«Я вам не уборщица». Сотрудница клининговой компании рассказала о том, как наводят чистоту профи

На свете есть 2 типа людей: одни очень любят убираться, а другие считают это крайне непродуктивным занятием. Вторые готовы либо приравнять любой бардак к творческому беспорядку, либо заплатить первым за профессиональную уборку.

Я работаю в клининговом сервисе и готова для редакции AdMe.ru раскрыть пару профессиональных тайн. Сейчас расскажу о том, какие сложности существуют в нашем, лишь на первый взгляд простом, деле.

Я вам не уборщица

Я очень уважаю труд уборщиц, но то, чем занимаюсь я, называется клининговым сервисом. В чем разница? В индивидуальном подходе. Грубо говоря, уборщица в вашем офисе великолепно умеет мыть полы и протирать пыль, чистить раковины и может даже с окнами справиться. Но вряд ли вы будете требовать от нее, чтобы для наведения порядка на каждом рабочем месте она использовала определенный набор бытовой химии, учитывала материал, из которого сделана мебель, и помнила, какая у вас любимая отдушка. Да и претензий к ее труду вы предъявляете явно меньше.

Я работаю в небольшом клининговом сервисе. В отличие от крупных компаний, где на уборку дома может выехать целая бригада специалистов, или, как их у нас называют, «операторов», я навожу порядок в домах клиентов в одиночку, в редких случаях мы «едем на адрес» вдвоем или втроем. Заказчики у нас в большинстве своем постоянные, и выезжаю я к ним где-то раз в неделю. Мы не обслуживаем особняки, но наши услуги не из дешевых, поэтому за время работы я повидала множество роскошных квартир и их хозяев.

Каждому дому — своя химия

Подписывая контракт с моим агентством, заказчик обычно указывает список услуг, в которых нуждается (кому-то и погладить надо, и цветы полить, а кто-то хочет, чтобы я убрала все, кроме спальни), периодичность визитов, а также прописывает особые требования. Вот тут обычно и начинается самое веселое, и преимущественно это связано с бытовой химией. Как правило, я вожу с собой свою проверенную гвардию. Ничего особенного, но это все профессиональные экологически безопасные средства с минимумом отдушек, при этом их у меня целых 2 коробки — на всякий случай. Поверьте, одно из преимуществ профессиональной уборки в том, что у нас есть средства почти от всех видов загрязнений и для разных поверхностей, а вам бы пришлось хранить дома целый склад ради повода хоть раз расчехлить заветный пузырек.

Но у клиентов порой бывают свои представления о том, насколько щадящей должна быть химия. Самым сложным случаем в моей практике была женщина, которая хотела полной натуральности: только сода, уксус, хозяйственное мыло и т. п. И не потому, что она была экономной, а потому, что верила в то, что современные средства — яд. Я ничего не имею против старомодного подхода (например, нет ничего лучше для чистоты и блеска стекол и зеркал, чем протереть их простой газеткой), но как же я намучилась с ее квартирой! В конце концов она уехала жить за город, и вся наша фирма выдохнула с большим облегчением. На ее фоне редкие капризы, когда нас всего лишь просят пользоваться определенными марками, — это такие мелочи!

Стандартная уборка

Если нигде не оговаривается иное, в мои стандартные обязанности входит следующее: Помыть полы и вытереть пыль, не забывая про двери, оргтехнику и светильники.

Нанести на мебель средства для ухода, при необходимости отполировать.

Заставить сиять все стеклянное и зеркальное.

Вымыть сантехнику, а также плитку в ванной и туалете.

Привести в порядок кухню.

Перестелить постель.

Обычно новые клиенты, не уверенные в качестве моей работы, проверяют, насколько хорошо я ее делаю, проводя салфеткой по напольным плинтусам. Вот только ни один профессиональный клинер не забудет про них, именно потому, что их часто проверяют. Хотите знать, насколько тщательно на самом деле была проведена уборка? Делюсь лайфхаком: проведите ватным диском за унитазом. В отличие от тех самых плинтусов и ближайших наружных поверхностей, туда не так просто подобраться, а заказчики не имеют привычки так изворачиваться, если на первый взгляд все «чистенько». Еще одно секретное местечко — внутренняя поверхность дверных и оконных ручек.

