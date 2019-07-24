Я родила двойню 9 месяцев назад и все еще не понимаю, почему все вокруг так пугают материнством

42 34 32 16k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Привет, меня зовут Полина, и почти 9 месяцев назад я родила двойню. Всю беременность меня спрашивали, страшно ли мне рожать. Рожать было не страшно, гораздо больше я боялась того, что будет после этого. Нет, беременность мы планировали и двойняшки были мечтой, но со стороны я постоянно выслушивала слова сочувствия вроде «Бедная, вот ты с ними намучаешься!», «Первый год будет адом», «Ты вообще забудешь, что такое сон» и так далее. Многие их тех людей, которые недавно стали родителями, уверяли, что жизнь кардинально изменится, причем не в лучшую сторону. В интернете сотни молодых мам честно признавались в своем разочаровании новым статусом и скучали по бездетной жизни. Я все это слушала, читала и морально готовилась к тому, что материнство — это очень тяжело.

И вот первый год почти прошел, а ад так и не наступил. Хотя у меня есть еще около 100 дней, чтобы оправдать ожидания «доброжелателей», и возможно, еще все впереди. Но за минувшие 9 месяцев мне стало кое-что понятно, и этими выводами я хочу поделиться с читателями AdMe.ru.

1. Высыпаться возможно

Если сон возможен даже с двумя младенцами, то с одним тем более. Да, не сразу, но все же. Первый месяц я зачем-то вскакивала каждые 3 часа, будила детей и кормила их. Потом они привыкли и сами будили меня. Потом у них начались колики и не спали уже соседи. А еще чуть позже отличный педиатр посоветовала отучать детей есть по ночам, чтобы улучшить их пищеварение. Это было непросто, но вот уже 5 месяцев мы хорошо спим всей семьей. А когда ты высыпаешься, ты становишься продуктивным. Можно помыть пол, приготовить сырники, принять душ, написать колонку в AdMe.ru — в общем, как будто времени даже прибавляется.

2. С двойняшками легче, чем с одним ребенком

Самый распространенный вопрос, который я слышу последние 9 месяцев, тяжело ли мне с двумя детьми. Вообще-то мне не с чем сравнивать, но я уверена, что легче, чем с одним. Каждая из моих дочерей понимает, что она не единственный ребенок и что мама не всегда может оперативно отреагировать на крик и взять на руки, особенно если эти руки уже заняты сестрой. Поэтому они вынуждены быть спокойнее. Возможно, родителям, у которых только один младенец, стоит попробовать относиться к нему так, как будто он не один?

3. До рождения детей я даже не подозревала, что такое ревность

Если после прочтения предыдущего пункта вам показалось, что родители двойни любят своих детей не так сильно, как те, у кого только один малыш, то вам показалось неправильно. Иногда я думаю, что больше никогда не буду рожать только потому, что так обожать кого-то еще просто физически невозможно. Раньше я не считала себя ревнивой, но сейчас во мне просыпается древнее зло, когда мой ребенок успокаивается на руках своей тети, а не на моих, или когда дочь радостно улыбается врачу-неврологу, хотя в коридоре со мной хныкала. Даже любимый кот начинает бесить, когда мои дети тянутся к нему, в то время как я читаю им сказку. А если им еще и «Город золотой» нравится больше, чем придуманная мной песня про сыча, тут я вообще готова отказаться ходить на концерты Гребенщикова. Это нечестно, они должны любить только меня! Ну и папу, конечно. Хорошо, еще бабушек и дедушек. Нет, я умею справляться со своими эмоциями, с тетей и неврологом у нас прекрасные отношения, а кот даже не догадывается о моих чувствах. Уверена, большинство родителей испытывает что-то подобное, но окружающие об этом и не подозревают, потому что...

4. «Яжматерей» не существует

Когда я была беременна, ужасно боялась психованных мамаш, ведь мне предстояло посещать места их обитания: роддом, детскую поликлинику, детские площадки и т. д. Но ни в одном из этих мест я не встретила никого подобного. Там были усталые роженицы, которые немного выпадали из реальности; женщины, до смерти напуганные болезнью ребенка; просто заботливые мамы и девушки, довольно беспечно относящиеся к малышам. Но все они были адекватны, почти все доброжелательны, и уж точно никого из них я не могу назвать «яжматерью». Если «яжеродители» и существуют, то только в больной фантазии интернет-троллей. Само собой, среди молодых мамаш есть поразительные хамки, точно так же, как и среди нерожавших женщин. Но, ребята, воспитание не зависит от фертильности. Честно. Большинство из нас умеет держать себя в руках, несмотря на гормональные атаки.

5. В России очень любят детей

Люди, отчаянно не любящие детей, тоже за пределами сети не встречаются. В реальности моя коляска никому не мешает жить, а крики младенцев не вызывают гневных возгласов и даже косых взглядов. Мне постоянно предлагают помощь, придерживают дверь, пропускают вперед и даже поздравляют. Я часто слышу умилительные и восхищенные восклицания, и пару раз приходилось просить не лезть в коляску. Серьезно, я не понимаю, почему считается, что Россия — страна чайлдхейтеров.