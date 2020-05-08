Я работаю риелтором и расскажу, почему люди не хотят переезжать из хрущевок и каких квартирантов надо бояться как огня

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Геннадий Климов помогает людям продавать и арендовать квартиры, а параллельно ведет блог, в котором делится секретами своей профессии. И надо сказать, многие из его заметок похожи на приключенческие рассказы: никогда не знаешь, что на этот раз выкинут их герои.

Нам в AdMe.ru стало интересно, как проходят будни риелтора и какие подводные камни таит в себе работа с покупателями и арендаторами. А в бонусе к этой статье вы найдете матрицу решений, которая поможет вам определиться с выбором новой квартиры или варианта отдыха.

Рискованнее всего сдавать однокомнатные квартиры. Безопаснее — двушки. Объясняю почему

Среди арендаторов однушек много тех, кто еще не имеет опыта съема жилья или самостоятельной жизни. Это как одиночки, так и молодые пары. Они способны капитально «уделать» квартиру всего за месяц проживания и благополучно переехать в новое жилье, благо однушек на рынке аренды всегда предостаточно. В двушки обычно заселяются состоявшиеся семьи. Некоторые пары без детей также могут позволить себе снять жилье, где одна из комнат станет использоваться в качестве рабочего кабинета. И относиться к чужой собственности они будут гораздо ответственнее. Трешки — это излюбленное жилье для студентов (мини-общежитие), командировочных и многодетных семей. Износ интерьера и обстановки будет высокий, а квартира без пристального внимания хозяина быстро превратится в сарай.

Почему квартиранты оставляют долги по коммуналке

2 квартиры, 2 не самые приятные истории. Собственники проживают далеко, поэтому они попросили меня принять у арендаторов их жилье и забрать ключи. Квартира № 1. Заселялся юноша. Во время подписания договора присутствовала его мать, которая отлично отрекомендовала сына: учится, работает программистом. Парень прожил в квартире полгода и накопил долг в размере ₽ 8 тыс. за коммуналку. Я застал их с вещами на выходе. Мать паренька безапелляционно бросила мне: «Денег у нас сейчас нет». В ее взгляде я прочитал окончание фразы: «И не будет». Беру с парня расписку, что обязуется погасить долг в течение месяца. Квартира № 2. Въезжала семейная пара со взрослым сыном. Через несколько месяцев съехали по причине развода. Хозяйка выяснила, что не оплачена коммуналка на ₽ 11 с лишним тыс. Проверяю квартиру, и вдруг звонит телефон. Бывший квартирант нетрезвым голосом интересуется: «Вы звонили мне недавно. Что вам нужно?» Я спрашиваю: «Рома, ты когда приедешь?» А он говорит: «Все, не приеду, мы в расчете». И бросил трубку. Этого могло бы не произойти, если бы собственницы ежемесячно сами передавали показания счетчиков и оплачивали коммуналку. Отсутствие контроля расслабляет даже самых хороших квартирантов.

Почему люди живут в старых домах, имея возможность купить квартиру в новостройке

Я был сильно удивлен, когда узнал, сколько на самом деле поклонников старых хрущевок. Конечно, тут есть и спорные моменты: не хватает парковок, слабая шумоизоляция и довольно высокая коммунальная плата. Но все это, по мнению многих жильцов, с лихвой окупается преимуществами. Развитая инфраструктура. Дома старой постройки прочно завладели самыми лучшими местами в любом городе: рядом с детскими садами, школами, больницами и остановками общественного транспорта.

Дома старой постройки прочно завладели самыми лучшими местами в любом городе: рядом с детскими садами, школами, больницами и остановками общественного транспорта. Адекватные соседи встречаются здесь чаще, чем в новостройке. Плюс бабульки на лавочках присматривают за детьми, пока те играют во дворе.

встречаются здесь чаще, чем в новостройке. Плюс бабульки на лавочках присматривают за детьми, пока те играют во дворе. Качество постройки. Новые дома зачастую собирают из некачественных материалов и стыдливо прикрывают их фасадной плиткой. А почти все «старички» выстроены из добротного кирпича.

Новые дома зачастую собирают из некачественных материалов и стыдливо прикрывают их фасадной плиткой. А почти все «старички» выстроены из добротного кирпича. Малоэтажность. По мнению урбанистов, чем меньше этажей в доме, тем выше социальная ответственность каждого жителя за прилегающую территорию. Иначе говоря, люди бережнее относятся к тому месту, где живут, и к тому, что их окружает.

