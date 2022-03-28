Я разрешаю сыну свободно экспериментировать с его собственной внешностью, и мне ни капельки не стыдно

Недавно незнакомая женщина на улице неожиданно сказала мне, указывая на сына: «Мамочка, а вы ребенка подстричь-то не хотите?» Дело в том, что сын мой щеголяет длинными кудрями и укорачивать их ни в какую не хочет. До этого момента меня его прическа не смущала. Но тут я, надо признать, озадачилась и даже стала вспоминать, какие парикмахерские есть неподалеку. А потом задумалась, по какой же причине я хочу отвести ребенка к мастеру. И неужели для меня мнение посторонних людей о его внешности значит больше, чем собственные вкусовые предпочтения и уж тем более пожелания самого чада.

Меня зовут Мария, и специально для AdMe.ru я решила поразмышлять, почему мы, родители, так часто попадаем в зависимость от установок общества, когда речь заходит о внешнем облике наших детей.

Сыну было лет 9, когда он неожиданно решил отращивать волосы. Сказал, что короткие стрижки ему надоели. Я ничего крамольного в этом не увидела. В конце концов это его шевелюра, в школе у нас строгого дресс-кода нет, так что никакого вреда от этого не будет. Вскорости ребенок обзавелся внушительной львиной гривой. На мои робкие вопросы, не дразнят ли его в школе, сынуля только весело отмахивался.

Если одноклассников длинные волосы не смущали, то наши старшие родственники стали проявлять некоторое волнение. Мои родители робко интересовались, не пора ли записать дитя в парикмахерскую. Но окончательно подкосил меня вопрос свекрови: «Вы кого из него вырастить собираетесь? Когда уже мужчину воспитывать будете? С таким-то причесоном кем он вообще станет?» Я, честно говоря, впала в ступор. Мне никогда не казалось, что мужественность напрямую зависит от длины волос. Ведь стрижка — это скорее дело вкуса. Но оказалось, что если девочкам можно коротко стричься и никто не видит в этом ничего страшного, то с мальчиками все по-другому. Если шевелюра отросла до плеч, это считается неприличным. И на сей факт готовы указать и родные, и совершенно незнакомые люди.

Как выяснилось, многие мамы мальчиков сталкиваются с подобной проблемой. Некоторых молодых джентльменов дразнят их сверстники, другие вынуждены выслушивать критические комментарии от посторонних взрослых. Кому-то просто не нравится прическа, потому что «так не принято», а кто-то заботится о здоровье юноши. Больше всего меня умиляют замечания пожилых дам о том, что длинные волосы могут испортить ребенку зрение. Получается, девочкам с пышной шевелюрой не стоит тревожиться о сохранности своих глаз, а вот мальчикам пряди каким-то образом мешают.

Все эти истории с волосами заставили меня задуматься о том, насколько родители вообще имеют право навязывать ребенку свое мнение о внешнем виде и красоте. Почему считается, что маленьким девочкам можно делать маникюр, а вот окрашивание волос — это что-то неправильное и неприличное? Если родители сами прокалывают уши малышке в нежном возрасте, то отчего потом запрещают чаду делать пирсинг носа? Почему мы выбираем детям одежду, зачастую даже не спрашивая, нравится ли им та или иная вещь?

Многие взрослые считают, что девочкам прокалывать уши можно хоть с рождения. Кто-то делает это из уважения к культурным традициям, другим кажется, что украшения добавляют маленьким барышням обаяния и женственности. Хотя сама процедура довольно безопасная, существуют определенные риски. Да и процесс может быть достаточно болезненным. При этом некоторые педиатры уверены, что подобное решение должен принимать сам ребенок. Ведь это его тело, и только он имеет право давать согласие на его изменения.

Если проколотые уши не порождают никакого возмущения в массах, то пирсинг любой другой части тела пробуждает бурное общественное негодование. Подобные модификации кажутся чем-то неприличным и вызывающим. И дело даже не в каких-то рисках, а в культурных традициях. Пирсинг языка, носа или брови воспринимается как нечто маргинальное. Хотя в последнее время он стал скорее модным веянием, нежели проявлением бунта. Может, имеет смысл позволить отпрыску самому решать, что ему делать со своим телом?

Сын со школьными приятелями увлекся новой забавой: на переменах они разрисовывали себе руки разноцветными ручками, гордо называя это татуировками. Картинки были разнообразными и порой обескураживающими. А недавно он пришел с уроков, щеголяя целой линией квадратиков с партиями игры в крестики-нолики. И я задумалась: а что, если он через пару лет захочет украсить себя какой-то татуировкой? Стоит сразу и решительно отвергнуть эту идею или согласиться?

