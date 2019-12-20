Я 8 лет работаю в такси и готов поделиться секретами профессии, о которых не догадываются пассажиры

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Водитель такси — одна из самых массовых профессий современности. Но, видимо, таксистов все равно не хватает, так как 90 % из них работают сверх нормы. С появлением соответствующих приложений сервисы соревнуются друг с другом и низкими ценами заманивают пассажиров к себе. И теперь «наши люди в булочную на такси» ездят еще как. А я их туда вожу.

Меня зовут Игорь, и для AdMe.ru я без прикрас расскажу, каково это — проводить свой рабочий день за рулем и проезжать от 200 до 600 км за смену.

Хотел временно подработать

После переезда в другой город с работой было тяжело. У меня был свой уже не новый, но неплохой автомобиль. Поэтому возникла мысль пойти в такси. Устроиться получилось очень легко — на оформление ушло меньше часа. Никто не проверял ни техническое состояние машины, ни умения — стаж определили по дате получения водительского удостоверения. По душе пришелся свободный график, общение с пассажирами не напрягало, нравились ежедневные выплаты и чаевые — так я называю все: и деньги сверх стоимости поездки, и сдачу, которую не забрали.

Как было раньше

Немного поездив на своей машине и поработав через приложение, я понял, что это невыгодно: плохое состояние дорог в Туле убивало машину день за днем. Поэтому я перешел в таксопарк на штатное авто. Там был сменный график и свои диспетчеры. Схема простая: клиент звонил оператору, тот говорил в эфир адрес. Все подключенные таксисты начинали в ответ кричать по рации свои номера. Чтобы тебя услышали, нужна была радиоустановка в автомобиле. Они были по 100, 200, 500 Вт. Последняя — самая мощная, но очень дорогая. Но за ней все равно охотились все уважающие себя таксисты. Вспоминаю это время с ностальгией. Но потом начались проблемы с выплатами, у руководства была задача оштрафовать водителя по любому поводу — в итоге я зарабатывал только 30–40 % от своей выручки.

Как теперь

Я перешел в «Яндекс.Такси», и все стало совершенно по-другому: на экране гаджета появляется заказ, и за 15 секунд нужно решить, будешь ты его брать или нет. Если машина не брендированная и на ней нет надписей с названиями одного такси, то можно работать с разными приложениями. Так, если вы сели в машину к водителю, у которого на панели установлено сразу несколько планшетов, значит, он работает с разными сервисами. Я часто езжу между городами, благо Тула удобно расположена — рядом с Москвой. Недалеко аэропорт Домодедово, подальше Внуково и Шереметьево. Для меня это очень выгодно, так как я вожу пассажиров по тарифу «комфорт». Не хочу отказываться от этой подработки и когда закончу работу в такси.

Как строится работа

Если берешь заказы через приложение, то просто запускаешь его, когда готов выйти на линию, и все. Нам нужно проходить фотоконтроль каждые 10 дней — все ради безопасности пассажира. Но многие приводят в порядок свое авто с помощью фотошопа, а заодно меняют цифры и печати в удостоверениях. Так на работу попадают или непрофессионалы, или неадекватные водители. Таксопарки с диспетчером никуда не исчезли, теперь они просто пользуются мобильными — звонит диспетчер, предлагает заказ, если тебе выгодно, то берешь. По второй схеме я работаю с межгородом — в случае если заказа обратно или туда нет, беру попутчиков по BlaBlaCar, чтобы отбить стоимость бензина. Не скажу, что это работа мечты, но мне она определенно нравится. Общение с людьми тоже дает свои плоды — нашел несколько деловых контактов по второй работе.

Такси для клиентов стало значительно дешевле

Раньше люди не могли позволить себе такси. Сейчас же ездить на авто чуть ли не ежедневно стало привычным делом для всех. Причем многие договариваются и ездят на работу на одной машине. И получается, что втроем-вчетвером даже дешевле, чем на общественном транспорте. Водители отдают долю заработанного «Яндексу» и таксопарку. Я плачу 12 % «Яндексу» и 6 % таксопарку, который дает мне доступ к системе.

Заработок нестабильный

Бывает, что нужно ездить в аэропорт каждый день, а бывает и неделя простоя. По городу необходимо получить очень много заказов, чтобы вышли те же деньги, что за межгород. По городу выгодно выходить на линию, когда за поездку считается сумма с коэффициентом увеличения цены, который стабильно повышается в снегопад, мороз, сильный дождь и, конечно же, в час пик. Мне часто приходится встречать и провожать иностранцев в аэропорты. Я стараюсь, чтобы они чувствовали себя комфортно, общаюсь с ними на ломаном английском и с онлайн-переводчиком. Иногда на новогодние праздники они оставляют чаевые в валюте, это очень поднимает настроение и мотивирует работать дальше.

