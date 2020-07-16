Я работаю учителем физкультуры и объясню, кому безжалостно ставлю тройки и что ждет освобожденных от занятий учеников

Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я учитель физической культуры в маленьком провинциальном городе. В свободное время я веду блог, в котором простыми словами рассказываю о своей работе.

Я познакомлю читателей AdMe.ru с буднями обычного педагога-физкультурника. А в качестве бонуса вас ждет пара непридуманных историй из школьной практики. И одна из них будет об оленеводе.

Почему я не очень хороший учитель

Я терпеть не могу строевую подготовку и требую от детей выполнения только необходимого минимума команд, которые нужны для организации урока. Мне не нужны рапорты физоргов: я и так вижу, кто отсутствует в строю. Нередко игнорирую рекомендуемые программы, предпочитая составлять свои. Я не люблю спортсменов. Человек, который замыкается на узкой специализации с раннего детства, не может успешно социализироваться. А еще я очень жесткий учитель. Требую на своих уроках дисциплины и близкого к 100 % посещения (исключения, правда, есть). Собственно, если оценивать мои действия, я оказываюсь достаточно неудобным для части учеников, родителей и других участников образовательного процесса. Но я такой, какой есть, меня не исправишь.

По традиции больше всего проблем возникает в конце четверти

Именно в это время дети начинают жаловаться на «вредного» преподавателя или, наоборот, загораются внезапной любовью к моему предмету. Начинаются постоянные хождения к учителю: индивидуально, вместе с классным руководителем или с родителями. В нашей школе 22 класса. В трех первых безоценочная система. Остальные, как говорится, попали. К сожалению, многие дети приходят в школу приятно провести время, а потом с удивлением обнаруживают, что, оказывается, надо какие-то «циферки» за учебу получать. Отсюда и возникает суета в конце четверти.

А теперь я расскажу, как выставляются оценки

В большинстве случаев никакой объективностью и не пахнет. Конечно, если учитель обладает сильной волей и определенным авторитетом, то и оценки будут выставляться по заслугам. В противном случае все будет зависеть от завуча, которому невыгодно снижать среднюю успеваемость в школе. Приведу пример. Мальчик здоров, но часто пропускает занятия «по семейным обстоятельствам». Приходит на урок и говорит, что ничего не может. Естественно, ставлю за четверть 3. Начинаются возмущения родителей, давление завуча. Даю возможность исправить: тесты, доклад. На тестирование не является, доклад отдает, не соизволив ничего рассказать. При этом у подобного ученика выходит 4 по другим предметам. Нет уж, спасибо. Отклонений в здоровье нет, значит, 3. Я часто нахожу в себе силы и выставляю четвертную тройку. Навстречу иду детям с реально ослабленным здоровьем (да, здесь оценка может быть не совсем объективна).

Кстати, освобождение от занятий не повод их прогуливать

Есть прямая зависимость: чем старше класс, тем больше «скамеечников». Я сейчас не говорю о тех, кто «кроссовки забыл» или у кого «мама форму постирала». Речь идет об освобожденных на основании официального документа. Кстати, интересно, что освобождение дается только от физических нагрузок. Отпустить с урока никакой врач не имеет права, ведь школа несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время нахождения в ее стенах. Временно освобожденный от физических нагрузок ученик должен присутствовать на уроке. Конечно, можно пойти навстречу родителям, но тогда они должны дать письменное обязательство в том, что берут на себя ответственность за ребенка. Что делать со «скамеечниками» на уроке? Малыши у меня рисуют или играют в шашки. Детей постарше подгружаю онлайн-тестами по физкультуре и привлекаю к судейству.

Пара слов о травмах на уроке

Случается, что к постоянным «скамеечникам» ненадолго присоединяются и ребята, которые слегка «перестарались» на занятии и заработали ссадины, ушибы, вывихи и растяжения. Бывают, конечно, и более неприятные повреждения, но редко. Что же делать учителю физической культуры в случае травмирования ученика? Это зависит от того, прошел ли педагог курсы первой доврачебной помощи. Если нет, нужно просто сообщить о случившемся медработнику школы, дежурному администратору, классному руководителю и родителям ученика, а потом вызвать скорую помощь и приготовиться писать кучу объяснительных. Если учитель окончил специальные курсы, то он не только сообщает о травме всем заинтересованным лицам, но и оказывает доврачебную помощь: обрабатывает ссадины, прикладывает холод к ушибам, обеспечивает неподвижность при вывихе или растяжении.

