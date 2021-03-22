Я работаю учителем и раскрою секреты профессии, о которых ничего не знают родители

Меня зовут Елена Фомина, и я — молодой учитель английского языка в государственной школе. В профессию пришла сразу после окончания вуза и влилась, как говорится, по полной. 33 часа в неделю — это вам не шутки. Услышав о такой нагрузке, знакомые учителя cочувственно качают головой. Я же нервно улыбаюсь, радуюсь отсутствию классного руководства и тихо мечтаю об отпуске.

Специально для AdMe.ru я расскажу об изнанке своей профессии. А в качестве бонуса я дам вам почитать дневник бывшего учителя, которая не выдержала нагрузки и бросила это порой такое неблагодарное дело.

Денежный вопрос

Моя заработная плата составляет ₽ 21 514. Это без вычета подоходного налога. Обещали прибавить ежемесячную выплату в размере ₽ 900 — за то, что я молодой специалист. Но пока я даже понять не успела, получаю ли я ее. Спасает небольшое репетиторство — моя отдушина, то, что не дает окончательно выгореть. И конечно, помощь близких. Иначе преподавание — настоящая игра на выживание.

О том, как дорого собрать в школу ребенка, особенно первоклассника, знают все. А вот то, что касается молодого учителя

Канцелярия. На канцелярию мне не пришлось сильно тратиться, так как на конференции молодым специалистам подарили ежедневники и ручки. Но пришлось приобрести и другие канцелярские принадлежности, которые обошлись мне в ₽ 665. Классный журнал был приобретен исключительно для своего удобства: в школе давно перешли на электронный.

Принтер. То дополнительный материал распечатать, то рабочие программы. Заправка такого принтера достаточно бюджетная — ₽ 300. Но обошелся он мне в ₽ 10 835.

Учебники. В школьной библиотеке я получила лишь часть из них, а о рабочих тетрадях и книгах для учителя вообще молчу. Так как работать с электронными вариантами мне неудобно, я за свой счет приобрела часть учебников и рабочих тетрадей на сумму ₽ 4 460. Сюда также необходимо прибавить еще 4 тетради, заказанные в других местах, — ₽ 576 и ₽ 700.

Одежда. Юбка, лонгслив и брюки обошлись мне в ₽ 6 606. Больше ничего покупать не стала, так как в целом мой гардероб подходит для школы. Итого вышло ₽ 23 832. Можно сказать, что первую свою зарплату я уже потратила и от второй тоже кусочек отщипнула.

Дети в школе не знают практически ничего, что хоть как-то связано с английским языком

Да что уж там: читать не умеют. Помнится, это открытие повергло меня в шок. Вот я-то приду и как научу! Только на практике все оказалось совсем иначе. 33 часа в неделю, огромные классы, откровенно слабые дети. 25 второклассников. За эти 4 месяца работы я разве что с бубном не плясала: то домашнее задание стабильно не выполнено, то на уроке ворон считаем и упорно занимаемся своими делами. Так и не научившийся толком читать ребенок переходит из класса в класс.

На выходе его знания равны нулю, потому что английский — это не география, которую в принципе можно начать учить с середины и хорошо справляться. Если нет базы, то и дальше, к сожалению, ничего не выйдет. Лично я пришла к такому выводу: школьное обучение языкам носит ознакомительный характер. Вижу только один выход: найти хорошего репетитора или частную языковую школу для регулярных занятий.

Почему воспитанием лучше заниматься родителям

Контингент в моей школе самый разнообразный: бывшие воспитанники детских домов, дети из неблагополучных семей, просто сложные и педагогически запущенные... Не обошлось и без главного нарушителя спокойствия. Прирожденный манипулятор, прекрасно чувствующий слабые места окружающих и умело играющий на нервах. Недаром почти весь класс вожделенно заглядывает ему в рот. Когда в сентябре мы решили вызвать в школу бабушку, с которой он живет и воспитывается, стало понятно все. Бабушка краснела и показательно ругала внука, а тот лишь нагло ухмылялся и умудрялся нахамить еще и ей. И это при всем коллективе педагогов! Бабушка нервно повышала голос, краснела еще сильнее, но сделать ничего не могла. В сторону матери и вовсе реакция чаще нецензурная. Но и маме до него дела нет: она родила шестого.

