Я работаю визажистом 7 лет и готова рассказать об обратной стороне этой своеобразной профессии

С профессией визажиста связано множество мифов. Некоторые считают, что это несерьезная и совсем не трудная работа, на которой человек просто орудует кисточками, создает красоту и получает удовольствие. Но если начать разбираться, то оказывается, что такое мнение ошибочно.

Мы в AdMe.ru поговорили с Дарьей Окатовой — мастером, которая уже 7 лет профессионально занимается макияжем, проводит обучающие курсы и сотрудничает с крупными брендами. Дарья рассказала нам об изнанке своей работы, а также поделилась полезными секретами, которые пригодятся всем, кто планирует обратиться к визажисту.

Путь от новичка до профессионала

В 14 лет меня очень затянула тема бьюти-индустрии. Я постоянно смотрела на YouTube блогеров, которые красились, делали разборы макияжей звезд и обзоры косметических новинок. Когда я стала постарше, то решила пройти курс «Сам себе визажист». Но там совсем не оказалось новой для меня информации: у преподавателя была та же косметика, а макияжи я умела делать гораздо более сложные, чем те, которым обучали на курсе. Я очень расстроилась, и тогда бабушка подарила мне курс для профессиональных визажистов. Изначально я не планировала работать в этой сфере и хотела просто научиться делать себе более разнообразный макияж. Я сильно переживала, понравится ли мне красить другого человека. И когда пришла первая модель, это был очень волнительный момент. Я начала ее красить, и меня настолько захватил процесс, что я тогда осознала: меняется вся моя жизнь и представление о дальнейшей работе. Для меня с самого первого дня это было больше, чем просто макияж. В ту минуту я поняла, что хочу красить людей, дарить им позитив, красоту, ощущение раскрепощенности, удовлетворения собой и своей внешностью. Когда я решила стать визажистом, семья и друзья отреагировали на это очень холодно. На тот момент я окончила юридический факультет, стажировалась в государственных органах как помощник прокурора. Тогда профессия визажиста не то что была не востребована, ее как таковой не было: чаще всего клиентов красили косметологи в салонах красоты. Конечно, чашу весов для семьи перевешивала понятная, престижная, хорошо оплачиваемая профессия юриста. На этом сложном этапе своей жизни, когда я начинала что-то совершенно новое, я оказалась без поддержки близких людей, которой очень недоставало. Но мое желание стать профессионалом из-за этого ни разу не уменьшилось.

После окончания курсов я ушла из прокуратуры и с головой погрузилась в бьюти-сферу. Стала участвовать в ТFP-съемках (Time for Prints, в переводе с английского «время за фотографии» — съемки для портфолио и реализации творческих задумок участников; примечание AdMe.ru). Каждый день в течение года ездила на различные фотопроекты, никогда не брала деньги за материалы и работала совершенно бесплатно. Но зато я практиковалась и знакомилась с важными для моей сферы людьми. Параллельно со съемками я начала вести курсы «Сам себе визажист». Один урок мог длиться 6 часов, потому что у меня не получалось систематизировать информацию, хотелось рассказать абсолютно все за смешные деньги. Со временем учеников и клиентов становилось все больше, и TFP-съемки сошли на нет. Конечно, с поддержкой близких людей было бы проще, но зато это воспитало во мне характер, волю и умение идти четко к своей цели, которой я в итоге добилась. И в последние годы родные наконец поняли, как я горю своей работой, увидели, что я обеспечиваю себе достойный уровень жизни, что я человек, которого уважают в его рабочей сфере. Меня приглашают крупные бренды и гипермаркеты, я езжу со своими мастер-классами в другие города, и ко мне приезжают ученики из разных городов и стран. Видя все это, близкие уже понимают, что визажист — серьезная профессия, и уважают то, чем я занимаюсь.

