Какими вырастают единственные дети в семье и справедливо ли ставить на них клеймо «эгоист»

Наверняка многие из нас помнят, как раньше посторонние взрослые — учителя, воспитатели в садике, соседи по подъезду — любили расспрашивать детей о наличии братьев или сестер. Если они имелись в наличии, все было замечательно, а вот единственного ребенка могли в лучшем случае пожалеть и сказать: «Ой, тебе надо у папы с мамой еще одного малыша попросить». А особо бестактные люди тут же выдвигали претензии в формате «Значит, ты эгоистом растешь».

Мы в AdMe.ru не раз натыкались в интернете на обсуждения подобной темы, и вот наконец один из наших авторов тоже рискнул высказаться по этому поводу. Ну а из бонуса к статье станет понятно: сколько людей, столько и мнений.

Хорошо помню, как во 2-м классе учительница английского вызвала меня к доске и начала расспрашивать о семье. И если сначала это были общие моменты — где работает мама, сколько лет бабушке, есть ли дома собака, — то затем разговор перешел на тему братьев и сестер. Особенно хорошо я запомнила снисходительное «You’re alone» («Ты одна»). В глазах учительницы это выглядело чем-то постыдным. Еще бы, у нашей «англичанки» было 5 детей, а ее дочка училась со мной в классе и тихо хихикала, пока слушала этот допрос. И мне в тот момент было как-то неловко признаться, что я отлично себя чувствую, будучи единственным ребенком в семье.

Нет, ну а что? Я росла типичным интровертом и не хотела ни с кем делить ни свой уголок в комнате, ни свои игрушки. Родительским вниманием я и так была не избалована — отец даже особо не интересовался моим существованием, а мать с бабушкой лишь периодически проверяли мои оценки и следили за отсутствием замечаний в дневнике. Задушевные разговоры не были предусмотрены, одета, накормлена — и ладно. С 12 лет я уже готовила несложные обеды-ужины. Полностью на мне было мытье полов, утреннее и вечернее выгуливание собаки, уборка подъезда по графику и еще ряд хозяйственных обязанностей. С 16 лет я заведовала всей коммуналкой в нашей и бабушкиной квартире и запросто могла рассчитать, сколько в этом месяце мы должны за тепло, воду и электричество. И да, все очереди на почте или в сберкассе тоже были мои. Это я к тому, что единственный ребенок в семье может восприниматься не как «ох ты мое солнышко незаходящее», а как полноценная рабочая единица. Пожалуй, тут многое зависит от родителей и обстановки в семье. Все-таки можно избаловать как единственного ребенка, так и нескольких чад. Практически у всех моих одноклассников были братья и сестры, поэтому я четко видела, что эгоисты могут вырасти и в многодетных семьях.

У одноклассницы, с которой мы дружили в начальной школе, был младший брат. Он ходил в подготовительную группу детсада и дико завидовал старшей сестре, которой к 1 сентября покупали новые тетрадки, ручки, яркие ластики и прочие крутые вещи. В итоге моя подружка регулярно обнаруживала пропажу своих школьных принадлежностей, а один раз внутри ее портфеля обнаружилась противная жижа. Оказалось, что братик залил все тетрадки и учебники малиновым киселем. По идее, эту ситуацию должны были разрулить родители, но им было смешно смотреть, как младший сын злится и по мелочам пакостит сестре. А та только скрипела зубами от бессилия — ей запрещали ругаться с братом: он же маленький. Стоит ли говорить, что сейчас, уже во взрослом возрасте, они не поддерживают никаких отношений. И еще один пример: в нашей студенческой компании была девушка из многодетной семьи — самая старшая из 6 братьев и сестер. Вся эта веселая банда жила в типовой двушке: в одной комнате обитали родители, а в другой стояли 3 двухъярусные кровати, на которых спали разновозрастные отпрыски. Вот где, казалось бы, должно быть царство альтруизма: дружная семья, старшие помогают младшим, а родители смотрят на происходящее и умиляются. Но на самом деле каждый старался урвать кусок получше и побольше, ведь неизвестно, купят ли завтра родители конфеты или вкусную колбасу. А пока все перед глазами, нужно хватать полной горстью из-под носа брата или сестры. Моя однокурсница была старшей из 6 детей и хорошо усвоила принцип «в большой семье клювом не щелкай». Однажды она ночевала у меня в гостях. Ночью я проснулась от осторожных шагов и спросонья спросила: «Тань, ты чего?» А она засмущалась, захлопнула на кухне дверцу холодильника и сделала вид, что просто встала попить воды. Понятно, что привычку «надо съесть, пока не слопали другие» так просто из головы не выкинешь.

