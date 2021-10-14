Я провела один день как женщина из Средневековья и теперь знаю, почему они мыли голову только раз в неделю

Зачитываясь в детстве рыцарскими романами, я всегда с тоской мечтала родиться в те времена. Блистать в шикарных платьях в пол, гордо гарцевать на лошади и украшать своими платочками доспехи славных рыцарей. Позднее фильмы об этой эпохе несколько поубавили мой пыл: в них существование людей Средневековья рисовалось в довольно мрачных тонах. Но ощущение того, что жизнь тогда была намного романтичнее, все равно осталось.

Привет, меня зовут Мария. Специально для читателей AdMe.ru, да и для себя тоже, я решила выяснить, как проходил день обычной средневековой девушки.

Душа придется дожидаться еще несколько веков

Сразу замечу, что полностью прочувствовать все прелести средневекового быта у меня не получилось. Воду пришлось добывать из крана — до ближайшей реки было 5 км. Да и устройство выгребной ямы во дворе вызвало бы естественное возмущение со стороны соседей. Так что эксперимент был не совсем честный. Но я решила хотя бы не радовать себя привычным душем поутру, а просто набрать холодной воды в таз и вытереть лицо и руки тряпочкой, потому как этими процедурами дамы в эпоху Средневековья не пренебрегали. Нельзя сказать, что я почувствовала себя чистой и освеженной, но взбодрилась точно.

Вкус средневековой пасты для зубов я еще долго буду помнить

Мне почему-то казалось, что в те времена люди не чистили зубы. Как выяснилось, даже наши средневековые предки ценили свежее дыхание. Утром они протирали зубы и десны тряпочкой и обрабатывали их порошком из измельченного древесного угля, перца и соли. Иногда жевали листики мяты. Использовать соль я побоялась, представив грядущий поход к стоматологу. Так что смешала толченый уголь и красный молотый перец. Хотя, наверное, нужно было взять черный.

Вкус у такой пасты был просто космический. У меня аж слезы на глазах выступили. Не знаю, насколько это освежило мое дыхание, но аппетит точно отбило. Особенно после того, как я пожевала мяту. Стойкий вкус смеси тревожил меня еще пару часов, а выполоскать частицы угля так и не получилось. И я целый день щеголяла чернозубой улыбкой.

Средневековые банные процедуры напомнили мне детство

Почитав различные источники, я выяснила, что барышни либо мылись в ближайшей речке, либо избавлялись от грязи с помощью скребков. Иногда устраивали домашние паровые бани. Первый вариант отпадал, так что оставались последние два. Но подходящего металлического инструмента для очистки кожи я дома не нашла, так что осталась баня. Я нагрела здоровенную кастрюлю с водой и уселась с ней на пол, накрывшись одеялом. Нужно было хорошенько пропотеть, изредка обтираясь влажной тряпочкой. Не знаю, насколько я стала чище, но сразу вспомнила сидение над вареной картошкой в нежном детстве.

Собственные естественные ароматы мне не очень понравились

А вот отсутствие элементарных средств личной гигиены живо напомнило мне кошмары из юношества. Когда в теплой зимней куртке доходишь до школы и вдруг с ужасом понимаешь, что забыла воспользоваться дезодорантом дома и теперь будешь благоухать на протяжении всех уроков. Пробежки по дому и участку с тазами воды быстро вогнали меня в пот. Никаких подходящих средневековых рецептов антиперспиранта я не нашла, так что пришлось до вечера ходить, брезгливо морщась.

Я наконец поняла, почему голову мыли так редко

В старые добрые времена голову мыли обычно раз в неделю, по субботам, чтобы в воскресенье блистать чистотой и свежестью. Если бы я жила тогда, то, наверное, вообще бы устраивала эту процедуру раз в месяц. А все потому, что вместо шампуня или мыла использовалась зола. Этот продукт действительно должен очищать волосы от кожного сала, но что-то пошло не так. Я намочила шевелюру и стала активно посыпать ее пеплом. Все это тщательно размазала по прядям и попыталась промыть. Сначала, как положено, из кувшинчика. Потом, уже в отчаянии, под душем. Зола уходила из волос тяжело. Честно говоря, не вымывалась вообще. Мои дивные кудри превратились в настоящие патлы, так что я прикрыла весь этот ужас платочком. Расчесывать даже не пыталась. Вечером же пришлось вылить на голову 3 порции шампуня и полбанки кондиционера.

