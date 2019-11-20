Я работаю воспитателем в детском саду и готова рассказать 13 вещей, которыми не спешат делиться мои коллеги

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Не каждому дано работать с маленькими детьми. Надо иметь железные нервы, чтобы выслушивать просьбы и требования 25 (а то и больше) малышей и на все оперативно реагировать. Но порой железных нервов недостаточно.

Воспитатель одного из детских садов поделилась с AdMe.ru секретами своей профессии и рассказала, что происходит за закрытой дверью учебного заведения для малюток.

Мне нужно было устроить в детский сад свою дочь

Чтобы получить место в яслях для дочери, мне нужно было ждать в очереди еще несколько лет, а сил сидеть дома уже не было. Во время очередной прогулки я зашла в новый, только что достроенный сад во дворе и попросила взять меня на работу хоть кем-нибудь и Ксюшу записать в ясли. После моей просьбы у нас с заведующей состоялся такой диалог: — У вас какое образование? — Я, вообще-то, пиаром занимаюсь... — Приходите, будете помощником воспитателя. Я согласилась, устроила дочь и честно отработала 1,5 года. Засим решила откланяться, но не успела — меня пригласила заведующая и спросила, не хочу ли я стать воспитателем. Я подумала, что, может, и правда стоит задержаться: Ксюша еще маленькая, может часто болеть и лучше мне пока остаться в саду... Шел 3-й год школы моей дочери. Но обо всем по порядку.

С бандой один на один

Я довольно быстро подружилась с малышами, и вскоре они уже с радостью бежали обнимать меня утром и рассказывать последние новости. Дети заряжают позитивом, люблю с ними играть. Например, когда мы «угощаем куклу Дашу чаем», они могут миллион раз наливать и мне чай, приносить его с какой-нибудь резиновой булочкой. Они счастливы, когда я его «пью», им это вообще не надоедает. По факту воспитатель со всей бандой один на один целый день. Часто не хватает нянь. Можно месяцами работать в одиночку — нужно одновременно детей после прогулки переодеть и умыть, обед получить, накрыть на стол. А ребята на месте не сидят — кто под кровать спрячется, кто уже обувь в унитазе топит, а с ними еще позаниматься надо, научить чему-то.

Как проходит день

Несомненный плюс моей работы — сменный график. Детский сад работает 5 дней в неделю с 07:00 до 19:00, но воспитатели сменяют друг друга. Если в один день я выхожу с утра и до обеда, то на следующий день буду работать вечером. В течение дня я детей кормлю, одеваю, гуляю с ними, купаю, играю, провожу занятия по лепке, рисованию, физкультуре, музыке, элементарной математике. Обычно дети увлекаются чем-то на 15–20 минут, потом им становится скучно, и надо менять вид деятельности. Педагог сам решает, чем заниматься с группой, но все должно быть в рамках стандарта. Иногда мы придумываем необычные развлечения — показываем опыты или вместе ставим сценки. Сад закрывается в 19:00, но иногда воспитателям приходится задерживаться, пока родители не заберут всех домой.

Тихий час не для всех

Нам всегда есть чем заняться. Каждое занятие, прогулку, дополнительную работу нужно поминутно расписывать вручную. Во время сончаса мы постоянно что-то вырезаем, клеим, пишем конспекты и планы, пополняем картотеку игр, подбираем новые упражнения для гимнастики, неустанно ищем в интернете детские картинки и печатаем их, чтобы потом торжественно продемонстрировать малышам.

Как воспитывают воспитателей

У нас строгая заведующая, за все готова штрафовать. Знаю, что в других садах такого нет — там можно раздать детей родителям и уйти раньше домой. У нас даже если в 17:00 всех забрали, домой можно уйти только по графику, после 19:00. И так касаемо всего — дисциплина. В любое время дня педагога могут проверить — посмотреть, как он проводит занятие, соблюдает ли режим, ведет ли документы, все ли оборудование у него работает. Утренние прогулки тоже испытание — из окон близлежащих домов ведут свою проверку родители. Происходящее они любят заснять на телефон.

Мы можем получить замечание за любое несоответствие требованиям

У нас за любые оплошности в работе снимают баллы, в деньгах это от 1 000 до 3 000 рублей в месяц. Замечания могут быть разные: не провели занятие;

не вели документацию каждый день;

не обновили информацию для родителей на стенде — там размещены новости, памятки, полезные советы;

ушли с работы раньше на 10 минут и более;

не все родители вовремя сдали квитанции за оплату детского сада;

в течение месяца была низкая посещаемость и высокая заболеваемость;

не заняли место в каком-нибудь городском конкурсе;

а если у ребенка травма, то воспитателя могут на полгода лишить всех надбавок — это примерно 8–10 тыс. рублей в месяц.

Для детей нет никаких наказаний. Даже этого слова в садике быть не должно

Если ребенок плохо себя ведет, то можно сказать: «Посиди на скамеечке, отдохни и подумай над своим поведением». Если он не спит и другим не дает, его могут «напугать» тем, что он пройдет спать в другую группу, и реально туда отвести. А если балуется за столом — бросает еду, крошит хлеб на пол, — то ему дают веник или швабру, чтобы убрал за собой. И хотя воспитатели, конечно, бывают разные, я не встречала тех, кто бы обижал детей и бил, как иногда показывают в новостях. Но в садике некоторые ребята впервые узнают, что такое запреты. Например, моя сменщица не разрешает малышам брать игрушки, пока все остальные ребята не закончат есть. Во время тихого часа запрещено все, даже книги. Если ребенок не хочет спать, то он должен лежать с закрытыми глазами.