Самые частые просьбы

«А можно не пристегиваться?» — на это я реагирую спокойно. Каждый взрослый отвечает за себя сам — если остановит ГАИ, то пусть пассажир платит штраф, если ему принципиально ехать непристегнутым. Впятером в машину не беру — таким приходится сразу отказывать. Поражают люди, которые хотят провезти детей без автокресла: «Тут же 5 минут ехать». Я не соглашаюсь никогда, причем не из вредности — за такое нарушение штраф 3 000 рублей водителю. Однако слышал истории, что могут применить статью «О предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Если вдруг случится ДТП и кто-то пострадает, то можно получить реальный тюремный срок.

Был еще такой случай: еду в машине с женщиной, и ей в процессе поездки звонит служба контроля качества и спрашивает, предложил ли водитель музыку. А она отвечает: «Нет, он не предложил мне ни музыку, ни климат-контроль, и еще вот это не предложил, и это...» За такой отзыв мне назначают штраф, небольшой — 50 или 100 рублей. Но остается открытым вопрос: неужели так сложно попросить таксиста сделать потеплее, если холодно? В начале своей работы я все это предлагал пассажирам, но заметил, что это вызывает у них только раздражение, и перестал.

Какие бывают пассажиры

Таксисты работают по 12–14 часов, и человеку за рулем нужно обязательно обладать стрессоустойчивостью, так как пассажиры бывают разные. Я заметил, что те, кто вызывает по телефону, часто выходят долго, они не могут найти мою машину, бывают сильно нетрезвые. Иногда огромных размеров люди садятся спереди и не могут там даже пристегнуть ремень, хотя на заднем сиденье могли бы устроиться легко. Одну мадам я возил 2,5 часа в пригород и обратно, и все это время она разговаривала по телефону! За ту поездку я понял, что главные проблемы в жизни — это волосы и ногти. Пассажиры, которые заказывают через приложение, сильно отличаются: выходят быстро, что очень важно, особенно в пиковые нагрузки. Но и тут иногда бывают люди, для которых 100 рублей — это много, и они своим поведением показывают, что им все обязаны: долго идут, зная, что машина уже ждет, пытаются изменить маршрут, не увеличивая цену. Ругаться с такими смысла нет, стараюсь отменить такие поездки или высадить. Бывает, что пассажир заказывает авто и уезжает перед твоим носом на другой машине, не предупредив. Тогда приходится стоять на месте 10 минут и отменять заказ, нажав кнопку «Клиент не вышел». Через некоторое время мне начисляется бонус от системы за холостой проезд до адреса и простой.

Зачем мы просим поставить «5 звездочек»

«Яндекс» контролирует деятельность водителей через шкалы рейтингов. Причем это метод кнута: отказался от невыгодного заказа — минус в рейтинг. Получил плохие отзывы от клиента — минус в рейтинг. Исполняешь мало заказов — рейтинг не растет. А именно он непосредственно влияет на зарплату: благодаря ему появляются хорошие заказы в большом количестве. Первые недели я вообще не зарабатывал, так как заказов приходило мало и они были не самые удобные и выгодные. Но приходилось брать что дают. Все эти правила существуют для того, чтобы сервис в целом был удобен и безопасен для клиентов. В качестве пряника приложение нередко доплачивает водителю за заказы. Клиент платит одну сумму, а система начисляет бонус до приемлемой суммы за такую работу.

Вещи забывают в такси часто

Пару раз оставляли телефоны, я возвращал и не требовал за это денег, но люди сами давали. Однажды иногородние ребята думали, что забыли у меня макбук, и предлагали € 500, если верну. Но у меня его, к сожалению, не было. Они забыли его явно не у меня, хотя и не поверили — решили проверить с полицией по видеокамерам. Но в машину садились они уже без компьютера.

Безопасность

Раньше клиент вызывал такси с городского телефона или просто ловил машину у обочины, и мы о нем не знали ничего, кроме того, откуда и куда его везти. В автомобиль мог сесть кто угодно, и, случись что, человека найти было практически невозможно. Теперь пассажиров мы не боимся. У нас масса информации о них: телефон, номер паспорта, к которому привязана SIM-карта, и даже ссылки на профили в социальных сетях. Понятно, что при желании и упорстве можно придумать, как обмануть систему, но нам стало спокойнее. А пассажирам тем более: они понимают, что вероятность совершения преступных действий против них исключена, все действия фиксируются.

