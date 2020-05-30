Я работала в ювелирном магазине и готова рассказать, почему больше не куплю там ни одного украшения

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Работать в ювелирном магазине — это все равно что часами находиться в шкатулке, полной сокровищ. Хотя труд этот может быть очень тяжелым (попробуйте потаскать 2 раза в день увесистые планшетки с украшениями из сейфа и обратно или пообщайтесь с капризными покупательницами), в нем много позитива. Приятно помогать людям совершать важные покупки для самых счастливых моментов жизни.

Профессионалы не очень любят раскрывать свои секреты, но для редакции AdMe.ru я готова сделать исключение и рассказать все, что я узнала за долгие годы работы в ювелирной отрасли.

Как я стала продавцом в ювелирном

Есть мнение, что стать продавцом ювелирных изделий может не каждый. За весь мир не скажу, но я получила место в магазине одного из самых известных еще в СССР брендов, просто зайдя по объявлению, с улицы. Никаких рекомендаций, никаких знакомств. Последние могут понадобиться позже, когда вам захочется перейти на точку с большей проходимостью или под крылышко к более «оборотистому» управляющему. Вернее, управляющей. Хотя в главном офисе и правлении у нас работали в основном мужчины, ни одного продавца или директора мужского пола за все годы работы я не встретила. Сейчас даже самой интересно стало: парней просто не берут или им в голову не приходит идти на такую работу?

Как проходит обучение

Первый месяц был очень тяжелым. Учеников сразу ставят за прилавок, правда, прикрепляя к более опытному продавцу, выдают тяжелый талмуд с теоретическими сведениями, но на этом ввод в профессию и заканчивается. Различные курсы повышения квалификации, встречи с представителями ювелирных заводов бывают, но редко и не для всех. По сути, средний продавец в ювелирке ничуть не более подкован, чем средний покупатель. Все зависит от того, насколько человек сам заинтересован в знаниях. Поэтому я всегда говорю знакомым: «Чувствуете, что продавец отвечает уклончиво, плавает в теме, — не стесняйтесь попросить помочь вам другого работника, более опытного».

Как вы уже поняли, многие продавцы в ювелирном магазине, мягко говоря, не очень хорошо разбираются в камнях, сплавах и технологиях сборки. Они могут много рассуждать о качестве огранки, чистоте камня, тонкости работы, но очень часто это набор заученных фраз, приятно ласкающих уши покупателя, а не реальные факты. Поэтому, если вам нужна настоящая консультация, обращайтесь к геммологам — специалистам по камням — или, если вас интересует художественная ценность, к ювелирам.

Как мы помогаем с выбором

Как у каждого продавца, у меня была задача продать побольше и подороже. У магазина есть план, и его надо выполнять, поэтому нет ничего удивительного в том, что я буду предлагать вам сначала то, что выгодно сбыть мне. К примеру, если вы хотите себе что-нибудь «с синим камешком», то я начну с того, что предложу украшение с сапфиром или топазом, а не с лазуритом или цирконом. И не потому что оно красивее или «больше подходит к вашим глазам и стилю», а потому что на ценнике стоит приятная кругленькая цифра. Не стесняйтесь говорить, что цена вам не подходит, в таком случае я буду дальше искать заветный камешек, но уже из тех, что подешевле.

Ювелирные изделия — хорошее вложение денег?

Это одно из самых распространенных заблуждений. Купите в магазине кольцо и попробуйте тут же зайти с ним в ломбард — сколько вам за него предложат? Хорошо, если 20–30 % от того, что вы только что заплатили. В стоимость изделия заложена работа ювелиров, наценка торговой сети, налоги, покупают же у вас на вес металл и камень. Чтобы сдать изделие не как лом, оно должно обладать подтвержденной художественной ценностью. А это совсем не про штамповки, которые лежат на прилавках крупных ювелирных сетей.