Во многих странах татуировки разрешено делать только после 18 лет. Иногда даже согласие родителей на эту процедуру не имеет значения. Хотя тем взрослым, у которых есть собственные татуировки, сложно объяснить своим детям, почему они так строго запрещают подобные украшения. В любом случае большинство мам и пап высказываются против таких модификаций. Кого-то волнует общественное мнение, другие боятся, что чадо разочаруется в своем решении в будущем. Психологи не советуют категорически отвергать эту идею. Сначала стоит поговорить с ребенком и выяснить, почему он хочет нанести картинку на тело. Ведь избавиться от подобного украшения в дальнейшем будет сложно.

Зачастую желание ребенка сделать татуировку или пирсинг — это просто поиск самого себя. Потребность в самоидентификации у молодых людей проявляется разными способами. И когда родители строго контролируют внешний вид своего отпрыска, последний может решительно восстать и выразить протест таким образом. Не проще ли тогда сделать небольшое послабление и разрешить ребенку окрасить волосы в необычный цвет, сделать полюбившуюся ему стрижку или самостоятельно выбрать одежду? Ведь эти изменения, в отличие от татуировок и пирсинга, временные и их легко исправить.

Считается, что в окрашивании волос нет ничего хорошего. Так подруга на днях распекала при мне дочку-подростка, хотя та всего лишь хотела сделать зеленые прядки в волосах. Мама была в ужасе. Ведь и цвет отвратительный, и шевелюра от этого святотатства пострадает. При этом сама барышня красит волосы уже лет 20. И ничего ее в этом диссонансе не смущает. Я сказала приятельнице, что разрешила своему сыну придать волосам любой желаемый оттенок. Правда, его это не слишком-то заинтересовало. На самом деле окрашивание не вредит волосам. Главное, использовать временные красители, которые не содержат в себе опасных химикатов. Структура волос у ребенка и взрослого различается, и использование стойких смесей может испортить шевелюру. Даже в случае применения оттеночных шампуней стоит сначала сделать аллергический тест. Как бы то ни было, поврежденные волосы всегда можно состричь.

То же самое относится и к маникюру. Специальный лак для детей не испортит ногти. А вот применение средств, предназначенных для взрослых, чревато негативными последствиями. В их состав входят такие потенциально опасные вещества, как толуол, формальдегид и прочие. Многие родители даже считают, что нет ничего страшного в том, если с разноцветными ногтями ходит мальчик, а не девочка. Для детей это просто веселая игра и проявление творческой натуры. Ведь разрешается же мальчишкам наносить аквагрим на лицо, так почему бы и не поэкспериментировать с маникюром? Хотя я живо представляю лица своих старших родственников, если бы они узрели моего сына с яркими ногтями.

Другой простой вариант дать ребенку чуть больше свободы — это позволить ему самостоятельно выбирать одежду. Мне в детстве все вещи покупали родители. Я даже в магазин с ними не ходила, просто примеряла обновки уже дома. Особого возмущения у меня это не вызывало, да и наряды нравились. Зато сейчас покупка любой детали туалета вызывает массу сложностей. Мне трудно понять, что подходит, а что нет, и решиться в результате на приобретение. Могу часами бродить между рядами, причем без особой радости. Чтобы ускорить процесс, обычно таскаю с собой по магазинам подругу или мужа.

Поэтому в выборе одежды я решила ребенка не ограничивать. Более того, купила специальные краски, так что он может разрисовывать сам некоторые футболки и джинсы. Я не запрещаю надевать такие наряды в школу, тем более что специальной формы в учебном заведении у нас нет. Чему я, к слову, бесконечно рада. И если ребенок выбирает носки разного цвета, я просто проверяю, ошибся он или оделся так специально. Лучше пусть он научится подбирать свой стиль и принимать решения в раннем возрасте. Все равно сын видит, какой одежде отдаем предпочтение мы и наши знакомые. Значит, мы в любом случае как-то влияем на его вкусовые предпочтения.

Когда дело доходит до детей, общество нередко следует двойным стандартам. Родители могут проколоть девочке уши, но запретить мальчику отращивать волосы, не задумываясь о собственных желаниях ребенка. Да, дети склонны к импульсивным и иногда не очень разумным поступкам, но принимать решения за своего ребенка, основываясь на общественных нормах и чужом мнении, по-моему, не стоит. Лучше внимательно прислушаться к его словам и понять, чего же он хочет и почему.