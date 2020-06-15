Я работаю парикмахером и расскажу, как мы вредим волосам, думая, что ухаживаем за ними

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Вера работает в индустрии красоты более 6 лет. Это как раз тот мастер, который не просто делает стрижки, а советует, как поддерживать здоровье волос и их привлекательный внешний вид. Своими профессиональными секретами она делится в блоге «Дневник парикмахера».

В процессе создания этой статьи мы в AdMe.ru поняли, что пора пересмотреть свои правила ухода за волосами. А в качестве бонуса вас будет ждать история о девушке, которая решила сделать в салоне растяжку цвета, вот только исправлять ошибки пришлось именно Вере.

Как часто полагается мыть голову

Я сама мою голову каждый день. Как бы я ни пробовала и ни подбирала шампуни, пытаясь выдержать подольше, мне уже на второй день приходилось ходить с хвостиком или использовать не особо полезный для кожи сухой шампунь. Многие думают, что если мыть голову ежедневно, то она будет быстрее пачкаться. На самом деле кожа головы и пряди сильнее страдают от загрязнений у корней волос, чем от их частого мытья. Кожный жир, грязь, пыль, которые ежедневно накапливаются на голове, закупоривают поры, отчего волосы получают меньше питательных веществ. Для жирной кожи головы можно раз в месяц использовать шампунь глубокой очистки. А еще в таком случае отлично помогают мужские шампуни.

Почему весной и осенью волосы сильнее выпадают

Сразу говорю: стрижка не поможет (ко мне пару раз приходили укорачивать волосы, думая что они выпадают под силой тяжести). Как правило, сезонное выпадение проходит само собой. Наша задача — не усугубить ситуацию, а попробовать снизить потери правильным уходом.⠀ Наладить питание и восполнить недостаток витаминов.

и восполнить недостаток витаминов. Отказаться от стимулирования разогревающими масками (перцовыми и горчичными). Из-за их раздражающего действия проблема может только усугубиться.

(перцовыми и горчичными). Из-за их раздражающего действия проблема может только усугубиться. Укреплять корни волос с помощью специальных тоников, масел и ампул от выпадения волос (проконсультируйтесь с трихологом). Шампунь от выпадения волос не поможет — он не может проникнуть в кожу головы и повлиять на корни.

с помощью специальных тоников, масел и ампул от выпадения волос (проконсультируйтесь с трихологом). Шампунь от выпадения волос не поможет — он не может проникнуть в кожу головы и повлиять на корни. Делать массаж кожи головы и шеи — он усиливает приток крови, тем самым благоприятно влияет на рост волос.

— он усиливает приток крови, тем самым благоприятно влияет на рост волос. Пройти курс физиотерапии с прибором Дарсонваля в салоне красоты или у трихолога.

Хна и басма — страх парикмахера

Почему же мастера боятся хны и басмы? Ответ прост — после осветления, обесцвечивания и окрашивания на волосах выходит страшный матовый зеленый оттенок, появляются рыжина и синева. И избавиться от них порой невозможно. Многие женщины используют хну и басму. А что? Натурально, дешево и лечит волосы. К сожалению, мало кто задумывается о последствиях. Даже бесцветная хна разрыхляет кутикулу волоса, он становится пористым, а значит, визуально более толстым. Многие женщины считают, что волос стал плотнее, так как увеличился в объеме, но это заблуждение. Парикмахер может вывести из волос растительные пигменты, но это тяжелая и длительная работа. Сначала необходимо использовать смывку из 70 % спирта, потом на 30 минут покрыть прядь маслом. Далее предстоит мытье с шампунем глубокой очистки. Процедура повторяется до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Но и это еще не все — мастеру предстоит долго возиться с осветлением волос и нейтрализацией предыдущего оттенка.

Почему путаются волосы

Это может происходить из-за неправильного ухода или вредных привычек. Я, например, часто накручиваю волосы на палец, отсюда и узелки на волосах и появление «сечки» на концах. Но самая частая причина запутывания прядей — их сухость. Волосы состоят из стержня и оболочки, похожей на черепицу. Когда верхний слой высыхает, плотно примыкающие друг к другу чешуйки раскрываются и цепляются друг за друга, образуя узлы. Чтобы предотвратить это, нужно чаще делать увлажняющие маски и использовать специальные спреи — сразу после мытья и на сухие волосы в течение дня. Особо подвержены спутыванию тонкие волосы. Их обладательницам стоит более ответственно подойти к выбору шампуня — он должен бережно очищать и не пересушивать. Лучше выбирать шампуни, в составе которых есть следующие компоненты: sodium cocoyl isethionate, sodium lauroyl methyl isethionate, сocamidopropyl Betaine, lauryl glucosid и decyl glucoside.⠀

Нужно ли делать ботокс

Ботокс часто путают с кератиновым выпрямлением, но это совсем другая процедура. Ее действие направлено на «восстановление» волос. Почему я использую кавычки? Потому что таким образом невозможно вернуть прядям здоровье. Получится лишь временно заполнить поврежденные участки внутри волос, улучшить их внешний вид и устранить спутанность. Если мастер будет делать горячий ботокс, то с большой вероятностью он пережжет вам волосы. Некоторые парикмахеры умудряются использовать одну и ту же температуру утюжка как для натуральных волос, так и для слабых блондированных локонов. А еще ботокс смывается через месяц, а если повезет, то через два. Волосы возвращаются в первоначальный вид, и приходится снова бежать в салон. Кстати, средняя цена такой процедуры 3–4 тыс. рублей — на эти деньги можно купить много качественной продукции для волос и привести их в порядок (тогда ваша красота точно не смоется).

