Я работаю учителем в обычной школе и готова рассказать, что происходит за закрытыми дверями моего класса

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Учитель учителю рознь. К одним и через 20 лет периодически заходят ученики, а других хотят поскорее забыть, как страшный сон. Некоторые родители уже боятся отпускать своих детей в школу, но педагогам тоже не всегда приходится сладко.

Для AdMe.ru я откровенно расскажу, с чем мне пришлось столкнуться за время моей работы в школе, и покажу изнанку будней молодых учителей.

Начало работы

Я окончила факультет иностранных языков и, конечно, мечтала ездить за границу и там переводить какие-нибудь конференции. Но после университета удалось устроиться переводчиком в офис и параллельно преподавать на курсах английского. Второе занятие доставляло мне намного больше удовольствия, и со временем я решила попробовать свои силы в школе. Вначале у меня была неполная занятость и зарплата ₽ 20–25 тыс. за 18 рабочих часов в неделю. Вопреки стереотипу о том, что учителя мало зарабатывают, я была приятно удивлена, когда на 2-й год работы зарплата выросла раза в 2. А на 3-й год еще. Не знаю, как в других городах, но в Санкт-Петербурге, работая 5 дней в неделю с 9:00 до 15:00, можно получать ₽ 50–60 тыс., даже если ты молодой педагог. Кроме того, после уроков можно заниматься репетиторством, если твой кабинет не занят, — на это все закрывают глаза.

Если хочешь обновить кабинет, то будь добр идти на ковер к директору

Например, если хотите получить новые стулья или дополнительное оборудование, то нужно приготовиться выпрашивать и выбивать их себе. Я так делать не люблю, поэтому до сих пор работаю без проектора и интерактивной доски, хотя у особо активных преподавателей кабинеты очень хорошо оборудованы. У каждого учителя есть свой компьютер, может, старенький, но вполне рабочий. Наш лицей полностью перешел на цифровое ведение документации — это удобно: забиваешь темы уроков, оценки, домашние задания. Там есть информация о каждом ребенке. Можно написать сообщение родителям конкретного школьника, если есть необходимость, и обосновать низкую оценку. Некоторым учителям электронный журнал дается с трудом, и они по привычке ведут тетрадки, а в конце четверти все переносят в компьютер. Лайфхак для тех, у кого есть бумажные журналы: нужно пользоваться одной и той же ручкой с бледно-синей пастой — как правило, ее терпеть не могут ученики. Это выручает, когда особо отличившиеся ребята сами ставят себе оценки.

Учитель больше не ставит оценки за четверть

Программа «электронный журнал» автоматически ставит средний балл, но последнее слово остается за учителем. Есть правило: склоняться в пользу ученика. Допустим, если средний бал — 4,5, то преподаватель должен поставить за четверть 5, а если поставил 4, то завуч может потребовать написать объяснительную. Если оценка спорная, то лучше дать школьнику дополнительное задание и поставить решающие баллы. Директор очень не любит, когда появляются двойки в четверти, ведь это портит общую статистику лицея. За каждую такую оценку педагог отчитывается на педсовете, объясняет, почему поставил, ведет беседы с родителями. И конечно же, ребенок получает шанс все исправить, но нужно дополнительно с ним проводить занятия, экзаменовать его. В общем, перед тем как поставить четвертную двойку, учитель сто раз подумает, надо ли это ему.

Наш директор считает, что если ты просто ведешь уроки, то ты не работаешь в полную силу

Нужно проявлять инициативу и придумывать разного рода проекты с детьми: готовить представления, участвовать в форумах, организовывать экскурсии, устраивать фестивали кино, конкурсы видео на определенную тематику. За отсутствие проектов даже могут лишить часов, то есть дать минимальную часовую нагрузку, что существенно отразится на зарплате.

Классы распределяют приближенные к директору лица

Учителя, которые давно работают в школе, забирают себе те классы, которые хотят, а молодым достаются самые сложные и проблемные. Хотя иногда находишь общий язык именно с такими детьми. Старшие классы берут только учителя с опытом, хотя нигде не написано, что молодые не могут их брать. Одним словом, дедовщина. Но главная сложность работы в школе в том, что дети видят все твои недостатки. Ты как голый — ничего скрыть нельзя. И чувствуешь собственное бессилие, неопытность, незнание, когда ты хочешь, чтобы все тебя слушали, а ребята зевают и смотрят в окно. Но когда на занятии все работают, спорят о чем-то по теме и говорят «Спасибо за урок» — сразу забываешь обо всех неудачах.

