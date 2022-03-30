Я водила ребенка в обычный и частный детский сад и поняла, что они отличаются друг от друга как небо и земля

Родители всегда немного обеспокоены, отдавая ребенка в детский сад, ведь поручать чужим людям наблюдение за своим чадом бывает нелегко. У современных мам и пап есть множество вариантов, куда определить малыша, но очень часто вопрос встает между выбором частного и государственного сада.

Меня зовут Полина, и для AdMe.ru я расскажу об опыте посещения обычного сада и почему я все-таки выбрала частное учреждение.

Государственный сад

Наша семья стояла в очереди на место в детский сад, и мы получили его, когда ребенку исполнилось 1,5 года. В сентябре мы пришли в ясельную группу. В 1-й день малыш зашел спокойно, пробыл там час и благополучно ушел со мной домой. Уже на 2-й день он понял, что дело нечисто, и при подходе к зданию у сына началась истерика, которая потом случалась каждое утро.

Родителей в саду дальше раздевалки не пускали, в первый же день я сдала его няне и ушла под его отчаянные крики. В игровой за дверью тоже плакала группа из 25 малышей — в общем, обстановка та еще. С каждым днем забирать ребенка нужно было все позже и позже — так проходила адаптация. За неделю мы дошли до 12:00 — время окончания обеда. Сын каждый день выходил весь заплаканный, голодный, тревожный. Воспитатели говорили, ничего, скоро привыкнет. Но сил смотреть на это у меня не было, и я забрала ребенка из сада на 6 месяцев. Вернулись мы туда, когда сыну исполнилось 2 года.

Следующие полгода ребенок ходил в сад на полдня

Мы продолжили ходить в ту же группу, я так же забирала ребенка в 12:00. Дело в том, что наш режим дня не соответствовал режиму садика, никак не удавалось встать раньше 8 часов утра, поэтому ежедневно мы опаздывали к положенным 8:20. Приходя позже всех, я нередко слышала, как воспитатели разговаривают на повышенных тонах, но в лицо мне все продолжали улыбаться. Результатов в развитии ребенка во время посещения сада я не видела. Скажу честно, там за детьми просто осуществляют присмотр: гуляют, кормят по расписанию и укладывают спать. Но претензий по этому поводу нет: с таким количеством малышей неудивительно, что на обучение нет ни сил, ни времени. Когда мы с другими родителями спрашивали у детей, что они делали, те говорили, что играли в прятки и ели.

Прогулки в яслях

Мне не нравилось, что в зимнее время детей плохо одевали на улицу. Я неоднократно забирала ребенка с утренней прогулки в куртке, надетой просто на футболку, без свитера. А несколько раз воспитатель по доброте душевной отправляла родителям в чат видео с прогулки, где мы наблюдали, как наши дети щеголяют в незавязанных шапках, в куртках нараспашку, без варежек и без шарфов. По этой причине или нет — малыши часто болели, и мой тоже. Неделю мы ходили в сад, 2 недели сидели дома. В обычном саду я один раз пожаловалась заведующей, что ребенка холодно одевают, и его стали одевать нормально. Но воспитательница оказалась злопамятной. Когда наступила весна, она в очень теплый денек прислала в общий чат фото с прогулки. Я оторопела: мой сын стоял в зимней куртке среди ребят в легких кофточках.

Недовольство росло медленно, но верно

А в какой-то момент в нашей группе стали не на шутку накаляться страсти. Одна девочка в группе пожаловалась родителям, что «тетя на нее замахнулась», были разборки у заведующей. Тут же в родительском чате выяснилось, что именно к этому воспитателю все дети не хотят идти и плачут при виде нее (мой сын тоже регулярно это делал), а также многие дети стали бояться горшка. Из чего мы сделали выводы, что их, видимо, силой туда сажали. Я все никак не могла решиться на то, чтобы оставить тут ребенка на тихий час, боялась, что он станет сопротивляться дневному сну, убегать, играть. И я предполагала, что его будут ругать и наказывать, а я ничего об этом не узнаю, ведь ребенок еще толком не говорил.

Точка невозврата

Решили уйти из обычного сада, после того как однажды утром я задержалась в раздевалке и в щелку увидела, как моему сыну придвинули тарелку другого мальчика с недоеденной кашей и стали кормить с его использованной ложки. Мы с мужем забрали ребенка из сада, но надо было найти, куда его теперь водить. Я уже планировала полноценно работать — ребенку исполнилось 3 года. Наши бабушки живут в других городах и заняты собственной жизнью, поэтому привлечь их не получилось бы никак. Услуги профессиональной няни оказались чересчур дороги, тем более что я не хотела, чтобы чужой человек бесконтрольно находился в нашем доме.