Сложности взаимодействия с родителями

Отношения с родителями складываются по-разному. Я стараюсь быть серьезной, сдержанной и в то же время требовательной. Некоторые воспитатели любят тактику «нападение». Например, ситуация: ребенок получил травму. И педагог вместо того, чтобы позвонить и извиниться, вечером встречает родителя с хмурым видом и его обвиняет в том, что он не научил ребенка вести себя и тот добаловался — упал с горки и что-то себе повредил. Я так не умею, и вот пример: у девочки были проблемы с подготовкой к письму. Мы с нею занимались, старательно выписывали буквы. И тут длинные выходные. Я ее папе вежливо говорю: «Если вам не трудно, потренируйтесь писать дома, пожалуйста, чтобы не потерять навык». Через полчаса меня вызывает заведующая — мама этой девочки решила позвонить и пожаловаться, что я их дочь считаю «дурочкой», потому что дала задание на выходные. Меня лишили премии.

Нервные моменты

В сад постоянно приводят заболевших детей, ведь родителям надо на работу. Не останавливает ни температура, ни рвота, ни даже бронхит.

Родители за нами следят — на одного ребенка надели часы с прослушкой. Я не знала про это, а вот моя сменщица поняла, что это за прибор, и предусмотрительно снимала их с ребенка и закрывала в шкафу.

Любое неосторожное слово и действие (даже которого не было) — и ты виноват. Одна девочка сказала родителям, что ее закрывали в туалете в саду. Хотя это невозможно — туалеты не закрываются. Но все равно поверили ребенку.

Документацией нужно заниматься в нерабочее время, иначе за малышами не успеваешь следить.

Некоторые дети пытаются слинять. Как-то на прогулке я двух мальчиков успела остановить — они пытались вылезти сквозь прутья, чтобы сбегать в магазин. Так потом меня одна мама отругала, что я куртку испачкала, пока их вытаскивала. А я седею от одной только мысли, что они могли все-таки осуществить свой план.

Я переживаю на каждой прогулке: у нас есть горка, металлические карусели и я боюсь, что кто-то упадет. Люди скажут, что смотреть надо лучше, но я слежу одновременно за 25 детьми, а мамы дома за одним-двумя с трудом успевают. И все равно малыши успевают что-нибудь натворить.

Что должен уметь ребенок перед поступлением в детский сад — программа-минимум

Проситься на горшок.

Самостоятельно есть, пусть неаккуратно, но хоть как-то уметь управляться с ложкой.

Одеваться-раздеваться. Хотя бы пытаться, а не сидеть и ждать воспитателя.

Вести себя прилично: не отбирать игрушки, не толкаться, не кусаться, не бросаться песком.

Знать, что забираться на подоконники нельзя.

Забыть о подгузниках.

Маленькие детки — маленькие бедки

У нас в группе был не по годам смышленый мальчик Вася. У него была мечта — побывать на космическом объекте, коим он считал здание в виде шара, которое находится недалеко от садика. В один прекрасный день он решил совершить побег. Причем выждал момент, когда охранник уйдет на больничный. После прогулки, когда его уже посчитали, он незаметно спрятался за дверь, потом ушел вниз и выбежал за территорию. Его потерю обнаружили через 5 минут. Стали искать, но Василия не было нигде — он сел в автобус и был таков. Когда начали просматривать камеры и увидели, как он, словно агент 007, выглядывал из-за угла, приседал, кое-где чуть ли не перекатывался до ближайшего укрытия. Мы вызвали кинологов, маму с личными вещами. Собаки вышли на след, довели сотрудников полиции до остановки, откуда уехал мальчик. Его нашли спокойно качающимся на качелях в одном из дворов.

Дети такие разные

Малыши с проблемными родителями сами тянутся к новому и хорошему. Как-то утром пришел охрипший мальчик. На мой вопрос: «Что с горлышком?» — ответил, что вчера папа с мамой в очередной раз ссорились и он плакал сильно. Таких крох очень жалко, стараешься им больше внимания уделить, чтобы хоть в садике было хорошо. А есть разбалованные дети, которых сами же родители научили тому, что всем им должны. Они относятся к педагогам как к прислуге, с ними тяжело взаимодействовать. «Ваша работа — воспитывать, — сказала мне как-то одна мама. — И вообще, мы Катей не справляемся, так что научите ее нормально себя вести».

Что могут дать родители своему малышу

У современных родителей в голове одно — деньги. Им проще включить ребенку мультики и телефон купить, чтобы под ногами не крутился и вопросами не доставал. А мы подумали: почему бы не подарить своему крохе время? И решили почаще устраивать дни, когда родители могут поучаствовать в наших занятиях: склеить что-то или нарисовать вместе картину бабушке. Детей такое совместное времяпровождение делает по-настоящему счастливыми.

А у вас есть дети? Ходят ли они в детский сад?