Учеников нельзя оскорблять и наказывать

Педагог должен контролировать свою речь — любое слово может быть использовано против него. Двойки за поведение теперь не ставят, выгнать из класса нельзя, потому что учитель несет ответственность за учеников, которые находятся у него на уроке. Хотя, бывает, дети так доводят, что выгоняешь из кабинета на свой страх и риск.

Если директор встретит школьника, слоняющегося по коридорам во время урока, то у учителя будут проблемы

Как правило, директор вызывает к себе, следует неприятная беседа, объяснительная и штрафы. Один раз я вышла из кабинета во время урока, потому что нужно было срочно сходить к своему классу и сделать объявление, в итоге я пришла на урок на 10 минут позже. Все было спокойно, дети выполняли задание, но под дверью меня уже ждал директор, а с ним и куча проблем. Нельзя отпускать учеников с урока даже на 2 минуты раньше — если с ними что-то случится в коридоре, педагог будет отвечать. У нас была история, когда преподаватель вышла буквально на 5 минут, а у старшеклассников случился конфликт и один пырнул ножом другого. В итоге вопрос решался через полицию, учителя обязаны были отстранить от педагогической деятельности либо она должна была заплатить штраф — ₽ 50 тыс. Она осталась работать, видимо, выплатила штраф.

Опасные детские игры

Есть расписание дежурств на перемене — по графику преподаватель должен стоять в коридоре и следить за детьми. Педагоги, которые игнорируют свои дежурства, очень рискуют. Так случилось у меня. Я была занята на перемене другими делами, и тут ко мне в кабинет прибежали старшие ученики с новостью, что ребенка из моего класса закидали портфелями и он сейчас без сознания в медпункте. Я в панике побежала туда выяснять подробности: «Как это случилось? Мальчика что, гнобят одноклассники?» А выяснилось, что ребята играли, а пострадавший впоследствии парень прибежал и закричал: «Я зомби, закапывайте меня». Он упал на пол, и дети, недолго думая, забросали на его рюкзаками. А он получил травму головы. Если бы я не пропустила дежурство, то, конечно, смогла бы остановить эти дикие игрища.

Побег из школы

Из школы раньше 6-го урока ребенок выйти не может, только с запиской от классного руководителя. На выходе стоит охранник, который не выпускает никого. Поэтому ежедневно мне приходится выслушивать истории о том, что болит голова и живот. «Случайно» в день контрольной по математике. В таком случае я звоню родителям и говорю, что с их согласия могу отпустить школьника либо отправить в медпункт. Однажды я увидела, как мальчик вылезает из окна столовой с вещами, чтобы сбежать с уроков, миновав охранника. Я просто пожаловалась маме ученика, но в таких случаях может даже быть собран совет профилактики — с классным руководителем, завучем, родителями и психологом.

С гаджетами каждый учитель борется как может

У нас с детьми уговор: электронные устройства не доставать. Кто нарушает правило — отдает гаджет мне до конца урока. Я на контрольных собираю все телефоны в коробку. Есть ребята, которые заявляют, что я не имею права так делать. Смешно, когда 11-летние мальчики говорят мне, что я могу делать, а что нет. Откуда это берется? Для меня ответ очевиден: все идет из семьи. Многие учителя уже начинают применять гаджеты на уроках, например можно провести викторину с QR-кодами. Мы живем в современном мире, и он наполнен техникой, нам остается только постараться использовать ее в своих интересах.

Практически каждый учитель становится классным руководителем независимо от своего желания

Можно отказаться, потому что это дополнительная обязанность, но, если хочешь получить нормальную часовую нагрузку и снисхождение директора, лучше не спорить. Во всех школах по-разному, но у нас эта работа стоила ₽ 500 в месяц, хотя это огромная, нет, гигантская нагрузка и ответственность за детей. Помимо проведения чаепитий, поездок на экскурсии, собраний нужно ежедневно взаимодействовать со своим классом. Учитель должен быть в курсе, кого в школе нет и почему. То есть перед началом моих уроков я бегу проверять своих учеников, узнавать, кого нет. Я обязана быть в курсе всех пропусков. Ответственные родители пишут СМС и предупреждают, но есть много таких, кто не заморачивается по этому поводу. У меня была ситуация, когда мальчик периодически пропускал 1-й урок, а у меня было такое расписание, что я приходила ко 2-му или 3-му уроку. В общем, я этот момент упустила. А потом в один прекрасный день он сбежал из дома, и нашла его уже полиция на квартире с нехорошей компанией.

