Я развелась с мужем, чтобы жить с подругой. И ни разу об этом не пожалела

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Беременность перевернула мою жизнь с ног на голову. Раньше у меня был любящий муж, интересная работа и преданные друзья. Так мне казалось, но я все равно не была счастлива. Сейчас я живу с подругой, наши сыновья уверены, что они родные братья, а я спокойна и наконец-то полностью довольна своей жизнью.

Я готова поделиться с читателями AdMe.ru своим опытом бостонского брака и объяснить, почему жить с подругой лучше, чем с мужчиной или родителями.

У меня была идеальная жизнь, о которой многие лишь мечтают. По крайней мере все окружающие были в этом уверены, и я тоже поверила. Долгожданная беременность протекала легко, я ходила на курсы по подготовке к родам и гуляла по детским магазинам, близкие сдували с меня пылинки. Муж не давал мне работать, заботился и все взвалил на себя. У нас общее дело — агентство по организации праздников, где я занималась декором, оформлением мероприятий. Он же решал все важные вопросы и руководил. Муж торжественно встретил меня из роддома. Он собрал всех ведущих, аниматоров, устроил целое представление, прохожие останавливались посмотреть. Было много цветов, воздушных шаров, поздравлений. Но, как оказалось, главный сюрприз он приберег на потом.

Примерно через две недели после возвращения домой я зашла на рабочую почту мужа. Заскучала по работе, хотелось выть от одиночества в четырех стенах. Там я нашла фотки с последнего мероприятия, которые отправил наш штатный фотограф. Начала смотреть — а на них мой благоверный обнимается с ведущей. Кровь закипела, когда я увидела снимок, где они целуются. В глазах потемнело, меня всю трясло. Я позвонила той ведущей, она честно призналась, что спит с моим супругом уже полгода. Оказалось, что об этом знали все коллеги. Люди, с которыми мы прошли огонь и воду, я считала их своими друзьями, своей семьей. Я была полностью опустошена, мне не с кем было поделиться. Тогда я решила выплакаться в одной из анонимных групп, где молодые мамы рассказывают свои истории и ищут поддержку.

Моему сыну было 5 месяцев, когда я выгнала мужа из дома

Я точно знала, что не смогу простить мужа, но долго не решалась заговорить с ним. Мысль об одиночестве (да еще и с грудным ребенком на руках) приводила меня в ужас. Он делал вид, что ничего не случилось, хотя на работе ему уже рассказали обо всем. Анонимная группа в социальной сети стала моей единственной отрадой. Местом, где меня выслушают и поймут. Там меня зацепила история одной девушки, которая столкнулась с домашним насилием. Ее некогда заботливый муж не выдержал «испытания младенцем» и стал часто уходить из дома, возвращаться пьяным и срывать злость на жене. Ей было некуда идти с маленьким ребенком, мы стали переписываться уже лично, поддерживали друг друга.

Пообщавшись с нею, я подумала, что мне еще повезло, ведь мой муж хороший отец и почти не пьет. Но однажды ночью он пришел с очередного мероприятия пьяный, лег рядом и стал приставать. От него воняло женскими духами, я узнала их аромат. Та ведущая — они все еще вместе. Тогда во мне что-то щелкнуло. Я встала и хладнокровно собрала его чемодан. Он начал орать, угрожать, потом просил прощения, ребенок проснулся и истерически закричал. Я взяла его на руки и выбросила вещи мужа за дверь, он ушел. Я круглыми сутками рыдала в подушку. У сына, как назло, начали резаться зубы, поднялась температура. Он постоянно кричал, от отчаяния я была готова умолять мужа вернуться. Взяла телефон, чтобы позвонить, но меня остановило входящее сообщение. Там было написано: «Выйди в скайп при первой возможности». Это писала моя новая подруга. Когда я увидела ее лицо, то потеряла дар речи. Ее муж перешел все границы. Тогда я в сердцах предложила ей переехать ко мне. Она отказывалась, но через неделю позвонила и спросила, в силе ли мое предложение.

Я позвонила маме и рассказала, что позвала к себе жить женщину с ребенком, которую ни разу в жизни не видела

Мама была единственным человеком, которому я рассказала все как есть. Ожидала, что она станет меня отговаривать, но она поддержала и даже встретила Свету с сыном на вокзале. Первое время я очень смущалась, выделила им комнату со всем необходимым. Но Света так самозабвенно пыталась выразить свою благодарность, что быстро разрядила обстановку. Она старалась меня накормить, сделать все домашние дела. Потом мы как-то выпили по бокальчику вина, выплакали все глаза и с тех пор живем как сестры. Нашим сыновьям было полгода и полтора, когда мы съехались. Мальчишки сразу увлеклись друг другом, младший во всем пытается повторять за старшим. Они почти никогда не ссорятся, все делят на двоих: игрушки, одежду, еду. Кстати, это здорово экономит деньги.

Сначала мы жили на пособие (у Светы оно повышенное), а мне помогали родители. Сейчас муж платит алименты, я работаю дизайнером на дому. Света устроилась в частный детский сад на полдня, водит иногда туда сыновей, в остальное время присматриваем за ними сами. Мы стараемся выбираться куда-нибудь с детьми и даже ходим на свидания. Я ненавижу готовить, зато педантично слежу за порядком в доме. В этом мы со Светой дополняем друг друга. У нас есть общий бюджет, который мы ежемесячно пополняем, на эти деньги покупаем еду и одежду, игрушки для детей, оплачиваем счета. Себе что-то покупаем уже со своих личных средств. Живем так уже 1,5 года. И знаете, я абсолютно счастлива. Раньше я жила делом мужа, старалась его во всем поддерживать. И не замечала, как он постепенно отодвигает меня на второй план, не считаясь с моими интересами. Я уверена в завтрашнем дне, не боюсь предательств, не чувствую себя загнанной в угол. Моя подруга-сожительница поддерживает меня, я во всем могу на нее положиться, и понимание этого дарит мне небывалое чувство легкости. Муж первое время приходил, но я поменяла замки, тогда он дежурил у подъезда. У него нет никаких прав на квартиру, потому что она оформлена на моих родителей и он там не прописан. Так что мы без особых разборок условились, что он будет видеться с сыном, когда я буду привозить его к бывшей свекрови.

Сын до сих пор не называет бывшего папой. Зато считает, что у него две мамы

Конечно же, о нас судачат. Мама моего бывшего всем растрепала, что я от горя поменяла ориентацию. Ее задевает то, что «чужая тетя» для сына ближе родственников. Соседям я сказала, что просто сдала вторую комнату, потому что не хватало денег. Но, похоже, они придумали свою версию. Однажды я возвращалась со свидания, меня подвез мужчина. Это увидели соседки, сидевшие на лавочке у подъезда. Одна из них крикнула мне в спину:

— Ленка, постыдилась бы!

Я опешила. Развернулась и спросила:

— О чем это вы?

— Думаешь, мы не знаем, что ты сына своего нагуляла? Вот от тебя муж-то и ушел! А настоящий отец приезжает раз в два месяца, тогда только о ребенке вспоминает. Хватит тебе по мужикам ходить, сына иди воспитывай! К нам действительно иногда приезжает мужчина с большими сумками. Это знакомый Светы, он работает дальнобойщиком и периодически привозит от Светиной мамы передачки: соленья, детские вещи и прочую «гуманитарную помощь». Я собралась гневно поставить соседку на место, но вместо этого засмеялась в голос и ушла домой.

О том, что мы живем в бостонском браке, меня просветила племянница