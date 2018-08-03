Я развелась с мужем и готова рассказать о 6 ошибках, которые не стоит совершать в браке

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Всем привет! Меня зовут Александра, мне 26 лет. Я была замужем: мой брак длился 2 года, но, увы, закончился разводом. Кто-то скажет: «Эй, за такой срок ты не могла сделать какие-то выводы». Я так не считаю: за это время я успела набить много шишек и мне есть чем поделиться.

Специально для AdMe.ru я расскажу об ошибках, которые совершала в своем браке и не советую никому повторять. Кто знает, быть может, это сможет спасти чью-то семью прямо сейчас?

1. Люди не меняются

Правда, которую необходимо выжечь на стенах вашего уютного гнездышка, чтобы ежедневно натыкаться на нее взглядом. Люди могут повзрослеть, приноровиться к обстоятельствам, временно перевести внимание на что-то другое, но, если человеку рядом с вами чуть больше 15 лет, он не поменяется. Либо принимаем его полностью таким, какой он есть, либо нет. Одна из моих главных ошибок — я всегда надеюсь, что изменюсь сама и изменится человек рядом со мной. Этого делать категорически нельзя. Если вы каждый день ловите себя на мысли, что очень ждете момент, когда все изменится (проще говоря, когда вас перестанет что-то раздражать), разочарую вас — это ошибка № 1. Супруги — это взрослые, давно сложившиеся личности, и не нужно ни переступать через себя, ни пытаться добиться того же от партнера. Выдохните, улыбнитесь, подумайте, как можно действовать в той или иной ситуации, в конце концов, просто поговорите друг с другом по душам. Если вы действительно любите человека рядом, то его изъяны не будут вам причинять боль или выводить из себя. Если же это все-таки происходит — вы сами знаете, что делать.

2. Идти навстречу друг другу можно только вместе

Это очень важное правило, которому я учусь сейчас каждый день и искренне поражаюсь результатам. Привожу пример на обычной бытовой ситуации. Предположим, вы знаете, что муж обожает чистоту в ванной комнате (запасной тюбик зубной пасты, чистое зеркало, стопка свежих полотенец): это его пунктик и залог хорошего настроения. А про вас муж знает, что вы будете счастливы, если в холодильнике каждый день будет набор ваших любимых продуктов (например, апельсиновый сок и малиновые йогурты), да и магазин находится в двух метрах от его офиса. При этом вы не очень-то и любите убираться, а он весьма прохладно относится к походу в супермаркет. Но по пути с работы вы вспоминаете, есть ли запасная паста дома и успеете ли вы постирать сегодня вечером полотенца, а он забегает в магазин, потому что увидел утром, что у вас заканчивается апельсиновый сок. Вот что такое идти навстречу друг другу. И делать это можно только вдвоем. Вы не ведете счет своих поступков и не совершаете их, ожидая чего-то взамен здесь и сейчас. Но так и выражается забота в мелочах, так и строится семейная жизнь. Если же ваша ванная блестит как на картинке каждый день, но ни йогурты, ни сок муж упорно не хочет покупать, даже если вы попросите, — это тот случай, когда уступает один человек. И такая ситуация не сделает брак счастливым.

3. Не взваливайте на себя все и сразу

Даже если вы можете и коня на скаку остановить, и в горящую избу войти, не стоит этого делать. Не нужно выхватывать из рук мужа тугую банку с криком "Дай мне, я лучше знаю, как ее открыть!", носить тяжеленные пакеты из магазинов, закручивать шурупы в дверных ручках, менять перегоревшие лампы и так далее. Мы все умеем это делать и, возможно, даже лучше мужчин, но вопрос — зачем? Моя вечная проблема: я всегда знаю, как сделать лучше, и пытаюсь взять инициативу в свои руки. Так делать не нужно. Это расслабляет и отбивает всякое желание быть классным, сильным и всемогущим мужиком, а ведь мы хотим видеть с собой именно такого, разве нет? Здесь действует правило "разделяй и властвуй". Умение делегировать – главный навык в супружеской жизни (на мой скромный взгляд и опыт, так сказать). Во-первых, разделите домашние обязанности: кто-то меняет лампочки, выносит мусор и моет посуду, а кто-то готовит завтраки и запускает стиральную машинку. Во-вторых, не лезьте со своими советами и помощью без просьбы: нужно учиться получать удовольствие от того, чтобы отпускать контроль и доверять мужскую работу мужчине. И когда-нибудь вы найдете себя в гамаке с вашим любимым апельсиновым соком, а вокруг будет разворачиваться бурная деятельность. И вам за это будут очень благодарны.

