Я работала в турецком отеле с системой «все включено» и знаю, почему вам может не достаться забронированный номер

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Привет, меня зовут Женя. С самого детства я была уверена, что окружающая меня унылая реальность промышленного городка — явление временное. Я устроилась на работу в турагентство, и первая же рабочая поездка в Анталью перевернула мою жизнь с ног на голову. Я увидела новый мир — солнечный, беззаботный и яркий. Пожалуй, тогда-то и появилась в моей голове шальная мысль отправиться в эту страну с целью пожить и поработать там.

Я признаюсь читателям AdMe.ru, легко ли мне было трудиться на ресепшен в турецком отеле. А в бонусе к статье подскажу, как правильно вести себя, если во время отдыха приключилась неприятная ситуация.

Как я устроилась на работу в отель

Попасть сразу на хорошее непыльное место без опыта, рекомендаций или протекции невероятно тяжело. Даже если ты обладаешь всеми необходимыми навыками и до этого тебе обещали, что с трудоустройством проблем не будет. Что касается последнего, то таким образом часто вешают лапшу наивным туристкам сами сотрудники отелей и турбизнеса. А когда окрыленные девушки приезжают устраиваться, то со стороны «гарантов» рабочих мест начинаются неуклюжие отмазки и оттягивание сроков. Все потому, что здесь невежливо говорить неприятную правду в глаза. Меня выручила знакомая владелица турагентства, которая сообщила, что в отеле неподалеку у нее есть знакомые и там ищут русскоговорящего сотрудника на ресепшен. А вообще, если вы мечтаете о работе в хорошем отеле, то знайте: вы должны быть молоды, хороши собой, стройны, выносливы, стрессоустойчивы и коммуникабельны. Знание языков — необходимое условие. Английский, русский и турецкий — по умолчанию. Немецкий — тоже хорошо. Но если вы хотите стать по-настоящему незаменимым и ценным в Турции, учите китайский, японский или французский.

Несколько слов о нашем отеле

Небольшой 4-звездочный отель на 300 номеров находился на окраине Мармариса, в районе Сителер на первой береговой линии. Состоял он из 2 корпусов. В одном были стандартные номера, в другом семейные. Между корпусами — бассейн, у бассейна — бар. Отель был не новый, но очень светлый, аккуратный и чистый. Больше половины отдыхающих в отеле составляли финны — обычная история для Мармариса. Когда-то, лет 30 назад, именно финские туристы и экспаты открыли миру этот курорт. До сих пор там есть отели, которые почти полностью ориентированы на туристов из скандинавских стран. На втором месте была Дания, потом Великобритания, ну и наконец, сборная солянка из граждан России, Украины и Беларуси. Моими работодателями стали состоятельные и образованные люди. Дело было семейное (как и в 80 % случаев в любой сфере бизнеса в Турции). Родом они были из Стамбула, а первоначальный капитал глава семейства сколотил на коврах и золоте. Потом его сыновья взяли в аренду свой первый отель.

Внутренняя кухня: взаимоотношения персонала

Сотрудники отеля работали вместе уже много лет, поэтому атмосфера среди персонала царила семейная. А неизбежные в высокий сезон конфликты напоминали скорее супружеские стычки, чем реальные скандалы. Все проблемы решал Баран-бей — мой непосредственный начальник и менеджер отдела регистрации. Но главным смыслом его жизни была война с бухгалтерией. Это привычное дело в любом отеле. Бухгалтерия возмущена, что ресепшен единолично распоряжается чаевыми в валюте, и считает, что зарплату нам можно вообще не выдавать. Ресепшен же раздражает постоянное вмешательство бухгалтеров, которые трясутся над всеми квиточками, чеками и приходниками-расходниками. Глава нашего отдела хаускипинга (управления гостеприимством) Мехмет-бей, несмотря на высокую должность, передвигался по отелю с пульверизатором в одной руке и тряпочкой в другой. Это был чернобровый мистер Пропер, оставляющий за собой след из сияющего мрамора и аромата морской свежести. За устранение технических неполадок отвечал Демир-бей — этакий Левша в турецких реалиях. В общении с ним приходилось лавировать от неприкрытой лести и откровенного упрашивания до показной строгости и мнимых угроз. Зато в мою смену все работало и вовремя чинилось, а гости не скупились на отличные отзывы и чаевые. С департаментом еды и напитков мы особо плотно не контактировали, кроме тех моментов, когда нужно было набрать и распечатать дневное меню, передать пожелания или жалобу.