А что насчет известных ювелирных брендов? Tiffany, Buccellati, Cartier — это гигантские корпорации, которые выпускают узнаваемые драгоценности. Если вы готовы переплачивать в 3, а то и в 5 раз за то, чтобы тот, кто разбирается, издали видел, что у вас серьги от Boucheron, то кто вам запретит? Моя подруга, кстати, как-то попросила знакомого ювелира повторить колечко от Tiffany. Он очень неохотно сделал реплику из аналогичных материалов, и она обошлась вместе с работой примерно в € 5 000 против € 15 000 в официальном магазине.

Как инвестировать в драгоценности

И тем не менее вкладывать капиталы в ювелирные изделия выгодно. Но для этого нужно иметь очень хороших консультантов-геммологов и немалые «лишние» деньги. Следует знать, что дорожают со временем крупные (не менее 1 карата для драгоценных и не менее 5 для полудрагоценных) камни, вставленные в штучные изделия или в изделия из редкой серии от известных ювелиров. Больше всего сейчас ценятся (не считая совсем уж старинных драгоценностей с провенансом — подтвержденной документами историей владения) украшения, изготовленные в начале и середине прошлого века.

Насколько натуральны натуральные камни

Покупатели часто допытывались: «А это точно натуральные камни?» Чтобы не вдаваться в длительные подробности, чаще всего я просто говорила: «Да, конечно», но на самом деле правильный ответ: «А что вы называете натуральным?» Есть камни искусственно выращенные, «синтетика», но за основу взята крошка настоящего самоцвета очень низкого качества. Химически полученный камень абсолютно идентичен своему природному аналогу. А есть природные, но прошедшие специальную обработку. И в этом нет ничего страшного. Вас же не смущает, что камень, чтобы он выглядел лучше, подвергают огранке?

Что будет, если не подвергать натуральные камни никаким манипуляциям? Если в них есть изъян, они так и останутся унылыми, то есть тусклыми, неяркими, никакой природной красоты вы от них не дождетесь, а цены даже на настоящие рубины и изумруды будут удивительно низкими. Камни же с трещинами могут просто расколоться в любой неудачный момент.

У меня была клиентка, которая просила выложить перед ней украшения и водила над ними руками — искала камни с «той самой» энергетикой. Она могла так развлекаться часами, иногда хватала меня за руку и требовала, чтобы я почувствовала, как «фонит» драгоценность, выбранная ею, какое от нее идет тепло. Кто-нибудь удивится, если я скажу, что большая часть камней в выбранных ею украшениях были как раз синтетическими?

Как продавец может вас обмануть

Правильный ответ: в большой ювелирной сети никак. Ввести в заблуждение, напев об уникальности камня и изделия, — да, но он все равно продаст его по той цене, что указана на бирке (а скорее всего, еще и скидку сделает). Среди моих покупательниц ходила легенда о продавцах, которые подменяют то изделие, которое вы мерили, на другое, из сейфа, похуже. Такое не столько невозможно, сколько бессмысленно. Если речь идет об украшении ценой не в сотни тысяч, они все типовые: у них не только одинаковый вес оправы, но и чистота и каратность камней также идентичные. Если же изделие выпущено тиражом в несколько экземпляров, то в одном магазине нет смысла держать их в количестве большем, чем 1 штука, — подменить просто не на что.

Каких покупателей мы не любим

Продавцы ювелирных изделий мало чем отличаются от тех, кто торгует колбасой: и те и другие терпеть не могут покупателей, которые ведут себя с нами как с обслугой, хамят и скандалят. Как-то у нас очень прилично одетая женщина «элегантного возраста» выбирала серьги, очень дешевые, а значит, сделанные из тонко раскатанного золота — металл этот мягкий и в таком количестве легко гнется и деформируется. Выбирала для себя, и я предупредила, что по толщине мочки они ей не подойдут. Она все равно потребовала показать и стала мерить. В результате погнула дужку. Так после этого она еще и на меня же наорала, хотя никто не заставлял ее покупать испорченное изделие. А в другой раз пришел весьма простецкого вида мужчина немножко подшофе и с комплиментами и улыбками сделал нам кассу, взяв невероятно дорогой комплект с сапфирами и брильянтами.