Впрочем, через какое-то время я поняла, что все дело в воспитании. Эгоистом можно вырасти как в многодетной семье, так и будучи единственным ребенком. Моя знакомая как-то пожаловалась на мужа, который до обеда мог подойти к кастрюле с тушеной картошкой, выловить оттуда все мясо и слопать в одно лицо. Про жену и детей даже и не думал. А как-то раз он заявил: «Нина, ты смотри получше за мелкими, они вчера съели всю мою колбасу». В этом случае корень проблемы тоже скрывался глубоко в детстве. Муж моей знакомой был поздним ребенком, которого мама родила «для себя», все детство сдувала с него пылинки и не приучила думать об окружающих. Знаете, я думаю, что нет ничего плохого в том, чтобы быть единственным ребенком в семье. Все игрушки твои — не надо ни с кем делить любимую куклу или машинку. Никого не ставят в пример, никто не портит твои планы на вечер и не таскается за тобой ноющим хвостиком, никто не ломает и не пачкает твои вещи. В большинстве случаев у родителей есть возможность оплатить качественное образование и жилье на первое время. Ну а поведение и умение строить отношения с другими людьми сильно зависит от атмосферы в семье и культурного уровня родителей. Папа с мамой могут вырастить эгоистами как единственное чадо, так и нескольких детей. А могут, наоборот, выстроить в семье отношения взаимоуважения и поддержки. Хотя финансово с одним ребенком действительно будет полегче.

Бонус: мнения читателей

Кое-кто говорит, что во второй раз справляться с родительством уже легче. Но я бы сказал, что это вдвое сложнее — в 2 раза больше стресса и затрат на уход за детьми. Плюс еще нужно накопить всем детям на колледж. Я обожаю обоих своих детей, но иногда проскальзывает мысль о том, насколько легче было бы с одним. © ducky-ducky / Reddit

© ducky-ducky / Reddit Да бред это, что единственный ребенок обязательно эгоист. Все зависит от характера и от воспитания. Я вот выросла одна в семье и ни разу не эгоистка. Если могу чем-то помочь близкому человеку — обязательно это сделаю. Зато у родителей мужа 5 детей: 2 дочери и 3 сына. Мой муж был самым младшим и воспитывался как донор всего и для всех, если надо, рубаху последнюю отдаст. В итоге старшие братья прижимистые, а сестры — эгоистки, каких свет ни видывал, мир лишь для них существует. © Ольга Ж. / Яндекс.Дзен

Среднего ребенка часто игнорируют. Младший получает все внимание, просто потому что он самый маленький, а достижениями старшего гордятся и ждут, что он добьется успеха в жизни. А средний — ни туда, ни сюда. На этом фоне могут появиться серьезные психологические проблемы. © kitosathedragonkun / Reddit

На этом фоне могут появиться серьезные психологические проблемы. © kitosathedragonkun / Reddit Некоторые родители могут быть излишне жесткими даже по отношению к единственному ребенку. Я бы не хотел наблюдать, как мать с отцом нянчатся с моим братом или сестрой, после того как только что грубо обошлись со мной. © Richard Lunsford / Quora

Нас в семье было двое — я и младший брат. Выросли нормальными людьми. Помогаем друг другу. А вот мой муж — единственный избалованный сын у матери. У нас 1 ребенок, и мы стараемся дать ему нормальное здоровое детство и сформировать адекватное восприятие мира. Сыну 4 года, он активный веселый малыш. Но он уже сейчас старается помочь: учится мыть посуду, убирает мусор, игрушки за собой, подметает и моет пол. Его никто не заставляет, сам хочет делать это. © Арина Веракса / Яндекс.Дзен

Без братьев и сестер в семье общаешься только со старшими. Не с кем похихикать, пошалить или даже поспорить. В итоге ваши коммуникативные навыки ориентированы на взрослых, что не особо помогает в общении с другими детьми. Кроме того, когда родители состарятся, забота о них целиком и полностью ляжет на ваши плечи. © Dee Dunckley / Quora