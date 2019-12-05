Я работаю стилистом и готова поделиться 11 хитростями, которые помогут выглядеть шикарно

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Ничто не меняется так быстро, как мода. Но люди все равно отчаянно пытаются уследить за ней. Самой актуальной информацией владеют стилисты, и некоторые из них (на радость нам) делятся ею в сети. На страничку в инстаграме стилиста из Красноярска Александры Газинской подписаны более 50 тыс. человек. Она никогда не посоветует: «Вот это носите, а это — ни в коем случае». Однако рекомендует обратить внимание на некоторые приемы, если вы хотите идти в ногу со временем.

Мы в AdMe.ru жадно изучили блог Александры и поняли, что носить, чтобы выглядеть круто в повседневной жизни.

Какие колготки выбрать

Черные плотные колготки — это зимняя база. Некоторые могут заменить их темно-коричневыми или синими.

Некоторые могут заменить их темно-коричневыми или синими. Если вы натура более творческая, то можете поиграть цветом однотонных колготок. Оттенок выбирайте в тон либо обуви, либо платья или юбки.

Если вы готовы на серьезные эксперименты, то есть принтованные колготки, которые по цвету могут ни с чем не совпадать, а просто служить неким акцентом.

Но в любом случае главным условием носки однотонных колготок является отсутствие блеска. Мало того что из-за него вы будете выглядеть дешево, так он еще и объема ногам добавляет. Поэтому выбирайте матовую фактуру, и не прогадаете.

Мало того что из-за него вы будете выглядеть дешево, так он еще и объема ногам добавляет. Поэтому выбирайте матовую фактуру, и не прогадаете. Для праздников, того же Нового года, можно рассмотреть и колготки с блеском, стразами, пайетками — вариантов множество, но все они не для повседневных образов.

Как определиться с посадкой брюк и джинсов

Многие заблуждаются, думая, что сейчас в моде исключительно максимально высокая посадка брюк. Во-первых, очень высокие брюки хорошо смотрятся не на каждой фигуре, а во-вторых, они могут сильно исказить пропорции фигуры, если, например, ноги слишком длинные. Поэтому средняя посадка является более универсальной.

Заправлять джинсы в сапоги все еще актуально. Но есть несколько нюансов

Сапоги должны быть с широким голенищем. Между ним и ногой нужно пространство.

Между ним и ногой нужно пространство. Также брюки можно заправлять в невысокие ботинки.

Брюки или джинсы тоже должны быть свободными.

Заправляя брюки в сапоги, не пытайтесь запихнуть их туда плотно. Нужно сделать это с легкой небрежностью: для этого можно просто заправить их в сапоги, а потом присесть, встать, и получите нужный результат.

Кто может носить велосипедки, которые сегодня на пике моды

Сегодня велосипедками называют и бермуды, и бриджи. В общем, все, что заканчивается в районе колена. Стоит научиться отличать все эти виды брюк друг от друга. Велосипедки. Заканчиваются выше колена. Варианты, которые сделаны из тонкой ткани с блеском — опасная штука. Они идут только обладательницам очень стройных ног.

Заканчиваются выше колена. Варианты, которые сделаны из тонкой ткани с блеском — опасная штука. Они идут только обладательницам очень стройных ног. Бермуды. Разрешены почти всем женщинам. И это их огромный плюс. Длина обычно до середины колена, но могут быть чуть длиннее, силуэт свободный.

Разрешены почти всем женщинам. И это их огромный плюс. Длина обычно до середины колена, но могут быть чуть длиннее, силуэт свободный. Бриджи. Почти все те же обтягивающие велосипедки, но уже до середины колена и из более плотной ткани. В них можно и не прикрывать паховую зону.

Почти все те же обтягивающие велосипедки, но уже до середины колена и из более плотной ткани. В них можно и не прикрывать паховую зону. Капри. Подобная модель брюк длиной до середины голени почти всегда лучшее решение.

Сейчас в моде кожа. Как не выглядеть в ней вульгарно

Избегайте обтягивающих кожаных вещей. Пример неудачного сочетания — кожаные лосины с короткой кожаной курткой.

Пример неудачного сочетания — кожаные лосины с короткой кожаной курткой. Если много кожаных элементов, то спуститесь с каблуков на низкую подошву или наденьте кроссовки.

