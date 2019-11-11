Я работаю в скорой помощи, и мне есть что рассказать о вызовах и пациентах

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Здравствуйте, меня зовут Никита. Я работаю в скорой помощи и приезжаю к вам на экстренные вызовы. Конечно, не каждая смена для нас сплошной аврал и нервотрепка. Мое первое дежурство в фельдшерской бригаде было относительно спокойным, но меня буквально заворожила эта «колесная романтика»: все время на вызовах, постоянно на страже жизни и здоровья людей.

Я расскажу читателям AdMe.ru, с какими трудностями сталкиваются люди в белых халатах, которые спешат на помощь по первому вашему звонку. А бонусом к этой статье станет четкий алгоритм действий при вызове скорой.

Сначала я трудился в приемном отделении

Большим плюсом стало то, что я всегда находился в больнице — в отапливаемом помещении и днем и ночью. Все удобства были буквально под рукой. В любой момент можно было отдать кровь пациента на анализ, сводить его на УЗИ или сделать рентген. И еще рядом дежурили охранники. Как бы они ни работали, но ты всегда знал, что есть люди, которые хоть немного помогут тебе в трудную минуту.

А потом я перешел в скорую помощь и узнал, что творится за закрытыми дверями подстанции

Как правило, все подстанции — это трехэтажные здания, которые разделены на 3 секции. На 1-м этаже находится диспетчерская, выход в гараж к машинам, комната отдыха водителей и несколько раздевалок. 2-й этаж, как правило, занимают комнаты отдыха медицинского персонала, на некоторых подстанциях здесь находится столовая. Также на этом этаже есть комната психологической разгрузки, в которой можно посидеть, почитать, помедитировать в тишине, заняться какими-то другими своими делами. А 3-й этаж — административный, на нем находятся кабинеты заведующего подстанцией, старшего врача и фельдшера.

Раз уж мы упомянули про комнату отдыха, хочется поднять один острый вопрос. Много раз слышал: «Да вы там ничего не делаете — только в телефонах сидите и лясы точите!» Мы работаем в экстренной медицине сутками без права на сон. Но у нас есть право на отдых, включая 2 перерыва по 30 минут, которые нам даны для приема пищи. Все остальное время мы находимся в режиме «ожидание наряда». Как только из селектора звучит номер бригады, в течение 2 минут нужно выехать к больному. У нас есть свой временной регламент, по которому мы живем на смене. Шаг влево, шаг вправо — расстрел.

Скорая может доехать до вас за считаные минуты или задержаться почти на 2 часа

Когда диспетчер принимает вызовы, он разделяет их на «экстренный» и «неотложный скорый». Экстренный вызов (травма, потеря сознания, падение с высоты, авария на дороге) поступает непосредственно на скорую помощь. Время в пути до пациента должно быть не более 20 минут. Неотложный скорый вызов означает, что жизни человека не угрожает опасность и ожидание бригады может составлять (внимание!) до 2 часов. К таким случаям относится повышенное артериальное давление, высокая температура или головная боль. Но это не означает, что нужно при банальной простуде говорить диспетчеру: «Там человек без сознания». Ведь на ваш вызов поедет бригада скорой, которая могла бы отправиться на реально серьезный вызов.⠀⠀

Мы не даем справки и не таксуем до стационара

Многие люди думают, что бригада скорой сразу же выдаст справку или выпишет больничный лист, с которым можно не выходить на работу. Но это не так. Из официальных бумаг у нас есть только розовый бланк констатации смерти и сопроводительный лист в стационар. Если вам нужен больничный лист, то, пожалуй, вам лучше вызвать врача из поликлиники. Или в самом крайнем случае вы можете позвонить «03» и попросить приехать бригаду неотложной (не скорой!) помощи. Они как раз могут выписать справку о вызове, по которой вам откроют больничный лист в поликлинике. А еще мне часто приходится сталкиваться с расхожим мнением, что скорая помощь — это бесплатное такси в стационар. Люди вызывают бригаду, чтобы приехать на машине с мигалкой, быть принятыми без очереди, бесплатно обследоваться и нередко после всего этого... пойти домой. Когда люди слышат отказ бригады в госпитализации, начинается «концерт» по одному из двух сценариев: уговоры или угрозы. Обе тактики заведомо проигрышные.