Одна клиентка вернулась через пару месяцев после покупки и бурно скандалила из-за купленного топаза — мол, выцвел, покрылся царапинами, фальшивку подсунули. Когда ее аккуратно спросили: «А как часто вы его носите?», она гордо ответила: «Да не снимая!» Ей задали следующий вопрос: «А перед тем как мыться или посуду мыть, тоже не снимаете?» Она отвечает: «Девушка, что вы пристаете с дурацкими вопросами?! Это же камень! Что ему станется?» А дело в том, что камень камню рознь: топаз — это же не булыжник и не алмаз с его легендарной твердостью, он нежный, можно сказать, мягкий. А еще драгоценные камни не любят мыло, шампуни, лишний нагрев, некоторые не переносят долгого нахождения на солнце. Носить их, не снимая, — большая ошибка.

Зачем мне предлагают почистить мои драгоценности?

Не стоит в таком предложении искать подвох — никто не собирается менять ваши камни на подделку. Предлагают же по нескольким причинам: нам выгодно задержать вас в магазине подольше, вдруг вы что-то присмотрите за это время; нам хочется, чтобы вы почаще заходили именно к нам. И если на точке есть ювелир, пока мы чистим колечко или сережки, можно увидеть, не расшатались ли крепления, не стоит ли обновить покрытие, и предложить ремонт, но уже за плату.

Кстати, вы можете сами попросить почистить украшения. Это не просто можно, но и нужно в том случае, если оно начинает менять цвет и даже попахивать. Такое возможно в одном случае: в сплаве есть медь. Это может быть стерлинговое серебро, красное золото — неважно, медь, даже если ее немного, склонна вступать с маслами и кислотами на нашей коже в различные реакции, оставляющие противный жирный налет и неприятный запах. Единственный способ избежать этого — покрыть украшение специальной прозрачной эмалью у ювелира или же просто очень аккуратно покрасить внутреннюю часть, соприкасающуюся с кожей, прозрачным лаком для ногтей.

Часто ли грабят ювелирные

Я проработала в магазине 5 лет, и мелких краж у нас не было. Однако ситуации, когда в помещение входит шумная компания, все начинают мерить разное и помногу, напрягают. Так же как и одиночные, но очень суетливые покупательницы, чьи пальцы унизаны кольцами. Обычно, если продавец вам не доверяет, он будет стараться до последнего демонстрировать товар на себе. А вот у моей знакомой в эксклюзивном бутике кольцо с крупным рубином сумели подменить. Девушка долго мерила разные колечки, потом отдала все кучей, и одно кольцо было с якобы оторвавшейся биркой. Подмену обнаружили только через несколько часов.

Зато на мою точку произошло самое настоящее вооруженное нападение. Влетели парень с девушкой, уложили персонал на пол, разбили витрину. Охранник успел нажать тревожную кнопку, которая не только вызывает подмогу, но и включает хитрый механизм, опрокидывающий украшения внутрь прилавков. Хорошо, что обошлось без жертв, — нам на инструктаже всегда говорили: «Не геройствуйте!», вот мы и не стали. Грабители унесли несколько планшеток с ювелиркой, мужчину поймали сразу, женщину — через несколько лет. Такие вот Бонни и Клайд.

