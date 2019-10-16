Я проверила на себе, можно ли доверять бьюти-хитростям из интернета

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Социальные сети день ото дня радуют девушек лайфхаками и предлагают все новые способы помочь сэкономить время и деньги на средствах по уходу за собой. Популярный видеоблогер TanyaStrelove не верит на слово, а проверяет на себе, что работает, а что нет, и делится своим опытом с подписчиками.

AdMe.ru внимательно изучил все выпуски на канале Тани и готов поделиться результатами проверки порой таких странных советов красоты.

1. Колготки в сетку для рисунка на губах

Для начала необходимо накрасить губы помадой, чулок обернуть вокруг головы в районе губ и завязать сзади, потом кисточкой нанести перламутровые тени с блеском и снять чулок.

Мой опыт: необычный макияж губ получился, не пришлось прикладывать много усилий.

2. Клей для ресниц для увеличения губ

Лайфхак обещает губы, как у Анджелины Джоли. Для начала клей для ресниц нужно нанести на кожу над верхней губой, немного вывернуть губу и прижать.

Мой опыт: губа сразу отклеилась. Такой способ годится только для моментального селфи.

3. Нитью нарисовать стрелки

На нитке с помощью подводки нужно отметить небольшой отрезок и от внешнего уголка глаза прислонить нить к коже.

Мой опыт: на коже остался небольшой отпечаток, но стрелкой это нельзя назвать, скорее хвостиком от нее. Остальную часть пришлось дорисовывать самой.

4. Нарисовать стрелки зубной нитью

Для начала нужно хорошо пропитать нить жидкой подводкой, а после отпечатать 2 линии сверху и снизу, формируя острый угол на внешней стороне глаза. Остается только закрасить пустое место кистью от подводки.

Мой опыт: получились милые кошачьи стрелки, которые безумно просто сделать. Кстати, благодаря этому способу, можно сделать очень тонкую подводку в зоне роста ресниц.

5. Скотч поможет накрасить ногти максимально близко к кутикуле

Кусочек скотча нужно наклеить на палец около кутикулы в направлении от ногтя, слегка натянув ее. В момент нанесения лака нужно немного согнуть палец: кутикула поднимется вверх, открывая свободное пространство.

Мой опыт: получилось покрыть ноготь полностью, без отступов. Лайфхак будет полезен и тем, кто пользуется обычными лаками, и тем, кто предпочитает гель-лаки. И маникюр дольше сохраняется, так как не видно отросшей части ногтя.

6. Втулки для создания прикорневого объема

От пробора вдоль отделите прядь волос, под нее разместите втулку и закрепите невидимками с обеих сторон. То же самое проделайте со второй стороны и подождите 10 минут. Для лучшего эффекта можно побрызгать конструкцию сухим шампунем.

Мой опыт: получился легкий объем. А время ожидания я провела с пользой — нанесла макияж.

7. Шикарные локоны с помощью мешочка из-под фруктов

Все, что нужно сделать, — надеть на голову сетчатую авоську и в нее сложить влажные волосы. Зафиксировать их там и сушить феном около 10 минут.

Мой опыт: волосы не просохли, не завились, а сзади на голове образовался ком, который пришлось долго распутывать.

8. Самодельные полоски-липучки для чистки носа

Понадобится белок сырого яйца, который с помощью кисти наносится на нос, следом приклеивается небольшой кусочек салфетки и закрепляется еще одним слоем белка. После того, как маска засохнет на коже, снимайте.

Мой опыт: запах не очень приятный, но эффект того стоит — поры стали заметно чище.

9. Глазные капли против синевы под глазами

На половину ватного диска нанесите глазные капли и приложите под глаза на 5–10 минут. Капли должны сузить кровеносные сосуды, и, соответственно, синевы станет намного меньше.

Мой опыт: синева немного ушла, но эффект временный. К тому же капли очень сушат кожу, так что этот способ я бы не рекомендовала.

10. Скотч поможет нарисовать идеальную форму бровей

Белым скотчем необходимо обклеить пространство вокруг брови, заполнить внутреннюю часть тенями в цвет волосков и оторвать скотч.

Мой опыт: после удаления скотча форму бровей все равно пришлось подправлять. Тогда зачем так мучиться?

11. Тенями неаккуратно нарисовать брови и стереть излишки влажной салфеткой

Тени небрежно нанести кисточкой на брови. Все, что вы видите лишнего вокруг брови, нужно убрать влажной салфеткой.

Мой опыт: получились четкие и графичные брови без особого труда.

А вы когда-нибудь пробовали лайфхаки из интернета? Какой был результат?