На вызовах нас часто ждут неприятные сюрпризы

Ваши домашние животные могут быть навязчивыми, а иногда и агрессивными по отношению к медицинскому персоналу. Этим они крайне усложняют нашу работу. И мы просим вас убрать их из комнаты не просто из-за своей прихоти, а из-за того, что они могут мешаться под ногами, залезть в ящик или сломать что-то из нашей дорогостоящей аппаратуры. А еще мы не хотим задеть или поранить ваших любимцев. Еще один острый момент — это бахилы. Недавно я смотрел в соцсети видео, на котором женщина не пускала скорую помощь к собственной матери, требуя, чтобы медики надели бахилы (ведь она только что убралась!). И все-таки мы не должны заходить в ваш дом в бахилах. По технике безопасности, которую все сотрудники скорой подписывают при приеме на работу, нам запрещено совершать действия, которые могут навредить работе бригады. А бахилы, по сути, являются предметом особой опасности: в них можно поскользнуться, упасть и повредить себе что-то. И, опять же, на надевание бахил нужно время, которого порой может не хватить для спасения жизни человека.

С некоторыми пациентами бывает сложно справиться

Был обычный, спокойный вечер. Вдруг объявляют вызов нашей бригады. Мы спускаемся, берем карту вызова, а там: «отравление, возможно, суицид». Ставим печати на карту, садимся в машину и мчим на вызов. На душе пока спокойно, потому что люди при вызове говорят в трубку одно, а на деле может оказаться совсем другое. Приезжаем. Перед нами самая обычная многоэтажка. На всякий случай берем токсикологический набор (если понадобится промывание желудка). Поднимаемся на этаж, заходим, а там нас уже ждут 4 человека, один из которых в психомоторном возбуждении, а остальные пытаются его удержать. Собираем анамнез: со слов родственников, больной состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сам покупает и без контроля принимает назначенные препараты. И тут наш пациент решил сходить покурить, да так, что мы впятером не могли его удержать. С виду астеничный мужчина легко раскидал нас по разным углам комнаты. Ясное дело, что из-за его состояния промывание желудка пришлось отложить. После всего треша, который произошел в квартире, были совершены звонки во все нужные инстанции и принято решение госпитализировать пациента в токсикологию с учетом психосоматического отделения. Мораль сей истории в том, что нужно ответственнее относиться к своим родственникам, отслеживать прием лекарств и не допускать таких случаев.⠀⠀

Но несмотря ни на что я люблю свою работу

Никогда не знаешь, что тебя ожидает на вызове: обычная головная боль или 16 ножевых ранений. За дверью очередной квартиры чаще всего оказываются спокойные бабули и дедули, но иногда встречаются и нелюди с ножами и пистолетами. Ты гоняешь на вызовы и в жару, и в холод, и в метель, и в дождь, случается, даже без заезда на подстанцию. Но в моей работе есть и неоспоримые плюсы:⠀ Каждый день ты учишься чему-то новому и интересному, перенимаешь опыт у своих коллег.

Зарплата пусть немного, но все-таки больше, чем в стационаре.

Относительно стабильный график дежурств, который планируется на 2 месяца вперед.

Бонус: алгоритм действий при вызове скорой

Если вы набираете номер диспетчерской, то быстро и четко разъясните все сотруднику, который принимает у вас вызов: Представьтесь и назовите полностью данные пациента (фамилию, имя и отчество, количество полных лет) и адрес, куда вы хотите вызвать бригаду.

Объясните диспетчеру, с какой целью вы вызываете скорую . Расскажите, где и как долго вы или ваш родственник чувствуете недомогание, опишите характер боли.

Если вы вызываете «03» прохожему, то сначала удостоверьтесь, что ему действительно нужна медицинская помощь. Бывали случаи, когда кто-то ехал в автобусе и звонил в скорую, потому что ему показалось, что сидящему на остановке человеку стало плохо.

Если вы все-таки вызвали помощь кому-то на улице, перед этим узнайте у человека его имя и фамилию и полную дату рождения (конечно, если он находится в сознании). В конце разговора с диспетчером назовитесь сами и оставайтесь рядом с пострадавшим до приезда бригады.

После вызова не выключайте телефон и держите его при себе. Диспетчер или медики из бригады могут перезвонить вам для уточнения некоторых деталей.

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