Чувствую себя неловко, когда приходится сдавать неряшливые квартиры

Я никогда не перестану критиковать собственников, которые сдают свои квартиры в неряшливом состоянии. Во-первых, это неуважительно по отношению к арендаторам. Во-вторых, не удивляйтесь, если они впоследствии будут небрежно относиться к вашему жилью и имуществу. Ведь вы сами сдали людям свою «грязнулю». А подобное притягивает подобное. Ранимым людям с тонкой душевной организацией я мягко и нежно намекаю, что в квартире «не хватает уюта» и ее неплохо бы «освежить». Если же и после этого грязь остается, то, когда мне передают ключи, я беру тряпку и делаю влажную уборку самостоятельно.

Странные квартиранты, с которыми не хочется больше работать

Самые ненадежные квартиранты — это люди, которые в экстренном порядке ищут жилье, решая свои сиюминутные проблемы. Несомненно, бывают исключения. Но в основном это люди, встречи с которыми, как говорят, и врагу не пожелаешь. Вот примеры из моей практики. Интеллигентный разведенный мужчина. Он прожил в квартире моего клиента чуть больше месяца и за это время превратил ее в настоящий свинарник. Залога и оставшихся денег за последний месяц хватило, чтобы привести жилище в порядок.

Странные девушки, сбежавшие через пару недель из квартиры из-за домового, который их «мучил по ночам». И даже денег за непрожитое время с хозяйки требовать не стали. Что это было?!

Молодой человек, сбежавший из родительского дома. Уже на следующее утро этот парень позвонил мне и устроил настоящую истерику, что он не мог спать. Когда я с хозяйкой приехал на квартиру, нас уже ожидала мать блудного сына.

Скромная девушка, которая позвонила мне через пару месяцев после заселения и сообщила, что снова ищет жилье. Выяснилось, что предыдущее сгорело «от сигареты в ее постели». Собственники же после этого случая продали квартиру и больше не связывались с арендой.

На показ пришел дурно пахнущий квартирант...

Недавно показывал квартиру взрослой семейной паре, и от мужчины очень неприятно пахло. Кто-то подумает, что, возможно, у человека проблемы со здоровьем, которые могут быть у любого. Но нет. «Аромат» красноречиво говорил именно о нечистоплотности. Владелец жилья решил довериться моему мнению и отказал этим людям. Что делают собственники, если нежелательный квартирант готов прямо сейчас заключить договор и внести плату за жилье? Обычно они говорят: «Мне нужно подумать, посоветоваться с мужем / женой». Часто встречается вариант: «Я еще буду делать ремонт» (мол, потом и поговорим, если, конечно, к тому времени вы еще будете в поиске).

3 способа проверить квартиросъемщика на чистоплотность и порядочность

Дам вам несколько советов, основанных на моем опыте. Пригласите кандидата в арендаторы войти в вашу квартиру первым. Если человек не снимет обувь, то он потенциальный неряха.

Скажите: «Я вижу, что вы немного нервничаете. Может, перекурим?» И подбодрите, чтобы человек не стеснялся. Тот, для кого курить в квартире норма, с легкостью согласится на ваше предложение.

Намекните, что соседи сверху (снизу, сбоку) — ваши хорошие знакомые, которые уже пару раз связывались с вами по поводу шума или неприличного поведения предыдущих квартирантов. Наблюдайте за реакцией. Если люди склонны к хулиганскому поведению, то они отнесутся к этой информации очень своеобразно.

Покупатель втирался в доверие, чтобы взять денег в долг

История от одного собственника. Он 1,5 года пытался самостоятельно продать старую квартиру. И вот на горизонте появляется долгожданный покупатель, который без торга соглашается купить жилье за наличные. Но есть небольшая загвоздка: у покупателя деньги лежат на депозите под большие проценты, поэтому нужно подождать месяца 3. За это время покупатель несколько раз посещает продавца по разным причинам: уточняет что-то по документам или просто забегает под предлогом «мимо проходил». В итоге он настолько сблизился с продавцом, что занял у того деньги, чтобы заказать необходимую мебель и технику перед покупкой. На фоне квартиры это совсем небольшая сумма — около ₽ 100 тыс. Вот только за пару дней до сделки покупатель вдруг перестал отвечать на телефонные звонки, а вскоре его номер и вовсе оказался недоступным.

Что полезно знать перед продажей недвижимости

Не факт, что сделанный вами косметический ремонт увеличит стоимость недвижимости, но он точно позволит вам быстрее продать квартиру. На фоне других объектов ваш может выглядеть более привлекательным.