Как правильно подобрать кольцо

Все стараются выбрать колечко по размеру, а так делать не надо. Вы же намучаетесь с ним, ведь есть сотни причин, по которым пальцы становятся толще, — от беременности до жары и стресса. И только что идеально сидевшее кольцо просто впивается в палец. Лучше берите то, что вам немножко великовато. Для кольца побольше всегда можно заказать силиконовую вкладку или попросить приварить изнутри несколько серебряных или золотых шариков. Ужимать украшение, вырезая часть, следует лишь тогда, когда вам досталась вещь не менее чем на 1,5–2 размера больше нужного. И знаете, еще невероятно бесит, когда дамочка просто ввинчивает кольцо на палец, потом вздыхает и начинает его снимать, часто даже поплевывая, «чтобы лучше шло».

Как поступать с «бабушкиными» украшениями

Драгоценности, которые перешли к вам по наследству, «бабушкины» украшения, которые вы не собираетесь носить, но и продавать за бесценок не хотите, не стоит носить в ювелирные магазины, радостно обещающие обменять их на что-то более современное. Такая сделка для вас будет удивительно невыгодной, ведь ваше кольцо возьмут по цене лома, камень оценят по самой низкой шкале, а продадут вам вещь со всеми наценками. Найдите хорошего ювелира и закажите переделку. Если мастер не раскрученный, обойдется вам это даже дешевле, чем вы доплатите в магазине за новую вещь. Украшение же будет не банальной штамповкой, а по-настоящему ценным.

Где лучше покупать драгоценности и стоит ли брать дорогую бижутерию

Свои украшения я стараюсь брать в комиссионных, у начинающих ювелиров, на крупных профессиональных ярмарках, но никак не в больших сетевых магазинах. Даже с учетом того, что у продавца имеются скидки, получается все равно дорого. Многие отговаривают покупать драгоценности за границей, и я понимаю почему. Российская система контроля одна из самых продуманных, за рубежом же вам действительно могут продать черт знает что. Одна покупательница долго тыкала мне в лицо кольцом, в котором якобы настоящий, не выращенный бриллиант, а затем даже приволокла сертификат на него. Ну что я могу сказать — в бумажке на английском языке был указан вес и наименование камня. Ни слова про его природу, ни буковки про то, производились ли с ним какие-то манипуляции.

Даже самые известные ювелирные бренды продают не только драгоценности, но и бижутерию. Это возможность работать с качественными, пусть и искусственными материалами, экспериментировать с кожей, деревом, необычными металлами типа вольфрама или стали, оригинальными вставками. При этом наценка на такие материалы даже близко не стоит с наценкой на ювелирку. Но обратите внимание, что на аукционах стоимость винтажной бижутерии сопоставима с ценой на драгоценности.

Какие драгоценные камни самые редкие

Представление о бриллиантах как о самых ценных и редких камнях ошибочно. Изумруды, сапфиры, рубины и другие корунды могут быть гораздо более уникальными. Но кроме них существуют и другие, менее известные камни, например «стальные» и «арбузные» турмалины, дихроичные титаниты и танзаниты. Есть множество прекрасных самоцветов, которые покупают не так часто, просто потому что не знают о них.

Когда мои увлеченные астрологией покупательницы жаловались на то, что «их камень» не подходит им по цвету, мне всегда было приятно открыть им новые горизонты и рассказать, что, к примеру, топаз необязательно должен быть синим, более того, розовый или зеленый ценится выше и выглядит роскошнее.

Можно ли покупать драгоценности онлайн

Бытует мнение, что покупать драгоценности онлайн нельзя. Я не совсем согласна с этим утверждением. Если речь идет об очень дорогих, эксклюзивных изделиях, то, конечно, риск слишком велик. И не только потому что вас могут обмануть, но и потому что украшение может просто не подойти вам по размеру, не сочетаться с тоном кожи, толщиной пальцев, формой мочки. Но, если вы намерили в магазине колечко или сережки, щелкнули их артикул, а затем нашли на сайте производителя или официального представителя такие же, но дешевле, то самой большой неприятностью может стать некорректная работа почты.

А у вас есть своя коллекция драгоценностей? Каких изделий в ней больше — украшений от известных брендов, винтажных колечек и сережек или необычных творений независимых ювелиров?