Нестандартные просьбы

Поскольку наше агентство небольшое, почти домашнее, клиенты часто обращаются к нам с нестандартными просьбами. Не подумайте ничего такого! Это может быть просьба вымыть вручную ценную посуду, пересадить растения, выгулять собаку. Некоторые не проводят грань между клинером и личным помощником. Что делать в таком случае? Это сильно зависит от заказчика. У нас есть свои любимчики среди клиентов, для которых мы готовы максимально выложиться, и нам несложно, если просят заранее, вежливо и за дополнительную плату, сделать что-то еще. А есть те, кто бесит своим отношением. Для них мы обычно делаем работу лишь, как говорится, от сих до сих. И уж конечно, любые дополнительные просьбы, не вписанные заранее в договор и не имеющие отношения к нашим прямым обязанностям, в расчет не берутся.

Кстати, самой сложной сверхурочной работой лично для меня стали не прогулки с непоседливым корги, а часы, которые я провела за перемыванием коллекции фарфоровых статуэток для одной милейшей пожилой дамы. Каждую фигурку нужно было искупать в теплой воде с детским мылом и нашатырным спиртом, почистить мягкой щеточкой изнутри, вытереть мягким полотенцем, а затем еще и перекисью водорода протереть для блеска. Чувствовала себя как горничная из викторианского романа, ухаживающая за хозяйским добром.

В присутствии заказчика

Это вопрос, который мне часто задают знакомые: «А ты убираешься, когда хозяева дома или же когда их нет? А если последнее, то ты не боишься, что тебя обвинят в краже?» Я, честно говоря, могу делать уборку и так и так, но больше люблю, конечно, когда я в доме одна: вставил наушники в уши и, пританцовывая, занимаешься делами. Впрочем, когда хозяева дома, они сами стремятся уйти в другое помещение, чтобы я не мельтешила у них перед глазами. Был, правда, один клиент, который любил сидеть и смотреть. Молча. Я в результате попросила меня к нему больше не отправлять. Ничего вроде бы такого человек не делает, но нервировало просто ужасно.

Что касается краж, то это, конечно, вопрос щекотливый. Не в том плане, что у меня может что-то «прилипнуть к рукам». Вам нет причины на слово верить в мою порядочность, но поверьте в то, что своей работой я дорожу, все мои данные есть у агентства и любой скандал отразится на моей репутации. Но вот у нас был случай, когда одна дамочка потеряла кольцо и требовала с моего начальства возмещение убытков. Наша владелица указала ей на пункт договора, в котором написано, что хозяев просят все ценные вещи убирать в сейф или держать под замком. Насколько я знаю — история произошла не со мной, — колечко потом в квартире нашлось, но осадок остался, и договор с женщиной наше агентство продлевать не стало.

Другая неприятная история произошла, когда клиентка обвинила одну из наших коллег в том, что та ворует у нее духи. Мол, каждый раз, когда работница приходит в квартиру, от нее пахнет ее собственными духами, а когда уходит, благоухает хозяйскими. С одной стороны, вроде бы мелочь: не удержалась молоденькая девчонка от соблазна, бывает, хотя и не приветствуется. Но с другой — сегодня духи, завтра помада, а послезавтра?.. Шарфики, платочки и ревизия нижнего белья? Однако не пойман — не вор, девушку просто без долгих разбирательств перевели на обслуживание мужских квартир.

С чего начать?