Еще одна проблема для учителя физкультуры: 2 класса в маленьком зале

Спортивный зал у нас в школе один. К тому же еще и маленький. Мы с коллегой любуемся друг другом и зрелищем переполненного спортзала 22 занятия в неделю. Считаем удачей, когда на уроке вместе близкие по возрасту классы: и программа у них схожая, и упражнения примерно одинаковые. В этом случае урок проводим совместно: один вводную часть, второй — основную. Или один работает с девочками, другой с мальчиками. Беда, если расписание сводит в спортзале 1-й и 11-й классы (такая петрушка у нас 5 раз в неделю стабильно). В этом случае приходится чем-то жертвовать. Минут 20–25 классы занимаются раздельно на своих половинах зала. Следующие 5–7 мин. малыши играют, а затем садятся на скамейки, и зал полностью отдается старшеклассникам.

И как в таких условиях подготовить детей к олимпиаде по физкультуре?

Кстати, эта предметная олимпиада была изначально направлена не только на проверку теоретических знаний школьников, но и на освоение практических навыков. Но сейчас гимнастика из школьной программы практически ушла, а акробатические упражнения (банальные кувырки, «березки», «ласточки», «колеса») в нашем городе используют в своей работе всего 4 учителя: я и еще 3 фанатика. И о каких результатах на олимпиаде может идти речь? Конечно, нам говорят: «Готовьте одаренных детей». Только как это сделать, когда программу по предмету режут да и родители не всегда идут навстречу? И куда простому физруку деваться?

Выкручиваться приходится и на обычных занятиях

Обычные мячи, обручи и прочий инвентарь быстро приходят в негодность. Об этом надо сообщать завхозу и бухгалтерии — тогда собирается комиссия и вся рухлядь списывается. По идее, затем она должна утилизироваться. Но те же маты, к примеру, на городскую свалку не вывезешь. Поэтому утилизируется только малая часть, а все остальное преобразуется во что-то другое. Не совсем законно, каюсь, но без этого я не получил бы многих полезных вещей. Взять хотя бы приказавшие долго жить волейбольные и баскетбольные мячи. Любой уважающий себя учитель физической культуры знает, как изготовить модные сейчас медболы. «Скончавшиеся» обручи — это вообще клад. Из них я делаю эстафетные палочки, заготовки для игры в городки, детские барьеры и дополнительный инвентарь для подвижных игр. Из старых матов получаются отличные тоннели для лазанья, списанные лыжи идут на стеллажи, из поврежденных реек гимнастической стенки получаются отличные биты.

Но при этом я всегда готов идти в ногу с прогрессом

Недавно я оценил «жиросжигательное» приложение, которое скачала на телефон моя дочка. В ее юную 12-летнюю головку пробралась мысль об излишнем объеме талии. Мои слова о том, что все замечательно, и последующая лекция о пользе небольшой жировой прослойки пролетели мимо ее сознания. Вскоре моему вниманию было представлено приложение с названием типа «Уберем жир с живота за 30 дней» (мое скептическое хмыканье). Рассмотрел его поподробнее. Е-мое, я был приятно удивлен. Конечно, с помощью подобного комплекса жир с живота убрать проблематично. Но он оказался идеальным вариантом для легкой утренней гимнастики. А еще мне понравился индивидуальный подход при выполнении упражнений и ненавязчивые советы: «Если вам тяжело, то...» Теперь в свою педагогическую копилку я добавляю и такие приложения. Пользу оценил.

Бонус: школьные истории о зимних забавах и оленеводе

Проводил как-то городские соревнования для младших школьников «Зимние забавы». Пришла и команда школы-интерната. Контингент понятен: сироты, дети из семей со сложной жизненной ситуацией. Казалось бы, сейчас будут устраивать шоу с нарушением всех правил. Ага, сейчас. Если дети из остальных школ орали или могли пробежать по размеченной площадке, то эти ребята сначала поднимали руку: «А можно спросить...» Низкий поклон учителям и воспитателям (да и сами детки молодцы).

Ага, сейчас. Если дети из остальных школ орали или могли пробежать по размеченной площадке, то эти ребята сначала поднимали руку: «А можно спросить...» Низкий поклон учителям и воспитателям (да и сами детки молодцы). Взял классное руководство 5-классников. Отработали с ними все моменты посещения столовой: дежурство, получение завтраков, гигиенические процедуры. И вот как-то на неделе решил заглянуть, проверить их. На завтрак давали блинчики и кисель, поэтому моя «банда» решила поесть стоя. Стулья, естественно, не сняли со столов. Захожу, удивляюсь. «Что за лес оленьих рогов?» — спрашиваю про неснятые стулья. Отвечают хором: «Это мы стадом пришли». Охранник еще неделю после этого называл меня оленеводом.

А вы любили в школе уроки физкультуры? Или только став взрослым, осознали пользу упражнений и здорового образа жизни?