4. Молчание не помогает

Очень важный пункт! Я как суперболтливый человек считаю, что самым большим наказанием является тишина. После крупных ссор я умолкала и ждала шагов от мужа. Ведь человек обязательно захочет выяснить, в чем же причины молчания, и заговорит первым. Ерунда и полная глупость! Как бы вам ни было обидно и насколько бы ни была очевидна причина, выдохните и расскажите об этом вслух и желательно мужу, а не подруге, маме, сестре. Нет ничего важнее этого, не замалчивайте! Да-да, мужчины думают по-другому: тонна психологов талдычит нам об этом, опыт классической литературы кричит в лицо, что мы из разных миров, но внутренняя уверенность говорит об обратном. «Ну как это можно не понять? Как можно не догадаться, что меня расстроило?! Ведь это ТАК ОЧЕВИДНО!» К сожалению, девочки, мы не правы. Ничего не понятно. В моей жизни была масса примеров, когда человек рядом со мной даже и на миллиметр не приблизился к разгадке моей обиды спустя несколько часов моего упорного молчания. Молчание — это не выход, это тупик. Выход один: садиться и объяснять. Не в режиме монолога и без обвинений, трясущихся рук, града слез и вот этого вот всего. Необходимо включить аналитика и рассказать условия задачи. «Я очень расстроена, потому что...» Кстати, в момент спокойного разговора вы можете обнаружить, что причиной вашей вселенской обиды стало не его непонимание, а ваше личное расстройство чувств из-за гормонов, плохой погоды, проблем на работе и т. д. И все сразу встанет на свои места. В любом случае разговаривайте друг с другом. Не молчите. Хотя нет, вот так: РАЗГОВАРИВАЙТЕ!

5. Эмоции могут все разрушить

Чувствуете, что вот-вот взорветесь? Есть один секрет, который поможет остудить ваш пыл. Замолчать. Досчитать до 10. Говорить. Здесь важно сделать акцент на продолжительности внутреннего счета. Прежде чем очень резко и максимально эмоционально высказаться, досчитайте до 10. Не проглатывайте обиду, если она есть, но лишние 10 секунд дадут возможность гневу, который застилает глаза, чуть-чуть стихнуть и увидеть любимого человека рядом. В течение 10 секунд можно лучше сформулировать и грамотнее выстроить дальнейший диалог. 10 секунд вообще очень помогают. Даже когда это касается СМС, которое вы могли неправильно понять, прочесть через слово или расставить по-другому акценты и из-за которого уже успели кинуть телефон в стену. Учитесь контролировать свои эмоции. Они хороши во время рок-концерта, но семейная жизнь — это не стадион, и здесь не место крикам, истерикам и обидным обвинениям. Многих, очень многих ссор можно было бы избежать, если бы я взяла себе на заметку это правило гораздо раньше.

6. Любви никогда не бывает много

Человек рядом с вами заслуживает очень много любви, потому что в отличие от большинства вокруг он видит вас не всегда в лучшей форме и знает все ваши тараканы, но все равно любит. Любовь может выражаться по-разному. В прикосновениях (согласитесь, когда мы любим, хочется быть ближе), словах поддержки (даже если вы ничего не понимаете в его работе), совместных планах (придумайте сегодня вы, чем заняться вечером), близости, понимании и т. д. Но очень, очень важно не скрывать эту любовь, делиться ей, выражать так, как умеете. Любовь дает неиссякаемый заряд энергии, сил и уверенности в себе. Вам и тому, кого вы любите. Моей ошибкой было направление любви на кого угодно, кроме того, кому это было больше всего необходимо.

В качестве заключения