Первое, что я делаю, приступая к работе, — это убираю волосы. И не потому, что они мешают, хотя это тоже имеет значение, конечно, а потому, что один выпавший волос способен испортить впечатление клиенту от самой тщательной уборки. Дальше я собираю свою гвардию: у меня знакомое многим двойное ведро на колесиках — в одной части теплая вода, а в другой — вся необходимая бытовая химия, набор салфеток из микрофибры, бумажные полотенца, щетки и скребки. Обычно я сначала прикидываю фронт работ, а потом загружаю свою «обойму». Иногда мне также нужен один из имеющихся в агентстве «керхеров» — у нас есть несколько паро- и стеклоочистителей.

Уборка всегда движется сверху вниз. Если в «программе» окна, то они будут первыми. Очередность уборки помещений обычно такая: гостиная, столовая, кабинет, спальня, кухня, холл, ванная и туалет. Самое главное — делать все быстро. И тут выручает хорошая мышечная память (движения-то одни и те же) и железное правило — делать работу хорошо, но не зацикливаться на идеале. Когда я только начинала, я как-то сорвала свой график, убив час на то, чтобы отполировать до блеска ручку двери. Мне все казалось, что как-то недостаточно она сияет. Нет, обсессивно-компульсивное расстройство не сделает из вас хорошую уборщицу!

Самое трудное

В дружеской компании от меня обычно ждут фантастических историй про каких-то жутких нерях, но правда в том, что обычно те клиенты, которые пользуются нашими услугами, живут в весьма дорогих квартирах. Да, иногда приходится убирать после вечеринок, но, знаете, это обыкновенный такой бардак, а не как после разгула, который показывают в сериалах про золотую молодежь. Чуть сложнее в семьях с детьми — ох уж это вездесущее Lego! Никто из наших не любит «дамочку с кошечками», но вовсе не из-за шерсти питомцев — от нее спасают пипидастр, резиновый скребок и море терпения. А вот от непростого характера хозяйки, цепляющейся по мелочам, ничто не помогает.

Самая трудная уборка в моей жизни была, когда прямиком под квартирой нашей хорошей клиентки сгорела другая квартира, но и жилищу заказчицы досталось изрядно. И хотя она сразу нацелилась на ремонт, перед своим приездом (во время происшествия семья отдыхала за границей) попросила «привести все в относительный порядок». На это у нашей бригады из 3 человек ушло 2 дня, и я до сих пор помню этот ужасный запах пожарища...

Курс молодого бойца

Какие советы я даю девочкам, которых направляют ко мне в качестве стажеров? Не забудьте прихватить с собой бутылочку с водой и периодически пить из нее во время уборки: вы много двигаетесь и вдыхаете разные запахи, вода поможет быть в форме.

Не ленитесь двигать стулья и журнальные столики, напольные кашпо и прочую легкую мебель. Не стоит обходить ее кругом — проще сдвинуть чуть в сторону и за секунду убрать, чем вокруг фигуры вырисовывать.

То же самое касается кухонных приборов: поднял, протер, вернул — и свободен.

Финальный штрих, когда вы протираете стекло, металл и фарфор, — это бумажные салфетки, а не тряпка, т. к. от нее остается ворс.

Дверные и оконные ручки, область вокруг выключателей — одни из самых грязных мест, помним об этом.

Если вы не знаете, как чистить поверхность или ткань, скажите об этом клиенту. Лучше поискать в инструкции, узнать у коллег, почитать в интернете, чем с ходу испортить вещь.

Всегда читайте инструкции на упаковке специальных чистящих средств, чтобы узнать, как их лучше всего использовать. Некоторые нужно только нанести на поверхность и затем протереть, другие — оставить на какое-то время, третьи по-разному могут использоваться для простой уборки и для дезинфекции.

Искать правильное место для вещей клиента — не наша работа. Мы можем поднять то, что валяется, сложить то, что раскидано, но не наводить свои порядки.

Если вы слишком брезгливы, то вам нечего делать в клининговом сервисе, потому что у самой утонченной дивы может быть, скажу вам по опыту, весьма неприглядный унитаз. Для того нас и нанимают, чтобы его убрать, а не для того, чтобы разглядывать.