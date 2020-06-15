Я решила проверить 7 безнадежно простых советов по переделке одежды и получила нечто совершенно особенное

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Меня зовут Полина, и мой шкаф ломится от вещей, а надеть опять нечего. Снова и снова я обреченно иду в магазин, чтобы купить что-то похожее на одежду из моего гардероба, но немного модернизированное. Я решила: пора положить этому конец и сохранить свои честно заработанные деньги. И нашла в интернете советы, которые помогают без труда переделать неактуальные наряды в модные и современные.

Специально для AdMe.ru я попробовала подарить старой одежде новую жизнь и делюсь проверенными хитростями.

1. Пляжное платье из футболки

Потребуется: мужская футболка большого размера, брошь. Надевая футболку, просуньте в горло руки. Затем притяните рукава друг к другу и верхние углы рукавов заколите милой брошью. Готово!

2. Оригинальная кофта на одно плечо из рубашки

Понадобится: мужская рубашка. Спустите рукав рубашки и оголите плечо, завяжите рукав и противоположную полу рубашки. Свободный край рубашки заправьте в брюки. Необычно, правда?

3. Женственная юбка из палантина

Понадобится: палантин, булавка. Сложите платок вдвое изнаночной стороной вверх, оберните вокруг бедер, опустите один слой ткани так, чтобы он свободно упал вниз. А оставшийся слой заколите булавкой в районе талии. Можно добавить ремень и изначально взять однотонную ткань для более стильного образа.

4. Элегантная юбка из кофты

Понадобится: кофта. Наденьте горло кофты на талию, перекиньте рукава крест-накрест и подоткните конец рукавов у их основания: там ткань уже будет натянута и рукава хорошо закрепятся. Для надежности можно подколоть булавками, но я обошлась без них.

5. Кроп-топ с завязками на спине из обычной майки

Понадобится: майка на широких бретелях из плотной ткани, чтобы она не осыпалась и края не скручивались, ножницы. Вырежьте спинку майки таким образом, чтобы ее длина была на несколько сантиметров ниже застежки бюстгальтера. Вырезайте, немного отступая от линии боковых швов. На лицевой стороне отметьте середину и разрежьте вертикально до самого низа. Наденьте топ, длинные концы оберните вокруг талии и завяжите их на спине. Верхние края декольте можно подогнуть под бюстгальтер или подшить.

6. Модный топ из футболки

Потребуется: футболка, ножницы. Для начала избавьтесь от рукавов футболки. На спинке снизу по горизонтали отрежьте около 20 см ткани. А на лицевой вырежьте ткань так, чтобы получился перевернутый треугольник. И его тоже разрежьте напополам вертикально вверх, чтобы получились завязки. Теперь у вас вместо скучной футболки — крутой топ.

7. Спинка бюстгальтера, которую не стыдно показать миру, вместо стандартной застежки

Потребуется: бюстгальтер, эластичные резинки, ножницы, нитки с иголкой. Отрежьте боковые части старого лифчика и пришейте вместо них три черные резинки на одинаковом расстоянии параллельно друг другу. Такой бюстгальтер можно носить с кофтами с открытой спиной — задача, с которой обычный лифчик никогда не справится.

Какой из наших лайфхаков вы готовы применить?