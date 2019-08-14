«Я всегда экономлю на себе». История, до боли знакомая каждой семейной женщине

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«Я всегда экономлю на себе, — пишет блогер Леля Тарасевич. — Если не будет хватать времени, исключу сон. Если денег — косметолога. Так и буду ходить прыщавая и с синяками под глазами. Ногти обгрызены, потому что маникюрша там же, где и косметолог, — в параллельной Вселенной, которая с моей снова не пересекается».

Мы в AdMe.ru заметили, что этот текст вызвал бурный отклик в социальных сетях, и с разрешения автора делимся ее историей с нашими читателями.

Между прогулкой с сыном и визитом к врачу я выберу первое. Куплю очередные кроссовки ребенку, а сама похожу в стоптанных балетках. Позвоню бабушке и выслушаю все стенания про здоровье, даже если нет сегодня сил на переработку информации и голова раскалывается. Я могу дойти пешком вместо такси. Хотя дождь. Могу дотащить сумки из «Ашана», мебель из IKEA, овощи с рынка и рюкзак до стойки регистрации. Хотя доктора запретили поднимать даже дамские сумочки.

Так было всегда. Это просто черта характера, дурная привычка или заученная модель поведения. Не жертвенность, но вечная уверенность, что мне и так сойдет. Есть цели и поважнее стоптанных балеток, в конце концов. И все бы хорошо, и пускай бы так и оставалось, если бы не одно обстоятельство: раз в полгода-год (или чаще) я закатываю глаза и скандал. Ибо где же я, в конце концов, мои желания, прихоти и новая юбка? Почему другие себе все позволяют, а я вечно откладываю? Деньги, время, энергию, себя... Откладываю саму себя на дальнюю полку шкафа, забыв предварительно хотя бы стереть с нее пыль. Чихаю, упираюсь локтями и коленками в створки, а не убегаю. Неудобно, но жить ведь можно. Мне сойдет. Могу закатить этот скандал кому-нибудь (ему же все отдала, что надо было оставить!), а могу себе самой. Решить с понедельника жить по-новому, отправиться на шопинг на 5 часов... и купить новые колготки. Потому что в этом месяце еще взносы за кредит, оплата лагеря и страховка машины. Истерика истерикой, а страничка с бюджетом на моем внутреннем мониторе не закрыта, свернута только, вон висит внизу, мигает, хочет, чтобы ее открыли.

Короче говоря, не умею я любить себя. А говорят, надо. Обязательно, говорят. Только как именно, вечно забывают рассказать и удаляются в закат. Удаляются, чтобы продолжать любить себя, они же умеют. В отличие от некоторых. А тут вычитала, как именно начинать таким динозаврам, как я. Таким, которые ни разу не пробовали, боялись подсесть на героиновую иглу эгоизма. Рецепт совсем простой: делать для себя то, что делаешь для любимых людей. Готовить себе вкусную еду, одеваться для себя в красивое белье, давать себе поспать и не будить в выходной до обеда. Мне прямо понравилось. Хоть понятно, в какой позе любить себя правильно, а в какой уже неприлично. Я тренируюсь и получаю удовольствие. Гудящий внутри голосок, что, мол, эгоистка я и как не стыдно, заткнула кляпом из безразличия и цитатами из умных книг. Я тащусь, что наконец-то иду к косметологу без чувства вины и ощущения непомерных растрат. И даже хвалю себя за такую роскошь. Я уже почти научилась.