Я плохо помню, что такого он мне наговорил в очередной раз, пока я объясняла тему. Но зато темноту в глазах и ощущение, что я себя уже не контролирую, помню хорошо. От испуга я вылетела из кабинета и долго плакала в подсобке, искренне не понимая, что я успела ему сделать. Зато в тот момент осознала, что движет учителями из множества скандальных интернет-историй: постоянные издевки способны извести любого. Это и стало последней каплей. Решился вопрос банально: мальчика поставили на внутришкольный учет, обязали посещать психолога и семейные курсы. Поведение по большому счету осталось прежним, но, немного осознав серьезность ситуации, он поутих. Но особого эффекта, я думаю, ждать не стоит. Ведь если у парня нет мужского воспитания, нет маминой любви и заботы, осознания, что такое семья, отсутствуют базовые ценности, нормы поведения и общения, то что можем сделать мы, простые учителя?

Бабуля решает, а Вася сдает

Пришел на урок мальчик Вася — и снова у него нет учебника. В другой раз премило беседует с соседом по парте. В ответ на замечания получаю ухмылку и пустой взгляд в никуда. Иду к завучу, чтобы выяснить причину поведения. И тут выясняется, что еще с начальной школы домашние задания за мальчика делала его бабуля. Он приходил со школы, ел и ложился спать: устало ведь дитятко! А бабушка тихонько открывала ранец и вспоминала школьную программу, старательно копируя почерк внука. Естественно, учитель видела и понимала все, но беседы с бабушкой эффекта не возымели, и она продолжила грызть гранит науки за маленького Васю. Конечно же, беспокоящаяся бабушка оказала ребенку медвежью услугу: школьную программу он запустил и сильно «съехал», но невыполнение домашней работы уже прочно вошло в привычку. Еще бы: к хорошему привыкаешь быстро. Стоит ли говорить, что его успехи в языке равны нулю?

Учитель, который орет

Проходила практику в популярной гимназии. Раннее утро. Обычный 7-й класс: активные, непоседливые дети. Учитель любезно усадила меня за последнюю парту, и урок начался. С крика. Еще не успев переступить порог кабинета, она рявкнула так, что я подпрыгнула. Ощущения, конечно, не из приятных. Эти бесконечные 40 минут я не могла отделаться от чувства, что это я в чем-то виновата. На месте этих детей я уже просто от страха не смогла бы выдать ничего связного, что уж говорить о тех, кто вдобавок ничего не выучил. Следующим уроком была физика. Оказалось, что у детей по плану была лабораторная работа. Тут я вздрогнула еще раз, потому что помню, как это шумно. Встретила нас преподаватель — очень миловидная молодая дама. Она принялась объяснять, как выполнять работу, а дети тихонько слушали. Затем принесла необходимый инвентарь: металлические шарики, какие-то неизвестные мне приборы. Дети буквально преобразились: работу выполняли тихо, шепотом обсуждали что-то с напарниками. А если нужно было задать вопрос, то они спокойно поднимали руку, и преподаватель подходила к ним. Вдобавок она не повысила голос ни единого раза за весь урок. Я собственными глазами увидела любовь к детям и взаимное уважение.