Я стала искать частный сад недалеко от дома

Моими критериями стали группа до 10 человек, видеонаблюдение, закрытая территория, возможность приводить и забирать ребенка в любое время, а не по минутам, профессиональные воспитатели, качественное питание, разносторонние занятия, в том числе с логопедом и на английском языке с носителем. Ведь с возрастом изучение языков дается труднее, поэтому лучше не откладывать и начинать с детства. Может показаться, что это много, но на самом деле это был минимум, который можно было бы предъявить. Ведь во многих частных садах есть крутые гимнастические залы, свои площадки, психологи, изучение восточных языков, театр, бассейн, соляные комнаты. Но и цена за блага начинает расти в геометрической прогрессии.

Как определились с садом

Сад, в котором мы и остались, был третьим, куда мы отправились на экскурсию. В первом смутило отсутствие огороженной площадки, детей выводили на прогулку просто во двор жилого дома, во-втором — слишком большое количество детей в младшей группе. В нашем саду показали кухню, прачечную, ванную, массажный кабинет, актовый зал, комнаты логопеда, методиста и группы. Везде был современный ремонт. Правда, не было отдельной спальни — на время тихого часа в игровой расставляли кровати, которые в другое время были сложены друг на друга в кладовой.

Трудности адаптации

В частном саду стараются, чтобы дети легко к нему адаптировались, поэтому ребенок привыкает к саду с мамой. Я ходила в группу с сыном на несколько часов. Но в саду заинтересованы, чтобы ребенок перешел на полный день, из-за разницы в оплате. Да и я хотела, чтобы он не пропускал занятия после тихого часа. Мне и тут тяжело далось оставить его на дневной сон. Ребенок привык, что после обеда его забирают, и пошел, как всегда, ждать маму в раздевалку, но тут его ждал сюрприз — надо идти в кровать. Воспитатели пытались его уложить, и он начал сильно плакать и звать маму. Я все видела через камеры видеонаблюдения на своем телефоне. Сердце, конечно, разрывалось от жалости. Но могу сказать, что воспитатели справились с проблемой в течение 5 минут, уболтали и уложили малыша.

Детей тут не просто отправляют в спальню и велят лежать на боку, а перед сном читают сказки, находятся с ними в помещении, пока они не уснут. Более старшим разрешают не спать, а лежать в кровати и рассматривать книги.

Разница подходов

Что меня поразило в нашем детском саду — стиль общения с детьми. С ним говорят как с маленьким, но важным человеком. В государственных садах главной ценностью является дисциплина, и всё пребывание в саду подчинено этому. Чрезмерная активность и любознательность не очень приветствуются педагогами, которым тяжело справляться с большим количеством детей.

Если ребенок говорит, что не голоден или что-то не хочет есть, то воспитатели его не заставляют.

В нашем саду камеры со звуком, и я заметила, что у воспитателей постоянный контакт с детьми, они вызывают их на диалог, активизируют их мыслительный процесс наводящими вопросами.

Простая прогулка может стать настоящим приключением: малыши собирают букет для мамы, гербарий, наблюдают и изучают законы природы в собственном дворе, для них могут устроить танцы или урок английского языка на открытом воздухе.

В частных садах есть возможность закупки товаров по необходимости. Игрушки закупаются по интересам детей конкретной группы. В государственном саду на собрании родителей воспитатель спокойно заявила, чтобы родители в группу несли любые игрушки — ненужные, сломанные . Так себе веселье, на мой взгляд.

. Так себе веселье, на мой взгляд. Физкультура в государственном детском саду начинается с 4 лет, в частном — утром зарядка для всех детей, а посещение спортивных кружков, таких как футбол, танцы, йога, гимнастика, возможна с 3 лет.

Что мы получили в итоге

Гибкий график. Садик работает по будням с 08:00 до 20:00. Государственные сады открываются в 07:00, но работают до 19:00, и не все родители успевают вовремя забрать детей.

Садик работает по будням с 08:00 до 20:00. Государственные сады открываются в 07:00, но работают до 19:00, и не все родители успевают вовремя забрать детей. Группа до 8 человек. Для сравнения: в государственных садах их 28–30. Так как детей мало, нервы у воспитателей покрепче. Так и вышло, все относились к сыну с добротой и заботой.

Для сравнения: в государственных садах их 28–30. Так как детей мало, нервы у воспитателей покрепче. Так и вышло, все относились к сыну с добротой и заботой. Оздоровительные процедуры. После болезней детям делают массаж, чтобы остаточный кашель быстрее прошел. Кстати, персонал штрафуют за частые болезни детей, поэтому одевают детей они лучше, чем сами мамы.

