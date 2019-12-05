Я работаю стилистом и готова поделиться 11 хитростями, которые помогут выглядеть шикарно
Ничто не меняется так быстро, как мода. Но люди все равно отчаянно пытаются уследить за ней. Самой актуальной информацией владеют стилисты, и некоторые из них (на радость нам) делятся ею в сети. На страничку в инстаграме стилиста из Красноярска Александры Газинской подписаны более 50 тыс. человек. Она никогда не посоветует: «Вот это носите, а это — ни в коем случае». Однако рекомендует обратить внимание на некоторые приемы, если вы хотите идти в ногу со временем.
Мы в AdMe.ru жадно изучили блог Александры и поняли, что носить, чтобы выглядеть круто в повседневной жизни.
Какие колготки выбрать
- Черные плотные колготки — это зимняя база. Некоторые могут заменить их темно-коричневыми или синими.
- Если вы натура более творческая, то можете поиграть цветом однотонных колготок. Оттенок выбирайте в тон либо обуви, либо платья или юбки.
- Если вы готовы на серьезные эксперименты, то есть принтованные колготки, которые по цвету могут ни с чем не совпадать, а просто служить неким акцентом.
- Но в любом случае главным условием носки однотонных колготок является отсутствие блеска. Мало того что из-за него вы будете выглядеть дешево, так он еще и объема ногам добавляет. Поэтому выбирайте матовую фактуру, и не прогадаете.
- Для праздников, того же Нового года, можно рассмотреть и колготки с блеском, стразами, пайетками — вариантов множество, но все они не для повседневных образов.
Как определиться с посадкой брюк и джинсов
Многие заблуждаются, думая, что сейчас в моде исключительно максимально высокая посадка брюк. Во-первых, очень высокие брюки хорошо смотрятся не на каждой фигуре, а во-вторых, они могут сильно исказить пропорции фигуры, если, например, ноги слишком длинные. Поэтому средняя посадка является более универсальной.
Заправлять джинсы в сапоги все еще актуально. Но есть несколько нюансов
- Сапоги должны быть с широким голенищем. Между ним и ногой нужно пространство.
- Также брюки можно заправлять в невысокие ботинки.
- Брюки или джинсы тоже должны быть свободными.
- Заправляя брюки в сапоги, не пытайтесь запихнуть их туда плотно. Нужно сделать это с легкой небрежностью: для этого можно просто заправить их в сапоги, а потом присесть, встать, и получите нужный результат.
Кто может носить велосипедки, которые сегодня на пике моды
Сегодня велосипедками называют и бермуды, и бриджи. В общем, все, что заканчивается в районе колена. Стоит научиться отличать все эти виды брюк друг от друга.
- Велосипедки. Заканчиваются выше колена. Варианты, которые сделаны из тонкой ткани с блеском — опасная штука. Они идут только обладательницам очень стройных ног.
- Бермуды. Разрешены почти всем женщинам. И это их огромный плюс. Длина обычно до середины колена, но могут быть чуть длиннее, силуэт свободный.
- Бриджи. Почти все те же обтягивающие велосипедки, но уже до середины колена и из более плотной ткани. В них можно и не прикрывать паховую зону.
- Капри. Подобная модель брюк длиной до середины голени почти всегда лучшее решение.
Сейчас в моде кожа. Как не выглядеть в ней вульгарно
- Избегайте обтягивающих кожаных вещей. Пример неудачного сочетания — кожаные лосины с короткой кожаной курткой.
- Если много кожаных элементов, то спуститесь с каблуков на низкую подошву или наденьте кроссовки.
- Разбавить образ можно базовой простой вещью — белой футболкой, свитером или джинсами. ⠀
- Кожаные вещи должны быть актуальными в этом сезоне — это, пожалуй, самое главное правило.⠀
Как носить спортивный топ вне спортзала
- Надевайте с брюками и юбками с высокой посадкой, чтобы сильно не оголять живот, оставив на виду только зону ребер.
- Не стоит носить топ как самостоятельный элемент, надевайте что-то сверху: рубашку, куртку, жакет.
- Носите с джинсами и юбками с завышенной талией.
- Если у топа плотная чашка, можно обойтись без белья под ним, а если тонкая фактура, лучше надеть бюстгальтер.
Актуальная в прошлом сезоне вещь не может резко стать антитрендом
Возникает ощущение, что в антитренды человек записывает эту вещь только в том случае, если сам ее не купил. Задача стилиста не просто сказать «Снимите это немедленно!», а выйти из ситуации красиво: предложить использовать предмет гардероба в каком-то новом комплекте, по-разному миксуя. Например, популярный ремень никогда не испортит ваш вид, в отличие от остальных вещей в образе.
Как выглядеть стройнее
- Цвет одежды — мощнейший инструмент, и им нужно правильно пользоваться. Черный визуально кажется дальше, а светлые оттенки, наоборот, ближе. Поэтому для тех зон, которые вы хотите уменьшить, выбирайте более темные цвета, чем для тех, которые хотите выделить.
- Монохром прекрасно справляется с задачей сделать силуэт стройнее.
- Плотность ткани. Более плотная ткань поможет скрыть животик и нежелательный объем.
- Корректирующее белье. Оно не сделает вас намного стройнее, но однозначно сгладит неровности фигуры.
- Акценты. Делайте акцент на более выигрышной части тела, отводя внимание от ненужной зоны.
- «Воздух». Одежда не должна сильно прилегать к телу. Ей следует быть в меру свободной, при этом подчеркивать силуэт.
- Правильная длина. Блуза или жакет могут прикрыть самую широкую часть вашего бедра, если вы хотите ее спрятать.
- Осанка. Особенно важна при наличии пышной груди: расправленные плечи ее поднимают.
С приходом холодов не стоит убирать бермуды и брюки кюлоты
Носите их с сапогами-трубами, это создаст непрерывную вертикаль. Но если этот вариант кажется вам слишком экстравагантным, то смело надевайте сапоги-чулки, которые делают ноги бесконечно стройными и длинными.
Тем, кому надоели бесконечные топы и футболки, советую попробовать жилет
Носить этот предмет гардероба можно в абсолютно разных вариантах:
- на голое тело вместо топа,
- на спортивный топ,
- на блузу или водолазку в мелкую сетку,
- на рубашку в деловом стиле,
- поверх футболки.
К такому жилету подойдет любой низ: и брюки, и джинсы, и кюлоты, и юбка. Главное, чтобы у них была средняя или высокая посадка, чтобы между низом и жилетом не оставалось пространства.
Реальный и инстаграмный мир слишком далеки друг от друга
«Весь инстаграм в этом ходит, поэтому я это не надену!» — такие комментарии я часто вижу под разными стильными фото на просторах интернета. Однако в городе почти нет людей с фотографий. Если в инстаграме за день можно увидеть с десяток стильных образов с велосипедками или любым другим трендовым атрибутом, то на улицах своего города вы столкнетесь в лучшем случае с одним таким модником.
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Девушки, которых вы видите в сети, могут быть из разных уголков страны, поэтому вероятность пересечься с ними в одних и тех же велосипедках слишком ничтожна. Если вам что-то нравится, оно близко вам по стилю, то не стоит задумываться о том, сколько людей носят такие же вещи.
Какие советы вы готовы применить в своей жизни?
Фото на превью PacificCoastNews / East News, Survivor,PacificCoastNews / East News