Как вода влияет на волосы и кожу головы

Если на ваших кранах и в чайниках есть белый налет, это говорит о жесткости воды. И поверьте, точно такой же налет остается и на ваших волосах. Соли кальция и магния понемногу копятся, и локоны становятся безжизненными и ломкими. Одновременно на пересушенной коже головы может появиться перхоть, а также повыситься риск возникновения экземы. Жесткая вода вредна для окрашенных волос — она быстро вымывает цвет, и даже самый яркий холодный блонд быстро становится желтым. Волосы, забитые солями, хуже поддаются окрашиванию, их сложнее осветлить и придать холодный оттенок. Как решить проблему: установить фильтр на душевую насадку или кран;

мыть голову кипяченой водой;

использовать питательные и увлажняющие бальзамы и маски для волос.

Почему ваш шампунь только вредит и как поменять его на менее агрессивный

Приобретая шампунь, многие обращают внимание на «натуральность» состава, но мало кто задумывается, что такое SLS (Sodium Lauryl Sulfate — лаурилсульфат натрия). А ведь постоянное использование сульфатов может вызвать раздражение, сухость, зуд, развитие аллергических реакций и выпадение волос. Эти вещества делают наши замечательные локоны вялыми, ведь они отлично удаляют не только загрязнения волос, но и естественный защитный барьер кожи. Часто слышу от клиенток: «Я пользуюсь только сульфатным шампунем и не могу перейти на другой, сразу появляется жуткая перхоть и зуд». Это потому что ваша кожа головы уже привыкла к агрессивным компонентам. Воспользуйтесь шампунем глубокой очистки, несколько раз помойте голову новым средством, перетерпите эти неприятности, и все будет в порядке. А вот какие компоненты не навредят вашим волосам: Lauryl glucoside (продукт из кокосовой глюкозы);

Decyl Glucoside (из кукурузного крахмала и кокосового масла);

Sodium Lauryl Sulfoacetate (из кокосового масла);

Sucrose Laurate и Sodium Lauroyl Sarcosinate.

Чем грозит сон с мокрыми волосами

Никогда, ни в коем случае не ложитесь спать с мокрыми волосами. Даже если сильно устали — высушите, ну или хотя бы подсушите их. В противном случае утром вы не сделаете хорошую укладку и не создадите прикорневой объем. Если во время сна волосы приняли определенное положение или приплюснулись, вы никак не сможете это изменить. Если я хоть немного не досушу голову — с утра проснусь с зудом! Влажные волосы — идеальная среда для всякого рода бактерий и микроорганизмов. Итогом могут стать перхоть, шелушение кожи и другие неприятности. После мытья промокните волосы, но не трите и не заворачивайте их — для этого они слишком чувствительные и ломкие. Сушку феном лучше всего начинать с холодного воздуха — он менее вреден для волос. А если вы сильно устали и вам лень возиться с волосами, можете использовать специальный спрей для быстрой сушки.

Развенчиваю мифы о мужском облысении

Вокруг лысых мужчин всегда много разговоров — их либо обожают, либо пренебрегают. Хочу развенчать несколько мифов о лысых головах и, возможно, поднять кому-то самооценку. Миф № 1: Облысение можно вылечить мазями, кремами и народными средствами. На самом деле работающих препаратов всего единицы, и их назначает медик. Эти средства используются не для того, чтобы залысины заросли, а чтобы приостановить выпадение волос.

На самом деле работающих препаратов всего единицы, и их назначает медик. Эти средства используются не для того, чтобы залысины заросли, а чтобы приостановить выпадение волос. Миф № 2: Пересадка волос обязательно поможет . Нет гарантии, что эти волосы будут с вами всегда. Через некоторое время они все равно могут выпасть.

. Нет гарантии, что эти волосы будут с вами всегда. Через некоторое время они все равно могут выпасть. Миф № 3: Не нужно следить за прической и тратиться на стрижку. Лысые мужчины бреют голову раз в 5–7 дней. А те, у кого идеально гладкая голова, бреют ее каждые 3 дня либо делают лазерную эпиляцию. Помимо этого приходится регулярно использовать специальные средства против сухости кожи головы. А теперь главное — плюсы лысины. Такая голова визуально делает мужчину крупнее и массивнее. Поэтому многие бодибилдеры бреются наголо или делают короткие стрижки. А как парикмахер я заявляю: с бритой головой мужчина всегда будет выглядеть стильно, стрижка впишется в любой образ и не придется заморачиваться с укладкой.

Бонус: как я спасала волосы после салона красоты (история из практики)

Позвонила мне соседка и, плача в трубку, попросила прийти к ней и исправить окрашивание. Я взяла с собой волшебный парикмахерский чемодан и скорее побежала. Выяснилось, что она сходила в какой-то салон красоты и попросила сделать растяжку цвета. Я даже растерялась, когда увидела, что с волосами сотворили в салоне: прикорневая зона светлее, а дальше идут рыжие пятна и темные концы. Признаюсь, не люблю работать на дому: некуда ставить инструменты и неудобно смывать краситель. Но раз пообещала, значит, надо держать слово. Я приняла решение почистить пятна, протонировать в натуральный оттенок и прокрасить корни. Да, впереди еще много работы, но хотя бы пятен больше нет и в принципе с таким окрашиванием уже можно выходить на улицу. Клиентка моя рада, ей все понравилось.

А как вы ухаживаете за своими волосами? У вас есть проверенные рецепты красоты?