Условия труда

Меня часто ставили в утреннюю смену — с 8:00 до 16:00, когда производилась вся основная работа: выезды, заезды, оформления, жалобы и пожелания. Несмотря на стресс и усталость, я любила такое расписание. В 17 часов я была уже дома и могла заниматься своими делами. Униформа была шикарная: голубая рубашка, черные брюки и темная обувь. Первые дни я выделывалась в туфлях-лодочках, а потом бросила это дело и переобулась в мягонькие ортопедические кроссовки, которые делали 8 часов за стойкой ресепшен почти незаметными. Макияж требовали неброский. Приходить на работу разрешалось чуть ли не минута в минуту к началу смены, и точно так же можно было уходить. Общаясь с гостями, я была удивлена тем, что многие искренне считали, будто служащие отеля питаются тем же, что и постояльцы, или в крайнем случае тем, что осталось от общего стола. «Все включено» же. На самом же деле сотрудники питаются в столовой для персонала, скрытой глубоко в недрах отеля. Там есть свои повара и отдельное меню. Как правило, это традиционные турецкие блюда: тушеная фасоль, тушеные или жареные овощи, нут, макароны с белым сыром, много риса, овощные салаты, простые сладости, йогурт и белый хлеб. В принципе все было вкусно, но очень быстро надоедало. Когда раз или два в месяц давали куриные шницели с картошкой фри, мы неслись на обед с топотом школьников, с трудом дождавшихся перемены.

Зарплата и чаевые

Платили мне минимальный оклад, но чаевые в месяц составляли ровно столько же, а то и намного больше. К тому же я часто отправляла гостей к знакомому турагенту, и если они во время экскурсий покупали кожу или золото, то мне прилетала неплохая комиссия в валюте. Из-за этих рекомендаций меня не очень любили отельные гиды, но я особо не расстраивалась. Являясь единственным русскоговорящим сотрудником, я была нарасхват и обязанности свои выполняла с лихвой: заселяла в хорошие номера, улаживала недоразумения, разруливала конфликты, старалась помочь с любыми просьбами и пожеланиями. Мы прекрасно сработались с моим начальником и сформировали с ним отличный тандем. Я выбивала у него различные плюшки для своих туристов и получала за это от них чаевые, а он взамен требовал только одно — сдавать ему весь подарочный алкоголь. Но я никогда не видела его пьяным или с похмелья. Видимо, его он тоже передаривал или копил на зиму.

Обязанности и казусы на рабочем месте

Обязанности «рецепциониста», по сути, просты. Встретить гостей, зарегистрировать, разместить, проводить. Ночному дежурному нужно провести документальное закрытие рабочего дня и отправить данные обо всех текущих постояльцах в полицейское управление. Опоздание или ошибка чреваты очень неприятными последствиями, особенно после усиления мер по борьбе с нелегальными мигрантами. В первое время проблемой для меня стало общение по многоканальному телефону. Тогда я еще не настолько была уверена в своем турецком, и каждый звонок вызывал у меня приступ паники: а что, если не так пойму или неправильно отвечу? Пока я привыкала, эту обязанность взяли на себя мои коллеги. Первую неделю я обживалась, вторую фактически кайфовала, а на третью мне пришлось нюхнуть пороху. Мой напарник уехал на несколько дней по учебе. А сезон между тем набирал обороты, и начальство «взяло заказ» на юношеский лагерь из Болгарии. И вот картина маслом: не успела я заступить на вахту, как лобби заполонили 2 сотни весело галдящих болгарских подростков и 5 всклокоченных преподавателей, а все пространство оказалось усеяно сумками и регистрационными карточками. В общем, та незабываемая неделя наедине с болгарским лагерем и их гормонами быстро закалила меня как специалиста.

