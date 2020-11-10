Я разобрала гардероб и избавилась от 11 вещей, которым место на сельской дискотеке, а не в моем шкафу

Меня зовут Полина, и я шопоголик. Я всегда была любителем трендов и с удовольствием тащила модные вещи с полок магазинов в свой шкаф. Тенденции сменяли друг друга с бешеной скоростью, а я продолжала приобретать актуальные наряды, даже если они мне не особо шли. Спустя годы безумной погони я поняла, что одежда — ненадежная инвестиция и я больше не готова так яростно тратить на нее свои честно заработанные. Однако все это добро продолжало занимать место в шкафу, и с этим нужно было что-то делать.

Специально для AdMe.ru я расскажу, как разобрала залежи в гардеробе и сделала ставку на универсальность одежды. А фотограф Таня Шадринцева это дело зафиксировала на камеру. В качестве бонуса мы покажем образ, который я составила случайно из вещей, от которых решила отказаться.

1. Парка с мехом

Еще пару-тройку лет назад в таких куртках ходили буквально все. Причем мех, натуральный или искусственный, обязательно должен был украшать эту верхнюю одежду. Я купила парку с натуральным. А теперь представьте, какое влияние на меня оказывают пресловутые тренды, ведь уже тогда я не ела мяса, так как мне было жалко животных. Но носила шкуру. К антитрендам добавилась антилогика. С того времени мои представления об экологичности изменились кардинально. И к отсутствию мяса в рационе я добавила отсутствие кожи и меха в своем гардеробе. Я на собственном опыте убедилась, что современные материалы пуховиков не дадут замерзнуть зимой. Сейчас в куртках используются искусственные утеплители — холлофайбер, тинсулейт, изософт, которые считаются лучшим решением для альпинистов и членов арктических экспедиций. И кто после этого скажет, что в Сибири без шубы не выжить?

2. Укороченные куртки, мини-юбки и бельевой стиль

В носке тонкая укороченная кожаная куртка оказалась совсем непрактичной: она не закрывает поясницу, а из-за рукавов длиной три четверти холодно рукам. А сейчас, в своем возрасте, я уже начала ценить тепло. Поэтому отдаю предпочтение объемным и удлиненным фасонам курток и пиджаков, которые куда лучше выполняют свои функции.

Что касается топа, то одежда в бельевом стиле ушла в небытие уже пару лет назад, уступив место лаконичным фасонам без кружева, бархата и шелка. С мировыми тенденциями я согласна: лично мне куда легче собирать комплекты с базовыми топами и кофтами, которые не притягивают к себе внимание. Их можно использовать в любом образе.

Из-за особенностей материала узкая и короткая кожаная юбка некрасиво складывается гармошкой в области бедер. Да и ходить в ней просто невозможно: она скользит и предательски поднимается все выше при каждом шаге. Тот самый случай, когда жертва была, а красоты, увы, не прибавилось. Теперь я вообще отдаю предпочтение юбкам миди со средней или высокой посадкой. Они корректируют фигуру, делают ее стройнее и создают более дорогой образ.

3. Джинсы с лампасами и вышивка на одежде

Еще недавно считалось, что вышитые цветы придают образу нотку легкости и романтичности. Для меня эта излишняя нарядность вещей всегда была проблемой: с чем их сочетать? Считаю, что чем меньше декоративных элементов, тем проще комбинировать без риска переборщить. А тем, кто скучает по вышивке, можно приобрести одежду с цветочным принтом.

Брюки и джинсы с лампасами выпускали и именитые дизайнеры, и бренды масс-маркета в абсолютно разных фасонах. Я приобрела простые скинни. Да, они удлиняют фигуру, вытягивают ее. Но смотрятся так, будто я надела треники. В топку! Заменила их светлыми джинсами такой же модели, которые я ношу с ремнем: мне они кажутся универсальными, так как сочетаются практически с любыми вещами. Хотя в последнее время скинни резко стали неактуальными. Пришло понимание, что такие фасоны идут далеко не всем. Но лично я против них ничего не имею и сочетаю обтягивающий низ с объемным верхом, чтобы сгладить «эффект излишнего прилегания».

