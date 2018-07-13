Я решила проверить, можно ли похудеть с помощью разгрузочных дней

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Меня зовут Евгения, и мне 30 лет. В школе и студенчестве лишнего веса у меня не было, но с выходом на работу килограммы начали появляться. Сначала это было не очень заметно, но потом некоторые вещи стали попросту малы. Я изводила себя диетами и выходила мокрая из спортзала, результат был, однако стоило чуть расслабиться и вес возвращался. Этим летом я решила попробовать популярные разгрузочные дни.

Какие бывают разгрузочные дни, как они работают и работают ли вообще — расскажу об этом для читателей AdMe.ru.

Разгрузочный день — это краткосрочная диета, которая предполагает употребление одного или нескольких продуктов, не превышающих 600–800 ккал в день

Регулярное проведение разгрузок (не чаще 1 раза в неделю) очищает организм, помогает обмену веществ и настраивает на соблюдение правильного питания. За день должно быть 5–6 приемов небольшого количества пищи, что позволяет вам меньше ощущать голод, а еде — лучше усваиваться, и 1,5–2 л чистой воды. Надо понимать, что за один день похудеть невозможно, но вывести шлаки, согнать лишнюю воду и поддержать свой вес — вполне реально.

Из множества вариантов разгрузочных дней я выбрала 5 самых простых и интересных

Среди быстрых диет есть огуречная, рисовая, творожная, яблочная, арбузная, кефирная, на черносливе, зеленом чае и - о боги! - даже на мороженом. Но подойдут такие далеко не всем. Поэтому я выбрала самые простые, доступные и дешевые диеты: на гречке;

шоколаде;

вине и сыре;

бананах;

грейпфрутах.

День 1-й. Гречневый

Как проводить. 250 г крупы заливаются на ночь кипятком, делятся на 6 одинаковых порций и съедаются без соли и соусов в течение дня через равные промежутки времени. У меня получилось 650 г готового продукта и по 108 г на каждый из 6 приемов пищи.

1-я, 2-я и даже 3-я порции пареной крупы прошли вполне на ура, голод не посещал и активность была на уровне. От мысли о 4-й порции гречки уже передергивало, и я пыталась игнорировать арии кита из моего живота, однако пару ложек ему все-таки уступила. 5-ю порцию ни я, ни кит уже совсем не хотели, поэтому этот прием пищи я пропустила, а вот 6-ю все-таки пришлось съесть.

Итоги дня на гречке

Сытно, но пресно и однообразно.

Достаточно легко переносится.

На следующий день — -2 кг на весах.

День 2-й. Шоколадный

Как проводить. За целый день предлагается съесть 100 г шоколада, которые делятся на 5 приемов пищи по 20 г. Я выбрала горький шоколад, который считается самым полезным. В качестве послабления можно употребить немного кефира или кусочек хлеба.

Аппетит шоколадом притуплялся достаточно быстро, но так же быстро возвращался. К обеду я почувствовала слабость и тремор в руках, кофе помог, но ненадолго. К 16 часам я была готова пасть в объятия булочек, но вытерпела. Вечером я выпила полстакана 1 % кефира, иначе попросту рисковала упасть в обморок. Разгрузочный день на шоколаде, несмотря на название, оказался совсем не сладким, и даже вторая шоколадка его вряд ли бы спасла.

Итоги дня на шоколаде

Постоянная сухость и горечь во рту (видимо, от какао, с печенью все в порядке), которые не перебиваются ни водой, ни чаем, ни жевательной резинкой.

Слабость в теле и тремор, постоянное ощущение голода.

На следующее утро — −2 кг на весах. Мысли о шоколаде вызывают отвращение.

День 3-й. Банановый

Как проводить. Классический вариант разгрузки предлагает съесть 1,5 кг (вес с кожурой) бананов за день. У меня получилось 7 штук, которые я старалась есть через равные промежутки времени или в совсем острые приступы голода.

Провести целый день на одних бананах оказалось достаточно просто и очень вкусно, но из-за их калорийности мне казалось, что я только поправлюсь. Небольшие приступы голода сразу же глушились ароматным фруктом и напоминали о себе раз в 1,5–2 часа. Перед сном хотелось есть, но не критично.

Итоги дня на бананах

Вкусно, достаточно сытно, легко соблюдать.

"Бонусов" типа головной боли или тремора не наблюдалось.

На следующее утро я была удивлена: -2 кг на весах.

И как приятный флешбэк с прошлой недели - все еще не могу смотреть на шоколад.

День 4-й. Сырно-винный

Как проводить. Вариантов сырно-винного дня существует несколько, я остановилась на классике: 300 г твердого сыра и около 500 мл вина. Я выбрала красное сухое, невзирая на мою любовь к полусладкому, чтобы ограничить доступ сахара, и сыре чеддер.

Я разделила сыр на 6 примерно равных кусочков и ела их в течение дня при ощущении голода, запивая парой глоточков вина. Обозначенное количество продуктов я так и не смогла съесть, ощущения голода не было практически никакого, а к вечеру сыр и вино попросту надоели.

Итоги дня на сыре и вине

Нет острых приступов голода.

Нет чувства опьянения, но, видимо, алкоголь, наложенный на супержаркую погоду, дал к вечеру небольшую слабость.

Такой вариант разгрузочного дня значительно дороже той же гречки.

Утром на весах был всего лишь -1 кг, что неплохо, но я уже привыкла к большему.

День 5-й. Грейпфрутовый

Как проводить. Вариантов разгрузочных дней и диет, включающих этот фрукт, — масса. Я выбрала основной: за день надо съесть 3 грейпфрута, разделив их на 6 приемов пищи. Причем лучше всего употреблять цитрус с перегородками и белой пленкой, которая находится между мякотью и кожурой. Но обратите внимание, что грейпфруты не сочетаются с некоторыми лекарствами и не рекомендуются при определенных заболеваниях!

У меня получилось по половинке грейпфрута на каждый прием пищи с интервалом в 2–2,5 часа. Первые 2 приема прошли вполне сносно, к третьему уровень горечи от цитруса превысил критическую отметку, но я мужественно съела очередную половинку. От мысли об остальных половинках просто сводило зубы, и в районе 16 часов я сдалась, признаюсь. Возможно, следовало разбавить фрукты хотя бы парой сваренных яиц.

Итоги дня на грейпфрутах

Грейпфруты сами по себе употреблять довольно сложно, лучше проводить такую разгрузку вместе с овощами или белком в любом виде.

Большое количество аскорбинки должно хорошо поднимать настроение, но горечь все очень портит.

Есть противопоказания, подойдет не всем.

Итоги моего разгрузочного марафона

Мне удалось выдержать 4 из 5 разгрузочных дней. В целом я хорошо себя чувствовала, практически без ощущения голода и слабости.

Каждая из разгрузок была результативна. Я надеялась хотя бы удержать вес, но за время своего марафона смогла сбросить примерно 4 кг, практически не ограничивая себя во вкусняшках.