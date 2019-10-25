Я работаю психологом более 10 лет и хочу рассказать, какие 3 вещи в отношениях важны для мужчин, а какие — для женщин

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Меня зовут Борис Герцберг, и сегодня я хочу рассказать об отношениях и о том, что от них ждет каждый из партнеров. Мужчинам нужны в отношениях 2 вещи. Ладно, 3, но 2 — основные. Начнем с 3-й. Эта вещь — симпатия и, возможно, любовь. Почему «возможно»? Потому что отношения начинаются не с любви, а с симпатии. И если мужик вам действительно симпатичен, то знайте, что мужчине нужны две вещи:

1. Чтобы к нему относились как к мужчине.

2. Чтобы его ценили.

Начнем с 1-го пункта, потому что многие женщины не понимают, что такое «относиться к мужчине как к мужчине». Я сталкиваюсь с этим в практике с завидной регулярностью: женщина ведет себя гиперответственно. Она главная в паре, и это не о ее месте. Это о том, что она в паре «взрослая», а рядом с ней «ребенок», инфантил, который, в принципе, и привыкает к этой роли. В результате «взрослая» женщина, которая быстро берет на себя материнские функции («Какой он у меня непутевый!»), и муж-«ребенок» («Да, я такой!») образуют подобие отношений. Подобие, потому что в этих отношениях прежде всего накрывается секс. За ним нивелируются женско-мужские роли, уступая место родительски-детским отношениям. Мужчина перестает считаться мужчиной. На него не полагаются. Его мера ответственности подвергается сомнению. В нем вообще регулярно сомневаются и теряют к нему доверие. В вас когда-нибудь регулярно сомневались? Это состояние полностью лишает человека веры в себя. В таких отношениях не будет счастлива ни одна из сторон. Вот для чего нужно относиться к мужику как к мужику.

2-й пункт: как именно ценить мужчину. И здесь сейчас будет вопрос: «Почему именно мужчину?! Всех надо ценить!» Потому что забудьте на секунду о своей персоне и посмотрите на другую. Если у вас есть симпатия к этому мужчине, то вам захочется спросить себя: «Что же нужно ему, а не „всем“?» Если нет, то возможно, он для вас инструмент для самоактуализации, и тогда речь не идет об отношениях. Мужчины живут в мире достижений. Им важно быть положительно оцененными, потому что мир мужчин очень иерархичный. Мужчины смотрят друг на друга сверху вниз или снизу вверх. То, как они будут смотреть на других, зависит от того, как мужчина смотрит на себя. Поэтому мужчина:

— должен знать, что он молодец;

— должен слышать это прежде всего от своей женщины. Мужчина нуждается в том, чтобы его достижения хвалили и ценили. Да, нуждается! Да, любые! «А может, мне ему еще хлеб с маслом сделать?!» Необязательно, просто похвалите его, если он сделал хлеб с маслом сам. Заметьте это. Для мужчины невероятно ценно, когда женщина замечает и отмечает его достижения. Даже самые маленькие, и особенно их. Потому что без них невозможны достижения большие. И поддержка. Не постоянная критика, а поддержка. Прежде всего эмоциональная. Она заключается в женском спокойствии, в теплом слове, в мягком контакте, в котором мужчина может расслабиться ненадолго и снова вернуться в жесткий мужской мир конкуренции. Поддерживать — это не значит вовлекаться в его проблемы. Поддерживать — это не значит раскрывать его насильно, если он не готов. Это из точки симпатии (снова!) слышать его и быть способной оценить.

Я много работаю с женщинами над темой отношений. Хочу показать ситуацию с такой вот универсальной практической трудностью, которая возникает между мужчиной и женщиной.

Когда мужчина говорит «может быть». — Любимый, у меня получится?

— Может быть, я же не эксперт. — У нас все будет хорошо?

— Кто знает? Может быть. Ну да, наверное, будет... — Я забеременею в этом году?

— Ну я же не врач! Может быть. Постараемся. Эти «может быть» — ответы зверски бесят женщин. Мужчины этого не понимают. «Я же не могу точно предсказать, — говорит он. — Во всем нужна мера критики и сомнений». Но женщина, когда спрашивает о чем-то с надеждой, ищет не прогнозов. Она ищет поддержки.

«Сделаем обязательно».

«Я вообще не знаю, как будет, но я буду все время с тобой и помогу тебе».

«Я вижу, что тебе тяжело, мне тоже тяжело. Мы все с тобой преодолеем».

«У тебя все получится. Ты просто устала».

Вот приблизительно то, что хочет слышать женщина в ответ на свою неуверенность. Старайтесь, как мужчина, не раскачивать женскую лодку тревоги и не кормить ее червячка сомнения. Женщины не глупы и понимают, что результат не спрогнозировать. Но им нужны ваша спина и душевная сила, чтобы преодолеть свою неуверенность по отношению к проблеме. Женщина хочет 3 вещи:

1. Увидеть, что ее слышат.

2. Увидеть, что мужчине не все равно.

3. Опереться на мужской островок уверенности в себе.

Когда женщина это получает, она сама прекрасно справляется со всеми своими трудностями. В общем, 3 вещи у каждого. Но очень многие пары так и живут без них. И там, где мужчина не чувствует себя мужчиной, женщина не чувствует себя женщиной. И наоборот. Если вы не хотите или не можете делать так, чтобы ваш любимый человек чувствовал себя в отношениях с вами счастливым, то теряете вы оба.