Фарфоровое лицо и соболиные брови у меня не получились

Не думаю, что крестьянки в эпоху Средневековья часто использовали косметику. Скорее, эти средства были привилегией аристократок. Так что я решила немножко нарушить правила эксперимента и попробовать на себе рецепт «глазированного» лица. Намазалась белком и подождала пару минут. Лицо стянуло накрепко. Правда, коже было далеко до той белизны, что можно увидеть на гравюрах. Так что я решила припорошить лицо мукой. Времени на изготовление средневековой пудры не было, и я просто нанесла порошок кисточкой. Эффект получился неожиданным. Мой светлый лик был похож не на идеальную маску, а на что-то замшевое и пушистое. К тому же намертво окаменевшее. Видимо, стоило придерживаться оригинального рецепта и не совмещать два разных средства. Брови подкрасила углем, что также им особой красоты не придало. Похоже, косметика — это не мое. Ни современная, ни средневековая.

Стирка по старинке оказалась обычным делом, а вот глажка потребовала усилий

До появления моющих средств и стиральных порошков одежду обычно стирали с помощью мыльного корня. Да и то не любую ткань, а только хлопковую и льняную. Шерстяные изделия чистили щеткой и выбивали из них пыль. Мыльнянки лекарственной я по соседству не нашла, так что решила все-таки взять маленький кусочек хозяйственного мыла. Остальная часть стирки никак не отличалась от привычного нам процесса. Кто хотя бы раз проводил лето у бабушки в деревне, тот знает все прелести стирки и полоскания в тазу. А вот предложение выложить белье для просушки на траву и затем прогладить его горячим камнем меня не на шутку удивило. Травы не нашла, расправила просто на каменной кладке во дворе. Разглаживание складок камнем тоже прошло не слишком успешно. Хотя, может, все дело в практике и умении. Мне и простой утюг не всегда покоряется.

Самым сложным было найти подходящие продукты

Чтобы сварганить настоящее средневековое блюдо, пришлось сначала исключить почти все привычные продукты, которыми были забиты холодильник и кладовка. Картошка, помидоры, паста, рис — все это не годилось. Я решила обратиться к бобовым и морковке. Готовить что-то из капусты совершенно не хотелось. Мясо на крестьянских столах появлялось нечасто, поэтому трапеза получилась вегетарианской. И довольно пресной из-за отсутствия привычных специй.

Зато мучиться с мытьем тарелок не пришлось. Простые деревенские жители обычно выкладывали яства на ломоть хлеба, а оттирать кастрюлю золой и песком оказалось довольно простым делом. Даже вспомнились туристические походы из школьных времен.

Сон оказался настоящим искусством

До появления дешевых свечей, а позднее и электричества, крестьяне обычно ложились спать с наступлением темноты. Да и кровать могли себе позволить далеко не все. Ввиду отсутствия соломенного тюфяка я примостилась прямо на полу, прикрывшись теплой шалью. Так как голову тогда рекомендовали держать в тепле, повязала косынку. Задремать совершенно не получалось. Хотя, по словам историков, проблемы со сном были и у наших предков. Так как на боковую они отправлялись в 7–8 часов вечера, то в первый раз пробуждались около 1 часа ночи. Как скоротать час-другой, прежде чем вновь погрузиться в объятия Морфея, каждый решал сам. Кто-то даже ходил в гости к соседям. У меня подобной проблемы не возникло: я просто не смогла заснуть на полу. Помаялась час и отправилась на кровать. Но и там сон не шел. В результате сморило меня только в 2 часа ночи, и я сладко проспала до 10 часов утра — совершенно невозможное дело для средневековой барышни. В общем, следование старинным традициям в современном мире оказалось делом непростым. Но довольно увлекательным. И средневековую зубную пасту я вряд ли когда-нибудь забуду.