Отношения с клиентами

Я очень люблю свою работу, но, как и у любого мастера, у меня, конечно, были, есть и будут сложные клиенты. Для меня они делятся на 2 типа: очень активный и разговорчивый человек и человек, который, напротив, не дает никакой обратной связи. В первом случае сложность заключается в том, что нужно сконцентрироваться на работе, за 1,5 часа сделать какой-то невероятный макияж и при этом проникнуться словами человека и пытаться еще и что-то отвечать в процессе работы. Также мне трудно работать с клиентами, которые все эти 1,5 часа молчат и на наводящие вопросы вроде «Какое у вас будет платье?», «Привычно ли вам с таким макияжем?», «Хочется ли что-то поправить?» ничего не отвечают. Такое поведение вводит в ступор, и визажисту приходится работать вслепую. Для меня работа с невестами — это стресс. Я очень ответственный человек, который переживает по поводу и без, и считаю, что визажист, создавая макияж, должен проникаться клиентом, считывать его энергетику и образ. А на свадьбе всегда суета, много родственников, жесткий тайминг, обязательно кто-то опаздывает. Невеста из-за этого всего сильно нервничает, и визажисту, кроме работы над макияжем, еще нужно думать, как ее успокоить. Я, конечно, благодарна всем невестам, которых красила, но теперь, когда клиенты пишут мне по поводу свадебного макияжа, я перенаправляю их к стилистам моей студии. Как-то раз я забыла взять накладные ресницы клиентке, и пришлось импровизировать. Спасло то, что я всегда приезжаю к клиенту заранее. Когда я поняла, что ресницы не взяла, разыграла небольшой спектакль. Сказала, что оставила кое-что в машине, спущусь и через 5 минут уже вернусь. Конечно, никакая машина внизу не стояла — пришлось бегать по всему району и искать магазины с косметикой. Но, к счастью, купила я эти ресницы, и макияж выглядел отлично, но понервничала тогда сильно. Еще были случаи, что я и кисти забывала, и тушь, и выкручивалась, как могла. Вообще, в экстренных ситуациях главное — это быстро сориентироваться и не показывать виду, что что-то идет не так. Что я, собственно, всегда и делала. Я неоднократно делала мужской макияж для фото- и видеосъемок. Работа с мужчинами достаточно неловкая. Мужчины, которые не зарабатывают моделингом, но каким-то образом попали на съемки, не понимают, как это все должно происходить. Я помню, однажды красила парня на фотосессию для рекламы очков, и он ужасно переживал, что тональник будет видно в его бороде, не понимал, зачем я ему наношу консилер, зачем укладываю брови. Он думал, что макияж у визажиста — это приклеить какие-нибудь патчи, припудрить, и все готово. А я уже праймер ему наносила, брови зачесывала, немного губы подкрашивала. Клиент, конечно, был в шоке, но фотосессия прошла отлично, и он остался доволен. Наверное, у многих визажистов есть знакомые и подруги, которые вечно просят их бесплатно накрасить, и я не исключение. У меня есть подруга, которую я красила абсолютно на все свидания и праздники, и у нее это уже вошло в привычку. И вот однажды, когда я заболела и отказалась ее накрасить на очередное свидание, она на меня обиделась. А вообще подруг своих я красить люблю и периодически крашу, но из-за плотного рабочего графика делаю это уже по каким-то действительно важным событиям.

Особенности работы

Профдеформация — это то, что давно живет со мной 24/7. Когда смотрю сериалы, фильмы, я подмечаю цветотипы девушек, думаю, как бы я их накрасила, замечаю ошибки в макияжах звезд на ковровых дорожках. Когда еду в метро, в общественном транспорте или просто контактирую с людьми, зайдя в магазин, я сразу думаю: «Это девочка-зима, я бы накрасила ее вот так. Это девочка-весна, у нее такая форма глаз, ей бы подошел такой макияж». И были даже случаи, что в обычной жизни я настолько восхищалась внешностью человека, что подходила к нему, давала свою визитку, предлагала встретиться и сделать вместе что-то красивое. За все 7 лет своей работы визажистом я ни разу не использовала парфюмы. Лишь потому, что предполагаю, что у каких-то клиентов может быть аллергия, а кому-то может просто нравиться или не нравиться тот или иной аромат. Я считаю, что визажист должен быть максимально нейтральным во время работы: без кричащей одежды, яркого макияжа, сильного аромата духов. Я стараюсь ходить в монохромной одежде: черной, белой, серой, темно-синей. На мой взгляд, неправильно, когда визажист перетягивает на себя внимание на каком-либо мероприятии. Визажист — невидимый человек, который создает красоту и оставляет после себя хорошее впечатление. Мой график никак не зависит от времени года, месяца, праздников. Я всегда работаю очень активно, по 12 часов в день, практически без выходных.