Была на маникюре и никак не могла определиться с цветом

Манили ярко-розовые, красные цвета. Но я понимала, что 1 сентября не за горами и скоро идти в класс. Спросила совета у мастера: у нее сын-школьник. Так сказать, взгляд со стороны. Ответ сразил: «Сделай что-то нейтральное. Знаешь, какие сейчас родители? Сразу выскажут тебе за яркие ногти». В шоке от ее слов пребываю до сих пор. Почему вдруг у родителей появилось право критиковать мой внешний вид? А если я человек хороший и учитель замечательный, то какая разница, какого цвета у меня ногти? Сразу вспомнились примеры некоторых частных школ, где учителя вообще в джинсах ходят и на полу с детьми сидят. Учебный процесс от этого не страдает — даже наоборот. Так где же эта грань и кто вправе ее определять?

Неочевидные, но существующие права учителя

Педагог имеет право не отпускать ученика в туалет, так как несет за него ответственность. Если со школьником что-то произойдет, учитель будет отвечать.

Учитель имеет право не исправлять оценки ученика, даже если тот очень просит и принес сочинение, доказанную теорему или реферат на 20 страниц.

Учитель может повышать голос на класс, если при этом никого не оскорбляет и не переходит на личности. Другой вопрос — надо ли?

Может писать докладную как на отдельного ученика, так и на весь класс в целом.

Имеет право прервать занятие ради приглашения директора.

Если в образовательном учреждении не соблюдается закон, учитель может обратиться за помощью в соответствующий орган и получить моральную или материальную компенсацию.

Педагог сам выбирает день для консультаций родителей и учеников и имеет право отказать в разговоре, экономя свое время.

Имеет право еще и на написание жалобы как на руководство школы, так и на родителей, если на то есть обоснованные причины (оскорбление, шантаж, угрозы).

Как я признала свою ошибку

Как-то на родительском собрании меня спросили: «Нормально ли всему классу ставить двойки за тех, кто не сделал домашнее задание? Остальные-то сделали!» Естественно, я ответила, что это говорит о непрофессионализме учителя. Далее я попросила назвать того, кто так поступил, чтобы провести с ним беседу. Как вы думаете, кого назвал родитель? Конечно же меня! За одну секунду я вспомнила ситуацию, которая произошла на уроке примерно месяц назад. Половина класса не сделала домашнее задание, за что двойки я поставила всему классу. Не в школьный портал, конечно, но дети-то об этом не знали. Даже тем, кто задание сделал. При этом еще и произнесла: «Скажите спасибо Коле, Пете, Ване, Даше...» Конечно, на следующий день я ребятам сказала, что оценки выставила только тем, кто не сделал задание. Но, думаю, у ребят впечатление осталось. Поэтому после слов родителя мне стало очень стыдно. Я извинилась и объяснила ситуацию. Мы проговорили, что это было один раз и больше не повторится.

Как мы превращаем детей в роботов

Стадия № 1. Такой живой, он приходит в 1-й класс. Все время бегает на переменах и показывает Марьиванне, какую ему купили ручку. На уроке крутится, потому что за окном прекрасно падают листочки, а облака похожи на крокодилов. «Тишина в классе, когда учитель говорит! Не отвлекаться!»

Стадия № 2. Уже стал капельку взрослее. Знает о предложении и сложении чисел больше. Но все так же интересуется картинками в учебнике природоведения и тычет товарища в бок: «Смотри, какая картинка!» — «Так, Иванов, чем это ты там занимаешься? Двойка в журнал».

Стадия № 3. А теперь он уже ходит на плавание и гордится своими победами. Показывает медали учителю. Улыбается на следующий день после победы. «Иванов, ты все уже знаешь, если улыбаешься? Все сделал? Тогда возьми еще одно упражнение».

Стадия № 4. Надел красивую рубашку светло-фиолетового цвета. День рождения. 11 лет. Идет в школу, чтобы угостить ребят конфетами. «Это что за безобразие?! В школу мы ходим в форме, а не непонятно в чем. Ты похож на клоуна!»

Стадия № 5. Вчера родители сильно ругались. Переживал всю ночь и плакал. Утром даже не поел, побежал в школу, чтобы отвлечься. «Иванов, где твой учебник? Забыл? А голову ты не забыл? Двойка тебе за это!»