4. Футболки с мультяшками и телесные брюки

Год-два назад был настоящий бум на одежду с лозунгами, смелыми высказываниями, мультяшными героями и крупными логотипами. Конечно, я повелась. Мне казалось, что в такие кофты меня молодят. Однако позже выяснилось, что я выгляжу весьма глупо с Микки-Маусом на груди. Теперь мой выбор — качественные однотонные вещи. Они уместны в любой ситуации, их можно носить сегодня, завтра, вечно.

Из обтягивающих брюк у меня был весьма противоречивый экземпляр — бежевые штаны, которые издалека смотрелись так, словно их нет вовсе. К ним всегда было сложно подобрать пару. Кроме того, они весьма тесные. Я считаю, что удобство превыше всего, и сегодня отдаю предпочтение джинсам прямого кроя классических цветов: «бойфрендам» и «маминым» джинсам с завышенной талией и свободной посадкой.

5. Кроп-свитер

Укороченный свитер — вещь достаточно бесполезная. Летом в нем жарко, зимой — холодно. По идее, свитеры созданы, чтобы греть, и открытый живот смотрится весьма странно. Я решила позволить себе носить комфортные наряды вместо откровенных и чувствую себя в них более уютно.

6. Юбка из фатина

Некогда популярная юбка а-ля пачка во всех ее вариациях сегодня вошла в число главных антитрендов. Она создает гипертрофированный романтичный образ, в котором я чувствую себя неуютно. Уж слишком он обязывает. Ей на замену я выбрала юбку плиссе, которая стала моей базой на каждый день. Она также добавляет воздушности, но куда более универсальна. Кстати, именно длина миди делает ее актуальной — она должна быть до середины голени.

7. Велюровый спортивный костюм

Когда-то мягкий, приятный на ощупь и удобный бархатный костюм был моей любимой вещью. В нем я много путешествовала, гуляла и выезжала на природу. Сейчас мне он кажется безвкусным. С такой тканью, как бархат, стоит быть острожной, так как зачастую она старит. Кроме того, заниженная посадка штанов ломала фигуру: ноги казались короче, а тело длиннее. Это еще одна причина, по которой плюшевый костюм покидает шкаф. Вместо него я отдала предпочтение трикотажному коричневому костюму. На мой взгляд, уютный и практичный выбор.

И в заключение

Было обидно осознавать, что многие мои вещи устарели в ту же секунду, как я срезала с них бирки. Конечно, мне было жаль расставаться с ними, но я поняла, что некоторые предметы гардероба лежат уже больше 2 лет нетронутыми. В итоге предложила их знакомым, и они забрали себе то, что им понравилось. Рада, что ненужная мне одежда отправилась туда, где она про­дол­жит жить, вме­сто того что­бы то­мить­ся в уг­лах моего шкафа. Разбор нарядов тре­бу­ет вре­ме­ни — понадобится часа 3. Как и в боль­шин­стве си­ту­а­ций, спешка может привести к тому, что ка­кие-то вещи мо­гут остать­ся в ва­шем шка­фу или по­ки­нуть его со­вер­шен­но на­прас­но. Так было и со мной: я уже успела принять решение относительно всех вещей, описанных выше, но решила приглядеться к ним еще раз. Подробности — в бонусе. Я не жалею о потраченном времени: теперь мой гардероб куда более рациональный, в нынешнем виде я по мак­си­му­му буду его ис­поль­зо­вать и создавать стильные комбинации. До тех пор, пока и это не устареет.

Бонус: пару вещей я все-таки решила оставить. Думаю, если разбавить устаревшую одежду актуальным трендом, ее еще можно спасти

Леопардовый и другие хищные принты сейчас на самом пике. Юбка с таким рисунком — яркий акцент в образе, который отвлекает внимание от остальных вещей. С ней устаревший бархатный топ с кружевом и укороченная кожаная куртка заиграли новыми красками. Немаловажную роль тут играет и обувь — грубоватые ботинки добавляют образу повседневности и некоей молодежности, в то время как каблуки превратили бы этот наряд в «для тех, кому за...».