Но и здесь ответственность классного руководителя не заканчивается

Некоторые родители жалуются, что классный руководитель мало им сообщает, а другие недоумевают, зачем названивать по пустякам. Но если вдруг со школьником что-то происходит, будь то оценки или поведение, в первую очередь накидываются на педагога — был ли он в курсе сложившейся ситуации, провел ли беседу, позвонил ли родителям, сходил ли к психологу. Нужно быть в курсе, чем школьник занимается в свободное время, какая обстановка в семье. Естественно, надо следить за успеваемостью подопечных, и если вдруг выходят двойки за четверть, то ты обязан провести беседу, договориться с другими преподавателями об исправлении оценки. А в классе 30 учеников. Все эти вопросы учитель должен решать во время перемен (одну из которых он дежурит в коридоре), ведь во время уроков он не имеет права оставлять их одних. Я уже молчу, что нужно проверить миллион диктантов и работ. Так что информация о том, что педагоги на переменах пьют чай в учительской, всего лишь миф. За время работы в лицее я забыла, что значит спокойно попить чаю, и научилась обедать за 3 минуты — никогда я так быстро не ела.

У учителя нет обеденного перерыва

Свое питание нужно организовать в одну из перемен. Так как я обычно занята, то считаю, что имею право на одном перерыве хладнокровно закрыть дверь и поесть в кабинете, поскольку мне не подходит питание в столовой. Но так считаю я одна — дети жалуются, что я их не пускаю в класс и пью там чай.

Если ребенок начинает вести себя по-другому, значит, что-то случилось в семье

Например, если хороший ученик стал прогуливать, не делать домашние задания, огрызаться, то стоит сразу уточнить у родителей, что у них происходит дома. Хотя есть такие ребята, которые плохо ведут себя всегда. Один мальчик на уроках постоянно болтал и хихикал, домашнюю работу не делал никогда. Я поставила ему с натяжкой тройку в четверти. А он пришел ко мне с директором и отцом, и они стали требовать четверку. У мальчишки глаза огромные, слезы стоят. И в такой ситуации учитель плохой, а ребенок — ангел.

Общение с родителями — это, пожалуй, самый сложный вопрос

По любым вопросам нужно позвонить родителям — рассказать, объяснить, обсудить. Причем мобильную связь никто не возмещает и время, потраченное на разговоры, никто не оплачивает. Родители хотят, чтобы с их детьми занимались от и до, но они забывают, что у классного руководителя еще 6 уроков по расписанию. Получить СМС или звонок от мам в 9–10 часов вечера — обычная практика, причем вопрос может быть вроде этого: «А завтра к какому уроку?» Есть такие, которые звонят и заявляют, что ты плохой учитель, раз не в курсе, что творится с учеником. Лучше с такими сразу пообщаться, а то они обратятся в «электронную приемную» на сайте лицея. Это раздел, где можно написать любые вопросы и претензии. Если на преподавателя написали жалобу в электронной приемной, то обязательно будет разбирательство. Педагога вызовут к директору, и придется писать объяснительную, платить штрафы.

От детей очень устаешь, иногда работа кажется невыносимой

Если кто-то думает, что учитель может прийти домой в 3 часа дня и на этом все закончится, то вы очень, очень сильно ошибаетесь. Ты провел все уроки? Проверил все тетради? Даже готовить нечего? Иди помоги коллеге в организации мероприятия! С прибытием домой работа не заканчивается, она продолжается: нужно написать план-конспект урока, подготовить все, напечатать. Одна моя коллега брала домой тетради проверять, и потом ее спросили, что она постоянно выносит в сумках из школы.

Несмотря на все это, в работе учителя есть много положительных моментов

Работа с детьми очень интересная, вдохновляющая. Нет ничего приятнее, чем видеть успехи своих подопечных. Есть много благодарных школьников, которые любят делать подарки — открытки, картинки, поделки, конфеты. У меня не было серьезных проблем с учениками, потому что я неконфликтна, веду себя достойно, не вступаю в перепалки. Если что-то идет не так, то я стараюсь оставить ребенка после занятия и поговорить с ним, обсудить. Однажды я все же повздорила со старшеклассником, и он закрыл меня в кабинете — подпер снаружи дверь скамейкой, чтобы я не могла выйти. Но это мелкая пакость, я считаю. Вообще у детей очень подвижная психика, они быстро забывают обиды. Например, случилась неприятная ситуация: пришлось поставить двойку или выгнать ребенка. И у меня остается осадок. На следующем уроке жду, что ученик будет продолжать конфликт, а он приходит, болтает, улыбается и давно уже забыл все. Взрослым стоило бы поучиться у них этому искусству перезагрузки.

А ваши дети ходят в школу? Вас устраивает качество современного образования?