Решиться на перемены сложно, когда ты и твой организм измотаны усталостью. А игнорируя длительное время беспокоящие нас проблемы, мы все больше загоняем себя в угол. Случившуюся со мной депрессию я долгое время не хотела признавать и воспринимала как нечто временное. Ждала, что недовольство собой, потеря аппетита и усталость пройдут. Как будто я должна была проснуться однажды и почувствовать, что проблемы решились сами собой. Но, конечно, ничего подобного не произошло. Внутреннее напряжение только росло, а сил что-то изменить и понимания, что именно нужно менять, не было.

Рутина может насаждаться сверху

«Инициатива наказуема» — фраза, которая отлично отражает отношение большинства людей к работе. Стабильная зарплата и отсутствие поощрительных систем напрочь отбивают желание стараться больше и делать работу лучше. Принцип «только бы меня не трогали» становится нормой существования, а рутина — нормой рабочих процессов. Завершающим штрихом к этой картине становится то, что даже руководители зачастую предпочитают рутину активным действиям и не стремятся развивать уже отработанные процессы. Мой опыт в этом вопросе был достаточно показателен. Как только среди задач появлялось хоть что-то интересное, рабочие будни становились куда насыщеннее и рутина отступала. В последние месяцы перед увольнением я сама пыталась разнообразить работу, проявляла активность, предлагала новое. Но хватило меня ненадолго. Когда я поняла, что такой энтузиазм никто не поддерживает, предпочла найти для себя другое место.

Что я получила, сбежав от рутины

После того как я ушла с теплого и насиженного офисного места, многое изменилось. Мне пришлось учиться четко организовывать свое время, прикладывать больше усилий, чтобы зарабатывать хорошие деньги, не сидеть сложа руки в ожидании зарплаты. Сейчас у меня нет той видимой стабильности, которую создавала офисная работа, а все доходы напрямую зависят от проделанной работы. Я чувствую себя намного лучше: мой мозг не закисает от монотонной деятельности, а тело не ноет от постоянного сидения за компьютером. Я с удовольствием занимаюсь делами, а по окончании дня спешу встретиться с семьей. Теперь работа приносит мне удовольствие, а не головную боль. Может быть, у вас есть такие же проблемы, как были у меня, и вы чувствуете, как работа тянет из вас соки? Задумайтесь: возможно, пришла пора что-то изменить и начать действовать уже сегодня?