На покупателей негативно действуют яркие цвета и кислотные краски. Избавьтесь от них до продажи. Потому что человек сразу будет прикидывать, во сколько ему обойдется перекрашивание стен и замена плитки.

Первое впечатление — самое сильное. Помните, что посторонние запахи и бардак оставляют неизгладимое впечатление. Поэтому перед тем, как принять потенциальных покупателей, наведите чистоту и порядок.

Сразу же расскажите, какая мебель, бытовая техника и предметы останутся в квартире при продаже. Это будет приятным бонусом для покупателей.

Дешевые квартиры с отличным ремонтом. Что с ними не так?

Если вы ищете жилье на сайтах объявлений, то частенько попадаются квартиры в превосходном состоянии по цене ниже рыночной. Звоните, чтобы договориться с продавцом, а его телефон выключен или он не поднимает трубку. На самом деле этих квартир просто не существует, а все фотографии из объявления скачаны из интернета. Это легко проверить: достаточно навести курсор на фото и выбрать опцию «найти это изображение в поисковике». Низкая цена, фальшивое изображение, недоступность владельца объявления говорят о том, что объявление фейковое. Но зачем это все? Дело в том, что после звонка на телефон, указанный в объявлении, ваш номер попадет в базу, которую продают риелторам, застройщикам и другим заинтересованным лицам. И спустя некоторое время вам будут звонить всякие Ирины, Саши, Пети, Артуры, Васи, Марины и предлагать квартиры. Только уже реальные и по рыночным ценам.

Из-за этих подводных камней клиенты отказывались покупать недвижимость

В нашем городе при поиске жилья на вторичном рынке можно столкнуться с неадекватными хозяевами, агентами-обманщиками и людьми, выдающими себя за собственников. Вот случаи из моей практики. Девочка с «приданым». Одну из квартир показывала смазливая девчушка, разве что не школьница. В силу своей молодости она не скрывала, что спешит избавиться от полученной по наследству квартиры, пока... На этом месте она осеклась и стала мило улыбаться. Мы тоже поулыбались в ответ, но мой клиент решил не связываться с этой сделкой «от греха подальше». «Доверенный» внук. Квартиру показывал молодой парень. Он сразу признался, что не совсем собственник — продает недвижимость по доверенности от бабушки. Мол, та неходячая, из больниц не вылезает, деньги нужны на лечение и на санаторный отдых. Позвонить бабушке не получится: плохо слышит. Попросили пакет документов на квартиру для проверки юристом. При ознакомлении выяснилось, что бабуля дала доверенность только для сдачи внаем. Занавес!

Самая необычная квартира, которую приходилось сдавать в аренду. Дому более 100 лет

Однажды мне довелось сдавать квартиру в старинном доме. Находится он в центре города, где раньше было много дореволюционных домов, принадлежавших купцам или дворянам. Здание было построено в 1911 году на средства Общества по борьбе с нищенством. Помимо приюта на 70 мест, здесь размещалась школа для детей-сирот и небольшая церковь. После 1920 года дом представлял собой коммуналку. Собственница, с которой я работал, выкупала комнаты соседей и соединяла их в одну большую квартиру, площадь которой сейчас составляет около 200 кв. м. Состояние жилья, мягко говоря, непригодное для проживания. Но хозяйка оборудовала для арендаторов небольшую часть квартиры. Забавно, но, когда я делал опрос в своем Instagram, спрашивая, что это за место, многие всерьез решили, что это фото из музея.

Бонус: покупаем квартиру с помощью матрицы решений

Жила-была одна семья: Олег и Ольга. И они были настолько разными людьми, что не могли договориться даже в таких мелочах, как им провести свободное время. Настало время покупать собственное жилье. Они пересмотрели немало квартир, но много спорили и не смогли решить, какую же выбрать. Тогда один риелтор предложил им применить научный подход. Муж и жена сели составлять таблицу, в которой каждый из них должен был перечислить все значимые для него параметры жилья. После просмотра очередной квартиры Олег и Ольга выставляли свою оценку по каждому из этих критериев.

В результате Олег и Ольга купили квартиру, которая набрала максимальное количество баллов. Я выделил красным цветом то, что оказалось наиболее важным для них обоих: цена, возраст дома, сторона света и близость школы. Решение было принято без лишних споров и головной боли. Возможно, этот способ подойдет и вам. А вместо квартиры запросто можно рассматривать любую покупку или, к примеру, выбирать вариант отдыха.