Я решил проверить, можно ли питаться целую неделю всего на 1 000 рублей

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Вариантов вкусного и разнообразного рациона очень много, например сервисы доставки, кафе и рестораны, однако в результате набегает кругленькая сумма, которую далеко не каждый может себе позволить. Поэтому мы нашли в редакции одного смельчака и решили проверить, можно ли сэкономить и питаться вкусно за символическую сумму в 1 000 рублей целую неделю.

AdMe.ru предлагает взглянуть на наш эксперимент — возможно, что-то из вынесенного нами опыта пригодится и вам самим.

Привет всем! Меня зовут Роман, я люблю вкусно поесть и умею готовить. Проблема лишь в том, что еще я очень люблю свою работу и времени на готовку не всегда хватает, поэтому я часто питаюсь в кафешках. В будние дни я завтракаю и обедаю на работе: заказываю еду на неделю вперед. На это я трачу примерно 1 500 рублей. Ужинаю я чаще всего дома вместе с женой, а в выходные мы либо готовим, либо снова идем в кафе. На продукты и совместные выходы с супругой в кафе и рестораны я трачу еще около 2 000 рублей в неделю только на себя одного. Выходит, чтобы как следует поесть, мне нужно около 3 500 рублей в неделю. Для эксперимента мы решили потратить на все мое питание за неделю только 1 000 рублей. Готовить я буду дома, но не каждый день. И вот какие продукты мы купили.

Получился следующий список: гречка

овсянка

нут

курица

огурцы

рыба

десяток яиц

1 авокадо

яблоки

капуста

бананы

морковь

кефир

творог Вышло даже дешевле, чем мы планировали потратить изначально, — 913 рублей.

Дома я прошерстил полки и ящики на наличие специй, сухофруктов и круп — что-то из этого мне однозначно пригодится. И сразу решил составить приблизительное меню на неделю вперед. Вот что получилось. Завтраки: творожок с фруктами

овсяная каша с фруктами или сухофруктами

фруктовый салат Обеды и ужины: салат с огурцами и капустой

салат из тертой моркови

куриный бульон с гречкой

нут с овощами

запеченная рыба

курица с гарниром (перловка или гречка с морковью) Перекусы: кефир

свежие овощи (авокадо, огурцы, капуста, морковь)

Хотя я и люблю готовить, но каждый день этим заниматься не хочу. Дома нашлась мультиварка — то, что надо! Составил себе план-график: готовить буду раз в 2−3 дня, разложу заранее еду по ланч-боксам и положу в холодильник — так не придется кашеварить каждый день.

Как я готовил

Мультиварка удобна тем, что можно одновременно готовить сразу несколько блюд. Например, на «нижнем этаже» можно готовить гарнир или бульон, а на «верхнем» запекать мясо.

Но гречка быстро надоест, и тут я схитрил: поменялся с женой стаканом гречки на стакан перловки. Внизу мультиварки у меня варилась каша, а наверху тушилась курица: куриный жир капал в кашу, и так у меня получилась перловка с мясным вкусом. По-моему, это гениально.

Получившиеся блюда, как и планировал, я раскладывал по ланч-боксам и просто брал с собой на работу. Получилось несколько видов курицы, суп, нут, гречка, нарезанные овощи, завтраки в виде творога и каши. Спустя пару дней курицу заменила рыба, но в остальном блюда были примерно те же.

Завтраки

Мои завтраки были ничуть не хуже завтраков коллег: большой пачки творога, литра кефира, десятка яиц и пачки овсянки с лихвой хватило для целой недели полноценного питания по утрам. Получилось довольно разнообразно и экономно: на завтраки я потратил минимум усилий и около 250 рублей. Если бы я покупал их вместе с коллегами в кафешке, то потратил бы как минимум 500 рублей за неделю. Экономия в 2 раза — звучит неплохо, не правда ли?

Перекусы

В течение рабочего дня я люблю что-нибудь пожевать, обычно это какие-нибудь печеньки или шоколадки. Но мой нерезиновый бюджет не выдержал бы таких трат, поэтому пришлось стать адептом здорового питания. Яблоки, морковь, капуста и огурцы стали вкусным и полезным перекусом, к тому же недорогим.

Обеды и ужины

Блюда, которые я ел на обед и ужин, не отличались особой изысканностью: было немного скучно изо дня в день есть примерно одно и то же. Но в целом рацион получился питательным и вкусным, да и не было ни одного дня, чтобы я остался голодным. В то же время коллеги то и дело приносили на работу угощения в честь дней рождения: то пиццу, то пироги. Но я дал себе слово есть только то, что приготовил сам, а ведь так хотелось иногда отведать чего-нибудь вкусненького! В такие моменты мне становилось немного грустно и я подсчитывал оставшиеся дни эксперимента.

Что касается затрат на обеды и ужины, то благодаря эксперименту я однозначно сэкономил, причем довольно приличную сумму. Так, в среднем мой полноценный обед из гарнира и рыбы или курицы стоил не более 50−80 рублей, в то время как за второе блюдо в кафе я плачу обычно около 200−250 рублей. Более того, на 1 000 рублей ел не только я один. Иногда мы ужинали вместе с женой — так было, к примеру, в тот вечер, когда я приготовил рыбу. Правда, моя супруга ест совсем немного. Еще я понял, что такой способ питания хорошо подойдет всем, кто хочет похудеть: благодаря заранее сбалансированному и продуманному рациону легче контролировать все, что съедается за день.

Какие выводы я сделал