Бывают разные типы водителей

Когда работы становится мало, мы собираемся группой водителей возле кафе с шаурмой — обсуждаем клиентов и связанные с ними жизненные ситуации. Всех таксистов я делю на 3 типа: работяги — те, которые работают тут постоянно;

бомбилы — это водители без лицензий, которые живут разовыми заработками, максимально завышают цены, наглеют по любому поводу;

авантюристы — они, как правило, работают не ради денег, а ради случайных связей, каких-то махинаций и просто приключений.

Избыточное предложение на рынке создают любители

Некоторые пару раз в неделю вечером или утром перед работой выходят на линию, чтобы выполнить несколько заказов и получить легкие, на их взгляд, деньги. Но к ним быстро приходит понимание, что это невыгодно. Сегодня они радуются, что потратили немного бензина, а заработали в несколько раз больше. Но уже завтра будут страдать, когда потребуется ремонт подвески, двигателя или еще какой-нибудь детали стоимостью около 20 000 рублей. Однако на их место приходят другие новички-любители.

Хитрости водителей, на которые регулярно попадаются пассажиры

Часто, только лишь подъезжая к месту заказа, водитель ставит отметку, что машина уже вас ожидает. Так он получает несколько оплаченных вами минут.

Иногда таксист специально едет не тем путем, который загружен. И система увеличивает стоимость поездки.

Наверняка все замечали это печальное «нет свободных машин» среди такси экономкласса. Это потому что водители не очень любят брать данный класс в работу и, хотя и находятся поблизости, просто ждут более выгодных заказов.

среди такси экономкласса. Это потому что водители не очень любят брать данный класс в работу и, хотя и находятся поблизости, просто ждут более выгодных заказов. В ходу старый трюк — «случайно» добавить в ваш заказ услуги, которые вы не заказывали. Например, багаж, автокресло, перевозку животных.

Бывает, что водители сами специально создают повышенный коэффициент: они видят, что идет много заказов из какого-нибудь места, сговариваются и не принимают их. Тогда приложение увеличивает цены в 1,5–2 раза, чтобы замотивировать таксистов взять заказы.

Как сэкономить на такси

Поминутная оплата иногда помогает экономить средства во время коротких поездок. В этом случае при заказе машины не указывается конечная точка поездки. Но этот способ работает только тогда, когда в городе нет пробок.

Попробуйте подвигать значок по карте в пешей доступности от места, где вас забрать, и места, где вас надо высадить. Иногда стоимость в пределах одного пешеходного перехода может варьироваться рублей на 100.

Если следить за акциями на разных сервисах, можно ловить скидки на поездки.

Установите на телефон несколько приложений. У каждого такси свои алгоритмы расчета цены, поэтому в одно и то же время с одного адреса они будут предлагать разную стоимость.

Бронируйте заранее. Например, вы знаете, что прилетите или приедете в определенное время на вокзал или в аэропорт. Специально для таких случаев некоторые приложения позволяют заказать машину заранее. Это особенно актуально, если поездка планируется в час пик, ведь повышающий коэффициент в данном случае на нее уже не повлияет.

Этот способ работает при заказе машины по телефону. У диспетчера можно просто спросить, есть ли скидка. И сказать, что вы поедете, только если они сбросят цену, иначе вы обратитесь в другую службу такси. Это работает почти в 100 % случаев.

Всегда проверяйте, нажал ли водитель кнопку «В пути» и «Завершить заказ». Это невозможно не заметить: таксометр начинает громко сигнализировать о том, что забыли поставить отметку. Но недобросовестные таксисты могут выключить звук, и уже в дороге приложение будет продолжать накручивать вам платное время ожидания.

И напоследок просьба к пассажирам

Если поездка прошла без нареканий, то не поленитесь поставить хорошую оценку водителю в приложении. Так вы помогаете ему повысить рейтинг и в дальнейшем получать больше качественных заказов и, соответственно, больше заработать. И не стесняйтесь оставлять отрицательные отзывы, если поездка не понравилась. Для начала такие таксисты будут выполнять меньше заказов и, возможно, в конце концов перестанут работать. Согласно кодексу водителя такси, мы первыми не можем начать разговор, если это не касается непосредственно обслуживания клиентов. Поэтому если вам скучно в пути и вы хотите общения, то задумчиво посмотрите в окно и скажите: «Эх, вот довели же страну...» До конца поездки вас ждет незабываемый диалог с водителем.

Часто ли вы пользуетесь услугами такси? Довольны ли сервисом?