или наденьте кроссовки. Разбавить образ можно базовой простой вещью — белой футболкой, свитером или джинсами. ⠀

белой футболкой, свитером или джинсами. ⠀ Кожаные вещи должны быть актуальными в этом сезоне — это, пожалуй, самое главное правило.⠀

Как носить спортивный топ вне спортзала

Надевайте с брюками и юбками с высокой посадкой, чтобы сильно не оголять живот, оставив на виду только зону ребер.

Не стоит носить топ как самостоятельный элемент, надевайте что-то сверху: рубашку, куртку, жакет.

Носите с джинсами и юбками с завышенной талией.

Если у топа плотная чашка, можно обойтись без белья под ним, а если тонкая фактура, лучше надеть бюстгальтер.

Актуальная в прошлом сезоне вещь не может резко стать антитрендом

Возникает ощущение, что в антитренды человек записывает эту вещь только в том случае, если сам ее не купил. Задача стилиста не просто сказать «Снимите это немедленно!», а выйти из ситуации красиво: предложить использовать предмет гардероба в каком-то новом комплекте, по-разному миксуя. Например, популярный ремень никогда не испортит ваш вид, в отличие от остальных вещей в образе.

Как выглядеть стройнее

Цвет одежды — мощнейший инструмент, и им нужно правильно пользоваться. Черный визуально кажется дальше, а светлые оттенки, наоборот, ближе. Поэтому для тех зон, которые вы хотите уменьшить, выбирайте более темные цвета, чем для тех, которые хотите выделить.

мощнейший инструмент, и им нужно правильно пользоваться. Черный визуально кажется дальше, а светлые оттенки, наоборот, ближе. Поэтому для тех зон, которые вы хотите уменьшить, выбирайте более темные цвета, чем для тех, которые хотите выделить. Монохром прекрасно справляется с задачей сделать силуэт стройнее.

прекрасно справляется с задачей сделать силуэт стройнее. Плотность ткани. Более плотная ткань поможет скрыть животик и нежелательный объем.

Более плотная ткань поможет скрыть животик и нежелательный объем. Корректирующее белье. Оно не сделает вас намного стройнее, но однозначно сгладит неровности фигуры.

Оно не сделает вас намного стройнее, но однозначно сгладит неровности фигуры. Акценты. Делайте акцент на более выигрышной части тела, отводя внимание от ненужной зоны.

Делайте акцент на более выигрышной части тела, отводя внимание от ненужной зоны. « Воздух». Одежда не должна сильно прилегать к телу. Ей следует быть в меру свободной, при этом подчеркивать силуэт.

Одежда не должна сильно прилегать к телу. Ей следует быть в меру свободной, при этом подчеркивать силуэт. Правильная длина. Блуза или жакет могут прикрыть самую широкую часть вашего бедра, если вы хотите ее спрятать.

Блуза или жакет могут прикрыть самую широкую часть вашего бедра, если вы хотите ее спрятать. Осанка. Особенно важна при наличии пышной груди: расправленные плечи ее поднимают.

С приходом холодов не стоит убирать бермуды и брюки кюлоты

Носите их с сапогами-трубами, это создаст непрерывную вертикаль. Но если этот вариант кажется вам слишком экстравагантным, то смело надевайте сапоги-чулки, которые делают ноги бесконечно стройными и длинными.

Тем, кому надоели бесконечные топы и футболки, советую попробовать жилет

Носить этот предмет гардероба можно в абсолютно разных вариантах: на голое тело вместо топа,

на спортивный топ,

на блузу или водолазку в мелкую сетку,

на рубашку в деловом стиле,

поверх футболки. К такому жилету подойдет любой низ: и брюки, и джинсы, и кюлоты, и юбка. Главное, чтобы у них была средняя или высокая посадка, чтобы между низом и жилетом не оставалось пространства.

Реальный и инстаграмный мир слишком далеки друг от друга

«Весь инстаграм в этом ходит, поэтому я это не надену!» — такие комментарии я часто вижу под разными стильными фото на просторах интернета. Однако в городе почти нет людей с фотографий. Если в инстаграме за день можно увидеть с десяток стильных образов с велосипедками или любым другим трендовым атрибутом, то на улицах своего города вы столкнетесь в лучшем случае с одним таким модником.

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Девушки, которых вы видите в сети, могут быть из разных уголков страны, поэтому вероятность пересечься с ними в одних и тех же велосипедках слишком ничтожна. Если вам что-то нравится, оно близко вам по стилю, то не стоит задумываться о том, сколько людей носят такие же вещи.