Финал. «Как же мне нравятся уроки географии и биологии! Стану великим ученым!» Носит в школу выращенную плесень и показывает всем одноклассникам на 1-м уроке из-под парты. «Ты разве не понимаешь, что тебе сдавать ОГЭ? Не сдашь ничего со своим поведением и плесенью. А от ОГЭ зависит твое будущее!» Плетется домой в 11-м классе, пялясь в телефон и думая о том, когда же уже окончит школу и сдаст экзамен. Когда же можно будет снова жить?

Самая большая ошибка, которую родители совершают в воспитании

Ошибка как раз в том и состоит, что родители начинают кричать на ребенка и воспитывать его в состоянии истерики и плача. В этот момент ребенок не способен воспринимать воспитательные речи. У ребенка подсознательно появляется понимание, что он не защищен родителями. Слова же, которые родители в этот момент говорят от безысходности и злости, воспринимаются наиболее остро и застревают в памяти на много лет. Поэтому всякие «Мы из-за тебя всю жизнь света белого не видели», «Ты нас предал» будут восприниматься в тысячу раз больнее. Магазин, детская площадка или школа — это не то место, где нужно отчитывать ребенка. Это должно происходить наедине. Иногда даже присутствие бабушки или любимой тети заставляет ребенка стыдиться и переживать из-за того, что его ругают. А это приведет к тому, что он вряд ли вас услышит, поскольку будет думать только о том, что здесь есть другие люди, перед которыми стыдно. Поэтому старайтесь разговаривать спокойно, наказывать, лишая какого-то приятного бонуса. Важно, чтобы ребенок понял: мама и папа рядом, просто так делать больше не нужно, так как они расстраиваются. Уважаемые родители, не совершайте ошибку: не кричите на ребенка во время плача. Скорее обнимайте его!

Как правильно проявлять любовь к ребенку

Часто в комментариях к постам я вижу, как многие родители пишут: «Я не могу рано забирать ребенка из школы, я работаю, не все такие богатые», «Я, в отличие от вас, бездельников, много работаю». Ситуации бывают разные. Каждый родитель хочет дать своему ребенку все, что может: хорошее будущее, какую-то материальную базу, знания. Многие это еще называют путевкой в жизнь. Но порой мы во всех этих стараниях забываем тратить на ребенка свое время и, главное, проявлять любовь. Мы делаем с ним уроки, вдалбливая материал, который он пропустил по невнимательности. Готовим ужин, помогаем собирать портфель, едем на выходных в загородный комплекс, чтобы показать ребенку лошадей или хаски. Но важно еще говорить ребенку о любви и проявлять ее и мелочами, действиями. Ребенку минимум 3 раза в день нужно говорить, как вы его любите, чтобы он рос уверенным в себе и не забитым. Особенно часто сложности с этим бывают обычно у пап, которые считают, что мужчина не должен проявлять ласку. Так отец отдаляет от себя ребенка, а если он хочет стать авторитетом, то и любовь тоже проявлять нужно. Рассказывать, что вы любите его не за что-то, а просто так.

