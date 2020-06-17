Я психотерапевт и не понаслышке знаю, как изменится лицо, если начать решать свои психологические проблемы

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Всем привет! Меня зовут Евгения Стрелецкая, я практикующий психотерапевт.

Я решила немного развлечь читателей AdMe.ru и показать, как менялось мое лицо, вернее, как я преобразилась за все то время, что занимаюсь психотерапией. В конце статьи вас ждет бонус, который доказывает, что нет предела совершенству.

У меня за годы взрослой жизни накопилось несколько паспортных фото, где бескомпромиссный фас и очень четко видны черты лица. Важно, что на таких фото лицо ничего не выражает и максимально расслаблено. Я заметила, что очень четко прослеживаются определенные тенденции. И разница между выражением лица до, во время и после психотерапии просто разительна. Сейчас вы сами убедитесь. Для меня это история о том, что ты можешь сколько угодно изображать красоту, сколько угодно изображать счастье. Но если у тебя внутри нет покоя, расслабленности, безмятежности, то ты никогда в жизни не сможешь это изобразить. И на твоем лице все равно будет отражено именно то, как ты себя чувствуешь глубоко-глубоко внутри. В 22 года я была просто молодой девочкой с интересными чертами лица. Но я выглядела как затравленный зверек, как пожившая на свете тетя. И с годами вроде как должно становиться все хуже и хуже, но мне кажется, что со мной происходит не так. И именно тот факт, что я занималась собой, именно тот факт, что я занималась психотерапией, помог мне сохранить и приумножить молодость. И я с годами все больше и больше обретаю себя, становлюсь собой — и это четко видно.

Итак, первая фотография, которую я хочу вам показать. На ней мне 22 года

Обратите внимание, сразу же бросается в глаза то, насколько сильно зажат, искорежен и напряжен именно низ лица: вот ротик образует треугольную линию, опущенную вниз. И я знаю, какие мимические мышцы здесь задействованы: это когда человек стиснул зубы и терпит из последних сил, это эмоция озлобленности, напряжения, страха. И в то же время верх лица грустный. Вот глаза, они удручены, в них много печали и какой-то подавленности. Внешние уголки глаз как будто стекли вниз, а левый глаз вообще стоит по диагонали. А на следующих фото вы увидите, как этот глаз просто выпрямился и встал на место. На искаженных зажатых чертах видно, что лицо не разглажено в безмятежности. Это не просто молодая девушка, которая знает, что может быть красивой, счастливой, любимой и смотрит на мир широко открытыми, полными доверия, честными глазами. Видно, что это затравленный зверек, который собрал в кучу последние остатки сил и борется, он продирается сквозь враждебную, агрессивную для него среду. И видно, что это очень несчастный и страдающий человек, несмотря на свой юный возраст.

На этой фотографии мне 24 года

Здесь я еще не хожу на психоанализ, но уже любима своим мужем, я знаю это. Вообще психотерапия в то время окружала меня со всех сторон. Мой муж был психотерапевтом, я сама работала психоаналитиком с 24 лет и, конечно же, посещала психотерапию. Такое погружение приводило к тому, что я лучше осознавала себя, работала с какими-то своими психологическими травмами, проблемами. И все больше и больше возвращалась к своему естественному нормальному виду счастливого позитивного человека, которым должен быть и заслуживает быть абсолютно каждый человек на свете. На фото видно, что во мне уже нет страха и озлобленности, я более расслаблена, я доверяю. Но видно все равно, что взгляд еще очень-очень грустный, просительный. Выражение лица все равно изможденное, усталое, потому что я еще издевалась над собой. И линия рта уже более ровная, больше похожая на прямую. Глаз потихоньку пошел наверх, над ним уже даже появилось веко, бровь чуть-чуть поднялась. На тот момент основанием для грусти были три группы психологических проблем. Но самая главная — это ситуация с моим отцом. К тому моменту он умер, и я никак не могла (а я была очень на него похожа) найти определенность, свое место во всей этой истории. Играла ли я в этом какую-то роль? Мне никто не смог нормально это концептуализировать, придать какой-то смысл этой ситуации. Я была в состоянии невротической депрессии, какого-то не прожитого траура. Я все время ходила как в воду опущенная, жила с чувством хронической дистимии и постоянной вины. Временами накатывала беспросветная грусть.

Эту фотографию я называю «пухленькая капризулечка», здесь мне 26 лет

Флер печали и грусти меня покинул, и тут на моем лице выражение обиды и удивления. Я уже дерзнула сказать, что заслуживаю того, чтобы получить всю любовь этого мира. Брови уверенно вздернуты, оба глаза стоят довольно ровно и губки имеют линию лука или полусердечка, то есть уголки рта уже вздернуты кверху. Я словно говорю: «Имею право на то, чтобы любить себя, а вы готовы дать мне это? Для того, чтобы я чувствовала себя счастливой. Я, кажется, заслуживаю этого». Это синдром детдомовца. Когда его принимают в благоприятные условия семьи, он проходит через эту стадию — обиды и проверки. Попав в безопасную среду, он все свои травмы прошлого собирает и выплескивает наружу, чтобы проверить, выдержат ли это испытание его новые близкие или нет, примут его или нет. И вот тут, как мне кажется, я нахожусь именно на этой стадии: «Вы же меня любите? Вы же меня принимаете? Я уже хорошая барбазяка. Ну посмотрите, я такая маленькая принцесса».

На следующей фотографии мне 27 лет

Я прохожу свой второй курс психоанализа у психоаналитика, которая помогает мне повысить самооценку, избавиться от чувства вины. На этом фото хорошо видно, что я приобретаю уверенное чувство спокойного достоинства, самоуважения, непоколебимой любви к себе. Я смотрю с любопытством и бесстрашием, и все улыбается: и глаза, и губы. Видно, что я рада. Это очень добрая фотография. Правда, тут нет бровей, но это к психологии не имеет непосредственного отношения. Я вижу покой, радость с достоинством, не наивную, а заслуживающую самоуважения себя.

Последняя фотография из тех, что у меня есть: здесь мне 28 лет

Тут я вижу, как затравленный зверек превратился в сытую «балованную Галю». Довольная собой, красивая, величественная, роскошная, румяная. Глаза стоят очень ровно, и они полны счастья, излучают энергию. Тут основная эмоция — торжество быть собой, любовь к себе, уверенность в себе. Словно я всегда была такой благополучной, но с ощущением гордости за себя. Какие выводы можно сделать? Все, чем мы живем, то, как мы себя ощущаем, очень сильно отражается на нашем лице. Одни и те же черты могут играть разными красками. Если вы чувствуете себя плохо, вам ничто не поможет. Если вы хотите сохранить свою молодость, красоту, если вы хотите сиять, вам не нужны деньги, не нужна косметика, не нужен хирург, косметолог. Вам всего лишь нужно заниматься своей психикой. Я стала выглядеть моложе, красивее и самое главное — счастливее. Несмотря на то что мой биологический возраст увеличивается, мое лицо при этом не оплывает. Оно поднимается, потому что сейчас меня постоянно наполняют радость, удивление, любовь. Я чувствую, что живу той жизнью, которой хочу, и это отражается на моем лице.

Бонус: это фото я сделала во время съемки ролика, чтобы вы могли сравнить ситуацию до и после перемен. Вернее, в процессе. Потому что эксперимент все еще продолжается