После болезней детям делают массаж, чтобы остаточный кашель быстрее прошел. Кстати, персонал штрафуют за частые болезни детей, поэтому одевают детей они лучше, чем сами мамы. 5-разовое питание. Меню вешают на доске объявлений каждый день. Питание исключительно здоровое: каши, супы, много свежих овощей и фруктов в любое время года. Детей учат пользоваться не только ложками, но и вилками и тканевыми салфетками. В государственных садах у детей на столах только ложки.

Развивающие и спортивные занятия. На занятиях всегда что-то интересное. Кроме стандартных лепки, аппликаций, рисования, есть и освоение необычных музыкальных инструментов, шахматы, робототехника, научные эксперименты и разные спортивные секции. В общем, после сада не надо бежать на кружки, отдельно мы ходим только в бассейн.

По пятницам — театр или чтение сказок. Воспитатели надевают костюмы, делают мини-шоу или организовывают кукольный театр. Для чтения сказок у них тоже есть специальные наряды и грим.

Воспитатели надевают костюмы, делают мини-шоу или организовывают кукольный театр. Для чтения сказок у них тоже есть специальные наряды и грим. Английский язык с носителем. В нашем саду работает иностранка, она проводит занятия и служит няней. Дети учатся находить с ней общий язык в разных бытовых ситуациях.

В нашем саду работает иностранка, она проводит занятия и служит няней. Дети учатся находить с ней общий язык в разных бытовых ситуациях. Праздники. Мероприятия направлены на развитие способностей, много времени уделяется изучению культуры и мира. Например, были «Экологическая неделя», «Хорошие манеры», «Блюда разных стран». Часто приглашают аниматоров.

Система контроля. На каждого ребенка оформляется карточка, где отмечаются все его достижения и этапы развития. Таким образом родитель получает возможность отслеживать рост своего ребенка. Мой сын, например, очень быстро там заговорил и начал декламировать небольшие стишки.

На каждого ребенка оформляется карточка, где отмечаются все его достижения и этапы развития. Таким образом родитель получает возможность отслеживать рост своего ребенка. Мой сын, например, очень быстро там заговорил и начал декламировать небольшие стишки. Главное — ребенок идет в сад без слез. А вечером рассказывает о событиях своего насыщенного дня.

Минусы частных садов

Многие из них находятся на 1-х этажах жилых домов. Детей выводят гулять прямо во двор, на городскую детскую площадку, а сад делают в бывшей квартире . В этом случае лучше рассматривать современные жилые комплексы: там предполагается, что 1-е этажи идут под коммерческие помещения, и есть огороженная территория.

. В этом случае лучше рассматривать современные жилые комплексы: там предполагается, что 1-е этажи идут под коммерческие помещения, и есть огороженная территория. Когда ребенок болеет, нужно вносить плату почти в полном размере , вычитают только незначительную сумму за питание. В государственных детских садах за дни, когда ребенок не ходит, не нужно платить. А с частными — как повезет: могут за пропущенные дни поставить половину стоимости, но точно не вычтут оплату за пропуск полностью.

, вычитают только незначительную сумму за питание. В государственных детских садах за дни, когда ребенок не ходит, не нужно платить. А с частными — как повезет: могут за пропущенные дни поставить половину стоимости, но точно не вычтут оплату за пропуск полностью. Государственный сад мне кажется более надежным из-за того, что руководство и работники несут больше ответственности за детей . В договоре с частным учреждением весьма размытые фразы, а в контракте с государственным прописаны отдельные случаи, все регламентировано.

. В договоре с частным учреждением весьма размытые фразы, а в контракте с государственным прописаны отдельные случаи, все регламентировано. Группы бывают смешанными : и 3 года, и 6 лет — все вместе. Этот вопрос нужно отслеживать сразу: смотреть, чтобы группы делились по возрасту.

: и 3 года, и 6 лет — все вместе. Этот вопрос нужно отслеживать сразу: смотреть, чтобы группы делились по возрасту. Есть опасения, что ребенка могут перегрузить чрезмерным количеством информации . Раннее развитие — это хорошо, но во всем нужно соблюдать меру.

. Раннее развитие — это хорошо, но во всем нужно соблюдать меру. Очень много развлекательных мероприятий. Например, просто остаться дома на выходных ребенку скучно, он жаждет событий и эмоций. В итоге получается, что такая праздничная жизнь в саду немного оторвана от реальности.

Вывод

Такое мое мнение на данный момент, но, возможно, когда ребенок подрастет, я стану проще относиться к детским садам и поменяю решение. Сейчас меня греет мысль, что малыш у меня под контролем, благодаря видеонаблюдению я в любой момент могу посмотреть, чем он занят, и узнать, какое у него настроение. В любом случае я считаю, что детский сад — не панацея. Основную роль в воспитании и развитии несут родители. Но в саду он проводит много времени, и мне важно, чтобы он был окружен заботой и вниманием. Как говорится, спокоен малыш — спокойна мама.