Бонус: изнанка работы учителем — дневник моей подписчицы

1 сентября. Жуть как страшно! Переезд, новая школа, новые дети, новый коллектив... Ноги подкашиваются. 2 сентября. Вчерашний день прошел хорошо. Детки хорошие, только больно уж шумные. Начальство хорошее. Отвечает на все мои вопросы, во всем помогает. Спасибо. 10 сентября. Первые проблемы. И главное, кто? Поварихи! Истеричные поварихи, которые старше меня всего на пару лет, орут на меня ультразвуком за то, что я что-то там не дописала в электронном журнале! Пойду спрашивать у начальства, как и что заполнять. 20 сентября. Нет, я так больше не могу. 40 человек в классе на уроке английского языка в моем длинном узком кабинете. Как я научу их английскому, если меня с 7–8-х парт даже не видят, не то что не слышат! Как мне их обучить, если я за урок даже всех спросить не успеваю? Почему, черт возьми, здесь классы не делят на группы?! 2 октября. На работе пробыла до 21:00. Сейчас только на все сообщения по вайберу отвечу, перекушу и бахнусь спать. Легла спать в 02:00. 5 октября. День учителя. А по совместительству еще и мой день рождения. Нет, все-таки хороший у меня класс, замечательный. Поздравляют с днем рождения еще с утра, по телефону. День прошел отлично. Пожаловалась молодой коллеге на неразделенную любовь с физруком, который первым начал подкатывать, а сейчас дает старт назад. Секретничаем. 6 октября. Физрук опять проявляет знаки внимания. А можно немножко определенности? 8 октября. Физрук затих. Ну все, нет так нет. 30 октября. Скоро классно-обобщающий контроль (КОК). В первый раз слышу о таком. И я такая не одна. Идем с коллегами к завучам узнавать, что это такое и как это делать. Получили ответ: «Девочки, ищите все в интернете!» Пошли искать. Сделали все, как сказали.

4 ноября. КОК провалился. Директриса в очередной раз наорала на всех ультразвуком. Неправильно сделали КОК. Ничего не нужно было в интернете искать, завучи должны были доходчиво объяснить, что это такое и как это делать. Завучи получили сполна. Мы тоже. Предыдущие учителя наших классов — тоже. Им-то за что? Всем урезали зарплату на ₽ 15 000. Нам — потому что неправильно сделали КОК. Завучам — потому что не объяснили. Бывшим учителям наших классов — да просто так. 15 ноября. Впервые в жизни заболело сердце. Заболело сильно. Пошла в медпункт, накапали корвалол. Полегчало. 20 ноября. Меня обвинили в краже денег. Потребовали вернуть ученице ₽ 120 за то, что они куда-то списались со счета за столовую в то время, когда она была в поездке. Архив показал, что ученица якобы в это время даже не училась в моем классе. Чертова система, опять сбои! Были разборки. Завуч при всех детях кричала на меня благим матом в коридоре: «Ничего не знаю, вы классный руководитель, вы за это отвечаете! Деньги на бочку!» 22 ноября. Вышла на больничный. Слава богу, хоть отосплюсь, восстановлю нервы. 1 декабря. Многое обдумала. Иду увольняться. Боюсь сама не знаю чего. Жутко устала от всего. Часовой разговор с директором. Не так страшно, как я ожидала. Но теперь я свободна. Господи, иду домой, нет, несусь вприпрыжку, сияя счастьем. Больше меня никто не посмеет унизить. На мое счастье, директор попросила не выходить на 2 недели отработки после увольнения. Это же счастье! 5 декабря. Получаю всю гадость в сообщениях от одной родительницы. Как я посмела оставить детей? Как я смела брать больничный аж на целую неделю? Какой я безответственный человек! Услышала всю «правду» о себе. Еще раз поняла, насколько я счастлива. Я больше никогда не увижу этих людей. 10 декабря. Узнала от бывшей коллеги, что КОК состоялся во второй раз. Наорали на всех пуще прежнего. Будет еще один. Бог отвел меня от еще одного унижения. Слава тебе, Всевышний! 2 ноября 2020 года. Я — репетитор по английскому языку. Никаких подобных проблем у меня и в помине нет. Неадекватные родители, начальство, поварихи, физрук, дети, головные боли, срыв голоса, болезни сердца остались далеко в прошлом. Никаких сбоев в электронной системе, никому никаких денег не должна, никто не обвиняет в кражах, не орет ультразвуком, не унижает. Ни единого разочка не пожалела о том, что уволилась. Скучаю ли я по детям? Да, очень. Хотелось бы вернуться? Ни за что.