Полезные лайфхаки для тех, кто хочет пойти к визажисту

На что обращать внимание клиенту перед тем, как выбрать визажиста. Важно смотреть работы визажиста, и самое главное, не только в его профиле в соцсетях, но и в профилях клиентов, которых визажист отмечает. Для визажиста социальные сети — это его визитная карточка, поэтому совершенно нормально, что все визажисты делают небольшую ретушь фотографий. А обычные девушки чаще всего особо себя не фотошопят, и по их фотографиям можно понять, как макияж выглядит в жизни. Еще важно обращать внимание на отзывы и проанализировать, подходит ли девушке стиль выбранного визажиста.

Чего категорически нельзя делать перед походом к визажисту. Я бы не советовала перед походом к визажисту обращаться к косметологу, делать чистки, пилинги, ярко окрашивать брови и делать их коррекцию. Мастеров много, а профессионалов, к сожалению, единицы. Поэтому, чтобы избежать каких-то неприятных моментов, лучше все процедуры делать хотя бы за 10 дней до посещения визажиста. Девушкам важно понимать, что визажисты не волшебники. Мы не работаем с поверхностью кожи, мы работаем с ее плотностью, с цветом. И если кожа, к примеру, будет сильно шелушиться, то это будет довольно сложно исправить.

Как правильно донести свой запрос по макияжу визажисту. Я всегда прошу клиента прислать 2–3 фотографии желаемого макияжа, прошу также фотографию образа в целом. А если у меня еще и будут снимки самого человека, это вообще замечательно, ведь я смогу заранее проанализировать его внешность.

На что обращать внимание во время того, как визажист красит клиента. Я бы обращала внимание на гигиену: чистый ли у визажиста кейс, дезинфицирует ли он косметику и кисти, использует ли одноразовые щеточки. Но все люди разные. Кто-то будет обращать внимание на бренды: на люксе красит визажист, на профессиональной косметике или на масс-маркете. Кому-то будет важен внешний вид визажиста, накрашен ли он сам или нет, может ли он поддержать диалог. Когда мне делают макияж, помимо гигиены, мне еще очень важна общая атмосфера, чтобы с человеком было приятно находиться рядом и после макияжа энергии было больше, а не меньше.

С какими опасностями может столкнуться клиент во время посещения визажиста. К сожалению, клиент может столкнуться и с аллергией, и с подкожным клещом, с непродезинфицированными кистями и косметикой. Здесь огромную роль играет ответственность мастера. У визажистов разное мнение насчет гигиены. Многие считают, что заразить подкожным клещом невозможно, что в туши много консервантов и можно красить всех клиентов одной кисточкой. Но я считаю, что нет смысла спорить, можно ли передать какие-то болезни и проблемы с кожей от одного человека другому: проще изначально работать гигиенично и чисто.

Как правильно смывать профессиональный макияж. Это очень хороший вопрос, потому что бытует мнение, что от профессионального макияжа портится кожа. Как визажист с 7-летним стажем работы, я могу сказать, что это не так. Кожа портится от неправильного очищения от профессиональной косметики. В составе такой косметики часто содержатся силиконы. Они могут забиваться в поры и провоцировать появление каких-то дефектов на коже. Поэтому я рекомендую использовать гидрофильное масло, которое отлично растворяет всю косметику, а уже после него — привычный уход, например очищающую пенку или гель.