Овербукинг — главный кошмар любого отеля

Представьте, что гости есть, а номеров нет. Такая засада случается, когда один заезд «наслаивается» на другой на 1, 2, а то и 3 дня. Вместо того чтобы оставить эти окошки пустыми, хороший менеджер по резервации забьет их новыми заездами, а все проблемы будут разгребать отельные гиды и сотрудники ресепшен. Разумеется, ночевать на улице вас никто не оставит. Как правило, отель договаривается с соседними гостиницами на временное размещение. А еще в такие моменты идут на крайние меры: из вилл и люксов выселяют всех друзей, родственников, любовниц и родственников любовниц владельца, которые с началом лета по умолчанию присутствуют в любом отеле. Пик овербукинга приходится на июль — начало августа, когда самые высокие цены и огромный спрос на отели. Терять туристов в это время нельзя ни в коем случае, ведь именно тогда отельеры и получают свой основной доход. Привозят группу гостей на размещение. «Трансфермен» передает их в мои заботливые руки и уезжает дальше по маршруту. К этому моменту я уже знаю, сколько людей мне нужно будет временно перенаправить в другое место. Пока гости заполняют карточки, я оцениваю обстановку и намечаю будущих жертв. Как правило, это молодежные компании, молодые пары, туристы-одиночки (лучше всего мужчины). С ними легче всего договориться, и вероятность получить жалобы минимальна. А вот строгих женщин предпенсионного возраста и семьи с детьми лучше оставить в покое и заселить по правилам: их нервные системы могут не выдержать, и возникнет конфликт.

По очереди отзываю гостей в нашу «переговорную» — темную и прохладную бильярдную комнату со строгой обстановкой директорского кабинета. Нам приносят кофе и коктейли. Говорю о том, что отель забит под завязку, горничные не справляются и свободных номеров придется ждать чуть ли не до ночи (если гости выглядят уставшими и измотанными), что в одном или нескольких номерах произошла авария... В общем, вариантов масса. Когда легкое беспокойство в глазах гостей сменяется страхом или, хуже того, возмущением, я приступаю к следующей стадии — вознаграждению. Говорю, что переживать не стоит: «Мы уже договорились, чтобы вы провели 1–2 ночи в комфортабельном соседнем отеле, куда вы можете заселиться прямо сейчас, без очередей. При этом питание и развлечения будут доступны для вас и там, и тут. А потом мы без всяких доплат заселим вас в прекрасный номер с прямым видом на море. Держите купоны на наши фирменные коктейли в баре и бесплатный массаж». После этого гости «размягчались» в моих руках, как сливочное масло, и я переходила к финальной стадии — протягивала лист бумаги и ручку. Люди писали заявление, что согласны на временное размещение в «корпусе С» и претензий к отелю не имеют. В оправдание надо сказать, что в качестве временного пристанища мы использовали вполне приличные варианты: 2 соседних бутик-отеля с достойным номерным фондом. Пару раз гости даже предпочитали остаться жить на новом месте, а в наш отель приходили только за питанием.

Кого в отель заселяют первым

Некоторые туристы жалуются, мол, приезжаем в отель практически одновременно, а первыми номера получают всегда немцы или финны. Скажу честно, никто никогда не разделяет гостей по национальному признаку. Все дело в том, что европейцы, как правило, заранее бронируют номера нужного им типа: семейный, с видом на море, полулюкс или с видом на бассейн. Эти комнаты повышенной комфортности и особой категории убираются отдельной группой горничных и чаще всего сдаются к заселению в первую очередь. Но есть туристы, которые при бронировании выбирают самый дешевый номер с намерением утрясти вопрос с видом из окна на месте с помощью чаевых (надо сказать, что такой метод часто работает). Стандартные номера убираются дольше всего, и заселение в них происходит в порядке очереди на общих основаниях. При этом первыми мы обычно старались заселить семьи с детьми и гостей в возрасте. Ну и тех, кто предусмотрительно вложил в паспорт чаевые или вручил какой-то презент.

Бонус: как вести себя в форс-мажорной ситуации

У туристов наконец-то появился реальный рычаг воздействия, о котором я писала в начале статьи: социальные медиа и интернет-ресурсы, которые делают работу любого поставщика услуг предельно открытой. В случае возникновения сложностей с вашим заселением постарайтесь не унывать и не психовать. Для начала выясните условия, которые предлагает отель или туроператор. Если они вас в целом устраивают, попробуйте для самоуспокоения выторговать еще что-нибудь: бесплатный массаж, экскурсию или апгрейд номера. Если же условия для вас категорически неприемлемы и качество отдыха существенно страдает, единственный козырь, который может вам помочь, — это угроза написать жалобы во все соцсети и «отзывники». Формальные претензии и официальные переписки с инстанциями отельерам как мертвому припарка, а вот за своим имиджем и рейтингами следят сейчас практически все. Наиболее действенны Facebook, Twitter, TripAdvisor и Google, потому что оттуда удалить негативный комментарий очень сложно. Главное, не переусердствуйте и постарайтесь не приукрашивать факты.